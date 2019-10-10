Месси — лучший финишер в футболе. Кто стоит рядом?

Нельзя недооценивать форвардов, которые могут сходу нанести удар или небрежно и спокойно переиграть голкипера. Однако важность этого навыка бледнеет по сравнению с тем, насколько важно уметь самому создавать опасные моменты.
Роберт Левандовски и Пьер-Эмерик Обамеянг являются одними из лучших бомбардиров своего поколения. После чемпионата мира 2014 года Левандовски забивает больше голов, чем кто-либо, кого не зовут Криштиану Роналду или Лионель Месси, а Обамеянг отстает всего на 15 голов.
Но самое интересное, что каждый из них забил чуть меньше голов, чем от них ожидалось к этот отрезок времени.
«Ожидаемые голы» — это показатель, который количественно измеряет качество момента. Это концепция, которая широко используется в футболе. Наблюдая за игрой, мы можем интуитивно отличить хорошие шансы от плохих, основываясь на различных факторах. Насколько близко был игрок к воротам? Под каким углом был нанесен удар? Был ли это выход один на один или удар головой?
xG принимает во внимание эти и другие факторы и рассчитывает, какова вероятность того, что конкретный удар закончится голом. Например, если момент с определенным набором характеристик будет приводить к голу один раз из десяти, это будет равно 0,10 xG. Расчеты основаны на обширных исторических данных о голевых моментах (более 300 000 ударов из базы данных Opta были обработаны на момент написания текста) и скорректированы для различных лиг.
Лучший по ударам головой: Пабло де Бласис («Эйбар»)
В этом аспекте не так много хороших игроков. Начнем с того, что головой в воздухе намного сложнее контролировать полет мяча. Футболист встречается с мячом там, где приходится.
Вдобавок ко всему, подумайте, сколько попыток надо совершить, чтобы, врезаясь в толпу защитников, в борьбе все-таки отправить мяч в сетку ворот.
Учитывая все это, даже не удивительно, что лучшим здесь стал 166-сантиметровый аргентинский вингер де Бласис из «Эйбара».
Его рост говорит о том, что этот парень бьет по мячу головой только тогда, когда ему никто не мешает. Кроме того, де Бласис — мастер ускорения. Он делает рывок и опережает защитника за счет маневра. Его показатель xG — 2.79. Только еще один вингер Хуан Куадрадо превзошел отметку 2 следом за ним.
Де Бласис забил четыре гола головой с 2014 гола. В сумме все игроки с его ростом из топ-5 лиг Европы забили пять мячей. 31-летний де Бласис никогда не вызывался в сборную Аргентины. Нога Месси и голова де Бласиса — это отличная идея для аргентинской сборной. Почему нет?
Мастер дальних ударов: Филиппе Коутиньо («Бавария»)
С 2014 года в среднем каждый десятый удар из пределов штрафной заканчивался голом. Если мы говорим о дальних ударах, с 17-20 метров, то показатель резко падает до 3,2%.
Только одному игроку удается продолжать забивать стабильно с дальней дистанции — это Филиппе Коутиньо. Бразилец конвертирует в голы 6,1% ударов из-за пределов штрафной — это почти вдвое больше, чем в среднем по Европе.
Если хотите повеселиться, то худший стрелок с дальней дистанции — Джермейн Дефо, который выступает сейчас за «Рейнджерс». Он совершил 59 побыток и сумел забить лишь однажды.
Удары с лету: Хосе Кальехон («Наполи»)
Удар с лету является моментом, когда нога встречатся с мячом в воздухе, прежде чем он приземляется на газон. Этот прием является очень сложным для прицеливания и требует идеального взаимодействия глаз, ног и тайминга.
Кто совершал наибольшее число попыток с 2014 года? Это нестареющий Фабио Квальярелла, который нанес более 90 таких ударов. Второй — Луис Суарес, а затем будут Криштиану Роналду, Эдинсон Кавани, Рауль Гарсия, Роберт Левандовски и наш победитель — Хосе Кальехон.
В эпоху «Наполи» под руководством Сарри Кальехон очень часто наносил удары с лету. 32-летний испанец заработал показатель xG 2,13 гола. Только Кальехон в топ-20 игроков по количеству попыток сумел показать хорошую результативность.
Удары со штрафных: Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»)
С 2014 года датчанин забил только шесть голов, но он все равно является мастером «мертвых мячей».
Не каждый удачный удар попадает в сетку ворот, а множество неудачных попыток приводят к тому, что случается гол. Спорить об этом можно долго, но показатель xG Эриксена — 5,88 гола.
В тройку лучших также вошли Анхель Ди Мария из ПСЖ (забил столько же голов), а также Миралем Пьянич из «Ювентуса» — в его активе 11 мячей, но все равно ниже xG.
Часто бывает так, что в команде исполняет штрафные игрок, который просто является лидером или просто опытным футболистом. Взять Поля Погба и Антонио Кандреву — оба нанесли по 30 свободных ударов, но их xG — ниже единицы. В таком случае очевидно, что это плохая тактика.
Просто лучший
Из заголовка становится понятно, кто находится на вершине.
Месси заставляет Эриксена выглядить жалко. Аргентинец забил 21 гол со штрафных с 2014 года. Его показатель xG в два раза лучше, чем у датчанина. Об остальных и вспоминать не приходится.
Разумеется, Лионель забил наибольшее количество голов с дальней дистанции (16) и добился лучшего показателя xG в мире — 6,04.
А если взять просто все голы с игры? Здесь Месси тоже лучший — 19,34 xG с 2014 года. Только двое игроков сумели «приблизиться», да и то — относительно. Это Мо Салах (11,23) и Алексис Санчес (10,02).
Месси забил 120 голов с игры и только двое сумели перешагнуть барьер сотни — Луис Суарес (108) и Роберт Левандовски (101).
Лучший за всю историю — такое звание вытекает из всех этих факторов. С 2014 года он лучший по результативным передачам и второй — по дриблингу.
Тем, кто все еще сомневается: давайте соберем все голы вместе. Это мячи с игры, пенальти, штрафные и остальное. С 2014 года аргентинец забил 177 мячей, что на 19 больше, чем у второго места, которое ожидаемо занял Крштиану Роналду.
Месси совершил 900 ударов и заработал xG 32,6. Второе место — у Дани Парехо из «Валенсии» с показателем 12,53. Роналду? Португалец нанес 1005 ударов, но заработал xG всего 3,07 из-за своей манеры завершения атак.
Так насколько хорош Месси? Почти в три раза лучше, чем все остальные. 0