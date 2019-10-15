«Спартак» рискует с Тедеско. У него специфический стиль управления

«Красно-белые» 14 октября подписали двухлетний контракт с 34-летним немецким специалистом Доменико Тедеско. Он сменил на посту Олега Кононова.

«Спартак» возглавил немецкий авантюрист. В «Шальке» он усадил на лавку Хеведеса

«На своем поприще молодой специалист быстро прогрессировал. Уже в 23 года он начал работать с молодежью соседнего "Штутгарта", а спустя пять лет возглавил команду U19. Благодаря отличным результатам своих футболистов (в среднем 2,06 очка за игру) еще через два года Доменико перебрался в более перспективный "Хоффенхайм", в котором также стал главным тренером команды U17.

Параллельно с обучением молодых игроков Тедеско совершенствовался и сам. Новый клуб отправил его на тренерские курсы вместе с будущей звездой Бундеслиги Юлианом Нагельсманом. Последний стал самым известным выпускником набора, а Тедеско — лучшим по оценкам. Доменико заработал 1,0 по 6-балльной немецкой системе (где 1 — лучшая).

Первым профессиональным клубом в карьере молодого тренера стал безнадежный на тот момент аутсайдер второй Бундеслиги "Эрцгебирге". Когда Тедеско возглавил команду, она занимал последнее место за 11 туров до конца чемпионата. Тем не менее в оставшихся матчах турнира с Доменико "Эрцгебирге" умудрился проиграть лишь трижды, сохранив прописку во второй Бундеслиге. После окончания сезона великолепную работу специалиста отметил даже Йоахим Лёв, а уже летом того же года Тедеско занял новую, невероятно амбициозную должность — в возрасте 31 года стал главным тренером "Шальке-04".

На мой взгляд, назначение Тедеско на 80% будет со знаком минус. Доменико молод. Будут ли его воспринимать как салагу? Думаю, так и будет. Ну а как еще его можно воспринимать? Я много общаюсь с немцами, есть большая разница в менталитете. Человек, попавший в Россию, будет только полгода привыкать к тому, что происходит у нас. Требовать сиюминутного результата тяжело. Я не вижу никаких перспектив. Хотя 11-12 места в чемпионате не будет, конечно. Экс-президент «Спартака», Андрей Червиченко

Доменико Тедеско — настоящий тактический гик. В своём первом профессиональном клубе он заваливал футболистов видеоматериалами и буквально на пальцах объяснял им, как нужно играть, разжёвывая каждый эпизод. Благодаря такому подходу ему удалось не только увлечь своих подопечных тактикой, но и заставить их ее полюбить», — выделил быстрый прогресс молодого немца журналист «Чемпионата» Богдан Горбунов.

Новый Эмери или последователь Карреры?

«Уже довольно давно стало понятно, что эксперимент, связанный с Олегом Кононовым во главе "Спартака", получился неудачным. Некогда успешный специалист не нашёл общего языка с футболистами, стал объектом ненависти большей части фанатов и не дал Леониду Федуну тот результат, на который владелец московской команды рассчитывал. Отставка стала предсказуемой, а выборы нового главного тренера превратились в целую эпопею. Полной уверенности в будущем назначении именно молодого немецкого таланта не было до сегодняшнего дня.

И вот, наконец, в понедельник вечером мы получили долгожданное подтверждение: Тедеско будет возвращать "Спартак" туда, откуда команда с треском рухнула сразу после чемпионского сезона. Соглашение с 34-летним специалистом рассчитано до июня 2021-го года, но убеждённости в том, что он отработает контракт до конца, нет. "Спартак" — команда непредсказуемая и куражная. Прогнозировать что-либо относительно "красно-белых" сложно, а вот разобраться, кто такой Доменико Тедеско и чем он знаменит, вполне нам по силам.

У него нет опыта, а «Спартак» считается одним из топ-клубов страны. Новый гендиректор собирается пригласить человека, который ему понятен? Это не является аргументом для назначения. Есть много людей, которые могут быть понятны генеральному директору и спортивному директору. Тедеско для меня непонятен, думаю, для многих. Именно как главный тренер, который сможет вернуть клубу былое величие Экс-игрок «Спартака» Роман Широков

Учитывая все предпосылки, экс-наставник "Шальке" вполне может повторить в "Спартаке" бесславный путь Унаи Эмери и других зарубежных специалистов. А может и стать невольным преемником Массимо Карреры. Тем более, что корни у Тедеско тоже итальянские», — высказался о назначении Тедеско автор ФНК Владимир Щербань.

Он мог чиллить в Германии, а выбрал «Спартак». Крутой мужик Тедеско

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов — о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера «красно-белых».

«Обратной дороги нет. Тедеско принял пока что самое рискованное решение в своей карьере. Посмотрим, как скоро об этом пожалеет и пожалеет ли вообще. Может, наоборот, это счастливый билет для обеих сторон.

Если честно, я не знаю этого тренера. Наслышан только о его работе в Германии, но он только полтора сезона работал в Бундеслиге. Это очень мало, чтобы составить какую-то картину. Хотелось бы более опытного наставника, потому что «Спартак» — это другая история. Здесь нужно быть психологически готовым к такому давлению. И чем моложе специалист, тем ему труднее Бывший футболист и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов

Рисковал ведь и "Спартак", хотя ему не привыкать. Раньше красно-белые тоже играли в лотерею с назначениями тренеров. Однажды очень повезло. Вдруг и сейчас?

Мы уже говорили, что Тедеско делал в "Шальке" (один сезон было круто, второй не очень), как дружил с фанатами, как выстроил отличную оборону, которая, правда, со временем посыпалась. Но все, что было в Германии, остается в Германии. Здесь — новая жизнь. Которая только началась и о которой до первых матчей сложно что-то сказать».

«Спартак» рискует с Тедеско

«Немец не скрывает, что ему не хватает опыта, поэтому хочет от игроков максимальной вовлеченности в обсуждение предстоящего матча или разбор уже сыгранного. Обычно это происходит так. Он приносит на командное собрание несколько видеороликов, в которых собраны, к примеру, варианты развития позиционной атаки, и спрашивает у футболистов, смогут ли они воплотить его идеи на поле. Если игроки считают, что план не сработает, то предлагают свои варианты.

В "Эрцгебирге", к примеру, Тедеско предлагал крайним защитниками меняться местами по ходу матча, чтобы запутать соперника, но те отказались. "Хорошо, — сказал тренер. — Тогда давайте придумаем другой маневр". Футболисты, не увлекающиеся тактикой и привыкшие, что за них думает тренер, Тедеско не интересны. В "Шальке" ему удалось разжечь страсть к обсуждению билд-апа и гегенпрессинга среди подчиненных до такой степени, что игроки караулили его возле кабинета, чтобы поговорить о футболе.

Мне сложно говорить о Тедеско, я плохо знаю этого специалиста, знаю, что он работал в «Шальке», но судя по тому, в какой сейчас ситуации находится команда, ему будет очень сложно. Я склоняюсь больше к российскому специалисту. Это Станислав Черчесов, но, к сожалению, он занят Спартаковский ветеран Валерий Кечинов

В смартфоне у Тедеско, помимо игры Football Manager (»Ну куда без нее? Я же все-таки тренер«), установлено несколько приложений, помогающих отслеживать молодых талантов по всему миру. Тедеско говорит, что знает всех перспективных игроков поименно, даже тех, кто играет в низших лигах», — говорится в блоге Sports.

Новый тренер «Спартака» пока не сбежал

«Стоит отметить, что в штабе Тедеско российских специалистов не будет. Сначала, правда, переводчик ввел всех в заблуждение: из его слов следовало, что тренером по физподготовке будет россиянин. Однако позже Цорн уточнил, что на этой должности в команде останется серб Владимир Чепзанович, хорошо владеющий русским.

Забавный вопрос прозвучал под самый занавес брифинга. Тедеско отдали должное, что он достаточно стильно одевается, но при этом почему-то предпочитает кардиганы, а не пиджаки. К сожалению для радикальных фанатов "Спартака", на провокацию немец не поддался, ответив, что у него нет особых предпочтений в одежде.

Неужели пресловутый "призрак пиджака" вновь поселится на арене в Тушино? Узнаем на первом матче красно-белых под руководством нового тренера — в субботу против "Рубина" в Москве», — отметил отсутствие российских помощников у немца автор «Советского Спорта» Захар Мощенко.

Тедеско — это шанс «Спартака» стать красивым, ярким и крутым

Автор «Бомбардира» Михаил Морозов выделил четыре основные успеха Тедеско в «Спартаке».

«Причина первая: поддержка гендиректора. Из-за ее недостатка быстро сошел Эмери, из-за проблем с ней в итоге был вынужден уйти Каррера. Связь гендиректор-тренер — вообще едва ли не самая важная в управлении клубом. У "Спартака" эта связь была образцовой крайне редко. А теперь Цорн и Тедеско будут работать в связке, это хорошо.

Он не понимает, куда идет. Для него приход в «Спартак» станет не сюрпризом, а ушатом холодной воды. Он через месяц взвоет, потому что ему не будут давать прохода Экс-футболист «Спартака» Максим Калиниченко

Причина вторая: молодая команда. "Спартак" накупил четырех игроков не старше 22 лет. Добавить сюда Максименко, Айртона, Рассказова, Гулиева, Умярова и Зелимхана Бакаева — уже десяток парней в очень молодом составе.

Причина третья: Тедеско — харизматичный тренер, что тоже сейчас необходимо в кризисе — зажечь и раззадорить парней, которые проигрывают весь месяц. Специалистов с другим складом "Спартак" не принимает — интеллигентам тут не выжить.

Причина четвертая: спасибо Кононову, Тедеско не нужно будет отвлекаться на матчи вне РПЛ. Осталась в этом году еще кубковая игра с "Ростовом" дома, но шансов там не так уж много, а с еврокубками как минимум до следующей осени пришлось проститься.

Совокупность всех этих факторов может дать нечто особенное: Тедеско при поддержке Цорна сумеет объединить и зажечь спартаковскую молодежь». 0