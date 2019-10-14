Главная задача года выполнена. Сборная России сыграет на Евро-2020

Сборная России победила команду Кипра (5:0) в матче 8-го тура отборочного раунда чемпионата Европы. На девятой минуте счет открыл Денис Черышев, а на 23-й минуте с передачи полузащитника «Валенсии» отличился Магомед Оздоев. Спустя пять минут хавбек хозяев Костас Лаифис получил красную карточку за грубую игру. На 79-й минуте Черышев ассистировал Артему Дзюбе. Под занавес встречи еще один мяч забил Александр Головин, а точку в игре поставил оформивший дубль Черышев. Благодаря этой победе сборная России гарантировала себе как минимум второе место в группе I и досрочно квалифицировалась на Евро-2020.

Шанс для Черышева

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощеко оценивает вынужденные изменения в составах команд.

«Сравнение стартовых составов команд в июньском поединке и теперешнем наглядно продемонстрировало, почему российская сборная на одном дыхании прошла квалификацию (поражение в стартовом туре от монструозной Бельгии 1:3 выносим за скобки), а все наши соперники по группе стабильностью не отличались.

У киприотов от июньского матча в Нижнем остались лишь четыре игрока "основы": два — на левой стороне оборонительной линии (Константинос Лаифис и сместившийся теперь на бровку Николас Иоанну), центральный полузащитник Костакис Артиматас и атакующий хавбек Иоаннис Кости.

Все прогнозы на Евро-2020

На всех остальных позициях появились новые игроки, даже в воротах тащившего почти все на нижегородском газоне натурализованного испанца Урко Пардо сменил Константинос Панайи. А в атаке по непонятной причине не оказалось главного бомбардира киприотов Пьеорса Сотириу, оставшегося на скамейке запасных.

В составе российской команды тоже произошли изменения, но все — исключительно вынужденные. Вместо получивших в поединках с Шотландией повреждения Марио Фернандеса и Дмитрия Баринова с первых минут на поле вышли Сергей Петров и Ильзат Ахметов. А набирающему форму после травмы Денису Черышеву было решено дать возможность почувствовать себя игроком "основы", попутно дав передышку на левом фланге полузащиты Юрию Жиркову».

Дома хорошо, а в гостях лучше?

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов оценивает бодрое начало матча в исполнении российской команды.

«В принципе, это распространённое футбольное явление, которое давно пора перестать считать парадоксом. Сборная России вновь очаровала всех во втором тайме матча с Шотландией, но вспомните первый, а также домашние встречи с Казахстаном и тем же Кипром. Лёгкости и россыпи моментов против закрывшихся соперником точно не было.

Зато в Ларнаке дело пошло сразу, причём моменты возникали совершенно по-разному: то Джикия пробил в перекладину с углового, то прошёл верховой Семёнова на Дзюбу, то Черышев обставил Кириаку и всё сделал сам. 3 голевых момента и гол за первые 10 минут, как вам такое?

Все прогнозы на футбол

Не заставил себя долго ждать и второй гол. Дзюба разрезал оборону пасом на Ионову, а дальше Черышев с Оздоевым разобрались на дальней штанге не без приключений. Наша команда отлично вступала в отбор, знала, как вскрывать оборону хозяев — получалось всё».

Травмы Петрова и Панайи

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов рассказывает о вынужденных заменах, которые командам пришлось сделать еще до перерыва.

«Удаление защитника Константиноса Лайфиса, единственного в составе сборной Кипра игрока, выступающего за границей, — справедливое. Странно, что сербский судья Срджан Йованович принял решение достать красную карточку не сразу, а после паузы. Как будто повтора дождался, но VAR-то в матчах отбора Евро-2020 отсутствует.

Перед ударом Петров чуть-чуть приподнял голеностоп, благодаря чему, вероятно, избежал серьёзной травмы. Защитник "Краснодара" вернулся в игру, однако вскоре вынужден был уступить место на поле Вячеславу Караваеву.

Сборная Кипра выглядела настолько слабо, что её можно было принять за Сан-Марино. Впрочем, каждая команда играет так, как ей позволяет соперник. Неприятности для хозяев продолжились травмой Панайи. Этот эпизод получился столько же нелепым, как и все действия киприотов до перерыва.

Попытка голкипера "Омонии" обыграть Артёма Дзюбу на замахе, похоже, закончилась серьёзным повреждением колена. К слову, сегодня сломался ещё один вратарь "Омонии" — нигериец Фрэнсис Узохо».

Фирменный жест Дзюбы

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов нахваливает начало второго тайма в исполнении сборной России.

«Сборная Кипра теперь сосредоточилась на том, чтобы избежать позора. Все внимание — обороне, а в главного героя потихоньку превращался вратарь Пардо. Он отчаянно бросался в ноги нашим, отлично играл на выходе, громко командовал своими. На 62-й минуте Пардо вытащил мертвый мяч после того, как Дзюба сделал скидку Ионову, и тот бил метров с семи.

Вообще моментов у России было много — и Головин в перекладину попал, и Черышев совершил массу опасных прострелов. Третий гол напрашивался. С трибуны умоляли Дзюбу пробить самому, и он это, наконец, сделал.

Подача Черышева — удар головой, и есть 3:0! Фирменный жест, ликование болельщиков, но и это еще не все!»

Дзюба в погоне за рекордом

Автор Sport24 Данила Игнатов подводит итоги матча с киприотами и намечает ближайшие цели для российской команды.

«В самом конце после ошибки вратаря с Кипра Дзюба мог бы забить 10-й и догнать израильтянина, но не пожадничал и отдал голевой пас Головину на пустые. Островитян добил Денис Черышев. После дубля по ассистам он сделал голевой дубль — и снова после паса Дзюбы.

7 побед подряд — рекордная серия побед сборной России. Сборная спокойно и уверенно вышла на Евро-2020. Впереди у нас еще два матча: 16 ноября примем Бельгию в Санкт-Петербурге, где попытаемся занять первое место, а 19-го приятно завершаем отбор в солнечном Сан-Марино, где Артем Дзюба будет пытаться установить рекорд по голам за сборную».

Стыдно было не обыграть киприотов

Автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов невысоко оценивает соперником сборной России по завершившемуся матчу.

«Потери последнего защитника, кавардак в собственной штрафной и красная карточка на чужой половине поля. Эта сборная Кипра математически оставалась единственным соперником России за выход на Евро. Слишком уж стыдно было бы дать киприотам еще хоть какой-то шанс на отбор на чемпионат Европы через квалификацию.

Однако это не отменяет, что сборная при Черчесове продолжает играть и кайфовать от этого. Дорогого стоит хотя бы то, что Станислав Саламович умело переносит успехи игроков в клубах на матчи сборной. Даже если Головин в "Монако" один матч играет феноменально, а в следующем удаляется, то в сборной он предстанет игроком только из триумфальной игры.

Все футбольные трансферы

Показательнее всего работа тренерского штаба с игроками "Зенита". Едва у Дзюбы, Жиркова, Ерохина, Оздоева идет игра в петербургском клубе, их начинают умело встраивать в сборную и получают результат. Сейчас пришел через Магомеда получать овации.

Именно такая сборная России сделала Евро-2020 домашним для себя. Стадион "Санкт-Петербург", как он будет называться следующим летом, снова примет матчи крупного турнира и приютит в том числе команду Черчесова. Если все сложится удачно (на Евро отберется и сборная Дании), Россия может хоть все три матча группового этапа провести в Северной столице. Англия после вылета Шотландии и Италия после выхода на Евро как минимум по две игры в Лондоне и Риме себе обеспечили».

Сборная России прогрессирует

Автор «Спорт-Экспресса» Илья Андреев нахваливает прогресс сборной России по сравнению с предыдущими отборочными турнирами.

«Кто-то скажет: "Да кого мы обыграли в отборе? Середняков!" Ну да, Казахстан, Кипр, Шотландия — совсем не топы, в связи с чем особенность интересно посмотреть, как будут выглядеть наши через месяц в Петербурге в матче с Бельгией. Кстати, вполне возможен вариант, при котором "красные дьяволы" станут нашими соперниками в группе и на самом Евро.

По сравнению с ЧМ-2018 сборная России точно не стала слабее, несмотря на уход ряда лидеров — Акинфеева, Игнашевича, Самедова. Самое важное — футболисты сыгрались. Как в недавнем интервью "СЭ" заметил Игорь Семшов, именно это — сыгранность — объединяет команду Черчесова с командой Хиддинка, которая феерила в Австрии/Швейцарии.

И это несмотря на обилие новых лиц. Например, Оздоев, который раскрылся у Сергея Семака в "Зените" и стал одним из лучших опорников страны. У Магомеда, наконец-то нашедшего себя, два гола в двух последних матчах за главную команду страны. В четвертый раз в старте вышел Алексей Ионов. На Кипре в заявке не оказалось Дмитрия Баринова, но этот парень вполне может стать ключевой фигурой на Евро — прогрессирует он стремительно».

Трагедия для сборной Кипра

«Этот вечер стал трагедией для национальной команды Кипра, которая проиграла 0:5 в матче, где с самого начала все пошло не так. После удаления и травмы вратаря Кипр стал легкой добычей для русских. И после первого тайма Россия превратила игру в формальную процедуру и без труда вышла на Евро-2020.

Было видно, что гости настроились на битву с первых же минут. Они активно прессинговали кипрских защитников и быстро открыли счет. После первого мяча Россия не остановилась, хозяева поля почти не владели мячом, так что второй гол был лишь вопросом времени. К перерыву счет уже мог быть разгромным, но русские не раз прощали соперника.

Во второй половине Кипр был очень пассивен. Команда пыталась не пропустить еще больше мячей. А Россия делала, что хотела, и постоянно угрожала воротам Пардо. В концовке команда Бен Шимона так устала, что пропустила еще три мяча», — пишет автор киприотского издания Phileleftheros. 0