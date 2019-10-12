Моуринью: кто хочет «Особенного» больше всех

Жозе Моуринью остается без работы. Разбираемся, какие клубы больше всего могут быть заинтересованы в тренере.

ПСЖ

Это та работа, на получение которой Жозе Моуринью всегда был среди фаворитов, и сейчас это довольно привлекательное время, чтобы возглавить ПСЖ. Катарские инвесторы парижан и президент Насер Аль-Хелаифи отчаянно стремятся к тому, чтобы клуб выиграл свою первую в истории Лигу чемпионов, и португалец может быть именно тем, кто сделает это.

Их команда изобилует талантами мирового класса, разнообразием и большим количеством игроков с большим характером, а Томас Тухель явно испытывает проблемы с тем, чтобы выжать из них лучшее начиная еще с прошлого сезона. Но на сегодня немец остается у руля коллектива, и, если «Особенный» не заключил секретное соглашение с чемпионом Франции, его назначение пока выглядит маловероятным.

«Бавария»

Как и Тухель в ПСЖ, Нико Ковач идет по тонкому льду на Альянц-Арене, и на этот раз у него почти нет права на ошибку. Тренировав в Португалии, Англии, Италии и Испании, проект в «Баварии» может показаться Моуринью шансом попробовать себя еще в одной стране.

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Несмотря на победу в Бундеслиге прошлой кампании, Ковач испытывает проблемы в том, чтобы поладить с рядом значимых по своему статусу исполнителей в раздевалке все время своего тренерства в Мюнхене, включая Хамеса Родригеса и Томаса Мюллера, который теперь хочет уйти.

Тем не менее, как доказано с помощью победы со счетом 7:2 над «Тоттенхэмом» на выезде в Лиге чемпионов, «ротен» по-прежнему остаются одной из лучших на континенте, и поэтому португальцу стоило бы подождать, появится ли возможность возглавить команду.

«Тоттенхэм»

Во вторник Daily Mail сообщил, что Моуринью заинтересован в том, чтобы заменить Маурисио Почеттино в «Тоттенхэме». Аргентинец находится под сильным давлением в лондонском клубе после тревожного падения формы, что вызывает сомнения в том, насколько он контролирует команду так, как мог раньше.

Вместе с новым эффектным стадионом и, возможно, лучшим нападающим в мире в лице Харри Кейна, есть все причины, по которым Моуринью может понравиться эта работа, особенно зная, что тем самым он может отомстить своим бывшим клубам — «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Португальцу, правда, было трудно работать в условиях ограничений со стороны совета директоров на «Олд Траффорд», потому трудно понять, как он мог бы справляться с теми же ограничениями, что и Почеттино при главе правления «Шпор» Дэниеле Леви, не поднимая шума.

«Эвертон»

Фанаты «Эвертона», возможно, мечтают о Моуринью, но это едва ли реально. Разве что руководители клуба из Ливерпуля готовы расщедриться на целое состояние.

На сегодня они платят Марку Силве более трех миллионов фунтов стерлингов в год, и если все-таки решат отправить его в отставку, им придется заплатить остаток суммы, которая осталась по его контракту, что заканчивается в 2021 году.

Сумма договора Моуринью в «Манчестер Юнайтед» превышала 18 миллионов фунтов в год, и поэтому между этими двумя цифрами существует ошеломляющая пропасть. Тем не менее, работа Силвы висит на волоске, а это означает, что правление «Ирисок» может вскоре уволить менеджера, и вакансия будет вакантной.

«Реал»

Считается, что Моуринью очень заинтересован в возвращении на «Сантьяго Бернабеу» и поддерживает тесные отношения с президентом «Реала» Флорентино Пересом. 56-летний специалист недавно заявил, что его работа в Мадриде была тем тренерским опытом, который ему наиболее близок — налицо заигрывание с королевским клубом. Вероятно, все задумано как раз ради возвращения.

«Это был мой лучший опыт из-за того, что я выучил как тренер, как человек, из-за уроков, которые я получил в своей карьере и в своей жизни. Это лучшее воспоминание о моей карьере, это было потрясающе», — признался он португальскому телевидению.

На сегодня нынешний рулевой «Сливочных» Зинедин Зидан в настоящее время ощущает давление, которое кажется сумасшествием, учитывая то, что его подопечные лидируют в Примере, опережая «Барселону» на два очка. Команда, однако, еще не выигрывала в Лиге чемпионов этого сезона, что не было хорошо воспринято болельщиками из-за историй триумфа клуба под руководством француза.

Очень вероятно, что Моуринью ждет своего часа, чтобы что-то в Мадриде пошло не так, и он сумел бы организовать свое долгожданное возвращение. 0