Чудо-гол! Пушка «Авангарда» пробила чемпиона

«Авангард» в первом матче нового сезона КХЛ одолел ЦСКА 3:1 и завоевал Кубок Открытия КХЛ. Максим Чудинов забил победный гол броском со своей половины площадки. Коди Франсон оформил дубль.

Хартли прервал черную серию «Авангарда»

«"Авангард" прошел тест на мужика. Это очевидный и важнейший итог дебютного матча нового сезона КХЛ. Сама по себе победа в Кубке Открытия это всего лишь приятный бонус. Чуть более значимый, чем два очка, набранные в любом другом матче чемпионата. Однако эта красивая страница в истории ровным счетом ничего не гарантирует даже в ближайшем будущем. Два последних раза трофей достался СКА, уверенно и красиво разобравшемуся с ЦСКА и "Ак Барсом". Однако в итоге петербуржцы в те сезоны даже не добрались до финала Кубка Гагарина.

Игровые нюансы можно подправить. Благо впереди масса времени. "Авангард" добился большего, укрепив не только собственную психологию. Он дал пример другим. С этим ЦСКА, несмотря на его статус основного претендента на чемпионство, блестящий состав и заоблачные амбиции, можно биться. Иногда даже на равных. Недавнее поражение москвичей на Кубке мэра от "Витязя" (0:5) из той же серии.

ЦСКА обороты еще наберет и свое в регулярном чемпионате точно возьмет. Уверенности, что-то же самое будет и в плей-офф хоть на каплю, но уже поубавилось. Даже локальные сенсации невероятно здорово подогревают интерес к турниру, где самое важное начинается только спустя полгода после его начала. Ждем, что на "Авангарде" дело не остановится», — считает, что «Авангард» находится на правильном пути журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

Чудо-гол Чудинова принес победу «Авангарду»

«Если в первом периоде ЦСКА значительно больше владел шайбой, то во втором омичи выравняли положение по этому показателю и создавали больше опасных моментов. На 26-й минуте "Авангарду" и вовсе удался гол-курьез. Максим Чудинов бросил по воротам из своей зоны, а голкипер армейцев Ларс Юханссон пропустил шайбу между щитками — 2:1 в пользу гостей.

В третьем периоде москвичи усилили натиск и заперли "Авангард" на его половине площадки, бомбардируя ворота. Однако Бобков справлялся со всеми бросками — и издали, и с близкого расстояния. А когда он не успевал, приходили на помощь защитники, бросавшиеся под шайбу.

Омичи же успевали только отбиваться и совершенно не помышляли о контратаках. ЦСКА в итоге сменил вратаря на шестого полевого игрока, но это привело только к пропущенной шайбе в пустые ворота — голом отметился Франсон. Таким образом, "Авангард" впервые завоевал Кубок Открытия КХЛ», — выделила гол-курьез Максима Чудинова редакция «Р-Спорта».

«Авангард» отомстил ЦСКА за финал плей-офф

«Апрельский финал закончился для омского клуба кошмарным поражением со счетом 0-4, впервые в истории КХЛ главная серия года получилась максимально короткой. У Боба Хартли было достаточно времени, чтобы найти решение задачи "Как побеждать ЦСКА", но даже если у канадца за лето появился какой-то план, в последнее дни перед игрой за Кубок Открытия его сильно скорректировали травмы.

Из строя выбыл Денис Зернов — человек, которого тренерский штаб рассматривал в качестве первого центрфорварда. В итоге центральная ось у "Авангарда" в сегодняшнем матче выглядела так: Валентин Пьянов — Кирилл Семенов — Андрей Стась — Евгений Грачев. Не очень тянет на чемпионские амбиции, согласитесь? Не мог вице-чемпион в воскресенье рассчитывать и еще на двоих травмированных — Артема Манукяна и Вячеслава Войнова.

"Авангард", по крайней мере частично, отомстил ЦСКА за финал Кубка Гагарина — 2019 и взял первый трофей при Бобе Хартли. Игорь Никитин и его команда начали защиту титула с поражения, которое надолго запомнится Ларсу Юханссону», — написал о первом трофее при Бобе Хартли корреспондент Sport24 Артем Гаев.

«Бей — беги», добро пожаловать в Россию

«Обращаю ваше внимание на шокирующие цифры второго периода, который гости выиграли 1:0. ЦСКА провел в атаке 3 минуты 55 секунд, "Авангард" — 2.14. Но по броскам в створ подавляющий перевес у "ястребов" — 10 против 4. То есть хотя позиционным и игровым преимуществом владели вроде бы москвичи, реальных шансов забить у них не было.

Гости располагались всей пятеркой в своей зоне, заставляя армейцев тупо гонять шайбу вдоль бортов по периметру. Была бы площадка шире, глядишь, удалось бы как-то растянуть оборону и найти в ней бреши. Но даже при ширине 28 метров это в стычке с более или менее обученным противником нереально.

За свою тренерскую карьеру я лишь несколько раз видел, когда шайбы забрасывают от синей линии. Когда это делает один и тот же игрок… Возможно, он станет лучшим бомбардиром, не заходя в зону нападения. У ребят есть свобода действий. У нас есть определённые установки, но при этом ребята сами принимают решение. Главное — поражать ворота соперников. Вспомните, как Чудинов забрасывал похожие шайбы в серии плей-офф с «Барысом». Если он хочет наносить такие броски, то разрешения спрашивать не нужно Боб Хартли, главный тренер «Авангарда»

Лишь к заключительной трети тренеры ЦСКА поняли, что все схемы прошлого сезона пора отправлять в утиль. Была, как я понимаю, дана команда: бросать как можно чаще и с любых позиций.

Бинго! Что и требовалось доказать. Действующий чемпион свалился на классику жанра: навал, как говорят в футболе, или бей — беги, как говорят в хоккее. Один черт: хрен редьки не слаще», — выделил неудачную схему у «армейцев» автор «Советского Спорта» Виталий Славин.

Дубль Франсона и первый Кубок открытия для «Авангарда»

«Чем ближе было к финальной сирене, тем яростнее атаковал ЦСКА — проигрывать в дебютном матче в качестве чемпионов "армейцам" явно не хотелось. Константин Окулов стрелял в перекладину, убойный момент имел Сергей Андронов, Линден Вей не попадал в пустые ворота с дальнего пятачка. "Авангард" в это время отбивался достаточно уверенно, но об атаке омичи не помышляли.

Недостаточно были заряжены на атаку, поэтому нам не хватило, чтобы выиграть у организованной команды. Ребята старались, в нежелании их не обвинить. Была проблема недоконцентрации. Голы не очень игровые, тяжело было взломать организованную оборону. Мы должны через это пройти, это всё только на пользу. Игорь Никитин, главный тренер ЦСКА

За две минуты до конца основного времени матча Игорь Никитин заменил вратаря на шестого полевого игрока, но это практически моментально привело к третьей шайбе "Авангарда". Коди Франсон перехватил шайбу в центральной зоне и спокойно оформил дубль.

После этого омичи спокойно довели встречу до победы. 3:1, успех "Авангарда"! "Ястребы" выиграли свой первый в истории Кубок открытия КХЛ (и не стали брать его в руки), а самое главное, что омичи впервые за три года смогли обыграть ЦСКА в официальном матче и впервые за есть лет в основное время. Кажется, за лето Боб Хартли всё-таки подобрал ключи к армейцам», — говорится в материале «Чемпионата».

0