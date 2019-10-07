ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Трансферный дайджест. 1-7 октября

    Где надеется продолжить карьеру Виллиан, сколько «Манчестер Сити» хочет за Жезуса, кем «Бавария» планирует заменить Нойера и другие трансферные новости последних дней

    Трансферы Челси Англия. Премьер-лига Футбол Англии Ювентус Серия A Футбол Италии Футбол Испании Примера Атлетико Валенсия Тоттенхэм Наполи Манчестер Сити Реал Мадрид Бундеслига Футбол Германии Бавария Шальке 04 Фиорентина Милан Календарь АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    ВиллианТрансферный дайджест. 1-7 октября «Ювентус» вернулся на вершину«Ювентус» преподал урок невариативному «Интеру» Уле Гуннар СульшерБеспорядок в Манчестере. Как долго продлится эксперимент Сульшера?
  • 00:30
    • «Лион» уволил Силвиньо
  • 22:55
    • «Эспаньол» сменил главного тренера
  • 22:29
    • «Витязь» победил рижское «Динамо» и возглавил таблицу КХЛ
  • 20:44
    • Льорис не будет играть до конца года
  • 20:29
    • Ди Франческо покинул «Сампдорию»
  • 20:12
    • Агент: Луческу готов принять предложение «Динамо»
  • 19:58
    • «Автомобилист» разобрался с «Трактором»
    Все новости спорта
    Виллиан
    Виллиан
  • 1000
  • Фрибет для всехЗабрать!
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Виллиан

    «Челси», полузащитник, 31 год

    Полузащитник «Челси» Виллиан не хочет продлевать контракт с лондонским клубом и уже знает, где было бы неплохо продолжить карьеру. Как сообщает Calciomercato, бразилец следующим летом на правах свободного агента надеется перебраться в «Ювентус».

    Отмечается, что Виллиан хочет воссоединиться с итальянским специалистом Маурицио Сарри. Бразилец остался доволен сотрудничеством с тренером в «Челси». Кроме того, Виллиан был бы рад выступать в одной команде со своими соотечественниками Дугласом Костой и Алексом Сандро, а также звездным форвардом Криштиану Роналду.

    При этом издание отмечает, что «Ювентус» осторожно относится к возможности подписания Виллиана, ведь следующим летом ему исполнится 32 года.

    Наш прогноз: «Челси»

    Родриго Морено

    «Валенсия», нападающий, 28 лет

    Родриго Морено
    globallookpress.com

    Мадридский «Атлетико» зимой вернется к попыткам подписать нападающего «Валенсии» Родриго Морено. «Матрасники» планируют приобрести футболиста примерно за 60 миллионов евро.

    Как сообщает Calciomercato, «Атлетико» возобновит переговоры по Родриго сразу после открытия зимнего трансферного окна.

    Напомним, летом «Атлетико» был близок к трансферу Родриго, однако в итоге переход игрока сорвался. У нападающего также был вариант с переходом в «Наполи».

    Наш прогноз: «Атлетико»

    Сон Хын Мин

    «

    Тоттенхэм», нападающий, 27 лет

    Сон Хын Мин
    globallookpress.com

    Корейский форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин может перейти в «Наполи». Об этом сообщил агент футболиста Тис Блимейстер.

    «Сон в "Наполи"? Почему бы и нет? В футболе никогда нельзя знать заранее. Ему нравится Италия, здешняя кухня и итальянцы. Будет нелегко купить его у "Тоттенхэма", потому что он стоит много денег, но все может быть», — поделился Блимейстер в интервью Radio Marte.

    Отметим, что контракт Сона со «шпорами» рассчитан до 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

    Наш прогноз: «Тоттенхэм»

    Габриэл Жезус

    «Манчестер Сити», нападающий, 22 года

    Габриэл Жезус
    globallookpress.com

    Мадридский «Реал» обратил свой взор на бразильского форварда «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса. Как утверждает Calciomerato, «сливочные» попробуют подписать бразильца уже в январе.

    «Реал» рассчитывает на то, что Жезус согласится на переход из-за своего текущего статуса в «Ман Сити», где бразилец исполняет роль дублера Серхио Агуэро.

    Помешать трансферу может высокая стоимость Жезуса. Transfermarkt оценивает ее в 70 миллионов, однако «Ман Сити» будет требовать за бразильца около 100 миллионов. Именно такая сумма фигурировала в переговорах «горожан» с «Баварией», которая также является претендентом на игрока.

    «Манчестер Сити» выразил готовность отпустить Жезуса, однако «Баварию» не устраивает требуемая за игрока сумма.

    Наш прогноз: «Манчестер Сити»

  • Паласиос и еще 9 талантов из Южной Америки, которые скоро могут перебраться в Европу
  • Десять футболистов из Южной Америки, которые могут стать звездами мирового футбола
  • 04/10/2019

    • Александр Соболев

    «Крылья Советов», нападающий, 22 года

    Александр Соболев
    kc-camapa.ru

    Одной из наиболее неожиданных трансферных новостей прошлой недели стала информация об интересе «Манчестер Юнайтед» к форварду «Крыльев Советов» Александру Соболеву, который забил 10 голов в 12 матчах РПЛ. The Sun сообщает, что россиянин входит в число кандидатов на усиление

    Сам форвард не верит в интерес со стороны «МЮ»: «На самом деле, не знаю. Думаю, это все желтая пресса. Такого не может быть», — цитирует форварда «Чемпионат».

    Агент футболиста Дмитрий Селюк заявил, что информация не соответствует реальности: «Для того чтобы играть в Англии, надо как минимум играть за сборную. А Соболева туда пока не приглашают. Прошу вас: не надо распространять глупости, это смешно».

    Стоит отметить, что Соболев все же получил дебютный вызов в сборную России, где заменит травмированного Федора Смолова.

    Наш прогноз: «Крылья Советов»

  • Трансферный дайджест. 24-30 сентября
  • Продолжит ли «Манчестер Юнайтед» борьбу за хорватского форварда, уйдет ли Виллиан из «Челси», переедет ли Ибрагимович в Южную Америку и другие трансферные новости последних дней
  • 30/09/2019

    • Александр Нюбель

    «Шальке», вратарь, 23 года

    Александр Нюбель
    globallookpress.com

    «Бавария» планирует укрепить вратарскую позицию следующим летом. В сферу интересов мюнхенского клуба вошел голкипер «Шальке» Александр Нюбель.

    По информации Bild, в 23-летнем Нюбеле мюнхенский клуб видит будущего преемника 33-летнего Мануэля Нойера. Вариант с подписанием голкипера выглядит еще более заманчивым, учитывая то, что следующим летом он может присоединиться к «Баварии» бесплатно — его контракт с «Шальке» подойдет к завершению. Пока что в планы Нюбеля не входит продлевать текущий контракт.

    Уже зимой «Бавария» сможет начать переговоры с голкипером и заключить предварительное соглашение. А как известно, если «Бавария» делает предложение немецкому игроку, то он вряд ли ответит «Нет».

    Наш прогноз: «Бавария»

    Хатем Бен Арфа

    свободный агент, 32 года

    Хатем Бен Арфа
    globallookpress.com

    Некогда очень перспективный полузащитник на данный момент пребывает в статусе свободного агента. Летом у Хатема Бен Арфа закончился контракт с «Ренном», и он до сих пор не нашел себе новый клуб.

    Как сообщает Tuttosport, новый шанс футболисту готова предоставить «Фиорентина». Главный тренер «фиалок» Винченцо Монтелла верит, что скандальный Бен Арфа сможет помочь команде — в частности, добавить ей вариативности в атаке.

    Отмечается, что стороны уже близки к подписанию контракта.

    Наш прогноз: «Фиорентина»

  • Трансферный дайджест. 17-23 сентября
  • Лишится ли ПСЖ своей главной звезды, куда перейдет вундеркинд из «Ренна», уведет ли «МЮ» еще одного таланта из «Лестера» и другие трансферные новости последних дней
  • 23/09/2019

    • Кшиштоф Пентек

    «Милан», нападающий, 24 года

    Кшиштоф Пентек
    globallookpress.com

    «Милан» может потерять нападающего Кшиштофа Пентека уже ближайшей зимой. Как стало известно La Gazzetta dello Sport, польский форвард рассматривает вариант со сменой клуба в трансферное окно.

    Пентек недоволен методами работы нового главного тренера «Милана» Марко Джампаоло. Форвард считает, что изменение модели игры команды привело к резкому спаду его результативности (лишь 2 гола в 6 матчах). Если Джампаоло до зимы не будет уволен из клуба, то Пентек серьезно будет рассматривать предложения от других клубов.

    По данным СМИ, на Пентека претендуют «Барселона», а также немецкие клубы.

    Наш прогноз: «Милан» 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ювентус» преподал урок невариативному «Интеру»
  • Вчера в 18:46
    •
  • Прогноз
  • Австрия — Израиль
  • 2.00
  • Послезавтра в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Зенит» — «Бенфика»
  • «Зенит» показал зубы. Лига чемпионов триумфально вернулась на Неву
    • 02:18 03/10/2019     Серж Гнабри — один из героев матча
  • Унижение «Тоттенхэма». Чем «Бавария» уничтожила англичан
    • 15:01 02/10/2019     «Локомотив» — «Атлетико»
  • Разница в классе. «Атлетико» указал «Локомотиву» его место
    • 02:18 02/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    «Спартак» — «Краснодар» Футбол Кононов ушел, проблемы остались. «Спартак» снова проигралРеакция спортивных СМИ на поражение «Спартака» в Краснодаре Вчера в 00:130
  • 19:46
    • «Динамо» провело переговоры с Луческу — СМИ
  • 19:34
    • КХЛ: «Металлург» одержал первую выездную победу в сезоне
  • 19:24
    • СМИ: Тедеско подпишет контракт со «Спартаком» 8 октября
    «Челси» в двух очках от чемпиона Англии Футбол Перед «Челси» открываются большие возможностиРеакция прессы на матч «Саутгемптон» — «Челси» Вчера в 04:180
  • Экспресс дня

  • Поднимется ли «Ланс» на второе место в Лиге 2?
  • 3.52
    •
  • 22:43
    • «Зенит» выиграл у ЦСКА в Единой лиге ВТБ
  • 22:15
    • «Спартак» обыграл СКА в овертайме
  • 20:59
    • Джеко перенес операцию на скуле
    «Зенит» Футбол Шоу на Урале. «Зенит» ушел на международную паузу в хорошем настроенииУверенная победа «Зенита» на Урале — в нашем обзоре СМИ 06/10/2019 в 23:160
  • 17:11
    • Экс-наставник «Зенита» согласился возглавить «Милан»
  • 16:42
    • Датчане рассудят Россию и Шотландию
  • 16:28
    • Названа дата последнего боя Федора Емельяненко в Японии
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие