Месси — лучший финишер в футболе. Кто стоит рядом?

По большей части, топ-футболисты и топ-команды являются лучшими за счет их способности генерировать большое количество классных ударов. Всегда все обсуждают, кто же создал больше голевых моментов?

Нельзя недооценивать форвардов, которые могут сходу нанести удар или небрежно и спокойно переиграть голкипера. Однако важность этого навыка бледнеет по сравнению с тем, насколько важно уметь самому создавать опасные моменты.

Роберт Левандовски и Пьер-Эмерик Обамеянг являются одними из лучших бомбардиров своего поколения. После чемпионата мира 2014 года Левандовски забивает больше голов, чем кто-либо, кого не зовут Криштиану Роналду или Лионель Месси, а Обамеянг отстает всего на 15 голов.

Но самое интересное, что каждый из них забил чуть меньше голов, чем от них ожидалось к этот отрезок времени.

«Ожидаемые голы» — это показатель, который количественно измеряет качество момента. Это концепция, которая широко используется в футболе. Наблюдая за игрой, мы можем интуитивно отличить хорошие шансы от плохих, основываясь на различных факторах. Насколько близко был игрок к воротам? Под каким углом был нанесен удар? Был ли это выход один на один или удар головой?

xG принимает во внимание эти и другие факторы и рассчитывает, какова вероятность того, что конкретный удар закончится голом. Например, если момент с определенным набором характеристик будет приводить к голу один раз из десяти, это будет равно 0,10 xG. Расчеты основаны на обширных исторических данных о голевых моментах (более 300 000 ударов из базы данных Opta были обработаны на момент написания текста) и скорректированы для различных лиг.

Лучший по ударам головой: Пабло де Бласис («Эйбар»)

Де Бласис компенсирует рост своей реактивностью globallookpress.com

В этом аспекте не так много хороших игроков. Начнем с того, что головой в воздухе намного сложнее контролировать полет мяча. Футболист встречается с мячом там, где приходится.

Вдобавок ко всему, подумайте, сколько попыток надо совершить, чтобы, врезаясь в толпу защитников, в борьбе все-таки отправить мяч в сетку ворот.

Учитывая все это, даже не удивительно, что лучшим здесь стал 166-сантиметровый аргентинский вингер де Бласис из «Эйбара».

Его рост говорит о том, что этот парень бьет по мячу головой только тогда, когда ему никто не мешает. Кроме того, де Бласис — мастер ускорения. Он делает рывок и опережает защитника за счет маневра. Его показатель xG — 2.79. Только еще один вингер Хуан Куадрадо превзошел отметку 2 следом за ним.

Де Бласис забил четыре гола головой с 2014 гола. В сумме все игроки с его ростом из топ-5 лиг Европы забили пять мячей. 31-летний де Бласис никогда не вызывался в сборную Аргентины. Нога Месси и голова де Бласиса — это отличная идея для аргентинской сборной. Почему нет?

Мастер дальних ударов: Филиппе Коутиньо («Бавария»)

Коутиньо — угроза на любом участке поля globallookpress.com

С 2014 года в среднем каждый десятый удар из пределов штрафной заканчивался голом. Если мы говорим о дальних ударах, с 17-20 метров, то показатель резко падает до 3,2%.

Только одному игроку удается продолжать забивать стабильно с дальней дистанции — это Филиппе Коутиньо. Бразилец конвертирует в голы 6,1% ударов из-за пределов штрафной — это почти вдвое больше, чем в среднем по Европе.

Если хотите повеселиться, то худший стрелок с дальней дистанции — Джермейн Дефо, который выступает сейчас за «Рейнджерс». Он совершил 59 побыток и сумел забить лишь однажды.

Удары с лету: Хосе Кальехон («Наполи»)

Кальехон особенно любил удары с лету при Сарри globallookpress.com

Удар с лету является моментом, когда нога встречатся с мячом в воздухе, прежде чем он приземляется на газон. Этот прием является очень сложным для прицеливания и требует идеального взаимодействия глаз, ног и тайминга.

Кто совершал наибольшее число попыток с 2014 года? Это нестареющий Фабио Квальярелла, который нанес более 90 таких ударов. Второй — Луис Суарес, а затем будут Криштиану Роналду, Эдинсон Кавани, Рауль Гарсия, Роберт Левандовски и наш победитель — Хосе Кальехон.

В эпоху «Наполи» под руководством Сарри Кальехон очень часто наносил удары с лету. 32-летний испанец заработал показатель xG 2,13 гола. Только Кальехон в топ-20 игроков по количеству попыток сумел показать хорошую результативность.

Удары со штрафных: Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»)

Эриксен умеет совершать «мертвые» удары globallookpress.com

С 2014 года датчанин забил только шесть голов, но он все равно является мастером «мертвых мячей».

Не каждый удачный удар попадает в сетку ворот, а множество неудачных попыток приводят к тому, что случается гол. Спорить об этом можно долго, но показатель xG Эриксена — 5,88 гола.

В тройку лучших также вошли Анхель Ди Мария из ПСЖ (забил столько же голов), а также Миралем Пьянич из «Ювентуса» — в его активе 11 мячей, но все равно ниже xG.

Часто бывает так, что в команде исполняет штрафные игрок, который просто является лидером или просто опытным футболистом. Взять Поля Погба и Антонио Кандреву — оба нанесли по 30 свободных ударов, но их xG — ниже единицы. В таком случае очевидно, что это плохая тактика.

Просто лучший

Месси — впереди планеты всей globallookpress.com

Из заголовка становится понятно, кто находится на вершине.

Месси заставляет Эриксена выглядить жалко. Аргентинец забил 21 гол со штрафных с 2014 года. Его показатель xG в два раза лучше, чем у датчанина. Об остальных и вспоминать не приходится.

Карта штрафных ударов Месси с 2014 года espn.com

Разумеется, Лионель забил наибольшее количество голов с дальней дистанции (16) и добился лучшего показателя xG в мире — 6,04.

А если взять просто все голы с игры? Здесь Месси тоже лучший — 19,34 xG с 2014 года. Только двое игроков сумели «приблизиться», да и то — относительно. Это Мо Салах (11,23) и Алексис Санчес (10,02).

Месси забил 120 голов с игры и только двое сумели перешагнуть барьер сотни — Луис Суарес (108) и Роберт Левандовски (101).

Лучший за всю историю — такое звание вытекает из всех этих факторов. С 2014 года он лучший по результативным передачам и второй — по дриблингу.

Тем, кто все еще сомневается: давайте соберем все голы вместе. Это мячи с игры, пенальти, штрафные и остальное. С 2014 года аргентинец забил 177 мячей, что на 19 больше, чем у второго места, которое ожидаемо занял Крштиану Роналду.

Месси совершил 900 ударов и заработал xG 32,6. Второе место — у Дани Парехо из «Валенсии» с показателем 12,53. Роналду? Португалец нанес 1005 ударов, но заработал xG всего 3,07 из-за своей манеры завершения атак.

Так насколько хорош Месси? Почти в три раза лучше, чем все остальные. 0