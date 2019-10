Новая статуя короля. Как Златан превзошел Роналду

Во вторник, 8 октября, в Мальме — родном городе шведского нападающего, была открыта статуя спортсмена.

Двух с половиной метровая бронзовая конструкция, отлитая по заказу шведской футбольной ассоциации, была презентована сотням фанатов возле стадиона «Мальме», где Златан начал свою карьеру.

Сам форвард, принимая почести, был как обычно очень скромен, заявив, что «есть игроки, которые завоевывают трофеи, игроки, которым посвящают статуи, и игроки, которые получают и трофеи, и статуи».

«There are players that get trophies, players that get statues and players that get trophies and statues.»

Zlatan Ibrahimović has his say on his statue unveiling. 🗽 pic.twitter.com/pRo0W4g7Sr — Squawka News (@SquawkaNews) October 9, 2019

Откровенно говоря, Златан должен радоваться тому, что статуя вышла именно такой. Мы уже знаем, что подобные вещи не всегда в итоге оказываются именно такими, как планировалось. Вот некоторые из самых странных статуй атлетов, которые были представлены в недавней истории.

Мохаммед Салах

Эта статуя нападающего «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха была открыта в египетском Шарм-эль-Шейхе в ноябре прошлого года.

What is it with footballers and statues?

Ronaldo’s head looked more like Niall Quinn. And now the Mo Salah statue to be installed in Sharm El Sheikh looks more like Marv from Home Alone than Salah.#Salah #LFC pic.twitter.com/Y5Wxv6m3Vi — OverTheBar — Football⚽️✍️🗣📺 (@OverTheBarFB) November 5, 2018

Разве это не пугающе? Помимо того, что она похожа на бандита Марва из фильма «Один дома», ее также сравнивают с коррумпированным стоматологом Джереми Джеммом из сериала «Парки и зоны отдыха»...

Good to see Councilman Jamm finally getting the statue he so richly believes he deserves. #Salah #LFC pic.twitter.com/BgIvugaKwO — Tippers (@talktotippers) November 5, 2018

...а также с еще одним футбольным титаном — шотландским форвардом Аланом Бразилом, который после завершения карьеры игрока работал теле- и радиоведущим спортивных программ Sky Sports.

We knew that Mo Salah statue reminded us of someone... 👀🤣 pic.twitter.com/qyqRG4YFcP — The Alan Brazil Sports Breakfast (@SportsBreakfast) November 5, 2018

Скульптор Май Абдель Аллах рассказала газете Egypt Independent, что источником вдохновения для ее работы стал жест Салаха, которым он праздновал забитые голы, потому что она видела в нем символ человеческого превосходства, и объяснила, что у нее возникли определенные проблемы после добавления бронзы в форму.

О конечном результате можно думать что угодно, но нужно отдать должное ее стараниям.

Брэнди Честейн

Брэнди Честейн забила пенальти, принесший сборной США победу над Китаем в финале ЧМ-1999 среди женщин. Она также выиграла две олимпийские золотые медали со сборной США. В честь этих невероятных достижений она была увековечена в Зале спортивной славы Области залива Сан-Франциско в прошлом году с такой вот табличкой ...

Brandi Chastain is one of the most beautiful athletes I’ve ever covered. How this became her plaque is a freaking embarrassment for BASHOF. Makes Cristiano’s look perfect. pic.twitter.com/hta6c0cmSo — Ann Killion (@annkillion) May 22, 2018

Бренди отреагировала дипломатичным комментарием: «Это не самое лестное изображение, но все же приятное».

Брэнди Честейн

Майкл Эссьен

Статуя бывшего хавбека «Челси» была открыта в начале 2018 года на родине Эссьена — в городе Кумаси, Гана. Видимо дизайней вдохновлялся видом полузащитника в игре FIFA'99.

Assume the designer of this Michael Essien statue was using FIFA 99 as their inspiration pic.twitter.com/uDvDv11BC0 — Adam Newson (@AdamNewson) January 3, 2018

Многое здесь привлекает внимание — пропорция туловища, и особенно его нижней половины, неловко скрюченная поза, угловатое лицо, напоминающее механоида Крайтена из сериала «Красный Карлик»...

Марадона

Представленная миру в декабре 2017 года в индийской Калькутте статуя изображает молодого Диего (в комплекте с довольно густой шевелюрой), поднимающего трофей чемпионата мира 1986 года, к победе на котором он привел сборную Аргентины.

So a Diego Maradona statue was unveiled in Kolkata today... https://t.co/StIpxKP78m pic.twitter.com/OViuIN8ay6 — BBC Sport (@BBCSport) December 11, 2017

Некоторые, правда, считают, что статуя больше похожа на тренера «Кристал Пэлас» Роя Ходжсона. Другие, что она напоминает легенду НБА — форварда «Бостон Селтикс» Ларри Берда.

И еще один парень посчитал, что это больше похоже на персонажа из американской мыльной оперы 1980-х годов. Отсылочка для избранных.

Криштиану Роналду

I defy you not to feel better after viewing this picture of Cristiano Ronaldo alongside his portrait bust. pic.twitter.com/kBCc7RtoUC — Tom Sutcliffe (@tds153) March 29, 2017

В марте 2017 года художник с Мадейры Мануэл Сантуш представил этот бюст, чтобы украсить недавно названный в честь Криштиану Роналду аэропорт в Фуншале на острове Мадейра.

Не все приняли этот шедевр хорошо. Хотя легенда ирландского футбола Нилл Куинн должен чувствовать себя польщенным.

I honestly cannot get over how much Ronaldo's statue looks like Niall Quinn 😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/C84G7CAWIi — Sway (@Swayam_93) March 29, 2017

Несмотря на насмешки в Интернете, художник довольно уверенно отстаивал свою позицию.

«Невозможно одновременно угодить грекам и троянам. Даже Иисус не всем понравился», — сказал он The Guardian. «Важно то влияние, которое оказала эта работа. Всегда есть возможность что-то изменить. Я был готов ко всему этому».

Да, верно, он усугубил ситуацию, сравнивая себя с Иисусом. И мы не думаем, что он имел в виду Хесуса Наваса или Габриэля Жесуса. У этого художника эго еще больше, чем у самого Роналду.

Тед Бейтс

Кто не успел, тот опоздал. Эта статуя Теда Бейтса, который посвятил 50 лет своей жизни футбольному клубу «Саутгемптон» в качестве игрока, тренера и менеджера, была снесена менее чем через неделю после ее открытия в 2007 году на стадионе «Сейнт Мери» из-за возмущенной реакции болельщиков.

On the subject of statues — & in a bid to avoid talking about 🇪🇺 — let's remember the worst statue ever. This is supposed to be Ted Bates... pic.twitter.com/IZApfHMfqg — Simon Peach (@SimonPeach) March 29, 2017

Бейтс, который умер в 2003 году, сыграл 216 матчей за «святых» в качестве игрока, забил 64 гола и управлял клубом в период с 1955 по 1973 год.

Болельщики были недовольны там, что статуя, которая обошлась в 102 тысячи фунтов стерлингов, была, мягко говоря, слегка диспропорциональна. Более подходящая как дань памяти статуя была обнародована в 2008 году.

Энди Мюррей

Вот Энди Мюррей, приветствующий свою собственную терракотовую статую на турнире серии «Мастерс» в китайском Шанхае в 2011 году.

Удивительно, как скульптору действительно удалось уловить жизнерадостный характер Энди. Действующий победитель турнира сохранил свой титул, одолев Дэвида Феррера в финале.

Карлос Вальдеррама

С 2002 года посетители стадиона имени Эдуардо Сантоса, домашнего для колумбийской футбольной команды «Юнион Магдалена» могут наслаждаться видом массивной бронзовой статуи великого игрока сборной Колумбии Карлоса Вальдеррама.

There's a 22-foot bronze statue of Carlos Valderrama outside Estadio Eduardo Santos in his birthplace of Santa Marta. pic.twitter.com/oEdcoFTndp — Bryan Armen Graham (@BryanAGraham) July 4, 2014

«Магдалена» была первым клубом креативного полузащитника. Все, что мы можем сказать, это отдать должное художнику Амилкару Арису за все усилия, которые он приложил, чтобы воссоздать эти локоны.

Пааво Нурми

A statue of legendary distance runner Paavo Nurmi. I'm unsure as to why he's in the buff outside the Olympic Stadium. pic.twitter.com/75N52WScLF — Oliver Astley (@oastley) August 18, 2013

Финский бегун на длинные дистанции Пааво Нурми считается одним из лучших за всю историю. В 1923 году он установил мировые рекорды в трёх дисциплинах: в забегах на милю, 5000 метров и 10000 метров.

1925.#estatua de Paavo Nurmi en el Ateneum.

Hoy hay copias en Turku, Helsinki y en el museo olímpico.#dxtescultura pic.twitter.com/UTgPjpKbDH — Carlos Beltrán (@carlostbeltran) June 7, 2016

Эта статуя возле Олимпийского стадиона в Хельсинки изображает его полностью голым. Почему? А почему бы и нет?

Майкл Джексон

В это действительно сложно поверить. Бывший владелец «Фулхэма» Мохамед Аль-Файед действительно установил двухметровую статую Майкла Джексона за пределами арены «Крэйвен Коттедж» в 2011 году?

Today In 1999: Michael Jackson attended a football match at Fulham FC's Craven Cottage in the U.K. pic.twitter.com/pw6goyCKdL — MJJLegion ♕ (@MJJLegion) April 10, 2016

Мистер Аль-Файед настаивал на том, что легендарный певец была фанатом «Фулхэма», и всячески сопротивлялся призывам снести статую.

Однако после того, как клуб был продан пакистано-американскому миллиардеру Шахид Хану, статуя отправилась на покой в 2013 году. Аль-Файед считает, что «Фулхэм» вылетел из Премьер-лиги в 2014 году из-за удаления этой статуи.

Hoje é aniversário do astro pop @michaeljackson!

E, no nosso #TBT vamos lembrar da estátua que o @FulhamFC fez em 2009 para o cantor. A peça de 2 metros de altura já foi considerada um amuleto da sorte. 😂

A estátua foi retirada do Craven Cottage, estádio do Fulham, em 2013. pic.twitter.com/mOqtWrJFVX — Ataque Marketing Esportivo (@AtaqueMarketing) August 29, 2019

«Эта статуя была талисманом, мы лишили клуб удачи, и теперь мы должны заплатить цену за это», — сказал он.

«Когда [Хан] попросил меня переместить ее, я сказал: "Да вы с ума сошли!". Это такая фантастическая статуя, фанаты ее обожают. Но теперь он заплатил цену, потому что клуб был понижен в классе. Он позвонил мне, потому что сказал, что хочет, чтобы Майкл вернулся. Я сказал ему — ни за что».

Статуя была перенесена в Национальный музей футбола.

0