Тренер на сезон. Почему назначение Пиоли в «Милан» — ошибка

Новым главным тренером «Милана» назначен Стефано Пиоли. 53-летний футболист заключил двухлетнее соглашение после того, как «россонери» уволил Марко Джампаоло после всего семи матчей под его руководством (это самый короткий срок пребывания на тренерском посту в истории клуба — 111 дней).

Это довольно смелое решение — уволить тренера после всего лишь семи игр, но из-за того, что «Милан» находится всего в трех очках от зоны вылета из Серии А, проиграв больше матчей, чем выиграл, совет директоров счел, что пришло время перемен. Настала очередь Стефано Пиоли, о котором рассказывает автор Squawka

Кто такой Стефано Пиоли?

Стефано Пиоли — итальянский тренер, который путешествует по итальянским лигам как вверх, так и и вниз с 2003 года. Он начал профессионально тренировать еще в прошлом тысячелетии, многообещающе выглядя у руля молодежной команды «Болоньи».

Выступающая в Серии Б «Салернитана» стала первой взрослой командой, которую он возглавил как главный тренер, а в Серии А он дебютировал в качестве тренера более 10 лет назад — в 2006 году с «Пармой».

Вышло не очень удачно: хотя «Парма» боролась, она оказалась в зоне вылета, и Пиоли был уволен в феврале. Затем он снова прошелся по командам нижнего дивизиона — «Гроссето», «Пьяченце» и «Сассуоло», прежде чем снова появиться в Серии А в 2010 году.

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Сначала с «Кьево», затем с «Палермо», где проработал всего 90 дней (он не застал Хавьера Пасторе, который незадолго перед этим присоединился к ПСЖ тем летом, но появление в команде Пауло Дибалы произошло при нем).

После «Палермо» была «Болонья», и, наконец, относительный успех с «Лацио». Пиоли выстроил свою команду вокруг Фелипе Андерсона и Мирослава Клозе. Немец был староват, но как раз одержал с Германией памятную победу на ЧМ-2014, и он завершил сезон с 13 забитыми голами, которые помогли «бьянкоселесте» стать третьими в сезоне 2014/15. Это самый высокий результат «Лацио» со времен победы в Серии А в 1999/00 году.

Но этот успех долго не продлился — в следующем сезоне «Лацио» провалился, и Пиоли был уволен. Затем он каким-то образом получил работу в миланском «Интере», заменив Франка де Бура в ноябре 2016 года. Начал Пиоли достаточно хорошо: с 10 побед в своих первых 13 играх Серии А.

Но безвыигрышная семиматчевая серия, включающая пять поражений, отправила его в отставку всего через полгода после назначения. Наконец, он управлял «Фиорентиной» в течение ничем не примечательных двух лет, прежде чем уйти в отставку в апреле прошлого года.

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На игру команд Пиоли, как правило, приятно смотреть. Они играют в открытый привлекательный футбол, используя схему 4-3-3, которая подходит многим нынешним игрокам «Милана». Важно отметить, что он любит, чтобы его команды играли в жесткий прессинг впереди.

Это поможет ему модернизировать «Милан», играть быстро и агрессивно, привить «россонери» соответствующий характер. Кроме того, его доверие к молодежи полностью совпадает с философией клуба и наверняка покажется привлекательным руководству.

Как чувствуют себя миланские фанаты?

Ну, они не слишком счастливы. Еще до того, как о назначении Стефано Пиоли было объявлено, а может даже до того, как Джампаоло был уволен, хэштег «PioliOut» (#ПиолиПрочь) начал распространяться, став трендом №1 в итальянском сегменте твиттера.

К тому же он не дотягивает до уровня, скажем, Дженнаро Гаттузо — легенды клуба и поставщика веселого контента.

К тому же, тот был довольно хорошим тренером между 2017 и маем прошлого года, он вернул «Милан» в еврокубки(только для того, чтобы клуб лишился их в этом сезоне за нарушение правил финансового фэйр-плей), но он подал в отставку из-за стресса и психологического давления, которое на него оказала работа.

Гаттузо не был идеален, но он искренне любил клуб и отдал ему всего себя. Такой уровень лояльности породил взаимное отношение и со стороны миланских ультрас.

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Да, у Пиоли тоже есть хорошие идеи по поводу атакующей игры и контр-прессинга, и да, его схема 4-3-3 подойдет многим нынешним игрокам Милана, но этого всего недостаточно. Это «хорошо», а не «отлично». И «Милан», клуб с богатейшей истории, равной которой в мире немного, должен стремиться к великому.

На самом деле, они и стремились к большему — это главная причина, по которой фанаты расстроены. Ходили слухи, что «россонери» нацелились на Лучано Спаллетти, и на этот счет появилось много слухов. Да, Спаллетти — элитный тренер обладающий характером, который, конечно, может привести к катастрофе — но он также является новатором с острыми как бритва идеями.

Но в итоге миланцы оказались с Пиоли во главе. Так что, несмотря на то, что Пиоли хорош, неудача «Милана» со Спаллети заставляет Стефано казаться хуже, чем он есть на самом деле.

Вторая проблема Пиоли (для «Милана», во всяком случае) заключается в том, что ничто из того, что он строит, не существует долго. Он никогда не управлял клубом более 100 игр, и он продержался во главе команды более одного сезона всего три раза в своей карьере.

Трижды из 14 раз, когда он возглавлял команды. Это довольно паршиво для «Милана», которому сейчас нужна стабильность.

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Пиоли станет десятым тренером «Милана» за последние пять лет. Это потрясающая непостоянность. Для справки, девять миланских тренеров до 2014 года руководили командой в общей сложности 17 лет.

«Милану» нужен кто-то, кто может прийти и продолжить хорошую работу, начатую Гаттузо, но им также нужен кто-то гарантирующий, что проект продлится долго и «россонери» снова станут стабильной командой.

«Милану» не нужно решение на сезон (или максимум — два), после чего все снова придется менять. А это именно то, что предлагает им Пиоли. Руководство клуб достаточно близоруко, чтобы не понимать, что делая ставку на такого «краткосрочного» тренера как Пиоли, они напрашиваются на неприятности.

Совет директоров — вот настоящая причина ярости фанатов, потому что у руководства клуба явно нет плана, и они выдумывают его на ходу. Иногда это оканчивается удачей, как в случае с Гаттузо, но здесь они, кажется, допустили ошибку.

Стефано Пиоли — хороший тренер, и в краткосрочной перспективе он, безусловно, стабилизирует «Милан» и, возможно, даже улучшит его. Но у него нет выносливости, чтобы продержаться на длинной дистанции, а именно это, учитывая их недальновидное руководство, как раз то, что сейчас нужно «россонери». 0