Беспорядок в Манчестере. Как долго продлится эксперимент Сульшера?

В одном из эпизодов встречи «Манчестер Юнайтед» получил право на угловой, но тренера команды особо не беспокоило то, что может произойти в атаке. В это времяотчаянно пытался что-то донести, то есть был озабочен тем, чтобы не прозевать контратаку.

Норвежский специалист скрутил ладони в трубочку, прижал их ко рту и начал кричать на бразильского полузащитника, а затем и на несчастного Маркоса Рохо. Их расстановка на поле была неверной, и тренер понимал это.

Если «Ньюкасл» перехватит мяч после углового, могут начаться проблемы. Фреду нужно было подойти ближе, чтобы закрыть свободное пространство. Впрочем, усилия Сульшера были напрасны: бразилец получил указание слишком поздно, и «Юнайтед» оказался не готов.

В свободную зону ворвался Аллан Сен-Максимен, источник большинства проблем «Манчестер Юнайтед» в этом матче, который в целом плохо складывался для «Ньюкасла». Французу хватило ума не передерживать мяч, а отдать его на фланг Йетро Виллемсу. Оттуда сфера прилетела к Мэттью Лонгстаффу, а затем мечты стали реальностью.

В одно мгновение мы получили доказательства того, что Сульшер не может заставить своих подопечных делать то, что он хочет. Цена, которую заплатили гости, оказалась серьезной — результативный удар по воротам Давида де Хеа, ставший фатальным.

Все лето «Манчестер Юнайтед» охотился за полузащитником «Ньюкасла» Шоном Лонгстаффом, а теперь пропустил от его брата Мэтти, дебютировавшего в Премьер-лиге в 19-летнем возрасте. Более того, молодой талант мог забить еще в первом тайме, когда его удар пришелся в перекладину.

А ведь на первый взгляд «Ньюкасл» не был страшен. Перед началом матча даже довелось услышать аргумент, что Сульшер не является самым кризисным наставником Премьер-лиги, поскольку эта сомнительная роль отводилась Стиву Брюсу, чей «Ньюкасл», проиграв 0:5 «Лестеру» на прошлой неделе, томился на дне турнирной таблицы.

Более того, в 22 предыдущих попытках Брюс в качестве тренера так ни разу и не победил свой бывший клуб. Если где-нибудь у команды Сульшера и должен быть хороший день, то как раз в Ньюкасле. Однако манкунианцы потерпели неудачу. В их игре не было ничего положительного, зато был беспорядок.

Их самый заметный атакующий игрок Даниэль Джеймс имел проблемы, как только ему не хватало свободного пространства, через которое к слову, «Юнайтед» и пропустил Сен-Максимена, разогнавшего единственную результативную атаку.

Маркус Рашфорд снова был бледной тенью самого себя. Даже его визави из «Ньюкасла», Жоэлинтон, чаще касался мяча, хотя был заменен уже на 55-й минуте. Сульшер до сих пор не придумал, как приблизить игроков к Рашфорду и начать задействовать его в комбинациях. Игрок сборной Англии был похож на заблудшую душу.

Под ним якобы располагался Хуан Мата, но Сульшер весь первый тайм отчаянно пытался уговорить чемпиона мира в составе сборной Испании продвинуться на правый фланг, чтобы там принимать передачи. Ничего не сработало, поэтому на замену вышел Мэйсон Гринвуд — подросток, на которого возлагают большие ожидания.

Тренер ранее просил Акселя Туанзебе делать передачи сразу в среднюю зону, а не влево или вправо. Каждый раз, когда защитник делился мячом с Гарри Магуайром или Диогу Далотом, Сульшер умолял их продвигаться вперед.

Похоже, Туанзебе не может или не хочет выполнять указания тренера, поэтому потенциальная линия снабжения атаки поломалась еще до введения в строй.

И так было по всему полю: нарушенные игровые связи, полнейшее недопонимание и бесполезное топтание на месте.

Единственным ярким пятном во втором тайме стал Андреас Перейра, нашедший лазейку на своем левом фланге, но даже две его подачи никто не встретил в центре чужой штрафной площади.

Свой лучший момент «Манчестер Юнайтед» как обычно создал после «стандарта». В конце первого тайма прошла хорошая подача с углового на Магуайра, но тот из убойной позиции пробил мимо.

«Красные дьяволы» вновь проиграли в гостях. Это уже 11-я выездная встреча без победы. Катастрофическая серия ведет в прошлое к той самой знаменитой ночи в Париже в марте.

Более того, они заработали лишь 17 очков в 18 матчах АПЛ с момента победы над «Пари Сен-Жермен» на «Парк де Пренс» — знаменательного события, которое побудило руководство клуба доверить Сульшеру место главного тренера.

Сегодня норвежец может сетовать на травмы Поля Погба, Антони Марсьяля, Эрона Уан-Биссаки, Люка Шоу и Виктора Линделева. С таким количеством потерь любая команда будет страдать.

Но проблема в том, что «Юнайтед» страдает, даже когда все в порядке. А ведь впереди матч против «Ливерпуля».

Сколько еще времени Сульшер будет бороться с ветряными мельницами, прежде чем эксперимент будет остановлен? 0