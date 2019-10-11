Дзюба унизил Шотландию. Сборная России вплотную приблизилась к Евро-2020

Сборная России в «Лужниках» одержала победу над Шотландией со счетом 4:0 и вплотную приблизилась к выходу в финальную часть Евро-2020. Дубль Артема Дзюбы и голы Магомеда Оздоева и Александра Головина позволили подопечным Станислава Черчесова поднять себе настроение перед выездом на Кипр. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Ничейный первый тайм

Автор «Советского спорта» Захар Мощенко написал о том, что в первом тайме сборная России имела заметное преимущество, но воспользоваться им не сумела.

«К середине тайма контроль мяча игроками в красных футболках стал более отчетливым и длительным, и в позиционных атаках подопечных Черчесова явно не смущала готовность соперника порой стянуть в свою штрафную пару-тройку лишних боевых единиц. Вылазки в лицевую с последующими низовыми прострелами стали проходить примерно каждый третий раз, и однажды Алексей Ионов завершал такую передачу ударом с ходу. Но вместо дальнего угла ворот попал в ногу защитника.

Полчаса игрового времени зафиксировали абсолютно нетипичную для матчей российской сборной статистическую картину: владеть мячом ей пришлось почти втрое больше соперника (73 процента против 27), хотя подобное случается разве что в поединках с футбольными карликами. Но при этом наша команда вовсе не производила впечатления человека, не имеющего понятия, как распорядиться нежданно привалившим богатством.

Вскоре после атаки левым флангом Александр Головин, выигравший подбор, заставил сфолить на себе Джона Флека и сам же пробил довольно опасный штрафной. Мяч пролетел в метре над левой девяткой. Это была уже шестая попытка россиян пробить по воротам: четыре были неточными, две — заблокированы шотландскими защитниками. Соперник же не потревожил Гильерме ни разу», — подчеркивает Мощенко.

Сравнение с «Эспаньолом»

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев сравнил сборную Шотландии с «Эспаньолом», который недавно посещал Москву для игры против ЦСКА.

«Первый момент, хоть сколько-нибудь представлявший опасность для британцев, россияне смогли создать уже после 10-й минуты. Да и то Кудряшов, оставленный перед воротами, пробил куда-то в район второго яруса "Лужников".

Шотландцы ждали своего шанса, но когда российская команда допускала ошибки в середине поля, защитники успевали своих партнеров подстраховать. Например, Джикия опередил Снодграсса, когда шотландцы все-таки организовали внятную контратаку. К 20-й минуте пропало и это: с мячом находилась только команда Черчесова.

Игра сильно напоминала недавний матч ЦСКА с "Эспаньолом": полный контроль хозяев, попытки действовать красиво в чужой штрафной и разыграть мяч до верного. Дзюба позволял себе "пятки", Головин разрезал оборону эффектными передачами. Но все напрасно: самым опасным эпизодом тайма стал удар с близкой дистанции Ионова, который пришелся в защитника. Еще Головин крутил мяч в "девятку", но чуть промахнулся», — пишет Рогулев.

Шотландское унижение

Журналист «Чемпионата» Михаил Гончаров похвалил Артема Дзюбу, благодаря которому во втором тайме наступил перелом.

«Вторая половина началась слегка нервно (что, впрочем, неудивительно), на какой-то миг даже показалось, что шотландцы осмелели и начали всё больше приближаться к нашим воротам. Но хорошо, что у нас есть Дзюба.

Артём сотворил феноменальный гол после подачи Головина с углового, поставил мощному представителю английского Чемпионшипа центральному защитнику Малгрю корпус и красиво внёс мяч в сетку ногой. Ногой! Практически без борьбы. Феноменальный момент, который отправил соперника в нокдаун.

Тут же пришёл и второй гол. Его после затяжной атаки мощнейшим дальним ударом из зоны подбора забил Оздоев, причём тоже после передачи Головина. С итогом всё стало предельно ясно: сборная России запылала эмоциями, получила заряд уверенности, которой не хватало при 0:0, и понеслась добивать соперника», — констатирует Гончаров.

Дзюба в погоне за Кержаковым

Константин Алексеев из «Спорта День за Днем» заострил внимание на бомбардирских рекордах Артема Дзюбы.

«Дзюба не успокаивался. Сначала зарядил в перекладину, потом рядом со штангой, а с третьей попытки оформил дубль. После скидки Фернандеса капитан сборной даже не заметил противоборства двух защитников — те отлетели в разные стороны, а питерец отправил мяч в сетку — 3:0. Это 22-й и 23-й голы форварда за сборную. Впереди только Бесчастных (26) и Кержаков (30).

В концовке же Дзюба отметился и ассистом. С Головиным они изящной двойной "стенкой" оставили в дураках оборону шотландцев — 4:0!

Что ж, теперь для попадания на Евро нашей сборной достаточно обыграть Сан-Марино в последнем туре даже при двух поражениях в ближайших матчах от Кипра и Бельгии. Но откладывать, конечно, не хочется. Эта сборная достойна того, чтобы завершить групповую стадию с высоко поднятой головой», — полагает Алексеев.

Потрясающий вечер

Обозреватель rusfootball.info Роман Гуськов остался настолько доволен игрой сборной России, что не скрывал хвалебных эпитетов.

«Путь от УГ, сильнейшего снотворного и примитивщины усатого физрука до кристального восторга, лучшей сборной в истории команда Черчесова преодолела за 3 минуты, а в дальнейшем побуждала к всё более восхищённым эпитетам.

Дзюба творил неожиданную красоту с нулевого угла, доминировал в британском силовом футболе и был настоящим королём "Лужников". Головин отдал хоть и предголевую, но самую классную свою передачу на третий гол. Шотландцы эпизодами уже походили на наших регбистов, проигравших в матче с такой же вывеской 0:61.

Перед четвёртым голом Головин с Дзюбой только в штрафной сделали друг другу больше передач, чем отдаётся в иных голевых атаках. Спасти гостей от Артёма мог только Станислав Черчесов, напоследок устроивший дебют в сборной Николаю Комличенко.

От этого матча не ждали много голов, но сборная, которая не давала повода разлюбить себя после чемпионата мира, собрала самую большую арену страны и снова заставила проникнуться к себе тёплыми чувствами. Да, первый тайм получился сложным, но это скорее для дискуссии тренеров — главное, болельщикам запомнился второй, сделавший вечер потрясающим», — отмечает Гуськов.

Играли до конца

Колумнист bobsoccer.ru Сергей Шавло похвалил сборную России за самоотдачу в матче с цепким соперником.

«Шотландцы держались до счета 0:0. Забили им первый мяч и все для них, по сути, закончилось. Соперник развалился. Психологически гостей сломил первый гол, а тут подоспел и второй, третий… Четвертый только довершил дело. Молодцы, что не остановились и играли до конца.

Дзюба стал для меня лучшим игроком матча. Он и забивал, и атаки вел, передачи отдавал. Это действительно лидер команды… Хорошо вел игру в средней линии Головин. Понравился Баринов. Все время с мячом, постоянно открывался, играл без каких-то заметных ошибок. Выделил бы и Оздоева. У него с Бариновым получилось неплохое сочетание. Хорошая связка. Они четко держали свою зону, где встречали соперников, сами подключались вперед. Оздоев — больше, Баринов — меньше.

Теперь нас ждет нелегкая игра с Кипром и потом, конечно же, с Бельгией. Это самый серьезный соперник в нашей группе, которому мы в первой встрече, напомню, проиграли. Так что, против бельгийцев у нас теоретически, не исключаю, будет возможность даже побороться за первое место. Впрочем, все это дело ближайшего будущего. Сначала надо официально оформить путевку на финальный турнир. А пока — наши поздравления сборной России, одержавшей уверенную победу над Шотландией!», — завершает Шавло. 0