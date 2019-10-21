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    Мир без Месси и Роналду. Кто был достоин «Золотого мяча»?

    От Фернандо Торреса до Неймара

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    Фернандо Торрес
    Фернандо Торрес
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    С 2008 года нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду доминируют в европейском футболе. Престижную награду «Золотой мяч» они превратили в гонку двух лошадей, говорится в материале Squawka.
    Сложно в это поверить, но, отбросив эту мастеровитую пару, мы заметим большое количество очень талантливых футболистов, которые наверняка стали бы обладателями желанной награды, если бы у них на пути не встали Месси и Роналду.

    Лука Модрич разрушил двоевластие в 2018 году, а Вирджил ван Дейк считается потенциальным фаворитом на награду 2019 года, хотя ближайшая церемония будет далека от предсказуемой.

    Предлагаем вспомнить тех игроков, чьи выступления были выдающимися, но не привели к награде из-за непревзойденных и величайших футболистов всех времен.

    Фернандо Торрес

    Год: 2008.
    Клуб и страна: «Ливерпуль», Испания.
    Позиция: нападающий.
    Голов: 33.

    Вам может быть трудно поверить (из-за истории с «Челси», где он забыл, как играть в футбол), но в сезоне 2007/08 Фернандо Торрес был просто великолепен.

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    • Испанец сделал громкую заявку на завоевание «Золотого мяча» после впечатляющего сезона, в котором он был лидером «Ливерпуля» и сборной Испании. Он забил победный мяч в финале чемпионата Европы против команды Германии, а на клубном уровне отличился 33 точными ударами в 46 встречах.

    К сожалению, Торрес отстал от Роналду (который выиграл награду довольно легко) и Месси, но за его игрой в том сезоне было приятно наблюдать.

    Хави

    Хави

    Год: 2009.
    Клуб и страна: «Барселона», Испания.
    Позиция: центральный полузащитник.
    Голов: 10.

    В 2009 году, когда «Барселона» Пепа Гвардиолы выиграла чемпионат Испании, Копа дель Рей и Лигу чемпионов, Месси получил свой первый «Золотой мяч», опередив Криштиану Роналду сразу на 240 баллов.

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    Хави занял третье место после того, как записал на свой счет 10 голов в 54 матчах за каталонскую команду и помог своему аргентинскому партнеру забить большую часть из его 38 точных ударов во всех турнирах.

    Величественная игра плеймейкера ознаменовала начало господства «Барселоны» в Европе и представила всему миру такое явление, как «тики-така».

    Андрес Иньеста

    Андрес Иньеста

    Год: 2010.
    Клуб и страна: «Барселона», Испания.
    Позиция: центральный полузащитник.
    Голов: 9.

    В 2010 году Хави попытался свергнуть с трона Месси и Роналду после очередного великолепного сезона в «Барселоне» и сборной Испании. Однако в том сезоне он оказался в тени даже своего партнера по полузащите Андреса Иньесты, который по итогам голосования занял второе место, уступив только Лео.

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    • Иньеста сыграл огромную роль в победе сборной Испании на чемпионате мира в Южной Африке, где в финальном матче на 116-й минуте забил победный мяч в ворота команды Нидерландов.

    На клубном уровне полузащитник забил девять голов и, наряду с Хави и Серхио Бускетсом, помог «Барселоне» выиграть очередной чемпионский титул.

    Хави (снова)

    Хави

    Год: 2011.
    Клуб и страна: «Барселона», Испания.
    Позиция: центральный полузащитник.
    Голов: 14.

    В сезоне 2010/11 «Барселона» выиграла Ла Лигу и Лигу чемпионов, а Месси снова завоевал «Золотой мяч», опередив Роналду.

    Хави в третий раз подряд занял третье место после того, как забил 14 голов в 51 матче за каталонский клуб.

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    • Испанский плеймейкер также записал на свой счет восемь передач, и если бы не невероятные 55 голов в 60 матчах от Роналду, то Хави почти наверняка финишировал бы позади своего партнера. Хотите знать, сколько забил Месси? Сразу 73 мяча…

    Андрес Иньеста (снова)

    Андрес Иньеста

    Год: 2012.
    Клуб и страна: «Барселона», Испания.
    Позиция: Центральный полузащитник.
    Голов: 8.

    В 2012 году Хави не попал в тройку, зато Иньеста расположился сразу после Месси и Роналду, когда аргентинский волшебник завоевал четвертый «Золотой мяч» подряд.

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    • Испанский маэстро помог «Барселоне» завоевать еще один титул в Испании, забил 8 голов и сделал сразу 17 результативных передач, ассистируя в большинстве случаев Месси, который превзошел рекорд Герда Мюллера по точным голам за календарный год, которых у аргентинца был 91! Роналду тоже неплохо справился, забив 55 мячей во всех турнирах.

    Франк Рибери

    Франк Рибери

    Год: 2013.
    Клуб и страна: «Бавария», Франция.
    Позиция: вингер.
    Голов: 16.

    В 2013 году Франк Рибери осознал, что даже оформление требла с мюнхенской «Баварией» не способно помочь превзойти Роналду и Месси. «Золотой мяч» тогда достался португальцу, который, наконец, прервал победную серию аргентинца.

    Рибери же стал жертвой фантастического дуэта даже на фоне прекрасного сезона с «Баварией». Французский вингер забил 16 голов в 39 матчах, когда мюнхенцы стали лучшими в Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов.

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    • Что касается Роналду, то ему для завоевания личной награды хватило 66 голов в 56 матчах за клуб и сборную.

    Мануэль Нойер

    Мануэль Нойер

    Год: 2014.
    Клуб и страна: «Бавария», Германия.
    Позиция: Вратарь.
    Пропущенных голов: 9.

    Мануэль Нойер стал тем, кто финишировал на третьем месте позади Месси и Роналду в голосовании в 2014 году.

    Капитан сборной Португалии в том сезоне успешно защитил свою награду, хотя многие считали, что более достойным победителем был бы вратарь мюнхенской «Баварии».

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    • Российский вратарь Лев Яшин выигрывал «Золотой мяч» в 1963 году, а это значит, что за последние 60 лет ее завоевал только один страж ворот.

    Неймар

    Неймар

    Год: 2015.
    Клуб и страна: «Барселона», Бразилия.
    Позиция: нападающий.
    Голов: 39.

    Неймар никогда бы не подумал, что, забив 39 голов во всех турнирах и выиграв чемпионат Испании, Копа дель Рей и Лигу чемпионов, он все равно не будет фаворитом в борьбе за «Золотой мяч». К сожалению для него, Месси и Роналду не сбавили оборотов.

    Бразилец потерпел первое поражение от фантастического дуэта после того, как Месси забил 58 голов в 57 матчах (и завоевал те же трофеи, что и Неймар), а Роналду — 61 мяч в 54 играх за «Реал».

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    • Можно сказать, что именно тогда Неймар задумался об уходе из каталонской команды. Как он мог свергнуть Месси с трона, если ему приходилось играть с ним в паре?

    Антуан Гризманн

    Антуан Гризманн

    Год: 2016.
    Клуб и страна: «Атлетико», Франция.
    Позиция: нападающий.
    Голов: 19.

    Суперзвезда «Атлетико» завершила 2016 год без трофеев, но его влияние на игру клуба и сборной было столь сильным, что он находился в одном шаге от победы в Лиге чемпионов и чемпионате Европы.

    Гризманн вывел «Атлетико» в финал Лиги чемпионов, где «матрасники» уступили только в серии пенальти. Позднее сборная Франции играла в финале Евро-2016 и считалась фаворитом противостояния с Португалией, но Гризманн сыграл плохо и вновь остался без трофея.

    В итоге, «Золотой мяч» достался Роналду, который вырвал из рук Гризманна оба вышеупомянутых трофея. Лучший со статистической точки зрения исполнитель, коим был Луис Суарес, даже не попал в число номинантов.

    Неймар (снова)

    Неймар

    Год: 2017
    Клуб и страна: «Барселона», «Пари Сен-Жермен», Бразилия.
    Позиция: нападающий.
    Голов: 20.

    Постоянно развивающаяся игра Неймара приобрела новую форму в 2017 году. Несмотря на то, что количество голов снизилось, его общее влияние на матчи росло почти в геометрической прогрессии. Для «Барселоны» Неймар стал главным действующим лицом на флангах, где он успевал и атаковать, и обороняться. Он был главным архитектором невероятной победы «сине-гранатовых» над «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов со счетом 6:1.

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    • Летом он потряс мир переходом из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» за рекордную сумму. В столице Франции Неймар быстро адаптировался к новым условиям. Изначально у него были проблемы с Эдинсоном Кавани, с которым он боролся за статус главной звезды, но затем он явно начал доминировать в Лиге 1. А вот в Лиге чемпионов проявить себя ярко не удалось из-за травмы.

    И если бы Криштиану Роналду не блистал в плей-офф Лиги чемпионов сезона 2016/17, если бы Лионель Месси не существовал, то Неймар точно завоевал бы свой первый «Золотой мяч» два года назад. 0

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