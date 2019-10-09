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    «Ливерпуль» ушел в отрыв. Как клубам из топ-шестерки АПЛ сократить отставание?

    Что нужно исправить «Ман Сити», «Арсеналу», «Челси», «Тоттенхэму» и «МЮ»?

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    Автор EPSN Марк Огден рассматривает проблемы пяти клубов так называемой «Большой шестерки», которые им нужно решить, чтобы улучшить свое положение в АПЛ.
    «Ливерпуль» выиграл все восемь матчей на старте сезона 2019-2020 в АПЛ и теперь, когда футболисты отправились в сборные, на 8 очков опережает своего ближайшего преследователя. Для команды Юргена Клоппа сезон не мог сложиться еще лучше. После такого старта «Ливерпуль» является безоговорочным фаворитом на то, чтобы выиграть титул чемпиона Англии впервые с 1990 года.

    Игроки «Ливерпуля»
    globallookpress.com

    Но что насчет остальных представителей так называемой «Большой шестерки»? У «Манчестер Сити», «Арсенала», «Тоттенхэма», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» возникли проблемы на старте чемпионата, и «шпоры», а также манкунианцы пошли вниз по турниной таблице.

    Что этим пяти клубам нужно сделать во время паузы на матчи сборных, чтобы решить свои проблемы и сократить отставание от «Ливерпуля»?

    «Манчестер Сити»

    АПЛ: второе место, 16 очков, разница забитых и пропущенных мячей: +18

    Действующий чемпион Англии и команда, которая выиграла три домашних трофея в прошлом сезоне, выдала свой худший старт в сезоне с тех пор, как команду в 2016 году принял Пеп Гвардиола.

    Время от времени «Сити» выглядел неудержимым, забив пять голов в ворота «Вест Хэма» на старте сезона, а затем оформив свою рекордную победу в АПЛ (8:0) в игре против «Уотфорда». Но слабость команды в обороне привела к двум поражениям в матчах против «Норвича» и «Вулверхэмптона», из-за которых «горожане» теперь так сильно отстают от «Ливерпуля».

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    • Гвардиола обнаружил проблемы в обороне летом, когда после отъезда экс-капитана Венсана Компани он пытался, но не смог подписать для него замену. У команды не было достойной альтернативы для Эмерика Ляпорта, Джона Стоунза и Николаса Отаменди. Теперь, когда Ляпорт и Стоунз выбыли из строя, у «Сити» очень серьезные трудности в обороне.

    Николас Отаменди
    globallookpress.com

    Решить эти проблемы — это тот случай, когда сказать проще, чем сделать. Но Гвардиоле нужно прямо сейчас, до матча с «Кристал Пэлас», который пройдет 19 октября,
    найти какой-то вариант, чтобы сделать «Ман Сити» более сильным в обороне, особенно при стандартах.

    «Арсенал»

    АПЛ: третье место, 15 очков, разница забитых и пропущенных мячей: +2

    «Арсенал» занимает третье место после восьми туров. Для Унаи Эмери — это, возможно, лучший результат, чем тот, который можно было прогнозировать для этой несбалансированной команды, которая нуждается в усилении обороны. Но у них есть Пьер-Эмерик Обамеянг, который забил 7 из 13 голов команды — нападающий, который может делать разницу, когда команда пытается пробиться в Лигу чемпионов.

    Пьер-Эмерик Обамеянг
    globallookpress.com

    Эмери постепенно делает «Арсенал» более организованной командой, в которой все чаще нет места Месуту Озилу, что указывает на всю решимость тренера сделать свою команду более конкурентоспособной. Но все же очень многое зависит от формы Обамеянга.

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    • Кроме того, текущая позиция «Арсенала» в турнирной таблице не должна отвлекать клуб от реальности, которая заключается в том, что «канониры» не могут выиграть у других команд из «Большой шестерки» в этом сезоне. В матчах против «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» «Арсенал» набрал всего 2 очка. Им нужно понять, как побеждать своих главных конкурентов, чтобы укрепить свои амбиции.

    «Челси»

    АПЛ: пятое место, 14 очков, разница забитых и пропущенных мячей: +4

    Поражение со счетом 0:4 от «МЮ» уже в первом туре АПЛ стало худшим из возможных стартов для нового главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда. Однако «Челси» отряхнулся после этой неудачи и к этому моменту сумел подняться на пятое место в таблице.

    «Челси» выглядит нестабильно, это правда. Но летом клуб не смог усилить свои состав из-за запрета на трансферы. И невозможность подписать новых игроков позволила Лэмпарду предоставить шанс молодым исполнителям — таким, как Мэйсон Маунт, Тэмми Абрахам и Фикайо Томори.

    Тэмми Абрахам
    globallookpress.com

    Все три выходца из клубной академии «Челси» за свой прогресс, который на старте этого сезона является самым ярким моментом, связанным с «Челси», теперь вызваны в главную сборную Англии. Тот же Абрахам забил уже восемь голов в АПЛ и лидирует в гонке бомбардиров чемпионата.

    Задача Лэмпарда на данном этапе заключается в том, чтобы развить заданный импульс и добиться того, чтобы опытные игроки (Н'Голо Канте, Маркос Алонсо, Сезар Аспиликута) чаще могли влиять на молодых исполнителей так, чтобы команда добывала победы более стабильно.

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    • «Тоттенхэм»

    АПЛ: девятое место, 11 очков, разница забитых и пропущенных мячей: +2

    В последних 20 матчах в АПЛ «шпоры» набрали всего 22 очка. Это их худший результат с 2008-2009 годов. Так что не только начало нынешнего сезона может беспокоить Маурисио Почеттино и Дэниэла Леви.

    Маурисио Почеттино
    globallookpress.com

    Выход в финал Лиги чемпионов в прошлом сезоне несколько скрыл трещины, которые начали появляться у «шпор» по всему полю. Тревожная потеря формы Уго Льорис и Деле Алли, плохие показатели в защите, нестабильность результатов — новый сезон лишь обострил все эти моменты. А серьезная травма руки, который получил Льорис в матче против «Брайтона», не позволит ему тренироваться до конца этого года.

    Почеттино сделал мало, чтобы успокоить многочисленные спекуляции о своем будущем. Слишком много вопросительных знаков и в отношении ряда игроков «Тоттенхэма» — Кристиана Эриксена, Яна Вертонгена и Тоби Алдервейрелда.

    Но самый большой вопрос, конечно, касается будущего Почеттино. Если он все же останется в клубе, то ему предстоит вернуть былую обстановку в несчастливой нынче раздевалке и заставить Эриксена выйти на поле и играть так, как он умеет. Иначе нас ждет смена режима в клубе.

    «Манчестер Юнайтед»

    АПЛ: двенадцатое место, 9 очков, разница забитых и пропущенных мячей: +1

    Самая большая проблема «Манчестер Юнайтед» заключается не в том, чтобы точно определить, что именно идет не так под руководством Луе-Гуннара Сульшера, а в том, чтобы понять, есть ли что-то, что происходит так, как надо.

    В воскресенье «МЮ» на выезде уступил «Ньюкаслу» (0:1). Это поражение стало для манкунианцев третьим в сезоне. И это привело к тому, что они оказались на 12-м месте и всего в двух очках от зоны вылета.

    «Ман Юнайтед» пропустил меньше голов, чем «Манчестер Сити», но влияние на оборону летних новичков команды Аарона Ван-Биссаки и Гарри Магуайра заглушили провалы в полузащите и нападении. Команда Сульшера в восьми матчах отличилась всего девять раз.

    Уле-Гуннар Сульшер
    globallookpress.com

    Летом «МЮ» покинули Ромелу Лукаку, Алексис Санчес, Андер Эррера, Крис Смоллинг, Антонио Валения и Маттео Дармиан. Сульшер позволил команде остаться без глубины состава, решив предоставить возможность молодым игрокам — Мэйсону Гринвуду, Таиту Чонгу, Анхелю Гомесу, Акселю Туанбезе и Брэндону Уильямсу.

    Но многие молодые футболисты «МЮ» пока не готовы к АПЛ, а их более опытные партнеры по команде либо выступают хуже своих возможностей, либо же просто недостаточно хороши в принципе.

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    • Сульшеру нужно стабилизировать ситуацию, положиться на более опытных футболистов и надеяться, что «МЮ» не окажется в нижней части турнирной таблицы на момент открытия зимнего трансферного окна. 0

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