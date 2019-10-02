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    К таким унижениям Знарок не привык. ЦСКА забросил 9 шайб «Спартаку»

    СМИ — о крупной победе ЦСКА над «Спартаком» в КХЛ

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    Столичное дерби закончилось капитуляцией хозяев площадки — «красно-белые» потерпели поражение от московских «армейцев» с крупным счетом — 3:9. Хет-трик у Кирилла Капризова.

    Судьбу дерби решили 10 минут. Это был кошмар для «Спартака»

    «Старт второго периода вновь остался за номинальными хозяевами. Никонцев от борта сделал перевод в центр зоны, Максим Гончаров принял шайбу и с кистей послал ее в угол ворот. Но дальше солировали "армейцы". Спартаковский кошмар начался с абсолютно невынужденной ошибки и в зоне защиты. Красно-белые не смогли в безобидной ситуации вывести шайбу из своей зоны, шайбу подхватил Окулов, с правого края сместился к центру и с кистей бросил в дальний угол.

    А дальше "Спартака" подвел Артем Федоров. В этом сезоне у молодого форварда вообще проявились большие проблемы в области дисциплины. Федоров хватает одно удаление за другим, и чаще всего невынужденные. Так случилось и на сей раз. Первым нарушил правила Андрей Светлаков, но в меньшинстве ЦСКА не остался. Это Фёдоров после свистка толкнул обидчика клюшкой, заработав на ровном месте две минуты. Ирония судьбы заключается в том, что четвёртая шайба оказалась в воротах Гудачека сразу после возвращения Федорова на лед. Отличился Михаил Григоренко.

    На этом игровой вечер для Гудачека был завершен. В воротах "Спартака" появился Павел Хомченко, но ЦСКА и не думал останавливаться на достигнутом. Еще до перерыва "армейцы" отличились дважды. Иржи Секач реализовал большинство, а Григоренко завершил убойную контратаку», — отметил ударную 10-минутку «армейцев» корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

    Знарок потерпел самое крупное поражение в тренерской карьере КХЛ

    «Матч с заряженным ЦСКА — идеальный тест. Армейцы могут идти пешочком, что они и делали в первом периоде, но рано или поздно Игорь Никитин, не улыбавшийся даже после девятой шайбы, нажмет на педаль газа, и из двух бегунов, державшихся вровень, один превратится в черепаху. Что со "Спартаком" и произошло.

    Чему удивляться, если посмотреть на средний возраст "Спартака", так и не обретшего свежесть после тяжелейших сборов. Да и на состав стоит посмотреть, о чем уже не раз говорилось.

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  • 02/09/2019

    • Вице-президент "Спартака" Валерий Каменский чуть ли не плакал в концовке. Еще бы — Знарок потерпел крупнейшее поражение в карьере. Отличный подарок Жамнову на 49 лет. И Уланову — на 50. Ничего, конечно, сильно страшного не произошло. Просто показательная порка. Указавшая на реальные возможности "Спартака". А в возможностях ЦСКА мы и не сомневались, еще летом отдав им чемпионство», — выделил самое крупное поражение Знарока журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Еронко.

    Американские горки «Спартака» и ровная «армейская» дорога

    «Московское дерби, которое так любят футбольные фанаты, в хоккее давно перестало быть ярким событием в чемпионате. "Спартак" не может выиграть у ЦСКА с 2013-го года, проиграв последних 13 матчей. Но вот атмосфера на домашних матчах красно-белых всегда достойная. Наверное, лучшая в столице. У московских команд в целом не самая лучшая посещаемость, но на игру с ЦСКА собрался почти полный стадион — 10 765 человек. Да и фанаты здорово подготовились: плакаты, кричалки, переклички. Армейские болельщики подливали масла в огонь, после второго периода скандируя "Вам пора уходить". И были тому причины.

  • Всегда здорово забивать, сегодня у нас всё залетало, не только я забивал. Мы старались играть в свою игру. Главное было — не расслабляться после второго периода. Надо играть всю игру, а не отдельные отрезки. Где-то у «Спартака» не получалось. Половину матча была равная борьба. Не смотрели на то, что заменили вратаря. С кем не бывает, ничего страшного. Теория Дона Черри, по которой не нужно добивать соперника при крупном счёте? А что надо делать, пропускать? Если честно, не слышал про это. Мы просто старались играть. О десятой шайбе не думали. Сочувствовать никому из «Спартака» не буду, это же игра.
  • Кирилл Капризов, нападающий ЦСКА

    • ЦСКА в этом сезоне выступает в другой лиге. Да, команда Никитина может проиграть, как было пару недель в Нижнем Новгороде, но это скорее недоразумение. Действующий чемпион в этой "регулярке" борется только с собственными тараканами, поэтому главный тренер легко может менять сочетания, постоянно пробуя что-то новое.

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  • 20/04/2019

    • 3:9 от ЦСКА показали, что "Спартаку" нужны изменения, причем радикальные. Но что можно сделать по ходу сезона? У Знарка слишком возрастная (вторая в лиге после "Куньлуня") и медленная команда, которой дальше будет только сложнее. Защитники жестко ошибаются в своей зоне, нападающие не могут найти свою игру впереди. И главный вопрос теперь такой: унижение от чемпиона заставит Олега Валерьевича меняться или станет началом конца для тренера олимпийских чемпионов?» — написала в своем материале автор Sport24 Дарья Тубольцева.

    «Но пришел Капризов и все разрушил!» ЦСКА разгромил «Спартак»

    «Счет к их радости болельщиков открыл именно "Спартак" — Вишневский огорчил Сорокина хлестким броском от синей линии. Но печалились армейцы недолго — Вей в касание с пятака прошил Гудачека.

  • Первый период неплохо отыграли, а во втором провалились. Правильно сказал Никитин, что бывают такие игры. Через это тоже надо пройти. Ошибки нужно разобрать и двигаться дальше. Здесь не скажешь ничего другого. Знаете, есть такое качество — никогда не сдаваться. Вот я хочу, чтобы у команды это качество тоже было. Сказал сейчас команде, что не они нас обыграли, а мы сами проиграли ЦСКА. Мы допустили ошибки, которые нельзя было делать. Это не от настроения зависит, просто вот такие ошибки. Мы играли с чемпионом, и у них хорошая команда, много олимпийских чемпионов во главе с тренером. Сейчас — вот так. Надеюсь, в следующий раз будет по-другому. Москва не сразу строилась.
  • Олег Знарок, главный тренер «Спартака»

    • Затем команды снова обменялись заброшенными шайбами. Отличились Калинин в составе красно-синих, и Гончаров у хозяев площадки — оба бросали из-под защитников. А вот после шайбы Окулова "Спартак" заметно просел, чем и воспользовались гости. Голы посыпались один за другим. Четвертый гол в составе ЦСКА в пустой угол забил Григоренко — он отправил Гудачека на скамейку. Защищать ворота красно-белых вышел Хомченко, но и ему пришлось записывать на свой счет пропущенные шайбы — дубль у Григоренко, хет-трик у ловкого Капризова, подправление на пятаке от Секача. И лишь еще один гол "Спартака" в исполнении Карсумса.

    3:9 — армейцы громят "Спартак". Летящие на лед кепки в честь хет-трика молодого форварда гостей — неприятное зрелище для болельщиков красно-белых. Даже легендарная "Карамелька", собирая их, красно-белых не устояла на льду!» — передал перипетии матча автор «Советского Спорта» Елена Кузютина.

    ЦСКА растоптал «Спартак»: 9 голов, у Капризова — хет-трик

    «Бывший тренер сборной России привык работать в непростых условиях — у него были серии поражений в ХК МВД, в "Динамо" и разгромы от канадцев. Знарок умел терпеть и в итоге превратился в лучшего тренера страны.

  • Бывают такие матчи, когда залетает практически всё. Первые два периода равная игра была. В третьем мы уже дисциплинированно сыграли. Ребята своё реализовали, для форвардов это важно. Робинсон и Андронов тренируются в общей группе. Робинсон, думаю, сыграет в следующем матче, по Андронову — посмотрим. Это дерби, у ребят были эмоции. Было важно сыграть на команду, это важное качество для любого мастера. Мы сделали на этом акцент, ребята откликнулись. Мы готовились к сегодняшней игре и не думали о серии побед над «Спартаком», статистика рано или поздно меняется
  • Игорь Никитин, главный тренер ЦСКА

    • В "Спартаке" он снова оказался в сложной ситуации: команда не поразила на предсезонке, забуксовала на старте регулярки, а в сторону тренера полетела критика. Из 13 матчей "Спартак" выиграл лишь 5 — причем проигрывал не только "Авангарду" и "Салавату", но и "Сочи" с минским "Динамо". А во вторник попал под принципиального соперника — ЦСКА вынес его со счетом 9:3.

    А Олегу Знарку есть над чем подумать. Девять пропущенных голов в дерби — жесткая пощечина, после которой стоит ждать перестановок в составе. Возвращение тренера в КХЛ не назвать триумфом — пока у "Спартака" множество игровых проблем, из-за которых команда просто разваливается в матче против сильного соперника», — говорится в материале Sports. 0

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