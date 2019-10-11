Нерешенные проблемы «Тоттенхэма». В январе их нужно устранить

«Шпоры» все-таки прервали 18-месячную засуху на трансферном рынке, когда за рекордную сумму приобрели, а затем пополнили и без того сильный состав

В то же время из команды должны были уйти Тоби Алдервейрелд, Кристиан Эриксен и Дэнни Роуз, но они остались, что принесло «шпорам» больше вреда, чем пользы.

Маурисио Почеттино частично объяснил плохую форму команды «разными повестками дня в составе», назвав январское трансферное окно периодом, в течение которого клуб попытается решить некоторые из существующих кадровых проблем.

В СМИ даже появились сообщения о том, что «Тоттенхэм» проведет в январе «капитальный ремонт».

Но какие именно проблемы должен решить Почеттино? Где именно нужно применить ремонт? Кого следует продать и за кем вести охоту? Мы обозначили пять основных пунктов, над которыми стоит поработать.

1. Избавиться от балласта и купить правого защитника

Мы ждали, что еще летом «Тоттенхэм» расстанется со многими футболистами, но устроить большую распродажу не получилось. Учитывая приход новичков и непоколебимую лояльность Почеттино к своим старым знакомым, в лондонской команде возникла проблема переполненности.

Серж Орье и Виктор Ваньяма продолжают получать шансы, несмотря на ужасную игру, в то время как Эрик Дайер, похоже, окончательно растерял все остатки былой формы. Полузащитник, скорее всего, возглавит группу игроков, которым в январе укажут на дверь, но клуб в этот раз должен приложить больше усилий, чтобы вытеснить весь балласт.

Даже некогда блиставший Дэнни Роуз начинает ржаветь. Его уход ускорил бы адаптацию, Райана Сессеньона, хотя более важным приоритетом сейчас является правый защитник — Юсеф Аталь из «Ниццы» мог бы стать одним из вариантов для приобретения.

Учитывая то, что Мусса Сиссоко наиболее часть используется в данный момент на этой позиции, «шпоры» просто обязаны подписать защитника независимо от того, удастся ли им кого-то продать или нет.

2. Продать Алдервейрелда, оставить Вертонгена

Наиболее тревожная зона с игровой точки зрения — центр обороны. Когда-то Алдервейрелд и Ян Вертонген считались одной из лучших пар центральных защитников, но в последнее время все чаще начинает проявляться их возраст.

Бельгийцы, которым перевалило за 30, постепенно приближаются к завершению своих выступлений за «Тоттенхэм», тем более что их контракты истекают в конце сезона. Более слабым звеном назовем Алдервейрелда, ужасно сыгравшего в матчах против «Баварии» и «Брайтона». «Шпоры» обязаны отпустить его уже в январе.

Несмотря на все былые заслуги, которые стоит признать, Алдервейрелд всегда вызывал ощущение футболиста, который сидит на чемоданах. В то же время Вертонген — любимец болельщиков. Он заслужил того, чтобы уйти свободным агентом, а, возможно, с ним еще и продлят контракт.

Молодые Давинсон Санчес и Хуан Фойт однажды станут твердыми игроками основы, но «шпорам» в любом случае нужен опытный защитник, который отыграет важную роль во время переходного периода.

3. Распрощаться с Эриксеном

Если говорить о Кристиане Эриксене, то у «шпор» есть два варианта: продать его в январе или потерять бесплатно следующим летом. Удержание датчанина в начале сезона выглядело логичным с прицелом на игру в Лиге чемпионов. Впрочем, сейчас ситуация поменялась.

Исключив пару важных моментов, в том числе успешный выход на поле со скамейки запасных в матче с «Астон Виллой» в начале сезона, Эриксен играл намного ниже своих возможностей из-за того, что так и не добился своего перехода в «Реал» летом.

Уже не так-то и глупо признавать, что без Эриксена «шпорам» будет только лучше. Его вялый стиль игры давно вызывал вопросы у определенного круга экспертов, а теперь и вовсе стал проблемой.

«Тоттенхэм» все еще в состоянии выручить на продаже 27-летнего игрока большую сумму денег. Кроме того, его уход позволил бы Почеттино дать больше игровых минут Ло Чельсо. Это может стать поворотным моментом на следующем этапе развития клуба.

4. Побороться за Дибалу

Можно привести много аргументов в пользу того, что «шпоры» не были бы столь разрозненными, как сейчас, если бы в последний день трансферного окна им удалось заключить сделку с форвардом «Ювентуса» Пауло Дибалой. Лондонцы упустили возможность радикально улучшить свою атаку из-за прав на имидж аргентинца.

Конечно, линия атаки Почеттино не нуждается в отчаянном обновлении. Гарри Кейн и Сон Хын Мин по-прежнему продуктивны, а Лукас Моура успешно их подменяет, пусть и не так часто, как мог бы.

Тем не менее, подписание Дибалы или ему подобного игрока вывело бы «Тоттенхэм» на следующий уровень. Клуб, возможно, активнее пытался бы продать Эриксена, если бы заполучил аргентинца с его творческим потенциалом и набором уникальных навыков.

По данным СМИ, «шпоры» все еще хотят купить Дибалу. Но даже если им не удастся заманить его к себе в январе, Почеттино должен рассматривать альтернативные варианты, чтобы закончить начатый летом ремонт. Хотя клуб должен быть осторожен, если придется выбирать между большими расходами на Дибалу и решением более неотложных проблем.

5. Составить долгосрочный план

«Вот уже пять с половиной лет на каждой пресс-конференции мы говорим о моем будущем. Надеюсь, мы продолжим о нем говорить и в течение следующих пяти лет, если я останусь здесь», — сказал Почеттино в начале октября.

Многие журналисты активно начали обсуждать возможное увольнение наставника «шпор» в свете последних результатов, но признаки того, что клуб и Почеттино продлят сотрудничество все равно остаются. Если это так, пришло время запустить надлежащее планирование на долгосрочную перспективу.

Это означает, что нужно начать поиск замены Уго Льорису и Вертонгену. Это означает выявление других игроков, чья форма неуклонно идет на спад. Это означает смену тактики работы на трансферном рынке, избегание воинственной риторики и наличие более продуманной стратегии в вопросе подписания новичков.

Многое из этого лежит на плечах президента Даниэля Леви. И хотя жизненно важно, чтобы «Тоттенхэм» избрал правильную стратегию в долгосрочной перспективе, сначала нужно пережить интригующий январь. 0