Португальские страдания в Киеве. Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020

Мрачные португальцы
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зимин похвалил сборную Украины за тот уровень игры, который заставил португальцев чувствовать себя не в своей тарелке.
«С первых же минут встречи в Киеве Украина задавила Португалию агрессивным прессингом, а атаковала разнообразно. Как и положено лидеру группы — команда Андрея Шевченко опережала действующих чемпионов Европы на 5 очков. Главный тренер гостей Фернанду Сантуш на бровке дублировал выражение лица Криштиану Роналду: оба не понимали, почему ничего не получается.
С похожими чувствами за игрой со скамейки наблюдал Жоау Феликс — один из самых дорогих португальцев в истории. Понятно почему — Зинченко, Малиновский, Ярмоленко придумывали интересные комбинации, практически не задерживая мяч в центре.
Уже в начале встречи Яремчук оказался в нужном месте на добивании после здорово разыгранного углового, а через 20 минут Ярмоленко замкнул прострел Миколенко.
Центр обороны — Пепе и Диаш — уныло побрели к центру поля. В атаке тщетно что-то пытались создать полузащитник "Локо" Жоау Мариу, Бернарду Силва и Криштиану Роналду.
После перерыва несколько раз опасно била главная звезда гостей, а в середине тайма Роналду реализовал пенальти. Этот гол стал для Криштиану 700-м в карьере в официальным матчах.
Но это только чуть скрасило форварду "Ювентусу" мрачное настроение. Хотя Украина и осталась в меньшинстве, глобально на происходящее на поле это не повлияло. Только в самой концовке Португалия создала два опасных момента — в одном мяч даже угодил в крестовину — но счет остался прежним», — констатирует Зимин.
Спорное решение арбитра
Журналист «Спорта День за Днем» Роман Логинов отметил, что британский арбитр Энтони Тейлор мог и не назначать пенальти в ворота Андрея Пятова во втором тайме.
«В матче с Португалией в Киеве украинцы выдали почти идеальный первый тайм. У действующего чемпиона Европы мало что получалось, Криштиану Роналду был закрыт. Нападающий Роман Яремчук забил быстрый гол: добил мяч в сетку после подачи углового и удара головой центрального защитника Сергея Кривцова.
В эпизоде со вторым голом здорово сыграл левый защитник Виталий Миколенко, обыгравший соперника и простреливший в штрафную. Андрей Ярмоленко обманул защитника: избежал офсайда, бил без сопротивления. Во втором тайме Португалия добавила, несколько опасных ударов нанес Роналду, тем не менее хозяева контролировали игру.
Изменило ситуацию спорное судейское решение. Англичанин Энтони Тейлор назначил пенальти и удалил с поля за вторую желтую карточку Тараса Степаненко. Судя по повтору, мяч попал в руку Степаненко, находившуюся в естественном положении, от ноги. Роналду забил с "точки" свой 700-й гол в карьере, а концовка получилась напряженной. Впрочем, сборную Украины устраивала даже ничья, но команда Шевченко удержала минимальную победу», — подчеркивает Логинов.
Надежная оборона украинцев
Автор портала sportarena.com Богдан Грыщук, подводя итоги встречи, похвалил подопечных Андрея Шевченко за надежную игру в обороне.
«Украина классно использовала собственную высокую линию защиты: центрбеки были готовы к передачам за спину и оперативно страховали фулбеков. К примеру, Сергей Кривцов своевременно смещался на фланг, подчищая за Караваевым — опорник же Тарас Степаненко сразу спускался и занимал зону Кривцова в центре.
Очень мобильно действовали полузащитники. О Степаненко уже было сказано, а ведь грамотно позиционно передвигались и Зинченко с Малиновским, то поднимаясь, то, наоборот, сужаясь с нижним опорником. Важную роль также сыграло расположение Яремчука на фланге — Роман куда более продуктивный и цепкий в обороне, нежели Марлос.
Да и прижимаясь к своим воротам, Украина работала практически без грубых ошибок. Подопечные Шевченко быстро распределяли игроков в своей штрафной, особенно внимательно работая по Криштиану Роналду — логично, что лишь изредка кроссы португальцев оказывались опасными», — отмечает Грыщук.
Пятов — творец успеха
Редакция football.ua наивысшую оценку за матч поставила вратарю Андрею Пятову, который выполнил несколько важных сейвов.
«Андрей был лучшим игроком сборной Украины в этот вечер. Уже на второй минуте ему пришлось опережать на мяче Бернарду Силву при простреле от Роналду с правого фланга.
После первого забитого мяча наша сборная решила опуститься ближе к своим воротам, что заставило Пятова постоянно быть напоготове, ведь португальцы раз за разом проверяли его дальними ударами. Первый свой сейв Андрей сделал в моменте с прицельным ударом Жоау Мариу в левый нижний угол со входа в штрафную площадку. Под занавес первого тайма Пятов размялся при фиксации выстрела Роналду, а в начале второй половины парировал коронный удар семерки португальцев со стандарта, а также перевел на угловой удар от Криштиану в дальний угол.
Еще вспомним выигранную дважды подряд дуэль у Пепе (в моменте с ударом от защитника параллельно линии ворот Андрей закрыл собой все иные варианты развития событий) в завершении поединка и успешную игру на опережении при передачах в штрафную. Единственными моментами, когда Пятов не мог спасти, стал удар Роналду с пенальти и выстрел Данилу в перекладину», — говорится в статье.
Неутешительные расклады для Португалии
Журналисты португальского издания Record проанализировали перспективы сборной Португалии и пришли к выводу, что во время жеребьевки Евро-2020 команда Фернанду Сантуша может оказаться даже в четвертой корзине.
«Поражение в Киеве привело к тому, что даже в случае попадания на Евро-2020 сборная Португалии не окажется в первой корзине посева при жеребьевке, а все из-за того, что Украина обеспечила себе первое место в группе.
Таким образом, португальским футболистам придется сражаться за вторую позицию. Они опережают Сербию на 1 балл за два тура до завершения квалификации.
В первую корзину посева попадают самые успешные шесть победителей десяти отборочных групп, тогда как еще четыре лидера окажутся во второй корзине. То есть, в лучшем случае Португалия окажется в этой корзине, но ситуация может и ухудшиться.
Если Португалия станет одной из худших, среди занявших второе место, то может оказаться даже в четвертой корзине. В таких условиях на самом Евро можно попасть в группу к акулам», — отмечается в материале. 0