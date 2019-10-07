«Ювентус» преподал урок невариативному «Интеру»

В седьмом туре туре Серии А «Ювентус» победил на выезде «Интер» (2:1). Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Сарри проявляет непривычную тактическую гибкость

«Это, безусловно, будет ударом по "Интеру", который до сих пор только преуспевал под его руководством. Даже его поражение в середине недели от "Барселоны" дало повод для оптимизма, поскольку "нерадзурри" вышли вперед в начале матча и могли закрепить свой перевес, прежде чем в итоге проиграть. Однако они не смогли повторить этот быстрый старт перед заполненным "Сан Сиро" в воскресенье», — пишет на страницах The Guardian Ники Бандини.

«Сарри, которого критиковали за его упорство в выборе одной тактики в "Наполи" и "Челси", показал в эти первые недели сезона, что старая собака может выучить новые трюки. Он отказался от своих привычных 4-3-3 в пользу 4-3-1-2 для лучшего удобства Рэмси, а теперь, похоже, идет вперед с новой тактикой, когда валлийца нет на поле. Гости атаковали длинными прямыми пасами в дебюте игры — это еще один сюрприз, учитывая обычное предпочтение Сарри быстрых передач».

«Ювентус» успешно адаптируется к футболу Сарри

24 передач подряд — «Саррибол» в черно-белом соусе. Роналду и Бентанкур на виду, тогда как Игуаин, который заменил уругвайца, завершает их усилия, заставив «Сан Сиро» содрогнуться. До конца оставалось 10 минут, и «Ювентус» вырвал золотую победу по итогам очень интенсивной дуэли. Туринцы обошли конкурентов и поднялись на вершину«, — отмечает в материале La Stampa Антонио Барилла.

"Так или иначе, эти три очка были добыты очень тяжелом, но они стоят еще большего, потому что отражают великолепное выступление гостей. Выступление, построенное на смелости и ритме, а также высоком прессинге, дриблинге, интересных узоров в атаке. В этот раз силы и твердости Конте недостаточно, над которым посмеялись фанаты туринского клуба".

О конце гегемонии "Ювентуса" рано говорить

"Действующий чемпион продолжает становиться все лучше и лучше, и после победы над 'Наполи' 4:3 в августе он напомнил очередному конкуренту в борьбе за титул масштаб задачи, стоящей перед ним, если тот хочет в мае пришить скудетто на свои футболки. Прекрасных рекордов 'Интера' в Серии А больше нет, и команда, которая блистала в Барселоне в среду вечером, не достигла той же высоты сейчас.

С сентября по октябрь 'Ювентус' становился все ближе и ближе к тому, что мы ожидаем от команды Сарри, а поворотный момент наступил, когда тренер перешел с 4-3-3 на 4-4-2 с ромбом, где вторым нападающим стал Пауло Дибала", — анализирует игру для ESPN Джеймс Хорнкасл.

"Против 'Барселоны' и особенно против 'Ювентуса' 'нерадзурри' прошли проверку реальностью, но остается непреодолимое чувство, что это конкурентоспособная команда, которая не отступит, хотя ее проблемы нельзя назвать незначительными. Сарри начинает раскрывать оставшийся потенциал, который, по мнению клуба, Максу Аллегри не удалось раскрыть.

Ирония заключается в том, что победу гостям принесли игроки, которые были выставлены на продажу — Игуаин и Дибала, которые выглядят голоднее, чем когда-либо. Соедините это с переосмыслением Сарри этого коллектива, и, возможно, получится, что это еще не конец его доминирования — совсем наоборот".

"Интер" не хватает вариативности в игре

"Гости пытались противодействовать каждому из трех защитников хозяев, где Блез Матюиди выбегал вперед и прессинговал Диего Година. Бернардески отлично справлялся, не давая Марсело Брозовичу диктовать игру, поэтому 'Интер' не мог выбегать или находить способ быстро перепасоваться — методы Конте не работали, и как только Стефано Сенси получил травму, 'бьянконери' установили контроль над игрой.

Это напоминало тактику Сарри в 'Наполи', когда 'Юве' часто держал мяч — его визави приготовился к этому, но аккуратные комбинации позволили 'Синьоре' выдержать, переключая атаку на свободный край и сохраняя владение", — описывает тактическое противостояние в колонке Football Italia Элио Салерно.

"Первоначальный план игры Конте — фантастичен, но если это не сработает, он должен быть готов помочь своей команде, испробовав разные методы. Также в матче проявилась разница в глубине состава: в то время как Сарри был в состоянии внести изменения, чтобы улучшить ситуацию и дать своим игрокам новый импульс, у Конте не было такой роскоши. Пока клубы идут на международную паузу, над Серией А висит зловещий знак — 'Юве' вернулся на вершину и несет совсем другую, потенциально более опасную угрозу". 0