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    Чудо-гол! Пушка «Авангарда» пробила чемпиона

    СМИ — о победе «Авангарда» над ЦСКА в Кубке Открытия

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    «Авангард» в первом матче нового сезона КХЛ одолел ЦСКА 3:1 и завоевал Кубок Открытия КХЛ. Максим Чудинов забил победный гол броском со своей половины площадки. Коди Франсон оформил дубль.

    Хартли прервал черную серию «Авангарда»

    «"Авангард" прошел тест на мужика. Это очевидный и важнейший итог дебютного матча нового сезона КХЛ. Сама по себе победа в Кубке Открытия это всего лишь приятный бонус. Чуть более значимый, чем два очка, набранные в любом другом матче чемпионата. Однако эта красивая страница в истории ровным счетом ничего не гарантирует даже в ближайшем будущем. Два последних раза трофей достался СКА, уверенно и красиво разобравшемуся с ЦСКА и "Ак Барсом". Однако в итоге петербуржцы в те сезоны даже не добрались до финала Кубка Гагарина.

    Игровые нюансы можно подправить. Благо впереди масса времени. "Авангард" добился большего, укрепив не только собственную психологию. Он дал пример другим. С этим ЦСКА, несмотря на его статус основного претендента на чемпионство, блестящий состав и заоблачные амбиции, можно биться. Иногда даже на равных. Недавнее поражение москвичей на Кубке мэра от "Витязя" (0:5) из той же серии.

    ЦСКА обороты еще наберет и свое в регулярном чемпионате точно возьмет. Уверенности, что-то же самое будет и в плей-офф хоть на каплю, но уже поубавилось. Даже локальные сенсации невероятно здорово подогревают интерес к турниру, где самое важное начинается только спустя полгода после его начала. Ждем, что на "Авангарде" дело не остановится», — считает, что «Авангард» находится на правильном пути журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

    Чудо-гол Чудинова принес победу «Авангарду»

    «Если в первом периоде ЦСКА значительно больше владел шайбой, то во втором омичи выравняли положение по этому показателю и создавали больше опасных моментов. На 26-й минуте "Авангарду" и вовсе удался гол-курьез. Максим Чудинов бросил по воротам из своей зоны, а голкипер армейцев Ларс Юханссон пропустил шайбу между щитками — 2:1 в пользу гостей.

    В третьем периоде москвичи усилили натиск и заперли "Авангард" на его половине площадки, бомбардируя ворота. Однако Бобков справлялся со всеми бросками — и издали, и с близкого расстояния. А когда он не успевал, приходили на помощь защитники, бросавшиеся под шайбу.

    Омичи же успевали только отбиваться и совершенно не помышляли о контратаках. ЦСКА в итоге сменил вратаря на шестого полевого игрока, но это привело только к пропущенной шайбе в пустые ворота — голом отметился Франсон. Таким образом, "Авангард" впервые завоевал Кубок Открытия КХЛ», — выделила гол-курьез Максима Чудинова редакция «Р-Спорта».

    «Авангард» отомстил ЦСКА за финал плей-офф

    «Апрельский финал закончился для омского клуба кошмарным поражением со счетом 0-4, впервые в истории КХЛ главная серия года получилась максимально короткой. У Боба Хартли было достаточно времени, чтобы найти решение задачи "Как побеждать ЦСКА", но даже если у канадца за лето появился какой-то план, в последнее дни перед игрой за Кубок Открытия его сильно скорректировали травмы.

    Из строя выбыл Денис Зернов — человек, которого тренерский штаб рассматривал в качестве первого центрфорварда. В итоге центральная ось у "Авангарда" в сегодняшнем матче выглядела так: Валентин Пьянов — Кирилл Семенов — Андрей Стась — Евгений Грачев. Не очень тянет на чемпионские амбиции, согласитесь? Не мог вице-чемпион в воскресенье рассчитывать и еще на двоих травмированных — Артема Манукяна и Вячеслава Войнова.

    "Авангард", по крайней мере частично, отомстил ЦСКА за финал Кубка Гагарина — 2019 и взял первый трофей при Бобе Хартли. Игорь Никитин и его команда начали защиту титула с поражения, которое надолго запомнится Ларсу Юханссону», — написал о первом трофее при Бобе Хартли корреспондент Sport24 Артем Гаев.

    «Бей — беги», добро пожаловать в Россию

    «Обращаю ваше внимание на шокирующие цифры второго периода, который гости выиграли 1:0. ЦСКА провел в атаке 3 минуты 55 секунд, "Авангард" — 2.14. Но по броскам в створ подавляющий перевес у "ястребов" — 10 против 4. То есть хотя позиционным и игровым преимуществом владели вроде бы москвичи, реальных шансов забить у них не было.

    Гости располагались всей пятеркой в своей зоне, заставляя армейцев тупо гонять шайбу вдоль бортов по периметру. Была бы площадка шире, глядишь, удалось бы как-то растянуть оборону и найти в ней бреши. Но даже при ширине 28 метров это в стычке с более или менее обученным противником нереально.

  • За свою тренерскую карьеру я лишь несколько раз видел, когда шайбы забрасывают от синей линии. Когда это делает один и тот же игрок… Возможно, он станет лучшим бомбардиром, не заходя в зону нападения. У ребят есть свобода действий. У нас есть определённые установки, но при этом ребята сами принимают решение. Главное — поражать ворота соперников. Вспомните, как Чудинов забрасывал похожие шайбы в серии плей-офф с «Барысом». Если он хочет наносить такие броски, то разрешения спрашивать не нужно
  • Боб Хартли, главный тренер «Авангарда»

    • Лишь к заключительной трети тренеры ЦСКА поняли, что все схемы прошлого сезона пора отправлять в утиль. Была, как я понимаю, дана команда: бросать как можно чаще и с любых позиций.

    Бинго! Что и требовалось доказать. Действующий чемпион свалился на классику жанра: навал, как говорят в футболе, или бей — беги, как говорят в хоккее. Один черт: хрен редьки не слаще», — выделил неудачную схему у «армейцев» автор «Советского Спорта» Виталий Славин.

    Дубль Франсона и первый Кубок открытия для «Авангарда»

    «Чем ближе было к финальной сирене, тем яростнее атаковал ЦСКА — проигрывать в дебютном матче в качестве чемпионов "армейцам" явно не хотелось. Константин Окулов стрелял в перекладину, убойный момент имел Сергей Андронов, Линден Вей не попадал в пустые ворота с дальнего пятачка. "Авангард" в это время отбивался достаточно уверенно, но об атаке омичи не помышляли.

  • Недостаточно были заряжены на атаку, поэтому нам не хватило, чтобы выиграть у организованной команды. Ребята старались, в нежелании их не обвинить. Была проблема недоконцентрации. Голы не очень игровые, тяжело было взломать организованную оборону. Мы должны через это пройти, это всё только на пользу.
  • Игорь Никитин, главный тренер ЦСКА

    • За две минуты до конца основного времени матча Игорь Никитин заменил вратаря на шестого полевого игрока, но это практически моментально привело к третьей шайбе "Авангарда". Коди Франсон перехватил шайбу в центральной зоне и спокойно оформил дубль.

    После этого омичи спокойно довели встречу до победы. 3:1, успех "Авангарда"! "Ястребы" выиграли свой первый в истории Кубок открытия КХЛ (и не стали брать его в руки), а самое главное, что омичи впервые за три года смогли обыграть ЦСКА в официальном матче и впервые за есть лет в основное время. Кажется, за лето Боб Хартли всё-таки подобрал ключи к армейцам», — говорится в материале «Чемпионата».

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