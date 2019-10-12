Сульшер висит на волоске. Кто может его заменить?

Похоже, Уле Гуннар Сульшер проводит последние недели на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» набрали всего 14 очков в последних 15 матчах Премьер-лиги, а после недавнего поражения со счетом 0:1 от «Ньюкасла» оказались лишь в двух баллах от зоны вылета.

Нынешний «Манчестер Юнайтед» — лишь бледная тень того клуба, вокруг которого сэрсоздал династию. Безусловно, многие проблемы не имеют никакого отношения к Сульшеру. Но бывший форвард «красных дьяволов», чей тренерский опыт ограничивался работой в скромном «Кардиффе», похоже, попросту не справляется с возложенными на него обязательствами.

Обозреватель Yahoo Sports Райан Бэйли составил список из пяти основных претендентов, которые способны заменить Сульшера.

Маурисио Почеттино

Маурисио Почеттино globallookpress.com

«Тоттенхэм» имеет скромный бюджет, платит лишь двум своим игрокам свыше 122 тысяч долларов в неделю и вынужден отчислять огромные деньги на свой фантастический (но слишком дорогой) стадион. Тем не менее, в последних нескольких сезонах «шпоры» стабильно финишировали в топ-4, а в начале минувшего лета даже сыграли в финале Лиге чемпионов.

Лондонцы — аутсайдеры среди европейских грандов, но играют они намного выше среднего уровня, а все благодаря одному человеку — Маурисио Почеттино.

Однако магия аргентинца в Северном Лондоне постепенно угасает. «Шпоры» проиграли 13 из 29 последних матчей. В 2019 году на их счету сразу 17 поражений. Высокий прессинг и ужасающий силовой футбол, на котором основывался их успех, куда-то улетучились. И сам Почеттино не скрывает своего недовольства отсутствием инвестиций в команду. Кажется, его время в «Тоттенхэме» исчерпало себя.

Правдой является то, что Поч уже должен быть тренером «Манчестер Юнайтед», который интересовался 47-летним специалистом еще перед увольнением Жозе Моуринью. Скорее всего, аргентинцу сделали бы выгодное предложение летом, если бы руководство манкунианцев внезапно не доверилось Сульшеру в марте.

Кто-то может спросить: зачем ему переезжать на «Олд Траффорд» из «Тоттенхэма», который он вывел на лидирующие позиции? Дело в том, что «Юнайтед» соответствует его амбициям. Это клуб с родословной, который предоставит ему финансовую поддержку, чтобы вернуться к былой славе.

Почеттино идеально подходит «Манчестер Юнайтед», а непростая обстановка в «Тоттенхэме» делает его еще большим фаворитом на пост, который сейчас занимает Сульшер.

Массимилиано Аллегри

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

Сорок процентов титулов АПЛ за последние десять лет были выиграны итальянскими тренерами, и это лишь один факт из мира кальчо, который может украсить и так впечатляющее резюме Массимилиано Аллегри.

Приведя «Милан» к чемпионству в Серии А, Аллегри провел пять сезонов в «Ювентусе», где он завоевал еще пять чемпионских титулов, четыре Кубка Италии и дважды выходил в финал Лиги чемпионов. 52-летний специалист точно знает, как справиться с большими эго и большими клубами, и он мог бы стать тем человеком, который вернет «Юнайтед» на победный путь.

Самое главное, что итальянец остается безработным с прошлого лета. В то время как некоторые источники утверждают, что он хотел бы продлить творческий отпуск до конца нынешнего сезона, Gazetta Dello Sport пишет, что «Юнайтед» должен сформировать свое предложение до декабря, если хочет видеть Макса на тренерском мостике.

Против Аллегри играет отсутствие опыта работы в Англии. Его также часто обвиняют в том, что он добивался успеха только тогда, когда в его распоряжении были феноменальные таланты с налаженным взаимопониманием. Его карьера в «Милане», к слову, завершилась, когда ведущим игрокам разрешили уйти.

Тактические основы Аллегри тоже могут быть восприняты в штыки фанатами, которые регулярно с трибун кричат: «Атака! Атака! Атака!». Ему не свойственен атакующий стиль со скоростным прессингом. Итальянец предпочитает консервативный стиль, который приелся болельщикам еще во времена Моуринью и Луи ван Гала.

Брендан Роджерс

Брендан Роджерс globallookpress.com

Есть только одна команда, которая способна в этом сезоне разбавить своим присутствием «большую шестерку», и это — «Лестер» Брендара Роджерса.

Приняв команду восемь месяце назад, уроженец Ольстера превратил «лис» в дисциплинированную и хорошо организованную команду, которая демонстрирует одну из самых привлекательных игр в лиге. Его работа на трансферном рынке была умна, так что «Лестер» превзошел все ожидания.

Роджерс был близок к тому, чтобы привести «Ливерпуль» к чемпионству в 2014 году, и он достаточно амбициозен и талантлив, чтобы взяться за столь же пугающий проект, коим является «Юнайтед».

То, как он покинул «Селтик» незадолго до того, как мог оформить требл в Шотландии, указывает на то, что у Роджерса нет никаких сложностей с тем, чтобы отказаться от работы на «Кинг Пауэр», если возникнет более выгодный вариант.

Эрик тен Хаг

Эрик тен Хаг globallookpress.com

Сотрудничество с предыдущим голландским тренером вряд ли вызывает позитивные эмоции у «Манчестер Юнайтед», так что многие посчитают странным попадание Эрика тен Хага в этот список. Однако он может стать самым разумным выбором.

В «Аяксе» 49-летний тренер завоевал репутацию, успешно работая с молодыми игроками, что является огромным плюсом для такого клуба, как «Юнайтед», который гордится своей академией. В прошлом сезоне он провел команду к трофейному дублю в Нидерландах, одновременно заработав огромные деньги на продаже Френки де Йонга и Маттейса де Лигта.

Его резкий и атакующий футбол идеально подойдет для «Олд Траффорд» и Премьер-лиги в целом. Он также может взять с собой исполнительного директора «Аякса» Эдвина ван дер Сара. Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» в таком случае сыграл бы свою роль в реконструкции манкунианского клуба.

Тен Хагу, вероятно, не хватает опыта в сравнении с другими кандидатами, но он наверняка принесет давно забытый эффект азарта в «Театр Снов».

Юлиан Нагельсманн

Юлиан Нагельсманн globallookpress.com

Незадолго до того, как «Манчестер Юнайтед» выиграл Премьер-лигу со своим знаменитым «Классом 92», эксперт BBC Алан Хансен сказал: «Вы никогда ничего не выиграете с этими детьми».

В свои 32 года наставник «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн тоже ребенок на фоне других тренеров (он на два года младше капитана «красных дьяволов» Эшли Янга).

Тем не менее, Нагельсманн завоевал себе репутацию в Бундеслиге, подняв «Хоффенхайм» со дна турнирной таблицы до Лиги чемпионов всего за два сезона. Его «Лейпциг» регулярно бросает вызов «Баварии» и дортмундской «Боруссии», параллельно сражаясь в еврокубках. Он известен использованием инновационных методов и технологий в работе. При этом он поощряет зрелищный и динамичный стиль на поле.

С тех пор, как Фергюсон ушел на пенсию, «Юнайтед» экспериментировал, назначая нетипичных специалистов. Возможно, пришло время довериться молодому и интересному тренеру из Бундеслиги, тем более что в случае с «Ливерпулем» эта стратегия сработала.

По данным Daily Mail, Нагельсманн рассматривается руководством «Манчестер Юнайтед» в качестве претендента на пост главного тренера.

Конечно, в шорт-листе много других имен — Лоран Блан, Гарет Саутгейт, Майкл Каррик, Рафа Бенитес и даже Арсен Венгер — но Нагельсманн может стать чрезвычайно успешным выбором.

Немца ждет отличная карьера, но пока непонятно, найдется ли в ней место для переезда в Манчестер. 0