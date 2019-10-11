Падение «Монако»: от полуфинала Лиги чемпионов до борьбы за выживание

Каких-то пару лет назад «Монако» был в любимчиках у всей Европы, был клубом, который служил примером подбора кадров, который демонстрировал привлекательный контратакующий футбол и умело работал на трансферном рынке.

Их пик пришелся на сезон 2016-2017, когда они добрались до полуфинала Лиги чемпионов. Столь быстрое падение «Монако» с того момента стало удивительным, это было очень тяжелое падение — от славы до позора.

Использовав богатство миллионера Дмитрия Рыболовлева, чтобы вернуться в высший дивизион чемпионата Франции в сезоне 2012-2013, «Монако» затем финишировал в пятерке лучших команд Лиги 1 на протяжении пяти лет подряд.

А в том году, когда им удалось выйти в полуфинал ЛЧ, они также с довольно комфортным преимуществом опередили ПСЖ в борьбе за чемпионский титул. Этот сезон стал единственным за последние семь лет, когда парижский гранд не смог завоевать титул.

«Монако» — чемпион Франции 2016-2017 ligue1.com

Но хорошие времена продлились недолго. Уже в сезоне 2017-2018 у «Монако» наметились признаки регресса, но в прошлом сезоне все стало гораздо хуже. Монегаски выиграли в матче первого тура Лиги 1, а затем вплоть до февраля сумели одержать в чемпионате еще лишь две победы. Их первая домашняя победа в сезоне состоялась только 2 февраля. А от понижения в классе по итогам чемпионата «Монако» отделила одна строчка и всего 2 очка.

В Лиге чемпионов дела обстояли не лучше — групповой этап, в котором было в том числе поражение от «Брюгге» со счетом 0:4 — монегаски завершили на последнем месте и лишь с одним набранным очком.

Между сезонами 2013-2014 и 2017-2018 «Монако» удалось выиграть 60% матчей в Лиге 1, причем в двух последних сезонах этого периода монегаски выигрывали 71% матчей. Но с тех пор процент побед «Монако» составляет жалкие 22%. Претенденты на титул превратились в команду, которая борется за выживание, а о европейских амбициях речь уже не идет.

Для тех, кто особо не вникал, есть очевидное объяснение такого падения «Монако». Килиан Мбаппе, Фабиньо, Бенжамен Менди, Тома Лемар и Тьемуэ Бакайоко — все они играли против «Ювентуса» в 1/2 финала Лиги чемпионов в 2017 году и были проданы в течение двух следующих лет за общую сумму в 340 миллионов фунтов.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Конечно, ни один клуб не может позволить себе продать такое количество ведущих игроков и сохранить при этом реалистичные надежды на то, чтобы продолжать добиваться успеха. Однако план «Монако» всегда был таким.

Когда они добрались до четвертьфинала Лиги чемпионов в 2015 году, сумев выбить «Арсенал», в их составе были Антони Марсьяль, Янник Феррейра-Карраско, Левен Кюрзава и Джеффри Кондогбия, которые помогли команде пережить уход Радамеля Фалькао и Хамеса Родригеса. Все четверо были проданы уже следующим летом большим клубам.

Именно так должны (вынуждены) работать клубы, которые не входят в число финансовой элиты Европы. Мы видели похожую модель в АПЛ сперва у «Саутгемптона», а затем у «Лестера» — покупай дешево, развивай, продавай дорого, реинвестируй.

Однако не стратегия, выбранная «Монако», привела к падению, а ее реализация. За последние три сезона клуб потратил 360 миллионов фунтов на покупку игроков, 14 футболистов стоили от 10 до 40 миллионов фунтов. Этого может быть недостаточно, чтобы не отстать от топ-клубов Европы в Лиге чемпионов, но этого должно быть более чем достаточно, чтобы удерживаться на верхних строчках турнирной таблицы Лиги 1.

Большая часть этих денег была потрачена впустую. Первоначальной целью «Монако» была покупка игроков, которые находятся на грани своего расцвета и раскрытия потенциала, наряду с опытными профи — такими, как Жозе Моутиньо, Рикардо Карвальо и Фалькао, которые могли бы быть наставниками для молодых футболистов.

Но их последние траты были направлены исключительно на приобретение молодых футболистов, которым нужно как минимум два-три года, чтобы стать полноценными игроками основного состава. Пьетро Пеллегри (16) и Виллем Геббельс (16) — лишь два примера из числа подписанных клубом тинейджеров. Они обошлись «Монако» в общей сложности в 40 миллионов фунтов и к этому моменту сыграли на двоих лишь 107 минут в Лиге 1.

Пьетро Пеллегри globallookpress.com

Это могло бы сработать, если бы известные футболисты справлялись со своими обязанностями. Но если взять недавние подписания, то Александр Головин (удаленный в проигранном матче против «Монпелье» в прошлую субботу), Насер Шадли, Жан-Эд Ахолу и Сеск Фабрегас столкнулись с трудностями. Камиль Глик, Желсон Мартинш и Адриен Силва также подверглись определенной критике.

Неизбежным результатом безрассудных расходов является и слишком большое количество игроков в составе. В прошлом сезоне в матчах чемпионата Франции «Монако» задействовал 42 игроков — это на 9 больше, чем любой другой клуб Лиги 1.

Ошибки в трансферной работе были усугублены бесполезными переменами в клубных кабинетах. Вадим Васильев — гендиректор и вице-президент — был вдохновителем устойчивости и прибыльности клуба, но при этом он полагался на технического директора, который контролировал подписание игроков.

Луис Кампос покинул эту должность в 2015 году и присоединился к «Лиллю», значительно ослабив «Монако». Кампоса заменил экс-директор «Челси» Майкл Эменало. Однако его руководство ознаменовалось периодом сомнительных подписаний, а также катастрофическим назначением Тьерри Анри на пост главного тренера команды в 2018 году.

Майкл Эменало globallookpress.com

В конечном итоге Васильев заплатил за свою роль во всем этом провале собственным креслом — он был уволен владельцем «Монако» в феврале. Эменало проработал до августа, прежде чем покинул свой пост по согласию сторон. И ему определенно повезло задержаться так надолго.

Ответственным за дела клуба и генеральным директором стал Олег Петров. Однако он не футбольный человек, а позиция технического директора по-прежнему никем не заполнена. И то, сможет ли «Монако» оправиться после всей этой катастрофы, во многом зависит от того, насколько опытный кандидат займет эту должность.

Но у провала «Монако» есть еще один оттенок. Этот клуб не похож на ПСЖ, «Марсель» или «Лион» — у них есть огромные фан-базы, которые постоянно требуют от клуба быть еще лучше. У «Монако» — самая низкая посещаемость в Лиге 1. Команда базируется в княжестве, где 30% населения составляют миллионеры.

Могут ли игроки приезжать в Монако ради комфортной жизни, а не с огромным желанием выигрывать трофеи или бороться со спадом? И если да, то существует ли в «Монако» большая вероятность, чем где бы то ни было еще, что неудовлетворительные результаты придут на смену успеху?

В чем бы ни была правда, но одно можно сказать точно — «Монако» столкнулся с борьбой за актуальность, которая казалась маловероятной всего два года назад, когда они были всеобщими любимцами в Европе. Они будут надеяться, что им уже удалось потушить последний пожар.

За последние три недели монегаски обыграли «Ниццу» и «Брест», прежде чем проиграть «Монпелье».

Леонарду Жардим — тот самый человек, который вывел «Монако» в полуфинал Лиги чемпионов, затем был уволен, но вернулся после ухода Анри, помог команде добиться двух подряд побед в чемпионате лишь во второй раз за 13 месяцев. Жардим прекрасно понимает, что может вновь потерять работу, если результаты не улучшатся.

Леонарду ЖардимЛеонарду Жардим globallookpress.comgloballookpress.com

В 2017 году он пошутил о том, что он — Алекс Фергюсон, только в «Монако», потому что создает династию. Сейчас не до шуток. «Нельзя набрасываться на тренера за его работу и его методы, но за результаты — можно. Тренеры зависят от результатов», — сказал Жардим в прошлом месяце.

На данный момент «Монако» находится в 1 очке от зоны вылета в Лиге 1. Независимо от того, смогут ли они сохранить прописку в высшем дивизионе, или же отправятся в Лигу 2, они должны быть уроком для всех, кроме нескольких финансово мощных клубов. 0