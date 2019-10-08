Рейтинг клубов MLS по итогам регулярки. Кто удивил и разочаровал

Время всех нас делает дураками. Что касается MLS, то и здесь хорошие команды становятся плохими, а плохие — хорошими. Для итогов нынешнего сезона мы оглянулись на первый рейтинг клубов перед началом чемпионата. Многие коллективы превзошли все ожидания.

1. «Лос-Анджелес» (21 победа, 9 ничьих, 4 поражения)

Стартовый рейтинг: 3.

Следующий матч: 24 октября против «Миннесоты» или «ЛА Гэлакси».

Еще в марте команда была «потенциальным претендентом на Кубок MLS, который неудачно выступает в плей-офф». Теперь «Лос Анджелес» — талантливая команда, которая устанавливает рекорды и выходит в плей-офф в роли основного фаворита в борьбе за трофей.

2. «Нью-Йорк Сити» (18-10-6)

Стартовый рейтинг: 8.

Следующий матч: 23 октября против «Торонто» или «Ди Си Юнайтед».

«Нью-Йорк Сити» начал сезон с прогнозом на роль середняка. Причина — прошлый год команда завершила неудачей против «Атланты» и были реальные сомнения, что Доменек Торрен изменит ситуацию. Но он создал коллектив, который отправляется в плей-офф как вторая лучшая команда лиги.

3. «Атланта Юнайтед» (19-4-12)

Стартовый рейтинг: 6.

Следующий матч: 19 октября против «Нью-Инглэнда».

Оглядываясь назад, можно сказать, что Five Stripes не входили в первую пятерку фаворитов. Ничего удивительного, ведь клуб переживал переходной период. Команду возглавил Франк де Бур, ее лидер Мигель Альмирон перешел в «Ньюкасл». Сейчас все наладилось.

4. «Торонто» (13-11-10)

«Торонто» оправился после потери лидеров twitter.com/torontofc

Стартовый рейтинг: 13.

Следующий матч: 19 октября против «Ди Си Юнайтед».

«Красные» были загадкой перед стартом сезона. Будет ли это команда, напоминающая чемпионский состав 2017 года? Или скорее аутсайдера, который не вышел в плей-офф прошлого года? Виктор Васкес и Себастьян Джовинко покинули клуб зимой. Казалось, что все плохо, но сейчас «Торонто» — один из претендентов на титул.

5. «Сиэтл Саундерс» (16-8-10)

Стартовый рейтинг: 2.

Следующий матч: 19 октября против «Далласа».

«Сиэтл» решил отказаться от своего привычного сценария — слабый старт и поздний выход на пик формы. Вместо этого команда провела довольно ровный сезон. Рейтинг первой недели все-таки высоковат, но команда все равно вошла в топ-компанию турнира.

6. «Филадельфия Юнион» (16-7-11)

Стартовый рейтинг: 18.

Следующий матч: 20 октября против «Нью-Йорк Ред Буллз».

«Фила» завершила регулярный сезон не очень ярко, но это не должно отвлекать от того факта, насколько команда превзошла все ожидания. Мы называли этот клуб аутсайдером, но за год команда очень выросла и показала классный результат.

7. «Миннесота Юнайтед» (15-8-11)

Стартовый рейтинг: 12.

Следующий матч: 20 октября против «ЛА Гэлакси».

После напряженного межсезонья все складывалось для команды наилучшим образом. Все прогнозы по поводу того, что опытные игрок выведут «Юнайтед» в плей-офф, оказались верны.

8. «Ди Си Юнайтед» (13-10-11)

Стартовый рейтинг: 1.

Следующий матч: 19 октября против «Торонто».

Стартовым прогнозом было первое место, потому что «Ди Си» в первом туре удалось обыграть действующего чемпиона «Атланту» — 2:0. К сожалению, выдержать этот темп команде не удалось. При этом «Ди Си Юнайтед» все равно остается хорошим коллективом, который будет бороться в плей-офф и постарается удивить.

9. «Нью-Инглэнд Революшн» (12-12-10)

Стартовый рейтинг: 17.

Следующий матч: 19 октября против «Атланты».

Мы откровенно ошибались в своих прогнозах. После первого тура утекло много воды, у коллектива появились свои звезды, а «Нью-Инглэнд» стал очень опасным соперником, который может испортить жизнь «Атланте» в плей-офф.

10. «Реал Солт-Лейк» (15-5-13)

Стартовый рейтинг: 14.

Следующий матч: 19 октября против «Портленда».

RSL превратили прогноз о 14-м месте в финиш на десятом. Команда выглядела примерно так же, как мы предполагали.

11. «Портленд Тимберс» (14-7-13)

Стартовый рейтинг: 7.

Следующий матч: 19 октября против «Реал Солт-Лейк».

Американские горки — так можно охарактеризовать сезон для команды. «Портленд» был действующим чемпионом Западной конференции, но сейчас это хмурый коллектив с ожиданиями сложного плей-офф.

12. «Даллас» (13-9-12)

Стартовый рейтинг: 15.

Следующий матч: 19 октября против «Сиэтла».

«Даллас» стал середняком в марте. Команда заслужила оказаться там же и в октябре, а наградой стало место в плей-офф, которое они добыли совсем недавно.

13. «Колорадо Рэпидс» (12-6-15)

Стартовый рейтинг: 21.

Прогноз изначально оправдывался — команда выглядела не лучшим образом 4,5 месяца, но затем произошла смена тренера и многое поменялось. В итоге «Колорадо» даже боролся за плей-офф, хоть до него и не добрался.

14. «ЛА Гэлакси» (16-3-14)

Златан переживает очередную молодость Sky Sports

Стартовый рейтинг: 10.

Следующий матч: 20 октября против «Миннесоты».

Мы ждали эту команду в первой десятке, но поражение от «Хьюстона» (2:4) означало, что «Гэлакси» не будут в топ-10. Златан Ибрагимович — легенда и очень сильный форвард прямо сейчас, но защита у команды — просто кошмар.

15. «Нью-Йорк Ред Буллз» (14-6-14)

Стартовый рейтинг: 5.

Следующий матч: 20 октября против «Филадельфии».

Прошлогодний обладатель Supporters’ Shield (за наибольшее количество очков в регулярке) начинал гол в топ-5 после ничьи с «Коламбусом». Время показало, что слабая защита и не очень убедительная атака не позволили команде остаться высоко.

16. «Коламбус Крю» (10-8-16)

Стартовый рейтинг: 9.

«Крю» попал в первую десятку, когда мы анализировали ситуацию на старте сезона. Сейчас они далеки от таких позиций. Травмы, отсутствие четкого рисунка игры и характера — все это подорвало шансы клуба на выход в плей-офф.

17. «Чикаго Файр» (10-12-12)

Стартовый рейтинг: 22.

«Файр» оказались таким же посредственным коллективом, каким мы видели его на старте сезона. Борьба за плей-офф не перекроет все проблемы, которые были у «Чикаго» с реализацией моментов и в других аспектах.

18. «Ванкувер Уайткапс» (8-10-15)

Стартовый рейтинг: 19.

Мы практически попали в точку. У команды были всплески по ходу сезона, но стабильности не нашлось, а отсюда — пролет мимо плей-офф.

19. «Хьюстон Динамо» (12-4-18)

Стартовый рейтинг: 16.

«Динамо» удалось победить «Гэлакси», но это все хорошие новости для клуба. Главный тренер Уильмер Кабрера не вернул команде магию 2017 года, после чего покинул свой пост.

20. «Орландо Сити» (9-10-15)

Стартовый рейтинг: 20.

«Орландо» начинал год с большими надеждами, а закончил огромным разочарованием. Мы абсолютно точно предсказали судьбу команды в этом сезоне.

21. «Сан-Хосе Эртквейкс» (13-5-16)

Стартовый рейтинг: 23.

Мы думали, что это будет полный провал. Однако команда была не совсем безнадежной, но поражения в шести матчах в конце сезона опустили «Сан-Хосе» ниже, чем они могли быть.

22. «Спортинг Канзас-Сити» (10-8-16)

«Спортинг» разочаровал twitter.com/sportingkc

Стартовый рейтинг: 4.

«Спортинг» стал главным провалом этого сезона. Занявший на Западе первое место в прошлом году клуб большую часть нынешнего сезона напоминал курицу, которой отрубили голову. Команда разучилась забивать голы, что привело к полному фиаско.

23. «Монреаль Импакт» (12-5-17)

Стартовый рейтинг: 11.

«Импакт» выглядели довольно опасным соперником со своим стилем оборонительного футбола с контратаками. В марте мы считали, что коллектив попадет в топ-11. Смена тренера и провал во второй половине сезона сделали свое дело.

24. «Цинциннати» (6-5-23)

Стартовый рейтинг: 24.

Команда начинала сезон на последнем месте, поднялась на пару строчек вверх, а затем вновь оказалась на дне. Клубу это простительно, ведь он выступал в чемпионате впервые. 0