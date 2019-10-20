Гончаренко просчитался. ЦСКА снова потерял очки

В 13 туре РПЛ московский ЦСКА в очередной раз потерял очки. Правда, если в прошлый раз команда уступила дома «Ростову», то теперь «армейцы» на выезде сыграли вничью с «Уфой», упустив победу под завесу встречи. Реакция прессы на данный поединок в нашем обзоре.

Оба тренера решили внести коррективы

«После оглушительного поражения в домашней игре с "Ростовом" Виктор Гончаренко сделал две перестановки в стартовом составе команды. Обе коснулись линии обороны. Усадив на лавку Шарлию и Гогуа, которые неважно действовали против нападения ростовчан, главный тренер "армейцев" с первых минут выпустил на поле Карпова и Хёрдура Магнуссона, окончательно восстановившегося после травмы. Ещё один важнейший игрок обороны ЦСКА — Георгий Щенников впервые в нынешнем сезоне попал в заявку московского клуба. Защитник наконец восстановился после перелома лодыжки.

Вадим Евсеев по сравнению с проигранным матчем против "Ахмата" сделал аж 4 перестановки в стартовом составе команды. В обороне он заменил Никитина на Пуцко и Кругового на Терентьева, а в группе нападения Гиоргобиани и Кротова — на Бизяка и Вомбергара», — пишет Богдан Горбунов, обозреватель «Чемпионата».

ЦСКА заслужено выиграл первый тайм

«С первых минут игры ЦСКА завладел мячом. Плотную оборону уфимцев "армейцы" пытались разбить с помощью мелкого паса.

Тем не менее для создания остроты москвичам не хватало скорости и движения. Раз за разом оборона хозяев без проблем справлялась с атаками гостей, которые если и доводились до логического завершения, то заканчивались лишь бесперспективными дальними ударами.

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"Уфа" отвечала редкими контрвыпадами, но ничем опасным в атаке не отметилась. Заставил размяться Акинфеева лишь Вомбергар, который с дальней дистанции послал мяч точно во вратаря.

К середине первой половины игры московский клуб начал действовать остроумнее и в результате вышел вперёд. Оборону хозяев ЦСКА вскрыл буквально один блестящим пасом. На 26-й минуте Влашич покатил мяч в свободную зону в центре штрафной, куда вовремя ворвался Ахметов. Мгновение спустя российский полузащитник забил гол, вколотив мяч в сетку ворот от перекладины», — пишут на «Чемпионате».

Навесы все же принесли пользу «Уфе»

На «Чемпионате» отметили выбранную тактику навесов, которой придерживались хозяева. Она принесла пользу под конец встречи.

«Забитый мяч взбодрил игру. "Уфа", что вполне логично, стала больше времени проводить в нападении.

Несмотря на то что атаки хозяев были очень предсказуемыми — у команды Евсеева работал только правый фланг, откуда уфимцы с завидным постоянство грузили мячи на своих нападающих, они всё-таки смогли создать несколько опасных моментов у ворот Акинфеева, один из которых едва не закончился голом. Выиграв борьбу в воздухе, Оливье Тилл пробил головой, но мяч после его удара пролетел рядом со штангой.

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В конце первого тайма хозяева даже придавали гостей к штрафной площади. Однако команде Евсеева всё же не хватило креатива в атаке для того, чтобы взломать оборону "армейцев".

После перерыва ситуация на поле практически не изменилась. "Уфа" ещё большими силами шла в атаки, которые заканчивались безрезультативными навесами, а ЦСКА, владея игровым преимуществом, стал пользоваться тем, что у хозяев начали образовываться огромные дыры на правом фланге обороны. В такие зоны несколько раз с мячом врывался Влашич, однако ни одну из подобных атак довести до гола хорват не смог.

Во втором тайме "армейцы" пытались играть по счёту, то ускоряя темп матча, то наоборот замедляя, когда "Уфа" начинала активнее действовать в нападении. Тем не менее, упиваясь собственным преимуществом, гости едва не пропустили. Оба раза команду выручил Игорь Акинфеев. Сначала голкипер в красивом прыжке отразил опасный удар вышедшего на замену Кротова из пределов штрафной, а затем намертво взял мяч, который тот же Кротов переправлял головой в ворота.

В конце встречи "армейцы" и вовсе отдали мяч сопернику. "Уфа" же стала действовать в нападении не только настырнее, но и разнообразнее. В результате хозяева заслуженно сравняли счёт. Круговой, вышедший на поле на 68-й минуте, сделал отличную подачу в чужую штрафную со стандарта. После небольшой сутолоки мяч отскочил к Кротову, которой с близкого расстояния расстрелял ворота Акинфеева.

Вместо того чтобы садиться в оборону и пытаться сохранить результат, "Уфа" продолжила осаждать ворота гостей. "Армейцы" же наоборот сдулись после пропущенного мяча. Тем не менее больше отличиться на поле стадиона "Нефтяник" не смог никто.

Во втором тайме "Уфа" перевернула игру с помощью отличных замен Евсеева и смогла добиться ничьей. ЦСКА же потерял очки во второй игре подряд».

Удачная замена Евсеева

«Может показаться странной критика футболиста, принявшего непосредственное участие в забитом мяче. Тем не менее, обращает на себя внимание, что в первом тайме армейцам, много владевшим мячом, очень не хватало диспетчерских качеств инертного Влашича. После перерыва хорват действовал намного активнее, чаще получал мяч и разгонял опасные контратаки.

"Уфа" во второй половине встречи усилила давление на оборонительные порядки гостей за счет длинных передач за спины защитникам и в полуфланги. Для поиска таких мячей Евсеев выпустил мобильного Вячеслава Кротова, а задачей Бизяка была попытка навязать борьбу защитникам красно-синих, но Магнуссон, Карпов и Игорь Дивеев в воздухе ему не уступали, поэтому продольные передачи в направлении форварда проходили крайне редко.

Видя, что игра сводится к обилию единоборств, ответил заменой Чалова на 190-сантиметрового Яку Бийола. ЦСКА остался без чистого нападающего, ближе всех к воротам Беленова остался Сигурдссон. После перестановок ЦСКА очень глубоко опустился к своей штрафной и стал позволять слишком часто создавать моменты у ворот Акинфеева. Дважды вратарь вытаскивал мячи после ударов классно вышедшего на замену Кротова, но все же с третьей попытки после розыгрыша стандарта нападающему удалось сравнять счет.

Пожалуй, Гончаренко просчитался, понадеявшись удержать минимальную победу за счет попыток не уступить верховую борьбу в своей штрафной. Как следствие, хозяевам удалось вырвать ничью у фаворита. Как следствие, армейцы потеряли два очка и удержаться за спиной "Зенита" и "Локомотива", а "Уфа" удержалась в первой половине турнирной таблицы», — отметил представитель «Советского спорта» Артем Зибрак.

Чалов продолжает показывать невыразительную игру

«На 62-й минуте Гончаренко сделал то, чего еще не делал в этом чемпионате — заменил Чалова. Нападающий вновь был инертен и не запомнился ничем: два удара, один из них заблокирован. Любопытно, что вместо форварда вышел номинальный центральный полузащитник Бийол, которого Гончаренко еще на летних сборах наигрывал в атаке», — пишет «Спорт-Экспресс». 0