Трансферный дайджест. 8-14 октября

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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Месут Озил

    «Арсенал», полузащитник, 30 лет

    Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил станет одной из январских трансферных целей «Милана».

    Немецкий футболист не получает регулярной игровой практике в текущем сезоне — во всех турнирах он провел на поле всего 142 минуты. Более того, хавбек перестал попадать в заявку команды.

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    • По информации Calciomercatonews.com, «Милан» и «Интер» готовы вступить в борьбу за 30-летнего полузащитника.

    Главное препятствие — огромная зарплата Озила. Бывший футболист мадридского «Реала» получает в Лондоне 17 млн. евро за сезон.

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    Помочь провернуть сделку может исполнительный директор «россонери» Иван Газидис, который ранее на протяжении почти десяти лет работал в «Арсенале».

    Еще одним претендентом на игрока является турецкий «Фенербахче». Издание takvim.com.tr сообщает, что спортивный директор турецкого клуба Дамьен Комолли уже связался с лондонцами и обсудил потенциальные условия сделки.

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    • «Арсенал» хочет избавиться от Озила и готов отдать его в аренду уже в январе. Английский клуб даже готов платить часть зарплаты игрока, чтобы сделка наверняка состоялась.

    В прошлом сезоне Месут Озил провел за «Арсенал» 24 матча в АПЛ и забил 5 голов.

    Наш прогноз: «Арсенал»

    Мишель Ворм

    Свободный агент, вратарь, 35 лет

    Мишель Ворм

    Голкипер Мишель Ворм близок к возвращению в «Тоттенхэм», сообщает London Evening Standard.

    Лондонский клуб из-за травмы Уго Льориса, который выбыл до конца календарного года, готов подписать контракт с голландцем. У «Тоттенхэма» остался только один вратарь из основы — Пауло Гассанига.

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    • Ворм перешел в «Тоттенхэм» из «Суонси» в июле 2014 года и провел 47 матчей во всех турнирах. Этим летом голландец покинул лондонцев по истечении срока контракта, но так и не нашел новый клуб.

    Наш прогноз: «Тоттенхэм»

    Зеки Челик

    «Лилль», защитник, 22 года

    Зеки Челик

    Правый защитник «Лилля» Зеки Челик может перейти в итальянский «Милан», сообщает Tuttosport.

    Руководители «Милана» сомневаются в уровне Давиде Калабрии и Андреа Конти и намерены обновить правый фланг обороны.

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    • «Россонери» рассматривают двух кандидатов на эту позицию — Сержа Орье («Тоттенхэм») и Зеки Челика («Лилль»).

    Однако лондонский клуб на данный момент не планирует расставаться с Орье и уже отклонил несколько предложений от «россонери».

    Все прогнозы на Серию А

    Заполучить Челика будет гораздо проще благодаря превосходным отношениям между «Лиллем» и «Миланом».

    Для детального анализа навыков и способностей Челика на матче отборочного турнира Евро-2020 в Париже между сборными Франции и Турции будут присутствовать скауты «Милана».

    Наш прогноз: «Милан»

    Марио Манджукич

    «Ювентус», нападающий, 32 года

    Марио Манджукич

    Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич покинет туринский клуб в ближайшее трансферное окно.

    По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, в подписании форварда в январе заинтересованы два клуба чемпионата Китая, которые готовы предложить ему зарплату в 10-12 миллионов евро в год.

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    • Также к 32-летнему хорватскому игроку продолжает проявлять интерес «Манчестер Юнайтед». По информации Football Italia, хорват достиг устного соглашения с манкунианцами о присоединении к команде в январе.

    Туринцы готовы отпустить форварда в Англию, однако намерены выручить за него не менее 10 миллионов евро.

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    В «МЮ» считают эту сумму завышенной, так как Манджукич не провел ни одного матча в текущем сезоне и не был заявлен на Лигу чемпионов.

    Летом «Ювентус» был готов расстаться с нападающим за 15 миллионов евро. Манджукич забил 44 гола в 162 играх с момента присоединения к «Юве» в 2015 году.

    Наш прогноз: чемпионат Китая

    Хосе Кальехон

    «Наполи», полузащитник, 32 года

    Хосе Кальехон

    Полузащитник «Наполи» Хосе Кальехон может продолжить карьеру в Китае, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

    По информации источника, в подписании испанца заинтересован экс-тренер неаполитанского клуба Рафаэль Бенитес, возглавивший прошедшим летом «Далянь Ифан».

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    • Китайский клуб готов предложить 32-летнему футболисту контракт на 3 года с зарплатой 10 миллионов евро в год.

    Кроме того, «Милан» может инициировать переговоры с игроком уже в январе. В стане «россонери» выступает бывший игрок «Наполи» и также близкий друг Кальехона — Хосе Рейна, который может убедить своего соотечественника на такой трансфер.

    Все футбольные трансферы

    Текущий контракт хавбека с «Наполи» рассчитан до лета 2020 года и футболист не намерен продлевать его.

    В текущем сезоне Серии А Кальехон провел 7 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

    Наш прогноз: «Далянь Ифан»

    Роберто Гальярдини

    «Интер», полузащитник, 25 лет

    Роберто Гальярдини

    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли уже определился с одной из трансферных целей на зиму, сообщает Calciomercato.it.

    В сферу интересов бывшего наставника «Фиорентины» попал Роберто Гальярдини, который в текущем сезоне под руководством Антонио Конте сыграл всего 266 минут.

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    • Экс-полузащитник «Аталанты» хочет поехать на чемпионат Европы 2020 года, а для этого ему нужна регулярная практика. При согласии всех сторон трансфер может состояться уже зимой.

    В нынешнем сезоне Гальярдини успел отличиться одним забитым мячом в трех сыгранных матчах Серии А. В минувшем сезоне он занес в свой актив пять голов в 19 поединках.

    Наш прогноз: «Милан»

    Адем Ляйич

    «Бешикташ», полузащитник, 28 лет

    Адем Ляйич

    Полузащитник «Бешикташа» Адем Ляйич попал в сферу интересов московского ЦСКА, сообщает Fanatik.

    По данным издания, российский клуб зимой может сделать официальный запрос о трансфере 28-летнего сербского хавбека.

    Ляич перешёл в «Бешикташ» из «Торино» в конце августа 2018 года. За годичную аренду турецкий клуб заплатил 1,2 млн евро, а минувшей весной выкупил его за 6,5 млн.

    Действующий контракт хавбека с «Бешикташем» рассчитан до 30 июня 2022 года. Футболист ранее выступал за «Фиорентину», «Рому» и «Интер».

    Всё о футболе России

    В нынешнем сезоне Адем принял участие в 6 матчах турецкой Суперлиги и двух встречах Лиги Европы. В активе серба 2 забитых мяча и 3 результативные передачи.

    Наш прогноз: «Бешикташ» 0

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