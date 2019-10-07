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    Перед «Челси» открываются большие возможности

    Реакция прессы на матч «Саутгемптон» — «Челси»

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    «Челси» в двух очках от чемпиона Англии
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    В восьмом туре английской Премьер-лиги «Челси» со счетом 4:1 разгромил на выезде «Саутгемптон». Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Челси» излучает уверенность в себе

    «Уверенность так и прет из нынешнего "Челси". Там, где несколько недель назад была неопределенность, сейчас растет убежденность. Это можно было увидеть в Тэмми Абрахаме, который нанес впечатляющий удар, что привел команду к ее самой тяжелой победе в АПЛ текущего сезона, и в той раскованности, когда Мейсон Маунт эффектно расправился с вратарем соперника, укрепляя веру в то, что светлое будущее будет ярким, если Фрэнк Лэмпард продолжит получать свободу в реализации своих идей», — пишет на страницах The Guardian Джейкоб Стейнберг.

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  • 18/09/2019

    • «Это был прекрасный день для Лэмпарда, которого подбодрили новости о том, что наконец-то Каллум Хадсон-Одой подписал соглашение о пятилетнем контракте. Ослепительный молодой талант, чье будущее, казалось, уже будет в другом месте, прежде чем отъезд Маурицио Сарри впервые в сезоне позволил ему появиться в старте. Он затерроризивал "Саутгемптон" своей игрой, которая показала, почему "Бавария" хотела купить его в этом году».

    «Саутгемптон» продолжает падать

    «В прошлый раз, когда "Саутгемптон" потерпел пять поражений в своих первых восьми матчах чемпионата, он вылетел из АПЛ. Хазенхюттль вернулся к защите из четырех человек, где Райн Бертран занял место слева, а Ян Валери заменил отсутствующего Янника Вестергаарда. Однако тактическое переключение мало чем помогло укрепить арьергард коллектива», — отмечает Мэттью Ховарт в отчете BBC о матче.

    «Хозяева сами виноваты в своей неудаче, слишком часто теряя мяч, особенно в первом тайме. Именно слабый удар головой Яна Беднарека на Ориоля Ромеу подарил владение мячом гостям, что привело к голу Маунта. С матчами против "Вулверхэмптона", "Лестера" и "Манчестер Сити" впереди трудно понять, когда в следующий раз "Святые" одержат победу».

    Трансферный запрет пошел на пользу «Челси»

    «Болельщики лондонцев должно быть надеются, что текущий запрет на трансферы никогда не закончится. Никто бы не поверил, что это могло быть лучшее, что случилось с клубом за последние годы, тем не менее, такое положение вещей быстро стало приятной историей сезона. И это также приносит пользу Англии, так как двое из квартета исполнителей "Синих", которых вызывают в сборную, Абрахам и Маунт, снова отличились голами, подчеркнув свой огромный потенциал для "Челси" и национальной команды», — пишет на страницах The Telegraph Мэтт Лоу.

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  • 23/09/2019

    • «Неделя первого просто подводит итог тому, как изменилась судьба молодежи коллектива с тех пор, как клуб не смог потратить деньги на решение своих кадровых проблем. Отпраздновав свой 22-й день рождения, забив свой первый гол в Лиге чемпионов и заработав вызов в Англию, форвард забил прекрасный мяч на "Сент-Мэри" и помог принести победу гостям. Сейчас у него восемь голов в АПЛ и девять всего в этом сезоне, а Лэмпард отметил то, что он предпочел бы его Миши Батшуайи и Оливье Жиру независимо от трансферного запрета».

    «Челси» способен на успехи в этом сезоне

    «Эта победа в сочетании с крахом "Тоттенхэма", бесконечной грустью "Манчестер Юнайтед" и свержением "Манчестер Сити" "Вулверхэмптоном", означает, что "Челси" находится всего в двух очках от действующего чемпиона весьма плотной части таблицы. Коллектив опережает большинство конкурентов, которые, как думало большинство, будет выше его, тогда как пятая часть кампании завершена. Таким образом, возникает вопрос: насколько высоко может забраться клуб?», — задается вопросом в материале ESPN Ник Миллер.

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  • 30/09/2019

    • «В двери этой молодой команды стучатся возможности. Она далека от совершенства, далека от того, чтобы считаться завершенной в своем строительстве, и над многим еще нужно поработать. Тем не менее, учитывая то, как развиваются события в лиге, сезон, в котором происходит консолидация внутри клуба, где есть уверенность в том, что дела идут не так уж плохо — на фоне запрета на трансферы и с новым менеджером — может привести к гораздо большему, чем ожидалось». 0

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