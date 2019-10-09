«Манчестер Сити» потерял все то, что имеет «Ливерпуль»

«Манчестер Сити» отстает от лидера АПЛ «Ливерпуля» уже на восемь очков, хотя прошло только восемь туров. Разбираемся, почему это произошло.

Кадровые проблемы

Отсутствие замены для ушедшего летом многолетнего капитана и оплота обороны Венсана Компани было рискованным, даже если бы не серьезная травма Эмерика Лапорта. В межсезонье «Манчестер Сити», похоже, рассчитывал, что француза, а также Николаса Отаменди, Джона Стоунза и молодого Эрика Гарсии будет достаточно, чтобы сохранить надежность в обороне.

Тем не менее, кроме лидерства Компани команда до марта потеряла Лапорта и до середины октября Стоунза, что вместе с плохой формой Отаменди сделало защиту слишком уязвимой. Это ярко проявилось в предыдущем туре против «Вулверхэмтона», который умело использовал слабости аргентинца и его партнера Фернандиньо — номинального центрхава.

Также есть проблемы и на левом фланге обороны, где упорная вера Пепа Гвардиолы в Бенжамена Менди снова не оправдывает себя из-за его подверженности травмам и плохой дисциплины. Между тем периодически сказывается то, что его конкурент Александр Зинченко является номинальным полузащитником, поэтому недостаточно хорош в защитных функциях.

Кроме того, вылет из-за тяжелого повреждения Лероя Сане до февраля-марта оставляет коллектив с проблемами на левом фланге атаки. Это лишило манкунианцев быстрого, мощного игрока, способного создавать ширину, вследстие чего «Горожане» стали менее вариативными слева, и в итоге нагрузило огромным бременем Рахима Стерлинга, чтобы творить чудеса на данном краю атаки.

Тактические изменения

Гвардиола уже давно считает атаку лучшей формой защиты, несмотря на опасения по поводу оборонительных недостатков, поэтому вносит определенные изменения в нападении, которые иногда душат скорость и плавность впереди.

Так, Илкай Гюндоган действовал слишком глубоко в центре поля, почти опорного рядом с Родри, в проигранных матчах против «Норвича» и «Вулверхэмптона», а также победном поединке против «Эвертона», когда «Сити» был уязвим в обороне и потерял небольшую искру в наступлениях как следствие.

С немецким хавбеком, который в основном занимал центральное положение против «Вулвз», и правым защитником Кайлом Уокером, который также смещался в центре, чтобы помочь компенсировать недостаток темпа при выходе из обороны, Рияд Марез оказывался в изоляции, поэтому команда была довольно статичной.

В прошлом сезоне действующий чемпион блестяще справился с пятимесячной потерей Кевина де Брейне, но за его отсутствие против «Волков», а также в течение большей части игрового времени против «Канареек» пришлось дорого заплатить — поражениями. Правый край «Сити» намного более опасный в атаке с бельгийцев в составе.

Психологическое состояние

Как ни банальна поговорка: «Тяжело подняться на вершину, но еще сложнее — удержаться на ней», но от нее никуда и никогда не деться в любом виде спорта. Суть ее в том, что при новой попытке подняться наверх стремление добиться успеха уже не столь сильно, как ранее, ведь при всем мастерстве прежнее желание притупляется.

Что уж говорить про манкунианцев, которые в двух прошлых кампаниях выиграли два титула кряду. Третий заход на вершину уж точно не сопровождается тем же голодом к победам, как первый.

Кроме того, трудно заставлять себя выкладываться так же, как и раньше, когда куда сильнее клуб жаждет выиграть Лигу чемпионов. Играя два раза в неделю, где периодически матчи в главном еврокубке сменяются поединками в национальном чемпионате, нельзя не испытывать разное эмоциональное состояние, с учетом того, что чемпионский титул волнует коллектив уже не так сильно.

Тем самым мотивация команды уже содержит в себе пробелы, которые тем труднее заполнять, что из-за ухода экс-лидера Компани и травм не играют несколько ключевых исполнителей, способных завести партнеров. Добавьте к этому также футбол Гвардиолы, в котором нельзя без высокого прессинга с его энергозатратами, и становится понятно, что постоянно находиться в столь сильном психологическом тонусе попросту невозможно.

«Ливерпуль»

Отмечая текущие проблемы «Манчестер Сити», в то же время нельзя не говорить и о конкуренте, у которого со всеми вышеперечисленными факторами как раз все в полном порядке. На сегодня становится очевидным, что манкунианцы попросту уступают по этим ключевым аспектам мерсисайдцам, и как раз это создает необходимую разницу последним.

Так, за исключением основного вратаря Алиссона «Красные» не имеют серьезных кадровых проблем, да и того неплохо заменил летний новичок Адриан. И пока Гвардиоле еще ждать и ждать в строю Лапорта, а также Сане, бразильский голкипер имеет хорошие шансы сыграть уже в ближайшем туре АПЛ. Недавно лидер Премьер-лиги также потерял основного центрбека Жоэля Матипа, но его травма оказалась несерьезной, да и успешно подменить камерунца вполне способен Джо Гомес.

Тактически же «Ливерпуль» стал более разнообразным, ведь еще в прошлом сезоне Юрген Клопп прекрасно проявил свое умение отказываться от выматывающего «геген-прессинга» и минимальными усилиями, не гнушаясь даже непривлекательной игры, добывать результат. Главную роль здесь играет крепкая оборона, которая позволяет команде создать всего пару моментов, чтобы в итоге победить.

Наконец, мерсисайдцы переживают прямо противоположные своему конкуренту чувства: они голодны к успеху, как никогда, ведь ощущают свою силу, давно заждались чемпионства, а то, что фанаты клуба уже 30-й год ожидают титул, еще сильнее подгоняет их к цели. При этом завоевание Лиги чемпионов в прошлом сезоне нивелировало удар от поражения в чемпионской гонке прошлой кампании после отыгранного «Сити» отрыва в семь очков и придало уверенности в себе перед новым сезоном. 0