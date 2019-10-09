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    «Включите батареи». Сборная России готовится к выходу на Евро-2020

    Изучаем, как сборная России готовится к решающим матчам отбора к Евро-2020

    Сборная России Футбол России Евро-2020
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    Рассказываем о том, как проходит подготовка сборной России в Новогорске к отборочным матчам Евро-2020 против Шотландии (10 октября, Москва) и Кипра (13 октября, Никосия).

    Травма Смолова подарила шанс Соболеву

    Тренерский штаб сборной России озвучил состав команды на игры отборочного раунда Евро-2020 против Кипра и Шотландии еще 30 сентября.

    Вратари: Гильерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунев («Зенит»).

    Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»).

    Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Денис Черышев («Валенсия»).

    Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада-Болеслав»), Федор Смолов («Локомотив»).

    Первый вызов в национальную команду получил защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков.

    Вскоре в состав сборной были внесены вынужденные коррективы из-за травм хавбека «Спартака» Романа Зобнина и полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова.

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    • Жемалетдинов повредил мышцу задней поверхности бедра в игре Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2), Зобнин получил мышечное повреждение на тренировке «Спартака».

    Вместо них 4 октября были вызваны защитник Владислав Игнатьев («Локомотив») и полузащитник Павел Могилевец («Рубин»).

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    Еще одна замена произошла 6 октября — нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева впервые вызвали в сборную России.

    22-летний форвард заменил Федора Смолова, который получил травму в матче «Локомотив» — «Арсенал» (2:1).

  • Мы за Соболевым следили все это время. Все должно идти естественным путем. Вот Бог послал нам это время, чтобы его вызвать. Искусственное пользы не приносит, ни в жизни, ни в футболе точно. Соболев сейчас здесь. Заслуженно. Вчера вечером поговорили и с ним, и с Чистяковым. Главное, чтобы любой чувствовал себя в сборной полноценным членом коллектива, а не так, что он сюда вызван по просьбам трудящихся.
  • Станислав Черчесов

    • Морозный старт

    Еще в воскресенье до позднего вечера команда доигрывали заключительные матчи 12-го тура РПЛ, а в понедельник, 7 октября, футболисты уже собрались на базе сборной России в Новогорске.

    Ничего удивительного в том, что первый тренировочный день был посвящен восстановлению и приведение игроков в порядок.

    День выдался морозным, так что на поле разогретые в тренажерном зале футболисты вышли в шапках и шарфах, а главный тренер Станислав Черчесов натянул кепку.

    Тренировка получилась короткой — футболисты провели на поле чуть более получаса. После краткой установки от Черчесова игроки приступили к разогревающим упражнения.

  • Мы идем от сбора к сбору, от игры к игре. Есть турнирная таблица, а есть качество игры. Сегодня будет еще теория. На ней поговорим, разберем матч с Шотландией, посмотрим на некоторые моменты. Для всех нас приятно вернуться в «Лужники», где мы не играли с чемпионата мира, в том числе и для меня. Вот только батареи нужно включить.
  • Станислав Черчесов

    • Травмированных не было, но работали игроки по-разному — в зависимости от того, когда — в субботу или воскресенье — проводили матчи за свои клубы.

    «Воскресные» Марио Фернандес, Владислав Игнатьев и Дмитрий Баринов, например, всю тренировку работали в тренажерном зале

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    • Далер Кузяев тренировался с физиотерапевтом у дальнего углового флажка и присоединился к остальным только для игры в «квадрат», в который сборники играли, разделившись на три группы.

    К полевым игрокам присоединились и Андрей Лунев с Сосланом Джанаевым — в воротах работал только Гильерме, да и его особенно не нагружали.

    Дзюба и Прохор

    Занятие было полностью открыто для прессы, и миниатюрные трибуны были забиты журналистами и болельщиками.

    Среди детей на трибунах обнаружился приглашенный РФС на тренировку Прохор Ильиных — тот самый мальчик, которого чуть не отчислили из школы за стрижку «под Златана Ибрагимовича».

    Артем Дзюба, бывший центром внимания для болельщиков, осуществил мечту ребенка, познакомившись с ним, сделав совместное фото и даже в шутку предложив тому....побить кого-нибудь из игроков сборной. Тонкий юмор культурной столицы.

    Первая полноценная тренировка

    Второй тренировочный день национальной команды тоже выдался довольно холодным — температура опустилась до отметки «+3».

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    • Первыми на поле появился персонал и тренерский штаб, следом — Станислав Черчесов и, наконец, футболисты, разогревшиеся в тренажерке.

    Несмотря на холод, почти половина команды решила тренироваться с непокрытой головой, а самым морозостойким оказался лишь защитник Семенов, отзанимавшийся во вторник в шортах.

  • На самом деле, у нас все матчи последние были очень эмоциональными. И в Калининграде, и в Ростове трибуны гнали команду вперед. Надеюсь, что и тут стадион будет болеть так же. Мне неважно где играть, главное, что это — сборная России, самый высокий эмоциональный уровень из возможных.
  • Андрей Семенов

    • Во вторник российских сборников ожидала первая полноценная тренировка. «Йо-йо» тест на функциональную готовность, разминка в квадратах, тактические упражнения, закрытые от прессы.

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес, работавший в понедельник в тренажерном зале, во вторник занимался уже на поле — по индивидуальной программе и под присмотром физиотерапевта.

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    • С небольшими ограничениями тренировались и два опорника — Далер Кузяев и Дмитрий Баринов.

    После занятия игрокам пришлось задержаться, чтобы раздать порцию автографов болельщикам, которых вновь не отпугнул холод, и которые наблюдали за тренировкой с трибун.

    Дзюба учит шотландцев Родину любить

    В среду россияне провели предыгровую тренировку накануне отборочного матча Евро-2020 против Шотландии, который пройдет в Лужниках в четверг, 10 октября и начнется в 21.45 по московскому времени.

    На поле вышли все 25 игроков, которые есть в распоряжении главного тренера Станислава Черчесова, в том числе защитник Марио Фернандес, накануне тренировавшийся по индивидуальной программе.

    29-летний бразилец провел открытую для журналистов разминку вместе с партнерами, но о его готовности к игре это не говорит.

    На предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал мнение о матче с шотландцами, заявив, что недооценки соперника нет.

  • В нашей группе все еще впереди, потому что нам предстоит еще четыре игры. Понятно, есть турнирная таблица, которую мы сами для себя сделали. Что касается шотландцев, то мы готовимся к хорошему, ответственному матчу. Хотелось бы говорить про свою команду, а не про соперника. Пусть свою сборную охарактеризует мой коллега. У нас впереди матчи, в розыгрыше еще 12 очков. Так что мы серьезно готовимся к своему матчу вне зависимости от того, как выглядит турнирная таблица.
  • Станислав Черчесов

    • Тренер также оценил впервые вызванного в команду форварда «Крыльев» Александра Соболева.

  • Все-таки два дня — это мало. Мы никогда не принимаем скоропалительных решений. Сегодня он прошел еще один тестик на скоростные качества. Опыт подсказывает, что практически ни один футболист, который был вызван в первый раз, не смог раскрыть себя сразу ни как личность, ни как футболист. Пример Комличенко и Караваева говорит об этом. Когда он окончательно вольется, тогда можно будет сделать окончательные выводы, подходит он нам или нет. То, что он забил 10 мячей, оправдывает его нахождение здесь, тем более Смолов травму получил. А так, время покажет, мы никого не торопим, идет естественный процесс.
  • Станислав Черчесов

    • Нападающий Артем Дзюба, присутствовавший на пресс-конференции, также заверил, что недооценки соперника в матче с Шотландией не будет, и даже принялся стыдить британских журналистов.

  • Мне кажется, вы странно относитесь к своей сборной. Это напоминает отношение к нам перед ЧМ. Шотландия — крепкая сборная, удивительно, что она уступила в Казахстане. Но там всем тяжело из-за искусственного поля. Не забывайте, ваши игроки выступают в «Ливерпуле» и «МЮ» на самом высоком уровне. Перед нашими матчами все, наоборот, называли шотландцев чуть ли не фаворитами. Когда мы обыграли их в Глазго, все поменялось в вашем понимании, теперь уже шотландцы несильная сборная. Но это не так, мы так не считаем, мы уважаем соперника и настраиваемся на борьбу. Мы не смотрим, кто сильнее на бумаге, сейчас все научились играть в футбол. Мы не Испания, Португалия или Голландия, на классе никого не обыграем. У нас есть задачи, и мы, как сказал Станислав Саламович, будем их решать постепенно.
  • Артем Дзюба

    • В своей отборочной группе Россия идет на втором месте, опережая Казахстан и Кипр на восемь очков за четыре тура до финиша.

    По итогам матча с Шотландией (10 октября) и Кипром (13 октября) сборная России может официально оформить себе путевку в финальный турнир ЧЕ-2020.

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