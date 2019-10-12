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    Кубок Гагарина можно вручать уже в октябре. ЦСКА раздавил «Ак Барс»

    СМИ — о крупной победе ЦСКА над «Ак Барсом» в Казани

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    • Дубль Киселевича принес ЦСКА победу над «Ак Барсом»
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    ЦСКА не оставил шансов «Ак Барсу» в матче лидеров КХЛ, выиграв со счетом 5:2. В составе ЦСКА дубль сделал Богдан Кисилевич, также у москвичей отличились Линден Вей, Иржи Секач, и Константин Окулов. У «Ак Барса» шайбы забросили Михаил Фисенко и Патрис Кормье.

    Отдайте им кубок, отдайте уже сейчас. ЦСКА нет равных в КХЛ!

    «К очередному матчу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги "Ак Барс" и ЦСКА подошли в качестве лидеров Восточной и Западной конференций соответственно. При этом в общей таблице КХЛ выше располагалась команда Игоря Никитина. Московский клуб опережал казанцев на одно очко, и у команды Дмитрия Квартальнова был шанс опередить ЦСКА в случае победы в очном матче.

    Уже до второго перерыва судьба встречи была предрешена. Сначала своё слово сказал Секач. Всё тот же Вей выиграл вбрасывание в чужой зоне, прошла моментальная скидка шайбы в центр, откуда Секач неотразимо бросил в цель. А затем Киселевич удачно подключился к атаке и оформил дубль. 1:4 ко второму перерыву — такой отрыв у ЦСКА отыграть невозможно.

    Богдан вообще прекрасно вернулся в КХЛ. И тут дело даже не в дубле. Киселевич в этом сезоне провёл практически 50 минут в меньшинстве, при этом ЦСКА не пропустил ни одной шайбы. Общий показатель полезности Богдана составляет невероятный "+12". Возвращение Богдана в КХЛ стало прекрасным событием как для игрока, так и для его клуба.

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    • По такому течению матча третий период обещал стать простой формальностью. Так оно и случилось. Хозяева пытались вернуть интригу в матч, однако все их атаки разбивались о эшелонированную оборону москвичей», — отметил уверенную игру ЦСКА корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

    ЦСКА — настоящий монстр. «Ак Барс» уничтожал всех, но был разбит армейцами

    «ЦСКА сыграл по-чемпионски, выдав почти 100-процентную реализацию за вторые 20 минут. Сначала пятерка гостей правильно отреагировала на оплеуху: забытый всеми защитниками Вей аккуратно положил шайбу в притирку со штангой и катализировал преимущество в мастерстве, а в центре внимания оказался лучший новичок армейцев.

    Каждая игра с "Ак Барсом" для Иржи Секача особенная, его не нужно дополнительно мотивировать против клуба, где он провел три последних сезона. В армейской раздевалке чеха приняли как родного, а он в ответ добавил красно-синей команде агрессии и эффективности в завершении.

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    • Последнюю неделю легионер и вовсе провел результативнее всех в лиге, а в Казани его и вовсе было не остановить. После двух сегодняшних ассистов и гола со вбрасывания он довел счет до 9 (4+5) очков в последних пяти результативных встречах», — выделил чемпионскую игру «армейцев» журналист «Спорт-Экспресса» Евгений Белоусов.

    Чемпион взял Казань. До встречи в финале?

    «Когда Киселевич щелчком с радиуса едва не порвал сетку (так он забивал в втором матче финала-2018), переполненная "Татнефть Арена" затихла. Пригорюнилась на трибуне и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Говорят, она встречается с хоккеистом Кириллом Капризовым. Автор золотого гола в Пхенчхане решил не огорчать девушку, болеющую за Казань, и запомнился разве что мимолетной стычкой в третьем периоде с Патрисом Кормье.

    Именно Кормье на короткое время возродил интригу, забросив с пятачка после передачи Азеведо. Ровно через пять минут Константин Окулов размочил Тимура Билялова, заменившего во втором перерыве Рейдеборна.

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    • Зарипов попытался было пустить в ход отработанный трюк имени Тео Флери. Показывая, что будет вбрасывать шайбу в зону по борту, а вместо этого отправляя ее в ворота. Канадец забил таким макаром нашему Алексею Марьину на ЧМ-1991, что не спасло Кленовых листьев от поражения 3:5. Но Сорокин на эту удочку не клюнул», — предал перипетии матча автор «Советского Спорта» Владислав Домрачев.

    «Армейцы» вне конкуренции в КХЛ

    «В третий день сезона-2019/2020 эти же соперники играли в Москве — тогда "Ак Барс" вел в счете сначала 1:0, затем 2:1, но в заключительном периоде все решила спецбригада большинства ЦСКА, реализовавшая две попытки из трех. Сегодня Казань на своем льду жаждала реванша. Только вот гости не были настроены устраивать себе проблемы, чтобы потом пытаться повторить сентябрьский камбэк.

    С первых минут команда Игоря Никитина буквально раздавила соперника — ЦСКА был быстрее, выигрывал едва ли не все единоборства и постоянно нагнетал обстановку в зоне хозяев.

    «Ак Барс» — ЦСКА 2:5

    ЦСКА без вариантов разбил лучшую команду Востока — еще одно доказательство того, что у этого сезона КХЛ есть один-единственный фаворит. Если вспомнить, как уверенно "Ак Барс" совсем недавно победил СКА, то становится очевидным — Кубок Гагарина армейцам можно вручать уже сейчас. Найдется ли в лиге клуб, способный пойти против такого положения дел?» — говорится в материале Sport24. 0

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