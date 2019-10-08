Тедеско в «Спартаке». Тактический гений или немецкий Мусаев?

Немецкий тренер Доменико Тедеско подпишет контракт с московским «Спартаком» 11 октября. По сообщениям СМИ, 34-летний специалист приезжал в Москву, чтобы провести переговоры с руководством «Спартака» и изучить инфраструктуру клуба. Стороны договорились о контракте сроком на 2 года и 9 месяцев с зарплатой 1,5 миллиона евро за сезон.

Плюсы

Кризисный менеджер, умеющий работать под давлением

Немецкому специалисту не впервой работать с командами, находящимся в глубоком кризисе — он сталкивался с подобными ситуациями в немецких «Эрцгебирге» из Ауэ и гельзенкирхенском «Шальке».

«Неизвестно, о чем сегодня будут расспрашивать в Москве нового тренера руководители "Спартака", но по одному параметру Тедеско им точно подходит: за последние два года маленький итальянец дважды принимал команды, разобранные на молекулы, и каждый раз внятно объяснял, за счет чего намерен преодолеть кризис», — пишет главный редактор «Спорта День за Днем» Иван Жидков.

Специалист быстро и успешно стартует на новом месте, что крайне важно для валящегося на дно таблицы «Спартака».

«Первый полноценный опыт Тедеско — "Эрцгебирге". Аутсайдера второй Бундеслиги за 11 туров специалист поднял с последнего 18-го места до 14-й строчки. При этом Доменико звали даже не спасать команду от вылета, а готовить "Эрцгебирге" к возвращению во вторую Бундеслигу через год. Тедеско план перевыполнил, но отработать контракт до конца не сумел. Его забрали в "Шальке".

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В Гельзенкирхене специалист тоже перевыполнил план. Тедеско пришел в команду, занявшую 10-е место в бундеслиге — худший результат за 6 лет. В первый же сезон специалист привел "кнаппен" к серебряным медалям. И пусть от "Баварии" "Шальке" отстал на 21 балл, до финишировавшего третьим "Хоффенхайма" тоже был приличный разрыв — 8 очков.

Важно отметить, что по понятным причинам первый сезон Тедеско в "Шальке" прошел без еврокубков, и от чемпионата специалиста отвлекал лишь Кубок Германии. Грамотно распределить силы между турнирами в следующем сезоне у тренерского штаба получилось куда хуже», — отмечает автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов.

Специалист показал, что умеет справляться с давлением, как трибун, так и руководства, поработав в «Шальке», где за десять лет сменились десять тренеров, не считая исполнявших обязанности. В Гельзенкирхене и стадион побольше, чем у «Спартака», и амбиции всегда зашкаливали.

«Я стараюсь не обращать внимание на такие вещи, фокусируюсь только на своей работе. Нет смысла занимать голову тем, на что не можешь повлиять», — говорит Тедеско.

Тренер-тактик и теоретик

Экс-полузащитник «Баварии» Мехмет Шолль называет поколение Тедеско и Юлиана Нагельсманна «laptop-менеджерами» — «тренерами по ноутбуку». Это одержимые тактикой гики, никогда по-серьезному не игравшие в футбол, но досконально разобравшие его во время обучения в специализированных академиях.

«В России лицензию Pro выдают после двух сотен часов обучения в Академии, а Мусаев не соизволил найти время. В Германии в легендарной школе имени Хеннеса Вайсвайлера с молодыми наставниками работают более 800 часов. Разница в теоретической подготовке специалистов тут и там колоссальная.

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А поскольку Тедеско знает три языка — немецкий, итальянский и английский, то во время вынужденного отпуска еще и проходил стажировку в "Ювентусе". Как теоретик и тактик Тедеско выше Кононова, ведь современнее», — пишет автор Soccer.ru Станислав Горин.

Немецкий специалист показал, что не зря стал лучшим на своем курсе в академии Вайсвайлера (главном учебном заведении Германии для тренеров), успешно применяя знания на практике.

«До его прихода в марте 2017-го "Ауэ" пропустил со "стандартов" 17 голов из 40. Но вместо того чтобы тратить время на устранение проблем при оборонительных "стандартах", Тедеско научил команду поменьше фолить, а в играх, когда соперник предпочитал нагнетать стресс в защите длинными передачами, избегать любой ценой вертикальной игры.

Тедеско — классический представитель новой немецкой школы, сдвинутой на то, что соперника нужно не перебороть, а перехитрить и перебегать. "Кто контролирует момент перехода мяча, тот контролирует всю игру", — повторял Тедеско и в "Ауэ", и в "Шальке".

Что это значит? Игроки "Спартака" должны будут заставлять соперника играть неудобной ногой в момент приема и так далее», — пишет главный редактор «Спорта День за Днем» Иван Жидков.

Тедеско не выстраивает команды под себя, работая с тем, что ему досталось, но и не пользуется наработками специалистов, работавших до него.

«Ни о каком багаже предшественников речи быть не может. Тедеско коренным образом перестроил игровые схемы, его команда играет 3:4:3. Причём все футболисты хорошо знали, что им делать. "Шальке" забивал много после угловых и штрафных. Чувствовалась работа на тренировках.

Ещё одна особенность Тедеско — гибкость. Он умеет подстраиваться под соперника. Причём не просто подстраиваться, а сводить к минимуму сильные стороны и максимально использовать слабые. "Шальке" разный в каждом матче, и трудно предугадать, что на этот раз "кнаппены" предложат оппонентам.

В итоге беспроигрышная серия из 11 встреч, и Новый год на втором месте, которое при "Баварии" является потолком для любого из клубов Бундеслиги», — нахваливает специалиста автор Soccer.ru Олег Лыткин.

Несмотря на то, что Тедеско считают приверженцем оборонительного футбола, специалист не становится заложником одного подхода.

«Экс-тренера "Шальке" называют настоящим тактическим гиком, потому что он постоянно смотрит футбол и много внимания уделяет теории. Одной из важнейших составляющих успеха Тедеско считает переходы во владении мячом. "Кто лучше перестраивается, тот и контролирует игру, а следовательно — побеждает", — уверен специалист.

Тедеско делает упор на оборону и предпочитает схему с тремя центральными защитниками, но основная идея — гибкость. "Шальке" прошлого и позапрошлого сезонов нельзя было назвать сугубо атакующей или только обороняющейся командой — Тедеско склонен к глубокому анализу оппонентов и подстраивании тактики непосредственного под каждого из них.

"Для меня идеальный футбол — это поставить противника в такое положение, когда у него ничего не выходит, — делился взглядами Тедеско. — Хочу заставлять соперника ошибаться".

Важна и работа на "стандартах": "Шальке" мало пропускал и много забивал при угловых и штрафных», — отмечает работу специалиста автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов.

Умеет раскрывать игроков

Успех «Шальке» в первом сезоне под руководством Доменико Тедеско связан во многом и с тем, что специалист сумел раскрыть многих игроков, не дававших результата при его предшественнике.

«Почти все игроки заметно прибавили. А некоторые пережили вторую молодость, как бразильский исполин Налдо. Насколько тяжёл и несуразен был Налдо в "Вольфсбурге", и как был хорош в "Шальке" образца-2017/18.

Несколько тренеров "Шальке" искали, куда приткнуть Макса Майера. Вроде бы и парнишка толковый, и воспитанник свой, а всё ему чего-то не хватало. То скорости, то техники, то удара. Тедеско определил не самого фактурного полузащитника в опорную зону. И надо же, получилось.

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Всегда считавшийся средненьким бегунком Даниэль Калиджури был готов постучаться в сборную Германии. Да и к приглашению от сборной Италии отнесётся с полной серьёзностью. Темнокожий защитник Тило Керер перестал терять "своих игроков".

Молодой тренер сделал невозможное — разбудил спящего или сонного гиганта Франко Ди Санто. Оказывается, аргентинец всё же может играть в футбол», — вспоминает педагогические успехи специалиста автор Soccer.ru Олег Лыткин.

Еще один пример из того же ряда — Евгений Коноплянка: украинец при Тедеско принялся забивать из матча в матч.

«Я снова живу, знаете. Полгода назад я не чувствовал себя здесь футболистом, а с приходом Тедеско все изменилось, я опять поверил в футбол, и он верит в меня. При прошлом тренере [Маркусе Вайнцирле] была просто катастрофа.

С приходом Тедеско все изменилось. Он коммуникабельный человек, со всеми находит общий язык. Подошел к испанцу — на испанском поговорил, к итальянцу — на итальянском, ко мне подошел — на английском. Он понимает, что нужно всем объяснять, чтобы всё было понятно. Поэтому у нас есть результат», — восхищался работой с Тедеско Коноплянка в интервью «Футболу 24».

Умение Тедеско раскрывать игроков по-новому пригодится ему при работе в «Спартаке», где традиционно много игроков не показывающих игру, соответствующую их потенциалу.

«Не стоит путать перспективы Ларссона, Понсе, Тиля, Крала, Бакаева и Шюррле с их подготовкой под руководством ушедшего в отставку штаба. Можете, конечно, не верить, но в "Спартаке", которому явно не хватает условного Фернандеса на правом фланге и Соболева или Шомуродова в атаке, достаточно людей, чей потенциал Кононов даже не попытался раскрыть.

Моложе этого состава только футболисты ЦСКА и "Рубина", причем не намного. И все три команды лихорадило. Потенциал у "Спартака" есть, но не было удачного тренера», — уверен автор Soccer.ru Станислав Горин.

Готов резать «мясо»

Иногда специалистам, перестраивающим команду или пытающимся удержать контрольнад коллективом, приходится принимать непопулярные решения и идти на экстремальные меры. С этим в «Спартаке» сталкивались — с разными исходами, и Станислав Черчесов и Массимо Каррера.

«В первом официальном матче при Тедеско берлинское "Динамо" замучило кобальтовых диагоналями за спины крайним защитникам. "Шальке" еле-еле выиграл, затем с переменным успехом начал чемпионат.

Новые тренеры не приживаются, если не приносят жертвы. В "Шальке" ею стал Бенедикт Хеведес, чемпион мира, которого теперь еще и не очень уважает сам Юрий Палыч.

"Культовая фигура? Хочет идти — пусть идет", — сказал Тедеско журналистам, когда стало понятно, что сработаться не выйдет. Посыл специально для "Спартака" — когда-то то же самое проходил Станислав Черчесов, будучи старше Тедеско на момент принятия решения по Егору Титову», — пишет главный редактор «Спорта День за Днем» Иван Жидков.

Несмотря на молодость и отсутствие опыта игрока, Доменико Тедеско умеет отстоять свой тренерский авторитет в коллективе.

«Бразилец Налдо, бомбардир Клаас-Ян Хунтелаар и капитан Бенедикт Хеведес составляли основу команды, тренером которой стал их ровесник, а кому-то и младший товарищ. Разговоры на тему возраста стали реальной проблемой в раздевалке "Велтинс-Арены".

Добавить отсутствие футбольного опыта у Тедеско и станет очевидно, что молодому тренеру убедить ветеранов в своих идеях было крайне трудно. Тедеско решил конфликт кардинально — не смотря на свою значимость, Хунтелаар и Хеведес покинули команду.

За свой прямой и резкий подход, стремление к дисциплине и отсутствие футбольного опыта Тедеско стали сравнивать с Жозе Моуриньо. Решение Доменико стало началом большой работы по омоложению состава и придало команде необыкновенную динамику», — вспоминает блогер Sports.ru Наталия Бющ.

Впрочем, не всегда решительные меры хорошо воспринимаются командой и болельщиками.

«В новых атакующих построениях не нашлось места Налдо. Отправить вчерашнего лидера на трибуну — это смелое решение, которое не могло пройти бесследно, даже с учетом того, что Тедеско всегда старается идти на диалог.

Отказ от услуг Хунтелара и капитана Хеведеса прошел спокойно, но тогда были результаты. А перевод в глубокий запас Налдо при неудачном выступлении в чемпионате, естественно, сказывался на атмосфере», — рассказал репортер и ведущий немецкого телеканала Sky Александр Боненгель.

Любимец болельщиков

Болельщики «Спартака» любили Валерия Карпина, боготворили Массимо Карреру и ненавидели Олега Кононова. На смену последнему приходит еще один харизматичный специалист, который готов влюбить в себя трибуны.

«Когда говорят, что для тренера "Спартака" самое главное — исключительно результат, и что результат мог бы, например, примирить болельщиков с тем же Кононовым, я с этим согласен лишь отчасти.

Да, без результата не спасут никакие красивые слова и совместные акции с фанатами. Но вместе с ним (а не вместо) страсть, неравнодушие и понимание того, чем дышат трибуны исключительно важны.

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Образ Тедеско, уточню — его позитивный образ — идеально подходит "Спартаку". Когда тренер свой в доску, может говорить на одном языке со всеми — и с владельцем, и с гендиректором, и с футболистами, и с народом — это очень круто.

Бонус, который на таком вулкане, как "Спартак", поможет больше любых финансовых надбавок за победы. Вспомните цитату Бескова про болельщиков, которые "и убить могут". Мэтр ведь не просто так это говорил», — пишет автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов.

Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов вспоминает как непринужденно специалист общался с болельщиками в Гельзенкирхене.

«Показательна история после безбашенной ничьей в рурском дерби в ноябре 2017-го. Тогда "Шальке" уже к 25-й минуте проигрывал 0:4 в Дортмунде, но с 61-й минуты забил четыре мяча подряд. Матч завершился со счетом 4:4, болельщики "Шальке" были в экстазе.

Многие из них праздновали успех прямо под окнами клубного офиса, когда Тедеско уже вернулся в Гельзенкирхен после игры. Тренер после матча остался в офисе, чтобы пересмотреть встречу, а в 11 вечера спустился к фанатам и угостил их пиццей, которая осталась после поездки в Дортмунд. "Фанаты провели на ногах целый день и явно были голодны", — рассказывал Тедеско».

«В Гельзенкирхере Тедеско любили не только за успешный сезон. Он всегда был готов открыть болельщикам дверь своего дома, сфотографироваться и дать автограф. Буквально все болельщики "кнаппен" знали, где именно в Хертене живет Доменико.

Тедеско за счет клуба кормил фанатов в Дортмунде после ничьей в дерби с "Боруссией" (4:4), пел вместе с ультрас песни прямо с трибуны и не боялся ходить разговаривать к фанатскому сектору после разгромов. Даже когда Тедеско уволили из "Шальке", болельщики посвятили ему баннер с благодарностью», — вторит ему автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов.

Болельщики «горняков» поддерживали тренера даже после позорного разгрома со счетом 0:7 от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, после которого тренер был уволен.

«Фанаты "Шальке" ходили по Манчестеру маршем, держа перед собой растяжку "Поддерживаем вас в трудные времена". Пережив позор на "Этихаде", команда общалась с гостевым сектором совсем не так, как "Спартак" после "Оренбурга" — без истерик и лишних эмоций.

Трибуны понимали, что теперь Тедеско не выжить, но стояли за него горой и благодарили. Доменико ходил к фанатам еще после поражения в бундеслиге от "Фортуны" 0:4 — и снова общался на позитиве», — рассказывает автор Sport24 Александр Муйжнек.

Поддержка руководства

Одной из причин провала в «Спартаке» Унаи Эмери и Олега Кононова было отсутствие поддержки от менеджмента клуба, а то и откровенный саботаж. В Случае Тедеско этого можно не опасаться.

«Последний раз директор и тренер у "Спартака" были на одной волне, когда жили в одном теле — Валерия Карпина. После этого слишком часто случались конфликты. Цорн не был в восторге от Кононова изначально, и плохо, что не заменил его летом.

Но хорошо, если в клубе появится человек, который только с Томасом из руководства говорит на одном родном языке — немецком. Федун переложил ответственность? Когда сделал это в прошлый раз, использовав менеджера Жиркова — получилось», — считает автор Soccer.ru Станислав Горин.

От успеха Тедеско зависит и карьера пригласившего его гендиректора «Спартака» Томаса Цорна, а значит в интересах менеджера оказать тренеру полную поддержку.

«Олега Кононова привел в команду не Цорн. Но игроков ему подбирал именно он. Теперь с этими игроками "Спартак" пролетел мимо Лиги Европы и знатно буксует в чемпионате. Над генеральным директором нависло целое небо туч, и он это прекрасно понимает.

Приглашение Тедеско выглядит как последний шанс удержаться за место. Он ведь тоже немец, значит найти с ним контакт не составит труда.

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Учитывая его текущее положение и серьезное разочарование со стороны болельщиков и, возможно, руководства — это действительно единственный правильный вариант.

По слухам, Томасу дали понять, что в случае увольнения Тедеско — уволят и его. Рискованно, но у Цорна, кажется, уже просто нет выхода», — считает автор «Спорта День за Днем» Евгений Морозов.

Минусы

Нехватка опыта

Молодой специалист успел поработать лишь с двумя профессиональными клубами в качестве главного тренера, а если говорить о высших лигах национальных чемпионатов — и вовсе с одним.

«Сколько бы Тедеско не выглядел хорошим вариантом в том числе для "Спартака", дольше одного сезона он нигде результата не давал. В "Эрцгебирге" он проработал всего 3 месяца, а "Шальке" в свой второй сезон довел до 14-го места, по пути зацепив и зону вылета.

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Доменико уволили после 5 поражений подряд с общим счетом 4:21. В те же матчи вписалось 0:7 от "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Справедливости ради Тедеско перед этим вывел "Шальке" в плей-офф из группы с "Порту", "Галатасараем" и "Локомотивом".

В чемпионате дела у сменившего Тедеско Хуба Стевенса шли немногим лучше. Выправить ситуацию в третий раз пришедший в "Шальке" голландец не сумел. Да и нельзя забывать, что перед началом сезона команда лишилась трех ключевых футболистов: Керера, Горецки и Майера», — автор «Спорта День за Днем» Евгений Морозов все же находит провалу второго сезона Тедеско оправдания.

Автор Soccer.ru Станислав Горин считает, что в немецком клубе у неопытного специалиста были более комфортные условия, чем будут в «Спартаке».

«А "Шальке" пригласил вместо молодого Вайнцирля юного Тедеско, поскольку могли себе это позволить. На Доменико не давили, дали работать, завоевал второе место — сенсационно, никто не ждал. Но "кобальтовые" были его вторым клубом в качестве главного тренера, а в предыдущем работал неполный год.

Каррера хотя бы в штабе Конте набрался навыков, да и сам за "Ювентус" играл, а "Спартак" фактически выписал себе Мусаева, только немецкого. Это настораживает, ведь работа предстоит непростая».

Нестабильность

Поколенее молодых тренеров Бундеслиги несколько переоценено, поскольку, после первых успехов на эмоциях, они не могут поддерживать свой уровень на продолжительной дистанции.

«Самый яркий представитель немецкого нюьскула — Юлиан Нагельсманн. За 11 лет он прошел путь от детского тренера "Аугсбурга" до рулевого "Лейпцига". И это в свои 32 года. У Тедеско очень похожая история, более того — Нагельсман его друг, и они оба прошли одни и те же тренерские курсы.

Но дело здесь вот в чем: оба они крайне нестабильны. По итогам сезона 2017/2018 молодые специалисты затащили свои "Хоффенхайм" и "Шальке" в Лигу чемпионов, а уже через год оба сильно сбавили. Тедекско вовсе чуть не вылетел из Бундеслиги и был уволен.

Нагельсманн остался в Германии, где таким специалистам доверяют. Сейчас он трудится в "Лейпциге" и оказывает серьезное давление на "Баварию" в чемпионате. Однако его знатно штормит в Лиге чемпионов, что говорит о неспособности тренера работать на два фронта.

Тедеско и вовсе сидит без работы с марта, поэтому адекватно оценить его нынешнюю форму невозможно. Но тенденция для "Спартака" неутешительная», — считает автор «Спорта День за Днем» Евгений Морозов.

Европейский менталитет

Европейским тренерам сложно наботать в России из-за разницы менталитетов. Привыкшие к работе с профессионалами специалисты не ожидают, что российских игроков нужно держать в ежовых рукавицах и на корню пресекать формирующиеся «кружки заговорщиков».

«Когда игроки вовлечены в общее дело, они верят в план, — так Тедеско объясняет причину, по которой позволяет с собой дискутировать, чем завоевал многих игроков в "Ауэ".

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Дискуссии в "Спартаке" — да и вообще в российском футболе — зачастую не подразумевают никакого общего дела. С этим придется столкнуться Тедеско, если только ошибется при выборе помощников, а генеральный директор по имени Томас Цорн окажется неспособным прикрыть тренера в поле.

Помню, Властимил Петржела в "Зените" очень нервничал при упоминании имен некоторых старейшин, мнение которых почему-то нельзя было игнорировать. Тедеско собрался изучать русский язык? Стоит ему кое о чем напомнить», — пишет главный редактор «Спорта День за Днем» Иван Жидков.

Европейский демократический подход не сработает к «Спартаке» — это показывает опыт многочисленных предшественников Доменико Тедеско.

«У коуча все еще недостаточно опыта. Настолько, что он вовлекает игроков непосредственно в тренировочный процесс. Советуется с ними о каждой мелочи своего плана.

Если игроки считают, что этот план не сработает, они вправе высказывать ему все, что думают, предлагая что-то свое. Это очень хороший и действенный способ работы с командой. Но только не в "Спартаке".

В клубе, где в коллективе вечно происходит какая-то дичь, а игроки зачастую не находят в взаимопонимания, это работать не будет. Олег Кононов тоже любил поговорить с игроками и послушать их. К чему это привело — все знают.

"Красно-белым" нужна твердая рука, нужен тренер-деспот. Игроков необходимо привести в чувства, вылить на них ушат холодной воды и заставить пахать на поле, а не обсуждать с ними, как поступить в той или иной ситуации.

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Тедеско не сможет сделать этого, даже если очень захочет. Когда тебе 34, а в твоей команде есть люди старше и намного авторитетнее тебя, вести себя с ними так — не лучшая идея», — предрекает тренеру крах автор «Спорта День за Днем» Евгений Морозов.

Второй сезон немецкого специалиста в «Шальке» показал, что ему порой было сложно поддерживать рабочую атмосферу даже в гельзенкирхенском клубе.

«Не всё в порядке и с микроклиматом. Ещё при Тедеско целая группа футболистов заливала горе от поражения в ночном клубе. За что их поставили на трансфер.

Пригрозили наказать, но не наказали. Ушёл только Франко Ди Санто. Сама гроза превратилась в банальное сотрясение пальцем, что не добавило ни порядка в составе, ни авторитета руководству», — вспоминает автор Soccer.ru Олег Лыткин.

Плюс/минус

Катеначчо, а не кружева

Фанаты «Спартака» уже не первый десяток лет грустят по «стеночкам и забеганиям» и прочим футбольным кружевам. свойственным красно-белым в легендарном прошлом. Вряд ли они дождутся этого от Тедеско.

«Есть и еще одна вещь, которая может не соответствовать спартаковским представлениям: где бы Тедеско ни учился, он — итальянец.

И когда в середине сезона-2017/18 стало ясно, что можно добиться топ-результата, "Шальке" уже при любой схеме играл в "сжались-разжались", встречая соперника огромным количеством на своей половине поля и стреляя контратакой, как только тот терял мяч.

Эксперты по инерции продолжали петь про замыслы, но Кирхен играл в простой первобытный катеначчо, приносящий результат, но не радуя тонкие души», — беспощаден в своем анализе главный редактор «Спорта День за Днем» Иван Жидков.

С другой стороны, последним приятным воспоминанием для спартаковских болельщиков осталась игра команды при Массимо Каррере в чемпионский сезон. Возможно, игра при Тедеско также станет лучом света в темном царстве.

«Хоть Тедеско и прожил в Италии всего пару лет, в тактическом смысле он полноценный итальянец. Обладатель двойного гражданства в "Шальке" строил игру от обороны. Преимущественно гельзенкирхенцы играли в три центральных защитника и держались на плаву за счет быстрых контратак.

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Благо были скоростные фланги (Коноплянка и Арит — поближе к атаке и Очипка с Калиджури в роли латералей), форварды-столбы (Ди Санто и Бургшталлер) и универсальные работоспособные полузащитники (Горецка, Сердар), благодаря которым можно было играть в длинные забросы и быстрые вертикальные контратаки.

Еще одно оружие команд Тедеско — стандартные положения. Недаром Налдо ходил в списке лучших бомбардиров команды. У него было и умение сыграть на втором этаже при подачах и мощный поставленный удар со штрафного», — рассказывает об игре «Шальке» при Тедеско автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов. 0