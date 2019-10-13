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    Трансферные цели на январь. «Юнайтед» нужны Соболев, Манджукич и Дембеле

    «Красные дьяволы» усилят состав ближайшей зимой, чтобы улучшить турнирное положение

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    Уле Гуннар Сульшер, скорее всего, останется у руля команды в обозримом будущем, поскольку руководство «Манчестер Юнайтед» отказывается нажимать тревожную кнопку, несмотря на ужасный старт сезона, пишет обозреватель Bleacherreport Дин Джонс.
    Ожидается, что норвежский специалист будет занимать свой пост и в январе, когда откроется трансферное окно, которое станет для команды определяющим.

    Летние трансферы «красных дьяволов» оказались успешными: Дэниел Джеймс, Эрон Уан-Биссака и Гарри Магуайр считаются лучшими игроками команды в этом сезоне.

    В то же время в клубе должны грамотно продолжить трансферную политику, чтобы укрепить состав на всех участках поля.

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    • В августе «Юнайтед» продал Алексиса Санчеса и Ромелу Лукаку, так что в январе будет нацелен на форварда. Впрочем, по информации Bleacherreport, опытный полузащитник тоже стоит на повестке дня.

    К началу паузы на матчи сборных, когда манкунианцы расположились на 12-м месте в турнирной таблице, они активно работают над будущими покупками. Джейсон Берт из Telegraph сообщил, что основные претенденты на попадание в состав должны появиться в команде «в течение нескольких недель» с момента открытия окна.

    Летом «Манчестер Юнайтед» искал голодных, молодых и талантливых игроков, которые могли бы оказать влияние на основную команду. В значительной степени что-то подобное мы увидим и зимой, только в этот раз уже не будет такого внимания к футболистам из Англии.

    Так, источники Bleacherreport сообщили, что трио из Норвегии в составе 19-летнего Эрлинга Холанда, 21-летнего Сандера Берге и 21-летнего Кристоффера Айера пребывает в сфере интересов английского клуба.

    Кроме того, возможность покупки более именитых футболистов тоже не отвергается, поскольку команде срочно необходимы изменения в игре.

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    • В данной статье мы рассмотрим несколько имен, связанных с переездом на «Олд Траффорд», и поразмышляем, стоит ли верить слухам.

    Фаворит: Марио Манджукич

    «Манчестер Юнайтед» рассматривал возможную покупку хорвата в августе после того, как не смог заполучить Пауло Дибалу. Однако заключить сделку не удалось. Марио Манджукич выставил слишком много требований, а времени на длительные переговоры практически не было. Известно, что «красные дьяволы» даже были готовы включить хорвата в договор, согласно которому в «Ювентус» перешел бы Ромелу Лукаку.

    По прошествии времени «Манчестер Юнайтед» сохранил интерес к Манджукичу. Некоторые источники утверждают, что в январе клуб сделает хорошее предложение по его трансферу.

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    • Неслучайно в последние дни многие журналисты так активно нам напоминают, что в нынешнем сезоне Манджукич не забил за «Юве» ни одного гола. При этом источники Bleacherreport пишут, что устное соглашение пока не достигнуто, хотя газета Tuttosport об этом информировала.

    Хороший вариант: Мусса Дембеле

    Мусса Дембеле

    Скауты «Манчестер Юнайтед» следят за выступлениями Мусса Дембеле еще со времен его юношеских игр в «Фулхэме». Его естественный бомбардирский инстинкт, как полагают многие, вызывает восхищение у Сульшера.

    Сейчас ему 23 года, он играет за «Лион» в Лиге 1, где на его счету шесть голов в восьми сыгранных матчах. Источники Bleacherreport пишут, что самому игроку хотелось бы попробовать свои силы на «Олд Траффорд», осталось лишь дождаться предложения, которое, возможно, поступит в январе.

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    • Взрывная скорость позволяет ему играть на любом участке поля, но все же его стиль больше подходит для центра, а не флангов, как в случаях с Маркусом Рашфордом или Антони Марсьялем.

    Основной проблемой, мешающей осуществить сделку в середине сезона, остается цена. «Лион» — сама по себе амбициозная команда, которая, скорее всего, будет отчаянно пытаться удержать Дембеле как минимум до лета.

    Интересный вариант: Александр Соболев

    Александр Соболев

    Покупка этого футболиста вряд ли кого-то разочарует, поскольку игрок «Крыльев Советов» Александр Соболев обойдется «Манчестер Юнайтед» лишь в 15 миллионов фунтов — смешная цена для столь результативного футболиста.

    22-летний форвард забил 10 голов в 12 матчах РПЛ нынешнего сезона, а скауты «красных дьяволов» регулярно следят за ним.

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    • В статье The Sun утверждается, что «Арсенал» также заинтересован в подписании Соболева, тогда как сам игрок даже удивлен тем, что его связывают с переходом на «Олд Траффорд».

    В любом случае «Манчестер Юнайтед» не может постоянно тратить огромные деньги только на звезд. Клубу стоит проводить умную трансферную работу.

    Большие сомнения: Эрлинг Холанд

    Эрлинг Холланд

    Забив 18 голов в 11 матчах за «Ред Булл Зальцбург» в этом сезоне, Холанд является самым ярким молодым бомбардиром в европейском футболе.

    Сульшер хорошо знаком со своим соотечественником, да и в целом подросток идеально вписывается в ту модель, которую строит «Юнайтед». Он очень амбициозен, и на него претендуют многие элитные клубы.

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    • Эрлинг родился в Лидсе, поэтому переход в Премьер-лигу имеет для него смысл. Настораживает лишь тот факт, что его отец, Альф-Инге Холланд, в 2001 году стал жертвой агрессии со стороны бывшего капитана «Манчестер Юнайтед» Роя Кина. Это, безусловно, вызывает сомнения относительного того, согласится ли его сын когда-нибудь играть за «красных дьяволов».

    Точно нет: Гарет Бейл

    Гарет Бейл

    О возможном возвращении Гарета Бейла в Англию нам сообщают каждые полгода, так что последние слухи не вызывают никакого удивления.

    Гильем Балаге из BBC написал, что Бейл недоволен своим положением в Мадриде. Особенно валлийца разочаровало решение тренера не включать его в состав на матч Лиги чемпионов с «Брюгге». Позднее Кевин Хатчард из TalkSport написал, что вингер может перейти в «Юнайтед» на правах аренды.

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    • Это что-то новенькое, поскольку раньше об аренде Бейла никто не заикался, но эта история связана с тем, что Зинедин Зидан был бы рад, если бы Гарет нашел себе временное пристанище.

    Бейл, вероятно, не собирается этого делать. В прошлом он хотел играть за «Манчестер Юнайтед», но с тех пор утекло слишком много времени. Мы ожидаем, что он продержится в «Реале» до конца сезона. 0

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