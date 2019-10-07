Трансферный дайджест. 1-7 октября

Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Виллиан

«Челси», полузащитник, 31 год

Полузащитник «Челси» Виллиан не хочет продлевать контракт с лондонским клубом и уже знает, где было бы неплохо продолжить карьеру. Как сообщает Calciomercato, бразилец следующим летом на правах свободного агента надеется перебраться в «Ювентус».

Отмечается, что Виллиан хочет воссоединиться с итальянским специалистом Маурицио Сарри. Бразилец остался доволен сотрудничеством с тренером в «Челси». Кроме того, Виллиан был бы рад выступать в одной команде со своими соотечественниками Дугласом Костой и Алексом Сандро, а также звездным форвардом Криштиану Роналду.

При этом издание отмечает, что «Ювентус» осторожно относится к возможности подписания Виллиана, ведь следующим летом ему исполнится 32 года.

Наш прогноз: «Челси»

Родриго Морено

«Валенсия», нападающий, 28 лет

Родриго Морено globallookpress.com

Мадридский «Атлетико» зимой вернется к попыткам подписать нападающего «Валенсии» Родриго Морено. «Матрасники» планируют приобрести футболиста примерно за 60 миллионов евро.

Как сообщает Calciomercato, «Атлетико» возобновит переговоры по Родриго сразу после открытия зимнего трансферного окна.

Напомним, летом «Атлетико» был близок к трансферу Родриго, однако в итоге переход игрока сорвался. У нападающего также был вариант с переходом в «Наполи».

Наш прогноз: «Атлетико»

Сон Хын Мин

Тоттенхэм», нападающий, 27 лет

Сон Хын Мин globallookpress.com

Корейский форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин может перейти в «Наполи». Об этом сообщил агент футболиста Тис Блимейстер.

«Сон в "Наполи"? Почему бы и нет? В футболе никогда нельзя знать заранее. Ему нравится Италия, здешняя кухня и итальянцы. Будет нелегко купить его у "Тоттенхэма", потому что он стоит много денег, но все может быть», — поделился Блимейстер в интервью Radio Marte.

Отметим, что контракт Сона со «шпорами» рассчитан до 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

Наш прогноз: «Тоттенхэм»

Габриэл Жезус

«Манчестер Сити», нападающий, 22 года

Габриэл Жезус globallookpress.com

Мадридский «Реал» обратил свой взор на бразильского форварда «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса. Как утверждает Calciomerato, «сливочные» попробуют подписать бразильца уже в январе.

«Реал» рассчитывает на то, что Жезус согласится на переход из-за своего текущего статуса в «Ман Сити», где бразилец исполняет роль дублера Серхио Агуэро.

Помешать трансферу может высокая стоимость Жезуса. Transfermarkt оценивает ее в 70 миллионов, однако «Ман Сити» будет требовать за бразильца около 100 миллионов. Именно такая сумма фигурировала в переговорах «горожан» с «Баварией», которая также является претендентом на игрока.

«Манчестер Сити» выразил готовность отпустить Жезуса, однако «Баварию» не устраивает требуемая за игрока сумма.

Наш прогноз: «Манчестер Сити»

Александр Соболев

«Крылья Советов», нападающий, 22 года

Александр Соболев kc-camapa.ru

Одной из наиболее неожиданных трансферных новостей прошлой недели стала информация об интересе «Манчестер Юнайтед» к форварду «Крыльев Советов» Александру Соболеву, который забил 10 голов в 12 матчах РПЛ. The Sun сообщает, что россиянин входит в число кандидатов на усиление

Сам форвард не верит в интерес со стороны «МЮ»: «На самом деле, не знаю. Думаю, это все желтая пресса. Такого не может быть», — цитирует форварда «Чемпионат».

Агент футболиста Дмитрий Селюк заявил, что информация не соответствует реальности: «Для того чтобы играть в Англии, надо как минимум играть за сборную. А Соболева туда пока не приглашают. Прошу вас: не надо распространять глупости, это смешно».

Стоит отметить, что Соболев все же получил дебютный вызов в сборную России, где заменит травмированного Федора Смолова.

Наш прогноз: «Крылья Советов»

Александр Нюбель

«Шальке», вратарь, 23 года

Александр Нюбель globallookpress.com

«Бавария» планирует укрепить вратарскую позицию следующим летом. В сферу интересов мюнхенского клуба вошел голкипер «Шальке» Александр Нюбель.

По информации Bild, в 23-летнем Нюбеле мюнхенский клуб видит будущего преемника 33-летнего Мануэля Нойера. Вариант с подписанием голкипера выглядит еще более заманчивым, учитывая то, что следующим летом он может присоединиться к «Баварии» бесплатно — его контракт с «Шальке» подойдет к завершению. Пока что в планы Нюбеля не входит продлевать текущий контракт.

Уже зимой «Бавария» сможет начать переговоры с голкипером и заключить предварительное соглашение. А как известно, если «Бавария» делает предложение немецкому игроку, то он вряд ли ответит «Нет».

Наш прогноз: «Бавария»

Хатем Бен Арфа

свободный агент, 32 года

Хатем Бен Арфа globallookpress.com

Некогда очень перспективный полузащитник на данный момент пребывает в статусе свободного агента. Летом у Хатема Бен Арфа закончился контракт с «Ренном», и он до сих пор не нашел себе новый клуб.

Как сообщает Tuttosport, новый шанс футболисту готова предоставить «Фиорентина». Главный тренер «фиалок» Винченцо Монтелла верит, что скандальный Бен Арфа сможет помочь команде — в частности, добавить ей вариативности в атаке.

Отмечается, что стороны уже близки к подписанию контракта.

Наш прогноз: «Фиорентина»

Кшиштоф Пентек

«Милан», нападающий, 24 года

Кшиштоф Пентек globallookpress.com

«Милан» может потерять нападающего Кшиштофа Пентека уже ближайшей зимой. Как стало известно La Gazzetta dello Sport, польский форвард рассматривает вариант со сменой клуба в трансферное окно.

Пентек недоволен методами работы нового главного тренера «Милана» Марко Джампаоло. Форвард считает, что изменение модели игры команды привело к резкому спаду его результативности (лишь 2 гола в 6 матчах). Если Джампаоло до зимы не будет уволен из клуба, то Пентек серьезно будет рассматривать предложения от других клубов.

По данным СМИ, на Пентека претендуют «Барселона», а также немецкие клубы.

Наш прогноз: «Милан» 0