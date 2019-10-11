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    Падение «Монако»: от полуфинала Лиги чемпионов до борьбы за выживание

    В чем причины регресса команды, которая была симпатична всей Европе?

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    Автор BBC Дэниел Стори разбирается в причинах падения «Монако», который еще два года назад играл в полуфинале Лиги чемпионов, а теперь находится в подвале турнирной таблицы Лиги 1.
    Каких-то пару лет назад «Монако» был в любимчиках у всей Европы, был клубом, который служил примером подбора кадров, который демонстрировал привлекательный контратакующий футбол и умело работал на трансферном рынке.

    Их пик пришелся на сезон 2016-2017, когда они добрались до полуфинала Лиги чемпионов. Столь быстрое падение «Монако» с того момента стало удивительным, это было очень тяжелое падение — от славы до позора.

    Использовав богатство миллионера Дмитрия Рыболовлева, чтобы вернуться в высший дивизион чемпионата Франции в сезоне 2012-2013, «Монако» затем финишировал в пятерке лучших команд Лиги 1 на протяжении пяти лет подряд.

    А в том году, когда им удалось выйти в полуфинал ЛЧ, они также с довольно комфортным преимуществом опередили ПСЖ в борьбе за чемпионский титул. Этот сезон стал единственным за последние семь лет, когда парижский гранд не смог завоевать титул.

    «Монако» — чемпион Франции 2016-2017
    ligue1.com

    Но хорошие времена продлились недолго. Уже в сезоне 2017-2018 у «Монако» наметились признаки регресса, но в прошлом сезоне все стало гораздо хуже. Монегаски выиграли в матче первого тура Лиги 1, а затем вплоть до февраля сумели одержать в чемпионате еще лишь две победы. Их первая домашняя победа в сезоне состоялась только 2 февраля. А от понижения в классе по итогам чемпионата «Монако» отделила одна строчка и всего 2 очка.

    В Лиге чемпионов дела обстояли не лучше — групповой этап, в котором было в том числе поражение от «Брюгге» со счетом 0:4 — монегаски завершили на последнем месте и лишь с одним набранным очком.

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    • Между сезонами 2013-2014 и 2017-2018 «Монако» удалось выиграть 60% матчей в Лиге 1, причем в двух последних сезонах этого периода монегаски выигрывали 71% матчей. Но с тех пор процент побед «Монако» составляет жалкие 22%. Претенденты на титул превратились в команду, которая борется за выживание, а о европейских амбициях речь уже не идет.

    Для тех, кто особо не вникал, есть очевидное объяснение такого падения «Монако». Килиан Мбаппе, Фабиньо, Бенжамен Менди, Тома Лемар и Тьемуэ Бакайоко — все они играли против «Ювентуса» в 1/2 финала Лиги чемпионов в 2017 году и были проданы в течение двух следующих лет за общую сумму в 340 миллионов фунтов.

    Килиан Мбаппе
    globallookpress.com

    Конечно, ни один клуб не может позволить себе продать такое количество ведущих игроков и сохранить при этом реалистичные надежды на то, чтобы продолжать добиваться успеха. Однако план «Монако» всегда был таким.

    Когда они добрались до четвертьфинала Лиги чемпионов в 2015 году, сумев выбить «Арсенал», в их составе были Антони Марсьяль, Янник Феррейра-Карраско, Левен Кюрзава и Джеффри Кондогбия, которые помогли команде пережить уход Радамеля Фалькао и Хамеса Родригеса. Все четверо были проданы уже следующим летом большим клубам.

    Именно так должны (вынуждены) работать клубы, которые не входят в число финансовой элиты Европы. Мы видели похожую модель в АПЛ сперва у «Саутгемптона», а затем у «Лестера» — покупай дешево, развивай, продавай дорого, реинвестируй.

    Однако не стратегия, выбранная «Монако», привела к падению, а ее реализация. За последние три сезона клуб потратил 360 миллионов фунтов на покупку игроков, 14 футболистов стоили от 10 до 40 миллионов фунтов. Этого может быть недостаточно, чтобы не отстать от топ-клубов Европы в Лиге чемпионов, но этого должно быть более чем достаточно, чтобы удерживаться на верхних строчках турнирной таблицы Лиги 1.

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    • Большая часть этих денег была потрачена впустую. Первоначальной целью «Монако» была покупка игроков, которые находятся на грани своего расцвета и раскрытия потенциала, наряду с опытными профи — такими, как Жозе Моутиньо, Рикардо Карвальо и Фалькао, которые могли бы быть наставниками для молодых футболистов.

    Но их последние траты были направлены исключительно на приобретение молодых футболистов, которым нужно как минимум два-три года, чтобы стать полноценными игроками основного состава. Пьетро Пеллегри (16) и Виллем Геббельс (16) — лишь два примера из числа подписанных клубом тинейджеров. Они обошлись «Монако» в общей сложности в 40 миллионов фунтов и к этому моменту сыграли на двоих лишь 107 минут в Лиге 1.

    Пьетро Пеллегри
    globallookpress.com

    Это могло бы сработать, если бы известные футболисты справлялись со своими обязанностями. Но если взять недавние подписания, то Александр Головин (удаленный в проигранном матче против «Монпелье» в прошлую субботу), Насер Шадли, Жан-Эд Ахолу и Сеск Фабрегас столкнулись с трудностями. Камиль Глик, Желсон Мартинш и Адриен Силва также подверглись определенной критике.

    Неизбежным результатом безрассудных расходов является и слишком большое количество игроков в составе. В прошлом сезоне в матчах чемпионата Франции «Монако» задействовал 42 игроков — это на 9 больше, чем любой другой клуб Лиги 1.

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    • Ошибки в трансферной работе были усугублены бесполезными переменами в клубных кабинетах. Вадим Васильев — гендиректор и вице-президент — был вдохновителем устойчивости и прибыльности клуба, но при этом он полагался на технического директора, который контролировал подписание игроков.

    Луис Кампос покинул эту должность в 2015 году и присоединился к «Лиллю», значительно ослабив «Монако». Кампоса заменил экс-директор «Челси» Майкл Эменало. Однако его руководство ознаменовалось периодом сомнительных подписаний, а также катастрофическим назначением Тьерри Анри на пост главного тренера команды в 2018 году.

    Майкл Эменало
    globallookpress.com

    В конечном итоге Васильев заплатил за свою роль во всем этом провале собственным креслом — он был уволен владельцем «Монако» в феврале. Эменало проработал до августа, прежде чем покинул свой пост по согласию сторон. И ему определенно повезло задержаться так надолго.

    Ответственным за дела клуба и генеральным директором стал Олег Петров. Однако он не футбольный человек, а позиция технического директора по-прежнему никем не заполнена. И то, сможет ли «Монако» оправиться после всей этой катастрофы, во многом зависит от того, насколько опытный кандидат займет эту должность.

    Но у провала «Монако» есть еще один оттенок. Этот клуб не похож на ПСЖ, «Марсель» или «Лион» — у них есть огромные фан-базы, которые постоянно требуют от клуба быть еще лучше. У «Монако» — самая низкая посещаемость в Лиге 1. Команда базируется в княжестве, где 30% населения составляют миллионеры.

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    • Могут ли игроки приезжать в Монако ради комфортной жизни, а не с огромным желанием выигрывать трофеи или бороться со спадом? И если да, то существует ли в «Монако» большая вероятность, чем где бы то ни было еще, что неудовлетворительные результаты придут на смену успеху?

    В чем бы ни была правда, но одно можно сказать точно — «Монако» столкнулся с борьбой за актуальность, которая казалась маловероятной всего два года назад, когда они были всеобщими любимцами в Европе. Они будут надеяться, что им уже удалось потушить последний пожар.

    За последние три недели монегаски обыграли «Ниццу» и «Брест», прежде чем проиграть «Монпелье».

    Леонарду Жардим — тот самый человек, который вывел «Монако» в полуфинал Лиги чемпионов, затем был уволен, но вернулся после ухода Анри, помог команде добиться двух подряд побед в чемпионате лишь во второй раз за 13 месяцев. Жардим прекрасно понимает, что может вновь потерять работу, если результаты не улучшатся.

    Леонарду ЖардимЛеонарду Жардим
    globallookpress.comgloballookpress.com

    В 2017 году он пошутил о том, что он — Алекс Фергюсон, только в «Монако», потому что создает династию. Сейчас не до шуток. «Нельзя набрасываться на тренера за его работу и его методы, но за результаты — можно. Тренеры зависят от результатов», — сказал Жардим в прошлом месяце.

    На данный момент «Монако» находится в 1 очке от зоны вылета в Лиге 1. Независимо от того, смогут ли они сохранить прописку в высшем дивизионе, или же отправятся в Лигу 2, они должны быть уроком для всех, кроме нескольких финансово мощных клубов. 0

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