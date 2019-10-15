В компании легенд. Роналду забил 700-й гол в карьере

Форвард «Ювентуса» имел шанс добраться до этой отметки еще во время встречи с Люксембургом, но в Лиссабоне он забил всего лишь раз, остановившись на показателе в 699 голов.

В Киеве португальцу выпал шанс забить утешительный гол с пенальти на 72-й минуте, и он им воспользовался.

«Рекорды появляются естественным путем. Я их не ищу, это они ищут меня», — сказал Роналду после матча.

Некоторые агентства начали распространять информацию о том, что Роналду достиг отметки в 700 голов еще 11 октября. Разница в один мяч появилась в 2011 году, когда Пепе попросил записать его гол в актив Криштиану, чтобы помочь своему партнеру опередить Лионеля Месси в ожесточенной гонке бомбардиров чемпионата Испании.

Тем не менее, большинство людей, ведущих статистику, включая аналитиков ESPN, записали тот гол как раз на Пепе.

В любом случае звездный игрок «Ювентуса» является самым результативным среди действующих футболистов, притом имеет неплохой отрыв от преследователей. Пятерка на данный момент выглядит так:

1. Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус») — 700 голов в 973 матчах;

2. Лионель Месси (Аргентина, «Барселона») — 672 гола в 828 матчах;

3. Златан Ибрагимович (Швеция, «Лос-Анджелес Гэлакси») — 535 голов в 902 матчах;

4. Луис Суарес (Уругвай, «Барселона») — 462 гола в 728 матчах;

5. Роберт Левандовски (Польша, «Бавария») — 447 голов в 691 матче.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» стал шестым членом клуба игроков, забивших 700 и более мячей. В эту группу входят одни из величайших звезд мирового футбола, но есть и тот, чье имя известно далеко не всем болельщикам (некоторые рекорды не проверены, поэтому допускаются различия в отдельных данных).

5. Герд Мюллер

Герд Мюллер globallookpress.com

Невероятно результативный бомбардир сборной ФРГ и мюнхенской «Баварии» Герд Мюллер занимает пятое место в списке, который составила организация Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF). На его счету 735 точных ударов в 793 матчах.

4. Ференц Пушкаш

Ференц Пушкаш globallookpress.com

Легендарный форвард по прозвищу «Галопирующий майор» забил 746 голов в 754 матчах за «Гонвед», «Реал» и сборную Венгрии в период с 1943 по 1966 год. Неудивительно, что награда ФИФА за лучший гол по итогам сезона названа в его честь.

3. Ромарио

По данным RSSSF, Ромарио забил 772 гола в 993 матчах за свою долгую карьеру, во время которой он поколесил по пяти континентам в период между 1985 и 2007 годом. В 2009 году он ненадолго вернулся в футбол, но не смог пополнить свою коллекцию точных ударов.

2. Йозеф Бицан

Йозеф Бицан globallookpress.com

Легендарный футболист пражской «Славии» Йозеф Бицан является самым результативным игроком за все время, ведь, по данным RSSSF, забил 805 голов в 530 матчах в период между 1928 и 1955 годом.

1. Пеле

А вот книга рекордов Гиннеса самым результативным игроком всех времен называет Пеле, утверждая, что с 1956 по 1977 год он забил 1279 голов. Этот показатель оспаривается многими организациями (RSSSF дает ему 767 голов), зато никто не может оспорить того факта, что он остается единственным футболистом, выигравшим три чемпионата мира.

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