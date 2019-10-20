«Челси» получает выгоду из своего упорства

В девятом туре английской Премьер-лиги «Чесли» со счетом 1:0 победил дома «Ньюкасл». Приводим самые интересные публикации в медиа об этой игре.

«Челси» выручили старшие игроки

«Весь энтузиазм вокруг "Челси" в этом сезоне сосредоточен на множестве впечатляющих доморощенных молодых талантах, но неудачное выступление Маунта и Абрахама заставило других игроков выйти на авансцену, чтобы победить "Сорок". Среди них были Маркос Алонсо с его хладнокровием во время реализации редкого шанса в атаке, а также трудолюбивый Виллиан, доказавший, что старшие фигуры на "Стамфорд Бридж" все еще имеют реальную ценность», — отмечает Метт Дортман в материале Goal.com.

«Четыре участника предыдущего состава сборной Англии появились в основе, при том, что Хадсон-Одои скоро также вернется в главную национальную команду. Молодой вингер был самым живым исполнителем на поле, терроризируя своих визави при грамотном использовании мяча, потому не удивительно, что он приложил руку к победному голу. Потеряв много физических и эмоциональных сил в составе сборной, возможно, повлияли на игру обычно впечатляющего Маунта, который редко был на виду до перерыва».

Указания Лэмпарда в перерыве помогли «Челси»

«На эту победу повлияли решения Лэмпарда в перерыве, поскольку "Синие" вышли на второй тайм другой командой, чем та, которая разочаровала в первой половине матча. Менеджер явно призвал своих подопечных увеличить темп игры в перерыве, чтобы не только скорее отдавать передачи, но и следить за тем, чтобы каждый переход в атаку был быстрым. Он хотел, чтобы "Ньюкасл" пыхтел и хрипел, чтобы процесс принятия его решений был поспешным, и чтобы он чувствовал себя некомфортно, как физически, так и морально», — пишет на страницах The Telegraph Люк Эдвардс.

«В первом тайме "Ньюкасл" хорошо сдерживал атаку "Челси". Дисциплинированные и усердные, гости ничего особо не показали в штрафной соперника, но оборонялись глубоко, выглядели спокойными и периодически угрожали на контратаках, когда линию обороны хозяев можно было растянуть и потрепать. Во втором тайме они находились под почти постоянным давлением, и в итоге победный гол все же пришел».

Несмотря на зону вылета, «Ньюкасл» должен быть доволен

«Дружина Стива Брюса находится в зоне вылета, но это выступление говорит о том, что еще не время паниковать. "Сороки" вновь блестяще действовали в обороне: Дубравка, Йедлин, Шер и Кларк оставили всех себя на поле. И, возможно, против более слабого соперника искрометный Аллан Сен-Максимен все же добьется результата после одного из своих вдохновенных проходов», — рассуждает Садж Чаудхери в отчете BBC о матче.

«Француз стал новым любимцем в Тайнсайде, и выглядел наиболее вероятным автором гола или ассистентом во взятии ворот. К сожалению для него и гостевого сектора болельщиков, рекордное подписание клуба в лице Жоэлинтона было с ним не на одной волне в атаке. Брюс бросил в бой нападающих Энди Кэрролла и Дуайта Гейла в последние 20 минут, но они не смогли оказать влияние на игру».

«Челси» не изменил себе и был вознагражден

«Фрэнк Лэмпард знает, на что это похоже, когда команды навещают на "Стэмфорд Бридж" с планами увезти отсюда нулевую ничью. Менеджер "Челси" встречался со многими из них во время своей игровой карьеры, поэтому ему было приятно видеть, как его команда сохраняет хладнокровие, доверяет своему футболу и находит способ сломить сильное сопротивление "Ньюкасла". Упорство было ключом к тому, чтобы лондонцы одержали свою пятую победу подряд во всех турнирах», — пишет Джейкоб Стейнберг на страницах The Guardian.

«Временами это было утомительное задание, изнурительная работа против действовавших строго на разрушение оппонентов, но они нашли-таки дыру в черно-белой стене за 17 минут до конца поединка. Коллектив Лэмпарда продолжал наседать и был вознагражден, когда лучший игрок матча Каллум Хадсон-Одои отметился своим четвертым ассистом в четырех матчах, снабдив передачей Маркоса Алонса, чтобы тот забил свой первый мяч в сезоне и вывел клуб в топ-4 лиги». 0