«Включите батареи». Сборная России готовится к выходу на Евро-2020

Травма Смолова подарила шанс Соболеву
Тренерский штаб сборной России озвучил состав команды на игры отборочного раунда Евро-2020 против Кипра и Шотландии еще 30 сентября.
Вратари: Гильерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунев («Зенит»).
Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»).
Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Денис Черышев («Валенсия»).
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада-Болеслав»), Федор Смолов («Локомотив»).
Первый вызов в национальную команду получил защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков.
Вскоре в состав сборной были внесены вынужденные коррективы из-за травм хавбека «Спартака» Романа Зобнина и полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова.
Жемалетдинов повредил мышцу задней поверхности бедра в игре Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2), Зобнин получил мышечное повреждение на тренировке «Спартака».
Вместо них 4 октября были вызваны защитник Владислав Игнатьев («Локомотив») и полузащитник Павел Могилевец («Рубин»).
Еще одна замена произошла 6 октября — нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева впервые вызвали в сборную России.
22-летний форвард заменил Федора Смолова, который получил травму в матче «Локомотив» — «Арсенал» (2:1).
Морозный старт
Еще в воскресенье до позднего вечера команда доигрывали заключительные матчи 12-го тура РПЛ, а в понедельник, 7 октября, футболисты уже собрались на базе сборной России в Новогорске.
Ничего удивительного в том, что первый тренировочный день был посвящен восстановлению и приведение игроков в порядок.
Главное, не отморозить 👃и👂👂 pic.twitter.com/9wEVxuOGaY— Сборная России (@TeamRussia) October 7, 2019
День выдался морозным, так что на поле разогретые в тренажерном зале футболисты вышли в шапках и шарфах, а главный тренер Станислав Черчесов натянул кепку.
Тренировка получилась короткой — футболисты провели на поле чуть более получаса. После краткой установки от Черчесова игроки приступили к разогревающим упражнения.
Травмированных не было, но работали игроки по-разному — в зависимости от того, когда — в субботу или воскресенье — проводили матчи за свои клубы.
«Воскресные» Марио Фернандес, Владислав Игнатьев и Дмитрий Баринов, например, всю тренировку работали в тренажерном зале
Далер Кузяев тренировался с физиотерапевтом у дальнего углового флажка и присоединился к остальным только для игры в «квадрат», в который сборники играли, разделившись на три группы.
К полевым игрокам присоединились и Андрей Лунев с Сосланом Джанаевым — в воротах работал только Гильерме, да и его особенно не нагружали.
Дзюба и Прохор
Занятие было полностью открыто для прессы, и миниатюрные трибуны были забиты журналистами и болельщиками.
Среди детей на трибунах обнаружился приглашенный РФС на тренировку Прохор Ильиных — тот самый мальчик, которого чуть не отчислили из школы за стрижку «под Златана Ибрагимовича».
Дзюба встретился с мальчиком с прической Ибры pic.twitter.com/tIQWB0o13Q— Павел Гуревич (@pavelgurevich13) October 7, 2019
Артем Дзюба, бывший центром внимания для болельщиков, осуществил мечту ребенка, познакомившись с ним, сделав совместное фото и даже в шутку предложив тому....побить кого-нибудь из игроков сборной. Тонкий юмор культурной столицы.
Первая полноценная тренировка
Второй тренировочный день национальной команды тоже выдался довольно холодным — температура опустилась до отметки «+3».
Первыми на поле появился персонал и тренерский штаб, следом — Станислав Черчесов и, наконец, футболисты, разогревшиеся в тренажерке.
Несмотря на холод, почти половина команды решила тренироваться с непокрытой головой, а самым морозостойким оказался лишь защитник Семенов, отзанимавшийся во вторник в шортах.
Во вторник российских сборников ожидала первая полноценная тренировка. «Йо-йо» тест на функциональную готовность, разминка в квадратах, тактические упражнения, закрытые от прессы.
Защитник ЦСКА Марио Фернандес, работавший в понедельник в тренажерном зале, во вторник занимался уже на поле — по индивидуальной программе и под присмотром физиотерапевта.
С небольшими ограничениями тренировались и два опорника — Далер Кузяев и Дмитрий Баринов.
После занятия игрокам пришлось задержаться, чтобы раздать порцию автографов болельщикам, которых вновь не отпугнул холод, и которые наблюдали за тренировкой с трибун.
🦁+👶=❤️ pic.twitter.com/Hy5tI36Jij— Сборная России (@TeamRussia) October 8, 2019
Дзюба учит шотландцев Родину любить
В среду россияне провели предыгровую тренировку накануне отборочного матча Евро-2020 против Шотландии, который пройдет в Лужниках в четверг, 10 октября и начнется в 21.45 по московскому времени.
На поле вышли все 25 игроков, которые есть в распоряжении главного тренера Станислава Черчесова, в том числе защитник Марио Фернандес, накануне тренировавшийся по индивидуальной программе.
29-летний бразилец провел открытую для журналистов разминку вместе с партнерами, но о его готовности к игре это не говорит.
Тренируемся на позитиве 👍 pic.twitter.com/xAV7SALyaD— Сборная России (@TeamRussia) October 9, 2019
На предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал мнение о матче с шотландцами, заявив, что недооценки соперника нет.
Тренер также оценил впервые вызванного в команду форварда «Крыльев» Александра Соболева.
Нападающий Артем Дзюба, присутствовавший на пресс-конференции, также заверил, что недооценки соперника в матче с Шотландией не будет, и даже принялся стыдить британских журналистов.
В своей отборочной группе Россия идет на втором месте, опережая Казахстан и Кипр на восемь очков за четыре тура до финиша.
По итогам матча с Шотландией (10 октября) и Кипром (13 октября) сборная России может официально оформить себе путевку в финальный турнир ЧЕ-2020.