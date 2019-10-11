«Челси»: Лэмпард только в начале своей революции

Новый менеджер «Челси» Фрэнк Лэмпард после некоторых проблем на старте сезона, похоже, успешно заложил основы новой команды. Разбираемся, что сделал молодой тренер и как.

Фанаты «Челси» довольны нынешним процессом в клубе

Многие фанаты «Челси» в прошлом сезоне не восприняли методы экс-менеджера Маурицио Сарри, хотя это и позволило занять третье место в АПЛ, а также выиграть Лигу Европы, и это заставило их задуматься, куда движется их клуб. Настроение на «Стэмфорд Бридж» сейчас кардинально изменилось. От «К черту Сарри-бол!»в конце прошлого сезона до скандирования имени Жоржиньо — символа прошлой кампании — всего восемь матчей текущего розыгрыша чемпионата.

Возможно, наиболее очевидным признаком переломного момента в «Челси» была реакция на поражение со счетом 1:2 от «Ливерпуля», когда болельщики пели в течение 90 минут. Теперь у них есть нечто более осязаемое, чем очки, чтобы праздновать: ощущение, что у их клуба есть четкое направление с перспективой долгосрочного доминирования, а не просто мимолетные периоды приобретенного успеха.

Сам новый менеджер Фрэнк Лэмпард хотя и предостерегал от «чрезмерного увлечения» игрой команды, но когда он аплодировал фанатам клуба после финального свистка гостевого матча против «Саутгемптона» в минувшее воскресенье, казалось, что он тоже начинает верить в ажиотаж вокруг своей революции молодежи на «Стэмфорд Бридж».

Новый вид этой команды, конечно, отчасти связан с запретом на трансферы, однако, как неоднократно заявлял Лэмпард, эти молодые игроки не ломаются в силу обстоятельств. Стоит помнить, что у «Челси» есть несколько чемпионов мира в запасе, так что это не тщеславный проект. В 15-ти случаях из 18 голов «Челси» в этом сезоне забивали или отдавали голевые передачи выпускники академии, и это еще далеко не конец.

Уход Азара несильно повлиял на «Челси»

После его назначения одним из первых вопросов, которые задали тренеру, было то, как он справится без Эдена Азара. Он говорил, что его работа заключается в том, чтобы «извлечь максимум из тех игроков», которые остались. В прошлом сезоне бельгиец был человеком, постоянно тянувшем коллектив за собой, порой даже в одиночку. В этом сезоне разделение работы в атаке разделилось, и в результате ситуация намного лучше.

Если бы Азар в какой-то момент сломался в прошлом сезоне, «Синие» с этим не справились бы. В этом сезоне травма одного из нападающих не будет столь катастрофической. Например, статистика дриблинга команды в этом сезоне практически идентична (11,7 успешных дриблингов за игру в прошлом сезоне против 11,6 в этом сезоне), но именно Эден со своими 3,7 вносил в эту статистику дриблинга в среднем за игру, тогда как следующим за ним шел Рубен Лофтус-Чик только с 1,6 дриблинга.

В текущей же кампании все они дриблингуют: Педро, Матео Ковачич, Кристиан Пулишич, Эмерсон, Росс Баркли и Мэйсон Маунт имеют диапазон от 1,5 до 2 успешных дриблингов за игру. Бельгиец незаменим, но распределяя ответственность по команде, атакующая угроза может быть менее хрупкой и, как оказалось, более мощной.

Виллиан, который был в значительной степени следующим в иерархии лондонцев после Азара, и человек, которого Лэмпард называет «катализатором» высокого прессинга «Синих», Маунт — это два игрока, которые в настоящее время занимают атакующие роли в полузащите. Однако, в отличие от случая с Эденом, «Челси» может справиться с травмой любого из них.

Каллум Хадсон-Одой вернулся в строй после повреждения, купленный зимой за 58 млн фунтов Пулишич только ищет шанс впечатлить своей игрой, тогда как Педро остается вингером. У клуба нет таких настолько хороших исполнителей, как бельгиец, но все стремятся приблизиться к его уровню.

Абрахам обещает вырасти в топ-форварда

«Стэмфорд Бридж», как правило, за исключением Дидье Дрогба и Диего Косты, был кладбищем для ранее великих нападающих — Андрей Шевченко, Эрнан Креспо, Фернандо Торрес и Гонсало Игуаин. Будучи не в форме и с избыточным весом, аргентинец не был нападающим Премьер-лиги ни по телу, ни по разуму.

С другой стороны, Тэмми Абрахам — это все, чего не было у нынешнего форварда «Ювентуса», и совсем не то, что многие ожидали. Удары головы, замыкание прострелов и многое другое — Абрахам показывает целый арсенал качеств, которых, как думалось, у него нет.

Достаточно хороший для АПЛ, но недостаточно хороший для «Челси» — так, казалось, будут говорить о молодом нападающему сборной Англии, тем не менее, вместо этого люди теперь задаются вопросом, создали ли «Синие» идеального форварда АПЛ или наткнулись на него.

На каждый гол Абрахаму хватает 72 минуты, в сравнении с 220 минутами для Игуаина. Это ключевой показатель для нападающего в любом клубе, особенно в «Челси», которому не хватало значительной забивучести после ухода Диего Косты два года назад.

Слабое звено нынешнего «Челси» — оборона

Динамичный, прессингующий, атакующий футбол, который сейчас исповедуют в «Челси», как и ожидалось, привел к оборонительным проблемам. Сесар Аспиликуэта, так долго выглядевший столпом стабильности, вызывает вопросы своей игрой, а действия Курта Зума вроде привезенного пенальти в матче против «Манчестер Юнайтед», продолжает вызывать насмешки. Пропуск голов в среднем 1,75 голов за игру по сравнению с одним в прошлой кампании — это тот аспект, который команде нужно улучшить. Успехи в атаке могут только оставлять в тени проблемы в тылу.

При этом еще один выпускник академии — Фикайо Томори — потенциально настоящий талант. Заявив о себе фанатам клуба чудо-голом в ворота «Вулверхэмптона», его выступление против «Лилля» в Лиге чемпионов, за которое его сильно хвалил Рио Фердинанд, был сильным показателем о его будущем.

Жоржиньо переродился в более разнообразного центрхава

Однако самым большим раздражителем для болельщиков «Челси» в прошлом сезоне была бесконечная вера Сарри в Жоржиньо как единственного оборонительного полузащитника. Это было в ущерб как самому итальянцу, который неоднократно был пойман быстрыми контратаками в АПЛ, так и Н'Голо Канте, который был вынужден действовать на правой стороне в тройке хавбеков, вместо того, чтобы позволить ему играть на привычной позиции.

Жоржиньо в прошлом сезоне подвергся серьезной критике со стороны большинства болельщиков «Челси», как опорник, который был всего лишь метрономом, избегал любого риска и эффектной игры. В этом сезоне все — он стал другим: более низкий процент успешных передач (85,3% против 89,3%) и большее количество ключевых проходов за игру (1,1 против 0,8) описывает игрока, берущего на себя большую ответственность за креатив — та, которая, по словам Лэмпарда, дает энергию итальянцу.

Неслучайно он выиграл свой первый приз лучшему игроку матча за «Челси» в поединке против «Саутгемптона», где рядом с ним действовал Канте. Защита, перехват и отбор снова является его приоритетом, где его забитые мячи — это либо счастливое наследие работы Сарри, либо сознательное желание нового менеджера превратить чемпиона мира в лучшего футболиста, чем он был в чемпионских сезонах «Лестера» и самих лондонцев.

Неудивительно, что фанаты «Челси» восхищены тем, что их клуб явно движется в правильном направлении, с молодой командой, с которой у них есть связь, а также менеджер, убежденный, что это лишь начало. Начало революции Лэмпарда. 0