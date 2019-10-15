Португальские страдания в Киеве. Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020

Сборная Украины сенсационно обыграла команду Португалии со счетом 2:1 в Киеве и досрочно выиграла отборочную группу B. Быстрые голы Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко позволили «желто-синим» получить преимущество, а гол с пенальти от Криштиану Роналду и удаление Тараса Степаненко не помогли действующим чемпионам Европы избежать поражения. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Мрачные португальцы

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зимин похвалил сборную Украины за тот уровень игры, который заставил португальцев чувствовать себя не в своей тарелке.

«С первых же минут встречи в Киеве Украина задавила Португалию агрессивным прессингом, а атаковала разнообразно. Как и положено лидеру группы — команда Андрея Шевченко опережала действующих чемпионов Европы на 5 очков. Главный тренер гостей Фернанду Сантуш на бровке дублировал выражение лица Криштиану Роналду: оба не понимали, почему ничего не получается.

С похожими чувствами за игрой со скамейки наблюдал Жоау Феликс — один из самых дорогих португальцев в истории. Понятно почему — Зинченко, Малиновский, Ярмоленко придумывали интересные комбинации, практически не задерживая мяч в центре.

Уже в начале встречи Яремчук оказался в нужном месте на добивании после здорово разыгранного углового, а через 20 минут Ярмоленко замкнул прострел Миколенко.

Центр обороны — Пепе и Диаш — уныло побрели к центру поля. В атаке тщетно что-то пытались создать полузащитник "Локо" Жоау Мариу, Бернарду Силва и Криштиану Роналду.

После перерыва несколько раз опасно била главная звезда гостей, а в середине тайма Роналду реализовал пенальти. Этот гол стал для Криштиану 700-м в карьере в официальным матчах.

Фернанду Сантуш Главный тренер сборной Португалии Вы сами видели, что было на поле, какой был счет после стартовых минут. Мы холодно начали, мы в какой-то степени холодная команда — про нас такое говорят в Португалии. После такого начала задвигались, начали создавать моменты. И Криштиану пытался что-то сделать, пытались рисковать, были опасные угловые. Украина очень хорошо начала, быстро и держала нас в напряжении весь матч. Когда общаюсь с игроками, хочу, чтобы они сердцем относились к игре, но бывает по-всякому. Во втором тайме у Украины было не так много моментов, мы прибавили в классе, стало интереснее, но не все получается в футболе. Иногда не хватало терпения, не дотягивали, а Украина этим воспользовалась. В концовке сбились на длинные передачи, пропала позиционная игра. Риск на финальных минутах нам также не помог. Уровень сборной Украины нас не удивил. Сегодня у Украины была стратегия, которой они придерживались до самого конца. И не могу не отметить Ярмоленко.

Но это только чуть скрасило форварду "Ювентусу" мрачное настроение. Хотя Украина и осталась в меньшинстве, глобально на происходящее на поле это не повлияло. Только в самой концовке Португалия создала два опасных момента — в одном мяч даже угодил в крестовину — но счет остался прежним», — констатирует Зимин.

Спорное решение арбитра

Журналист «Спорта День за Днем» Роман Логинов отметил, что британский арбитр Энтони Тейлор мог и не назначать пенальти в ворота Андрея Пятова во втором тайме.

«В матче с Португалией в Киеве украинцы выдали почти идеальный первый тайм. У действующего чемпиона Европы мало что получалось, Криштиану Роналду был закрыт. Нападающий Роман Яремчук забил быстрый гол: добил мяч в сетку после подачи углового и удара головой центрального защитника Сергея Кривцова.

Андрей Шевченко Главный тренер сборной Украины В первую очередь я свое обещание держу. Поздравляю всю Украину. Пообещал, что команда квалификацию пройдет и поедем на Евро. Честно скажу, тяжело говорить, потому что столько эмоций было отдано на этом матче. Благодарен Киеву и всей Украине за такую поддержку. Думаю, что команда выстояла последние 15 минут только благодаря такой поддержке наших трибун. Ребята все знают, насколько сейчас болеют за футбол, за сборную. Думаю, это дополнительный стимул для каждого из них. Хочу поблагодарить журналистов. Мне приятно, потому что работаем в одном направлении. Мы открыли двери, Украина знает, что делается в команде, что ребята действительно переживают. Приезжают, отдаются до конца. Думаю, если всегда с таким отношением каждый будет приезжать, поддержка всегда будет. Хочу поблагодарить команду. Я сегодня увидел 11 львов, которые бились до конца. Благодарен им, потому что было нелегко. Три года назад мы пришли и поменяли кардинально все. Им понравилась идея, они влюбились в нее. Мы продолжаем это делать.

В эпизоде со вторым голом здорово сыграл левый защитник Виталий Миколенко, обыгравший соперника и простреливший в штрафную. Андрей Ярмоленко обманул защитника: избежал офсайда, бил без сопротивления. Во втором тайме Португалия добавила, несколько опасных ударов нанес Роналду, тем не менее хозяева контролировали игру.

Изменило ситуацию спорное судейское решение. Англичанин Энтони Тейлор назначил пенальти и удалил с поля за вторую желтую карточку Тараса Степаненко. Судя по повтору, мяч попал в руку Степаненко, находившуюся в естественном положении, от ноги. Роналду забил с "точки" свой 700-й гол в карьере, а концовка получилась напряженной. Впрочем, сборную Украины устраивала даже ничья, но команда Шевченко удержала минимальную победу», — подчеркивает Логинов.

Надежная оборона украинцев

Автор портала sportarena.com Богдан Грыщук, подводя итоги встречи, похвалил подопечных Андрея Шевченко за надежную игру в обороне.

«Украина классно использовала собственную высокую линию защиты: центрбеки были готовы к передачам за спину и оперативно страховали фулбеков. К примеру, Сергей Кривцов своевременно смещался на фланг, подчищая за Караваевым — опорник же Тарас Степаненко сразу спускался и занимал зону Кривцова в центре.

Очень мобильно действовали полузащитники. О Степаненко уже было сказано, а ведь грамотно позиционно передвигались и Зинченко с Малиновским, то поднимаясь, то, наоборот, сужаясь с нижним опорником. Важную роль также сыграло расположение Яремчука на фланге — Роман куда более продуктивный и цепкий в обороне, нежели Марлос.

Нелсон Семеду Защитник сборной Португалии Мы всегда хотим побеждать. К сожалению, сегодня не удалось. Но не нужно вешать нос, мы провели отличный матч. Мы хорошо отреагировали, когда счет стал 0:2. Они забили с двух голевых моментов, а мы не реализовали кучу шансов.

Да и прижимаясь к своим воротам, Украина работала практически без грубых ошибок. Подопечные Шевченко быстро распределяли игроков в своей штрафной, особенно внимательно работая по Криштиану Роналду — логично, что лишь изредка кроссы португальцев оказывались опасными», — отмечает Грыщук.

Пятов — творец успеха

Редакция football.ua наивысшую оценку за матч поставила вратарю Андрею Пятову, который выполнил несколько важных сейвов.

«Андрей был лучшим игроком сборной Украины в этот вечер. Уже на второй минуте ему пришлось опережать на мяче Бернарду Силву при простреле от Роналду с правого фланга.

После первого забитого мяча наша сборная решила опуститься ближе к своим воротам, что заставило Пятова постоянно быть напоготове, ведь португальцы раз за разом проверяли его дальними ударами. Первый свой сейв Андрей сделал в моменте с прицельным ударом Жоау Мариу в левый нижний угол со входа в штрафную площадку. Под занавес первого тайма Пятов размялся при фиксации выстрела Роналду, а в начале второй половины парировал коронный удар семерки португальцев со стандарта, а также перевел на угловой удар от Криштиану в дальний угол.

Андрей Пятов Голкипер сборной Украины Мы играем качественно и красиво. Стали выполнять то, что говорит нам тренер. Играли по результату. Пенальти не было и первой карточки Степаненко тоже не было. После удаления было главным не пропустить. Главное, что мы выполнили задачу. Главный секрет нашего успеха — это тренер. Наконец-то пришел тренер, который раскрывает игроков.

Еще вспомним выигранную дважды подряд дуэль у Пепе (в моменте с ударом от защитника параллельно линии ворот Андрей закрыл собой все иные варианты развития событий) в завершении поединка и успешную игру на опережении при передачах в штрафную. Единственными моментами, когда Пятов не мог спасти, стал удар Роналду с пенальти и выстрел Данилу в перекладину», — говорится в статье.

Неутешительные расклады для Португалии

Журналисты португальского издания Record проанализировали перспективы сборной Португалии и пришли к выводу, что во время жеребьевки Евро-2020 команда Фернанду Сантуша может оказаться даже в четвертой корзине.

«Поражение в Киеве привело к тому, что даже в случае попадания на Евро-2020 сборная Португалии не окажется в первой корзине посева при жеребьевке, а все из-за того, что Украина обеспечила себе первое место в группе.

Таким образом, португальским футболистам придется сражаться за вторую позицию. Они опережают Сербию на 1 балл за два тура до завершения квалификации.

В первую корзину посева попадают самые успешные шесть победителей десяти отборочных групп, тогда как еще четыре лидера окажутся во второй корзине. То есть, в лучшем случае Португалия окажется в этой корзине, но ситуация может и ухудшиться.

Жоау Мариу Полузащитник сборной Португалии Мы не привыкли проигрывать. Португалия всегда очень конкурентоспособна. Мы все равно пытаемся победить, создать моменты. Может, не хватило немного удачи. Считаю, победители заслуживают поздравления. Когда вы пропускаете в начале матча, становится сложнее, но мы хорошо отреагировали на это.

Если Португалия станет одной из худших, среди занявших второе место, то может оказаться даже в четвертой корзине. В таких условиях на самом Евро можно попасть в группу к акулам», — отмечается в материале. 0