У сборной Англии полно проблем. Пять выводов после поражения «Трех Львов»

1. Схема 4-2-3-1 не сработала

Англия добилась успеха на чемпионате мира-2018, играя по схеме 3-5-2. Они выглядели менее впечатляюще, действуя по схеме 4-3-3 — преимущественно по той причине, что полузащита этой сборной ходит пешком. Но уровень их защиты и нападения позволял добиваться результатов.

Но в выездном матче против Чехии Гарет Саугтейт решил переключиться на схему 4-2-3-1, чтобы максимизировать шансы Мэйсона Маунта на то, чтобы провести хороший матч. Но вот в чем дело — когда Маунт одет в форму «Челси», он действует рядом с такими футболистами, как Жоржиньо и Матео Ковачич — игроками с прекрасной техникой, навыками и видением поля.

Мэйсон Маунт в матче против Чехии globallookpress.com

В сборной Англии он располагается перед Джорданом Хендерсоном и Декланом Райсом — двумя ограниченными в плане передач футболистами. Рис не способен вести ход игры и доставлять мяч вперед на Маунта, а Хендерсон вне системы Юргена Клоппа — просто бегунок, а не элитный футболист. Возможно, даже не очень хороший футболист.

Таким образом, схема 4-2-3-1 изолировала Маунта, сделав его почти бесполезным, и позволила чехам вернуться в игру. А потом, во втором тайме, когда Англия перешла на 4-3-3, было уже слишком поздно. Ритм уже был установлен, и Англия не могла ничего изменить.

Вероятно, не помогло и то, что Хендерсон и Райс провели на поле по 90 минут, а когда Саутгейт сделал замену в центре поля, то снял Маунта (а Гарри Уинкс — с отрывом лучший полузащитник сборной Англии так и не появился). Полузащита сборной Англии — это проблема, и она не решится в ближайшее время.

2. Лучше поздно, чем никогда

Зденеку Ондрашеку 30 лет, и ранее он никогда не играл за сборную Чехии. У него была карьера «джорнимена» даже по чешским футбольным стандартам. В настоящее время он играет в США за «Даллас». Его форма в MLS позволила ему получить вызов в сборную Чехии, и в матче против Англии он вышел на замену на 60-й минуте.

Выход Ондрашека сразу же изменил ситуацию на поле. Сперва партнер по команде (Алекс Крал) мог создать для Ондрашека отличный шанс, но он решил пробить сам, и Джордан Пикфорд среагировал на удар под штангу. Это была ошибка Крала, но в то же время это было предупреждение для Англии..

Англичане не обратили на это внимания и поплатились. Через пять минут Ондрашек совершил впечатляющий рывок в штрафную и открылся на свободное пространство под пас с правого фланга от Лукаша Масопуста. Ветеран-дебютант в касание переправил мяч в сетку и принес своей команде историческую победу в конце игры.

Зденек Ондрашек globallookpress.com

3. Кейн — король пенальти

Гарри Кейн — нападающий, который всегда забивает голы. Не только потому что он, очевидно, очень хорош, но также потому что он берет на себя исполнение пенальти. И исполняет их очень хорошо. Когда Кейн подходит к «точке» вы уверены в нем больше, чем в каком-либо другом футболисте мира.

Парадоксально, но он не забил два пенальти за сборную Англии, в том числе в предыдущем матче против сборной Косово. Но когда он подошел к мячу в дебюте матча против Чехии, то у него не возникло проблем с тем, чтобы с легкостью отправить мяч в сетку.

Гарри Кейн globallookpress.com

По количеству голов, забитых за сборную Англии с пенальти, Кейн сравнялся с Фрэнком Лэмпардом — по 9. Следующий гол с пенальти сделает Кейна рекордсменом английской сборной.

4. Проблема из-за «Эвертона»

Не прошло и пяти минут после гола Кейна, как Англия уже упустила свое лидерство. И они пропустили после углового. «Три Льва» были абсолютно не организованы и не смогли справиться с довольно простым ходом чешской сборной. После навеса и скидки Якуб Брабец переправил мяч в сетку.

И это был не единственный раз, когда чехи серьезно угрожали Англии со стандартов, несмотря на то, что в обороне у сборной Англии был Гарри Магуайр. В чем же проблема?

Два из трех оборонительных игроков сборной Англии выступают за «Эвертон» (Джордан Пикфорд и Майкл Кин), а «ириски» действительно плохо играют при стандартах. В этом сезоне «Эвертон» пропустил после стандартов пять голов, и эта слабая сторона позволила чехам вернуться в игру.

Джордан Пикфорд globallookpress.com

А ведь есть гораздо более сильные сборные, нежели Чехия. Если сборная Англии хочет прогрессировать, то ей придется заменить или Пикфорда, или Кина, потому что их ядро сформировано на основе неубедительной обороны «Эвертона».

5. Сборная Англии перестала прогрессировать

Если вы взглянете на неспособность атакующего трио сборной Англии «убивать» соперников (хотя Рахим Стерлинг снова был хорош, и двум другим игрокам атаки нужно подниматься на его уровень), а также на то, как английская полузащита не может контролировать ход игры или даже помогать обороне, да и защита каждый матч совершает хотя бы по одной ошибке... А после введения в состав Джейдона Санчо Англия так и не стала сильнее... Можно сделать вывод, что у английской сборной полно слабых мест.

Выступление на ЧМ-2018 было великолепным успехом и, казалось, что этот турнир станет началом чего-то большого. Но вместо этого есть ощущение, что рассвет может оказаться ложным. «Три Льва» постоянно сами встают у себя на пути и мешают себе прогрессировать. 0