Евро-2020: кто прошел, кто отцепился, кто борется

Борьба за выход в финальную часть чемпионата Европы-2020 в самом разгаре. Путевки на континентальное первенство уже получили шесть сборных, в числе которых Россия, но дальше пройдет еще множество команд.

В этом отборе система усложнена раскладами Лиги наций. Некоторые команды смогут сыграть в стыковых поединках как победители своих групп в этом турнире, но пока мы рассмотрим исключительно ситуацию в группах квалификации.

Досрочные путевки на континентальное первенство уже добыли Бельгия, Россия, Италия, Польша, Украина и Испания.

Группа А

Положение команд: Англия — 15 очков (6 матчей), Чехия — 12 (6), Косово — 11 (6), Черногория — 3 (7), Болгария — 3 (7).

Из группы уже однозначно не выходят Черногория и Болгария, которые катастрофически отстали от тройки лидеров.

Англичане разгромили болгар и в настоящий момент стали очень близки к выходу в финальную часть турнира. Для этого британцам будет достаточно сыграть вничью с черногорцами 14 ноября.

Чехия, в свою очередь, сможет выйти на Евро, если победит дома Косово в этот же день. При этом гости могут перевернуть все с ног на голову, если победят чехов и выйдут на второе место. Дальше, правда, заключительный матч с англичанами, но косовары вряд ли сдадутся просто так.

Группа B

Украинцы «выстрелили» в квалификации УАФ

Положение команд: Украина — 19 очков (7 матчей), Португалия — 11 (6), Сербия — 10 (6), Люксембург — 4 (6), Литва — 1 (7).

Украинцы не заметили Литву, после чего выдали яркий матч с Португалией и нанесли Роналду и компании поражение 2:1, благодаря чему с внушительным отрывом взяли путевку, а игра с сербами станет для команды Андрея Шевченко формальностью.

В остальном все предельно ясно. Португалия должна обыгрывать Литву дома в ноябре и надеяться на осечку сербов против Люксембурга. Если ее не последует, то дальше португальцев ждет встреча с тем же Люксембургом, а сербов — с грозной ныне Украиной. Следовательно, шансы куда выше у действующих чемпионов Европы. Надо просто не терять очки с аутсайдерами.

Люксембург и Литва уже выступают статистами.

Группа C

Голландцы близки к цели globallookpress.com

Положение команд: Нидерланды — 15 очков (6 матчей), Германия — 15 (6), Северная Ирландия — 12 (6), Беларусь — 4 (7), Эстония — 1 (7).

Нидерланды гарантируют себе выход на Евро, если 16 ноября сыграют минимум вничью с Северной Ирландией на выезде. Германия, в свою очередь, должна обыгрывать Беларусь и ждать осечки ирландцев. Либо устроит даже ничья, если Северная Ирландия уступит голландцам.

Северная Ирландия вылетит в случае ничьи с голландцами и победы немцев, либо собственного поражения и ничьи Германии. Следовательно, шансов откровенно мало.

Беларусь и Эстония уже точно не выходят из группы.

Группа D

Положение команд: Ирландия — 12 очков (7 матчей), Дания — 12 (6), Швейцария — 11 (6), Грузия — 8 (7), Гибралтар — 0 (6).

Здесь все максимально плотно. Ирландия могла досрочно выходить на Евро уже в этом месяце, если бы обыграла Швейцарию, но случилось поражение, которое закрутило борьбу.

В следующем туре ирландцы в случае победы над Данией не гарантируют себе выход в финальную часть турнира, но и не теряют шансы в случае поражения.

У Дании есть игра в запасе, которая пройдет против Гибралтара. Если датчане победят соперника, а Швейцария уступит Грузии, то Дания выйдет из группы. Если такой сценарий не состоится, то борьба продолжится.

Швейцария выйдет на Евро в случае победы над грузинами 15 ноября, но при этом датчане каким-то чудом должны не обыграть Гибралтар. Скорее всего, борьба в этой компании будет идти до последнего. Грузия и Гибралтар уже стали «зрителями».

Группа E

Положение команд: Хорватия — 14 очков (7 матчей), Венгрия — 12 (7), Словакия — 10 (6), Уэльс — 8 (6), Азербайджан — 1 (6).

Финалист чемпионата мира-2018 почти там! Хорватам осталось сыграть вничью 16 ноября со Словакией дома, чтобы добыть заветную путевку.

Дальше — сложнее. Венгрия на два пункта позади и в заключительном туре сразится с Уэльсом, но многое будет зависеть от валлийцев и словаков — у обеих команд игра в запасе по сравнению с венграми.

Словакия должна навязать борьбу хорватам в ноябре, чтобы реально бороться за выход в финальную часть. Неудача перенесет развязку на десятый тур.

Уэльс обязан 16 ноября брать очки с Азербайджаном. Поражение лишит валлийцев всех шансов. Азербайджанцы их уже не имеют.

Группа F

Испанцам помогла ничья со Швецией globallookpress.com

Положение команд: Испания — 20 очков (8 матчей), Швеция — 15 (8), Румыния — 14 (8), Норвегия — 11 (8), Фарерские острова — 3 (8), Мальта — 3 (8).

Испания — уже участник Евро-2020 благодаря героическому спасению против шведов (1:1).

Швеция сможет досрочно пробиться на турнир, если 15 ноября на выезде победит Румынию. Румыны, в свою очередь, потеряют шансы, если уступят шведам.

Норвегия лишится шансов, если не обыграет Фарерские острова, или если матч Румыния — Швеция не завершится вничью. Тогда последние две команды все решат в десятом туре. Очевидно, что Фарерские острова и Мальта уже никуда не выходят.

Группа G

Положение команд: Польша — 19 очков (8 матчей), Австрия — 16 (8), Македония — 11 (8), Словения — 11 (8), Израиль — 11 (8), Латвия — 0 (8).

Поляки первыми завоевали путевку в финальную часть турнира, тогда как Латвия борьбу уже завершила. У остальных все еще впереди, но в наиболее выгодной позиции остается Австрия.

Австрийцы, в принципе, очень близки к цели. Им надо 16 ноября просто не проиграть македонцам. Последние обязаны обыгрывать хозяев, чтобы иметь призрачные шансы на спасение в последнем туре. Примерно те же мысли наверняка у словенцев и Израиля. Все ждут матча австрийцев и македонцев.

Группа H

Франция идет вровень с Турцией globallookpress.com

Положение команд: Турция — 19 очков (8 матчей), Франция — 19 (8), Исландия — 15 (8), Албания — 12 (8), Андорра — 3 (8), Молдова — 3 (8).

Здесь однозначно все ясно с выбывшими из борьбы. На Евро-2020 точно не поедут Албания, Андорра и Молдова.

Лучшие шансы выиграть группу у Турции и Франции. Турки выйдут на Евро, если не проиграют Исландии в ноябре. Франция последует по аналогичному сценарию, если победит Молдову, либо если Исландия не обыграет Турцию.

Исландцы также набрали прилично очков, но теперь им надо побеждать набравшую шикарный ход Турцию и сохранять оптимизм, но лучше подумать о пути стыковых поединков. Турков в последнем туре ждет Андорра, где команда вряд ли допустит осечку.

Группа I

Бельгия сминает всех соперников globallookpress.com

Положение команд: Бельгия — 24 очка (8 матчей), Россия — 21 (8), Кипр — 10 (8), Шотландия — 9 (8), Казахстан — 7 (8), Сан-Марино — 0 (8).

Бельгия проходит дистанцию вообще без осечек, добыв восемь побед. Команда уже на Евро, но в ноябре нас ждет увлекательная встреча с Россией за первое место в группе. Правда, оно достанется Бельгии даже в случае ничейного исхода.

Россия вышла на Евро и это главное. Против Бельгии надо показать красивый футбол, а поражение не должно огорчить команду, если оно случится. Для первого места россияне должны побеждать бельгийцев в Санкт-Петербурге 16 ноября с лучшим счетом, чем 3:1.

Кипр, Шотландия, Казахстан и Сан-Марино из группы не выходят. Шотландцы еще будут бороться в стыковых поединках.

Группа J

Положение команд: Италия — 24 очка (8 матчей), Финляндия — 15 (8), Армения — 10 (8), Босния и Герцеговина — 10 (8), Греция 8 (8), Лихтенштейн — 2 (8).

Италия — открытие квалификации, учитывая проблемы сборной последних лет. Итальянцы одержали уже девять подряд побед (восемь — в этом отборе) и с отрывом в девять очков вышли на Евро-2020.

Со вторым участником, кажется, тоже все понятно. В ноябре финны с великолепным Пукки в атаке должны просто обыгрывать Лихтенштейн дома. Более того, устроит даже ничья, если Босния не победит Италию, а если боснийцы уступят — можно вообще проигрывать футбольному «карлику».

Таким образом, у Армении и Боснии и Герцеговины остаются лишь теоретические шансы. Надо обязательно побеждать и верить в чудо. Греция и Лихтенштейн — мимо. 0