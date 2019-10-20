ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Челси» получает выгоду из своего упорства

    Реакция прессы на матч «Челси» — «Ньюкасл»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Челси Ньюкасл Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Артем ДзюбаДзюба в огне. Форвард «Зенита» разгромил команду Карпина Доменико ТедескоТедеско изменил игру «Спартака», но это не принесло победы в дебютном матче Юрген Клопп и Пеп ГвардиолаРабота на Рождество. «Ливерпулю» повезло с календарем, «МанСити» — нет
  • 23:18
    • Карпин в перерыве сказал игрокам пропустить еще три мяча
  • 23:52
    • «Реал» в меньшинстве уступил «Мальорке»
  • 23:36
    • Роналду помог «Юве» обыграть «Болонью»
  • 23:04
    • Семак решил забыть победу над «Ростовом» и готовиться к Лиге чемпионов
  • 22:24
    • Рублев вышел в финал «Кубка Кремля»
  • 21:13
    • «Зенит» отгрузил «Ростову» шесть мячей
  • 21:49
    • Дортмундская «Боруссия» одолела одноклубников из Менхенгладбаха
    Все новости спорта
    Алонсо принес трудную победу «Челси»
    Алонсо принес трудную победу «Челси»
  • LIVE
    • ТВ-трансляции спортаИграть!
    В девятом туре английской Премьер-лиги «Чесли» со счетом 1:0 победил дома «Ньюкасл». Приводим самые интересные публикации в медиа об этой игре.

    «Челси» выручили старшие игроки

    «Весь энтузиазм вокруг "Челси" в этом сезоне сосредоточен на множестве впечатляющих доморощенных молодых талантах, но неудачное выступление Маунта и Абрахама заставило других игроков выйти на авансцену, чтобы победить "Сорок". Среди них были Маркос Алонсо с его хладнокровием во время реализации редкого шанса в атаке, а также трудолюбивый Виллиан, доказавший, что старшие фигуры на "Стамфорд Бридж" все еще имеют реальную ценность», — отмечает Метт Дортман в материале Goal.com.

  • Перед «Челси» открываются большие возможности
  • Реакция прессы на матч «Саутгемптон» — «Челси»
  • 07/10/2019

    • «Четыре участника предыдущего состава сборной Англии появились в основе, при том, что Хадсон-Одои скоро также вернется в главную национальную команду. Молодой вингер был самым живым исполнителем на поле, терроризируя своих визави при грамотном использовании мяча, потому не удивительно, что он приложил руку к победному голу. Потеряв много физических и эмоциональных сил в составе сборной, возможно, повлияли на игру обычно впечатляющего Маунта, который редко был на виду до перерыва».

    Указания Лэмпарда в перерыве помогли «Челси»

    «На эту победу повлияли решения Лэмпарда в перерыве, поскольку "Синие" вышли на второй тайм другой командой, чем та, которая разочаровала в первой половине матча. Менеджер явно призвал своих подопечных увеличить темп игры в перерыве, чтобы не только скорее отдавать передачи, но и следить за тем, чтобы каждый переход в атаку был быстрым. Он хотел, чтобы "Ньюкасл" пыхтел и хрипел, чтобы процесс принятия его решений был поспешным, и чтобы он чувствовал себя некомфортно, как физически, так и морально», — пишет на страницах The Telegraph Люк Эдвардс.

    «В первом тайме "Ньюкасл" хорошо сдерживал атаку "Челси". Дисциплинированные и усердные, гости ничего особо не показали в штрафной соперника, но оборонялись глубоко, выглядели спокойными и периодически угрожали на контратаках, когда линию обороны хозяев можно было растянуть и потрепать. Во втором тайме они находились под почти постоянным давлением, и в итоге победный гол все же пришел».

    Несмотря на зону вылета, «Ньюкасл» должен быть доволен

    «Дружина Стива Брюса находится в зоне вылета, но это выступление говорит о том, что еще не время паниковать. "Сороки" вновь блестяще действовали в обороне: Дубравка, Йедлин, Шер и Кларк оставили всех себя на поле. И, возможно, против более слабого соперника искрометный Аллан Сен-Максимен все же добьется результата после одного из своих вдохновенных проходов», — рассуждает Садж Чаудхери в отчете BBC о матче.

  • «Ливерпуль» ушел в отрыв. Как клубам из топ-шестерки АПЛ сократить отставание?
  • Что нужно исправить «Ман Сити», «Арсеналу», «Челси», «Тоттенхэму» и «МЮ»?
  • 09/10/2019

    • «Француз стал новым любимцем в Тайнсайде, и выглядел наиболее вероятным автором гола или ассистентом во взятии ворот. К сожалению для него и гостевого сектора болельщиков, рекордное подписание клуба в лице Жоэлинтона было с ним не на одной волне в атаке. Брюс бросил в бой нападающих Энди Кэрролла и Дуайта Гейла в последние 20 минут, но они не смогли оказать влияние на игру».

    «Челси» не изменил себе и был вознагражден

    «Фрэнк Лэмпард знает, на что это похоже, когда команды навещают на "Стэмфорд Бридж" с планами увезти отсюда нулевую ничью. Менеджер "Челси" встречался со многими из них во время своей игровой карьеры, поэтому ему было приятно видеть, как его команда сохраняет хладнокровие, доверяет своему футболу и находит способ сломить сильное сопротивление "Ньюкасла". Упорство было ключом к тому, чтобы лондонцы одержали свою пятую победу подряд во всех турнирах», — пишет Джейкоб Стейнберг на страницах The Guardian.

  • «Челси»: Лэмпард только в начале своей революции
  • Как команде удалось так сильно измениться за полгода?
  • 11/10/2019

    • «Временами это было утомительное задание, изнурительная работа против действовавших строго на разрушение оппонентов, но они нашли-таки дыру в черно-белой стене за 17 минут до конца поединка. Коллектив Лэмпарда продолжал наседать и был вознагражден, когда лучший игрок матча Каллум Хадсон-Одои отметился своим четвертым ассистом в четырех матчах, снабдив передачей Маркоса Алонса, чтобы тот забил свой первый мяч в сезоне и вывел клуб в топ-4 лиги». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Все обладатели премии Golden Boy. Как сложились их карьеры?
  • 16/10/2019 в 19:54
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
  • 1.75
  • Сегодня в 18:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Россия уже на Евро-2020
  • Евро-2020: кто прошел, кто отцепился, кто борется
    • 03:00 16/10/2019     Месут Озил
  • Трансферный дайджест. 8-14 октября
    • 20:13 14/10/2019     Россия — Кипр
  • Главная задача года выполнена. Сборная России сыграет на Евро-2020
    • 02:35 14/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    Матч пройдет зимой Футбол Эль-Класико утонуло в политике. Что повлияло на перенос матча «Барселона» — «Реал»Команды в ближайшее время не порадуют болельщиков очередной яркой битвой Вчера в 15:100
  • 21:28
    • «Манчестер Сити» на выезде победил «Кристал Пэлас»
  • 19:21
    • ЦСКА всухую переиграл «Трактор»
  • 19:08
    • «Атлетико» и «Валенсия» обменялись голами
    Карим Бензема Футбол Примера. «Барселона» разгромила «Эйбар», «Реал» проиграл «Мальорке»Подробности матчей девятого тура чемпионата Испании 00:000
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «МЮ» остановить мерсисайдскую машину?
  • 5.23
    •
  • 22:53
    • Аутсайдер Лиги 1 обыграл «Нант»
  • 22:35
    • Мюррей впервые после операции пробился в финал турнира ATP
  • 22:16
    • Лидер ФНЛ проиграл «Чертаново»
    «Ливерпуль» Футбол АПЛ. «Ман Сити» выиграл у «Кристал Пэлас», «Манчестер Юнайтед» примет «Ливерпуль»Обзор матчей девятого тура английской Премьер-лиги Вчера в 21:310
  • 18:27
    • «Спартак» в первом матче Тедеско не смог обыграть «Рубин»
  • 17:14
    • «Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в домашней игре
  • 16:46
    • Григорян подал в отставку с поста главного тренера «Тамбова»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие