«Ливерпуль» ушел в отрыв. Как клубам из топ-шестерки АПЛ сократить отставание?

«Ливерпуль» выиграл все восемь матчей на старте сезона 2019-2020 в АПЛ и теперь, когда футболисты отправились в сборные, на 8 очков опережает своего ближайшего преследователя. Для команды Юргена Клоппа сезон не мог сложиться еще лучше. После такого старта «Ливерпуль» является безоговорочным фаворитом на то, чтобы выиграть титул чемпиона Англии впервые с 1990 года.

Игроки «Ливерпуля» globallookpress.com

Но что насчет остальных представителей так называемой «Большой шестерки»? У «Манчестер Сити», «Арсенала», «Тоттенхэма», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» возникли проблемы на старте чемпионата, и «шпоры», а также манкунианцы пошли вниз по турниной таблице.

Что этим пяти клубам нужно сделать во время паузы на матчи сборных, чтобы решить свои проблемы и сократить отставание от «Ливерпуля»?

«Манчестер Сити»

АПЛ: второе место, 16 очков, разница забитых и пропущенных мячей: +18

Действующий чемпион Англии и команда, которая выиграла три домашних трофея в прошлом сезоне, выдала свой худший старт в сезоне с тех пор, как команду в 2016 году принял Пеп Гвардиола.

Время от времени «Сити» выглядел неудержимым, забив пять голов в ворота «Вест Хэма» на старте сезона, а затем оформив свою рекордную победу в АПЛ (8:0) в игре против «Уотфорда». Но слабость команды в обороне привела к двум поражениям в матчах против «Норвича» и «Вулверхэмптона», из-за которых «горожане» теперь так сильно отстают от «Ливерпуля».

Гвардиола обнаружил проблемы в обороне летом, когда после отъезда экс-капитана Венсана Компани он пытался, но не смог подписать для него замену. У команды не было достойной альтернативы для Эмерика Ляпорта, Джона Стоунза и Николаса Отаменди. Теперь, когда Ляпорт и Стоунз выбыли из строя, у «Сити» очень серьезные трудности в обороне.

Николас Отаменди globallookpress.com

Решить эти проблемы — это тот случай, когда сказать проще, чем сделать. Но Гвардиоле нужно прямо сейчас, до матча с «Кристал Пэлас», который пройдет 19 октября,

найти какой-то вариант, чтобы сделать «Ман Сити» более сильным в обороне, особенно при стандартах.

«Арсенал»

АПЛ: третье место, 15 очков, разница забитых и пропущенных мячей: +2

«Арсенал» занимает третье место после восьми туров. Для Унаи Эмери — это, возможно, лучший результат, чем тот, который можно было прогнозировать для этой несбалансированной команды, которая нуждается в усилении обороны. Но у них есть Пьер-Эмерик Обамеянг, который забил 7 из 13 голов команды — нападающий, который может делать разницу, когда команда пытается пробиться в Лигу чемпионов.

Пьер-Эмерик Обамеянг globallookpress.com

Эмери постепенно делает «Арсенал» более организованной командой, в которой все чаще нет места Месуту Озилу, что указывает на всю решимость тренера сделать свою команду более конкурентоспособной. Но все же очень многое зависит от формы Обамеянга.

Кроме того, текущая позиция «Арсенала» в турнирной таблице не должна отвлекать клуб от реальности, которая заключается в том, что «канониры» не могут выиграть у других команд из «Большой шестерки» в этом сезоне. В матчах против «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» «Арсенал» набрал всего 2 очка. Им нужно понять, как побеждать своих главных конкурентов, чтобы укрепить свои амбиции.

«Челси»

АПЛ: пятое место, 14 очков, разница забитых и пропущенных мячей: +4

Поражение со счетом 0:4 от «МЮ» уже в первом туре АПЛ стало худшим из возможных стартов для нового главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда. Однако «Челси» отряхнулся после этой неудачи и к этому моменту сумел подняться на пятое место в таблице.

«Челси» выглядит нестабильно, это правда. Но летом клуб не смог усилить свои состав из-за запрета на трансферы. И невозможность подписать новых игроков позволила Лэмпарду предоставить шанс молодым исполнителям — таким, как Мэйсон Маунт, Тэмми Абрахам и Фикайо Томори.

Тэмми Абрахам globallookpress.com

Все три выходца из клубной академии «Челси» за свой прогресс, который на старте этого сезона является самым ярким моментом, связанным с «Челси», теперь вызваны в главную сборную Англии. Тот же Абрахам забил уже восемь голов в АПЛ и лидирует в гонке бомбардиров чемпионата.

Задача Лэмпарда на данном этапе заключается в том, чтобы развить заданный импульс и добиться того, чтобы опытные игроки (Н'Голо Канте, Маркос Алонсо, Сезар Аспиликута) чаще могли влиять на молодых исполнителей так, чтобы команда добывала победы более стабильно.

«Тоттенхэм»

АПЛ: девятое место, 11 очков, разница забитых и пропущенных мячей: +2

В последних 20 матчах в АПЛ «шпоры» набрали всего 22 очка. Это их худший результат с 2008-2009 годов. Так что не только начало нынешнего сезона может беспокоить Маурисио Почеттино и Дэниэла Леви.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Выход в финал Лиги чемпионов в прошлом сезоне несколько скрыл трещины, которые начали появляться у «шпор» по всему полю. Тревожная потеря формы Уго Льорис и Деле Алли, плохие показатели в защите, нестабильность результатов — новый сезон лишь обострил все эти моменты. А серьезная травма руки, который получил Льорис в матче против «Брайтона», не позволит ему тренироваться до конца этого года.

Почеттино сделал мало, чтобы успокоить многочисленные спекуляции о своем будущем. Слишком много вопросительных знаков и в отношении ряда игроков «Тоттенхэма» — Кристиана Эриксена, Яна Вертонгена и Тоби Алдервейрелда.

Но самый большой вопрос, конечно, касается будущего Почеттино. Если он все же останется в клубе, то ему предстоит вернуть былую обстановку в несчастливой нынче раздевалке и заставить Эриксена выйти на поле и играть так, как он умеет. Иначе нас ждет смена режима в клубе.

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ: двенадцатое место, 9 очков, разница забитых и пропущенных мячей: +1

Самая большая проблема «Манчестер Юнайтед» заключается не в том, чтобы точно определить, что именно идет не так под руководством Луе-Гуннара Сульшера, а в том, чтобы понять, есть ли что-то, что происходит так, как надо.

В воскресенье «МЮ» на выезде уступил «Ньюкаслу» (0:1). Это поражение стало для манкунианцев третьим в сезоне. И это привело к тому, что они оказались на 12-м месте и всего в двух очках от зоны вылета.

«Ман Юнайтед» пропустил меньше голов, чем «Манчестер Сити», но влияние на оборону летних новичков команды Аарона Ван-Биссаки и Гарри Магуайра заглушили провалы в полузащите и нападении. Команда Сульшера в восьми матчах отличилась всего девять раз.

Уле-Гуннар Сульшер globallookpress.com

Летом «МЮ» покинули Ромелу Лукаку, Алексис Санчес, Андер Эррера, Крис Смоллинг, Антонио Валения и Маттео Дармиан. Сульшер позволил команде остаться без глубины состава, решив предоставить возможность молодым игрокам — Мэйсону Гринвуду, Таиту Чонгу, Анхелю Гомесу, Акселю Туанбезе и Брэндону Уильямсу.

Но многие молодые футболисты «МЮ» пока не готовы к АПЛ, а их более опытные партнеры по команде либо выступают хуже своих возможностей, либо же просто недостаточно хороши в принципе.

Сульшеру нужно стабилизировать ситуацию, положиться на более опытных футболистов и надеяться, что «МЮ» не окажется в нижней части турнирной таблицы на момент открытия зимнего трансферного окна. 0