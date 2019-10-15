ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Спартак» рискует с Тедеско. У него специфический стиль управления

    Реакция спортивных СМИ на назначение немца Доменико Тедеско на пост главного тренера «Спартака»

    Футбол России Спартак
    Вся лентаСамое главное
    Месут ОзилТрансферный дайджест. 8-14 октября Доменико Тедеско«Спартак» рискует с Тедеско. У него специфический стиль управления Александр ОвечкинНХЛ. Два очка Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения, «Эдмонтон» проиграл впервые в сезоне
  • 10:50
    • Рэпер Баста стал владельцем ростовского СКА
  • 10:03
    • Российские волейболисты разгромили Тунис на финише КМ
  • 07:04
    • Назначены арбитры на матчи 13-го тура РПЛ
  • 23:38
    • Сборная Украины обыграла Португалию и вышла на Евро-2020
  • 18:39
    • «Спартак» официально представил Тедеско в качестве нового наставника
  • 23:55
    • Франция сыграла вничью с Турцией, Исландия обыграла Андорру
  • 23:43
    • Англия разгромила Болгарию, Косово сохраняет шансы на выход на Евро-2020
    Все новости спорта
    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско
  • LIVE
    • ТВ-трансляции спортаИграть!
    «Красно-белые» 14 октября подписали двухлетний контракт с 34-летним немецким специалистом Доменико Тедеско. Он сменил на посту Олега Кононова.

    «Спартак» возглавил немецкий авантюрист. В «Шальке» он усадил на лавку Хеведеса

    «На своем поприще молодой специалист быстро прогрессировал. Уже в 23 года он начал работать с молодежью соседнего "Штутгарта", а спустя пять лет возглавил команду U19. Благодаря отличным результатам своих футболистов (в среднем 2,06 очка за игру) еще через два года Доменико перебрался в более перспективный "Хоффенхайм", в котором также стал главным тренером команды U17.

    Параллельно с обучением молодых игроков Тедеско совершенствовался и сам. Новый клуб отправил его на тренерские курсы вместе с будущей звездой Бундеслиги Юлианом Нагельсманом. Последний стал самым известным выпускником набора, а Тедеско — лучшим по оценкам. Доменико заработал 1,0 по 6-балльной немецкой системе (где 1 — лучшая).

    Первым профессиональным клубом в карьере молодого тренера стал безнадежный на тот момент аутсайдер второй Бундеслиги "Эрцгебирге". Когда Тедеско возглавил команду, она занимал последнее место за 11 туров до конца чемпионата. Тем не менее в оставшихся матчах турнира с Доменико "Эрцгебирге" умудрился проиграть лишь трижды, сохранив прописку во второй Бундеслиге. После окончания сезона великолепную работу специалиста отметил даже Йоахим Лёв, а уже летом того же года Тедеско занял новую, невероятно амбициозную должность — в возрасте 31 года стал главным тренером "Шальке-04".

  • На мой взгляд, назначение Тедеско на 80% будет со знаком минус. Доменико молод. Будут ли его воспринимать как салагу? Думаю, так и будет. Ну а как еще его можно воспринимать? Я много общаюсь с немцами, есть большая разница в менталитете. Человек, попавший в Россию, будет только полгода привыкать к тому, что происходит у нас. Требовать сиюминутного результата тяжело. Я не вижу никаких перспектив. Хотя 11-12 места в чемпионате не будет, конечно.
  • Экс-президент «Спартака», Андрей Червиченко

    • Доменико Тедеско — настоящий тактический гик. В своём первом профессиональном клубе он заваливал футболистов видеоматериалами и буквально на пальцах объяснял им, как нужно играть, разжёвывая каждый эпизод. Благодаря такому подходу ему удалось не только увлечь своих подопечных тактикой, но и заставить их ее полюбить», — выделил быстрый прогресс молодого немца журналист «Чемпионата» Богдан Горбунов.

    Новый Эмери или последователь Карреры?

    «Уже довольно давно стало понятно, что эксперимент, связанный с Олегом Кононовым во главе "Спартака", получился неудачным. Некогда успешный специалист не нашёл общего языка с футболистами, стал объектом ненависти большей части фанатов и не дал Леониду Федуну тот результат, на который владелец московской команды рассчитывал. Отставка стала предсказуемой, а выборы нового главного тренера превратились в целую эпопею. Полной уверенности в будущем назначении именно молодого немецкого таланта не было до сегодняшнего дня.

    И вот, наконец, в понедельник вечером мы получили долгожданное подтверждение: Тедеско будет возвращать "Спартак" туда, откуда команда с треском рухнула сразу после чемпионского сезона. Соглашение с 34-летним специалистом рассчитано до июня 2021-го года, но убеждённости в том, что он отработает контракт до конца, нет. "Спартак" — команда непредсказуемая и куражная. Прогнозировать что-либо относительно "красно-белых" сложно, а вот разобраться, кто такой Доменико Тедеско и чем он знаменит, вполне нам по силам.

  • У него нет опыта, а «Спартак» считается одним из топ-клубов страны. Новый гендиректор собирается пригласить человека, который ему понятен? Это не является аргументом для назначения. Есть много людей, которые могут быть понятны генеральному директору и спортивному директору. Тедеско для меня непонятен, думаю, для многих. Именно как главный тренер, который сможет вернуть клубу былое величие
  • Экс-игрок «Спартака» Роман Широков

    • Учитывая все предпосылки, экс-наставник "Шальке" вполне может повторить в "Спартаке" бесславный путь Унаи Эмери и других зарубежных специалистов. А может и стать невольным преемником Массимо Карреры. Тем более, что корни у Тедеско тоже итальянские», — высказался о назначении Тедеско автор ФНК Владимир Щербань.

    Он мог чиллить в Германии, а выбрал «Спартак». Крутой мужик Тедеско

    Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов — о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера «красно-белых».

  • Тедеско в «Спартаке». Тактический гений или немецкий Мусаев?
  • Изучаем плюсы и минусы нового наставника «Спартака» — Доменико Тедеско
  • 08/10/2019

    • «Обратной дороги нет. Тедеско принял пока что самое рискованное решение в своей карьере. Посмотрим, как скоро об этом пожалеет и пожалеет ли вообще. Может, наоборот, это счастливый билет для обеих сторон.

  • Если честно, я не знаю этого тренера. Наслышан только о его работе в Германии, но он только полтора сезона работал в Бундеслиге. Это очень мало, чтобы составить какую-то картину. Хотелось бы более опытного наставника, потому что «Спартак» — это другая история. Здесь нужно быть психологически готовым к такому давлению. И чем моложе специалист, тем ему труднее
  • Бывший футболист и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов

    • Рисковал ведь и "Спартак", хотя ему не привыкать. Раньше красно-белые тоже играли в лотерею с назначениями тренеров. Однажды очень повезло. Вдруг и сейчас?

    Мы уже говорили, что Тедеско делал в "Шальке" (один сезон было круто, второй не очень), как дружил с фанатами, как выстроил отличную оборону, которая, правда, со временем посыпалась. Но все, что было в Германии, остается в Германии. Здесь — новая жизнь. Которая только началась и о которой до первых матчей сложно что-то сказать».

    «Спартак» рискует с Тедеско

    «Немец не скрывает, что ему не хватает опыта, поэтому хочет от игроков максимальной вовлеченности в обсуждение предстоящего матча или разбор уже сыгранного. Обычно это происходит так. Он приносит на командное собрание несколько видеороликов, в которых собраны, к примеру, варианты развития позиционной атаки, и спрашивает у футболистов, смогут ли они воплотить его идеи на поле. Если игроки считают, что план не сработает, то предлагают свои варианты.

  • Кононов ушел, проблемы остались. «Спартак» снова проиграл
  • Реакция спортивных СМИ на поражение «Спартака» в Краснодаре
  • 07/10/2019

    • В "Эрцгебирге", к примеру, Тедеско предлагал крайним защитниками меняться местами по ходу матча, чтобы запутать соперника, но те отказались. "Хорошо, — сказал тренер. — Тогда давайте придумаем другой маневр". Футболисты, не увлекающиеся тактикой и привыкшие, что за них думает тренер, Тедеско не интересны. В "Шальке" ему удалось разжечь страсть к обсуждению билд-апа и гегенпрессинга среди подчиненных до такой степени, что игроки караулили его возле кабинета, чтобы поговорить о футболе.

  • Мне сложно говорить о Тедеско, я плохо знаю этого специалиста, знаю, что он работал в «Шальке», но судя по тому, в какой сейчас ситуации находится команда, ему будет очень сложно. Я склоняюсь больше к российскому специалисту. Это Станислав Черчесов, но, к сожалению, он занят
  • Спартаковский ветеран Валерий Кечинов

    • В смартфоне у Тедеско, помимо игры Football Manager (»Ну куда без нее? Я же все-таки тренер«), установлено несколько приложений, помогающих отслеживать молодых талантов по всему миру. Тедеско говорит, что знает всех перспективных игроков поименно, даже тех, кто играет в низших лигах», — говорится в блоге Sports.

    Новый тренер «Спартака» пока не сбежал

    «Стоит отметить, что в штабе Тедеско российских специалистов не будет. Сначала, правда, переводчик ввел всех в заблуждение: из его слов следовало, что тренером по физподготовке будет россиянин. Однако позже Цорн уточнил, что на этой должности в команде останется серб Владимир Чепзанович, хорошо владеющий русским.

    Забавный вопрос прозвучал под самый занавес брифинга. Тедеско отдали должное, что он достаточно стильно одевается, но при этом почему-то предпочитает кардиганы, а не пиджаки. К сожалению для радикальных фанатов "Спартака", на провокацию немец не поддался, ответив, что у него нет особых предпочтений в одежде.

  • Десять тренеров для «Спартака»
  • Изучаем, кто может сменить Олега Кононова у руля «Спартака»
  • 01/10/2019

    • Неужели пресловутый "призрак пиджака" вновь поселится на арене в Тушино? Узнаем на первом матче красно-белых под руководством нового тренера — в субботу против "Рубина" в Москве», — отметил отсутствие российских помощников у немца автор «Советского Спорта» Захар Мощенко.

    Тедеско — это шанс «Спартака» стать красивым, ярким и крутым

    Автор «Бомбардира» Михаил Морозов выделил четыре основные успеха Тедеско в «Спартаке».

    «Причина первая: поддержка гендиректора. Из-за ее недостатка быстро сошел Эмери, из-за проблем с ней в итоге был вынужден уйти Каррера. Связь гендиректор-тренер — вообще едва ли не самая важная в управлении клубом. У "Спартака" эта связь была образцовой крайне редко. А теперь Цорн и Тедеско будут работать в связке, это хорошо.

  • Он не понимает, куда идет. Для него приход в «Спартак» станет не сюрпризом, а ушатом холодной воды. Он через месяц взвоет, потому что ему не будут давать прохода
  • Экс-футболист «Спартака» Максим Калиниченко

    • Причина вторая: молодая команда. "Спартак" накупил четырех игроков не старше 22 лет. Добавить сюда Максименко, Айртона, Рассказова, Гулиева, Умярова и Зелимхана Бакаева — уже десяток парней в очень молодом составе.

    Причина третья: Тедеско — харизматичный тренер, что тоже сейчас необходимо в кризисе — зажечь и раззадорить парней, которые проигрывают весь месяц. Специалистов с другим складом "Спартак" не принимает — интеллигентам тут не выжить.

  • Нулевой прогресс. «Спартак» слишком поздно избавился от Кононова
  • Реакция спортивных СМИ на отставку главного тренера «Спартака»
  • 30/09/2019

    • Причина четвертая: спасибо Кононову, Тедеско не нужно будет отвлекаться на матчи вне РПЛ. Осталась в этом году еще кубковая игра с "Ростовом" дома, но шансов там не так уж много, а с еврокубками как минимум до следующей осени пришлось проститься.

    Совокупность всех этих факторов может дать нечто особенное: Тедеско при поддержке Цорна сумеет объединить и зажечь спартаковскую молодежь». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 8-14 октября
  • Вчера в 20:13
    •
  • Прогноз
  • Швеция — Испания
  • 1.80
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Артем Дзюба
  • Дзюба унизил Шотландию. Сборная России вплотную приблизилась к Евро-2020
    • 00:54 11/10/2019     Гвардиола столкнулся с несколькими проблемами
  • «Манчестер Сити» потерял все то, что имеет «Ливерпуль»
    • 04:27 09/10/2019     Пеп Гвардиола
  • «Ливерпуль» ушел в отрыв. Как клубам из топ-шестерки АПЛ сократить отставание?
    • 18:56 09/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    Даниил Медведев Теннис Новая суперзвезда. Медведев бросил вызов «Большой четверке»Российский теннисист выиграл турнир в Шанхае и поднялся на третье место в чемпионской гонке ATP Вчера в 12:050
  • 10:34
    • Хавбек «Баварии» может зимой сменить клуб
  • 10:18
    • Дешам: Сборную Франции в игре с Турцией подвела реализация
  • 08:47
    • Мирзоян: Не уверен, что Тедеско сможет вывести «Спартак» из кризиса
    Россия — Кипр Футбол Главная задача года выполнена. Сборная России сыграет на Евро-2020Реакция спортивных СМИ на победу сборной России над командой Кипра Вчера в 02:350
  • Экспресс дня

  • Италия продолжит победное шествие в отборе Евро-2020
  • 2.11
    •
  • 08:31
    • Роналду забил 700-й гол в карьере
  • 08:15
    • Стерлинг назвал болельщиков сборной Болгарии идиотами
  • 08:01
    • Сантуш: Украина держала Португалию в напряжении весь матч
    Тристан Джерри Хоккей НХЛ. Семь шайб от «Питтсбурга», поражение «Лос-Анджелеса», «-2» КовальчукаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 14 октября Вчера в 08:250
  • 07:47
    • Шевченко: Я настолько рад, что даже сил нет радоваться
  • 21:23
    • «Ак Барс» в Казани победил «Автомобилист»
  • 18:46
    • Тедеско: У «Спартака» и «Шальке» много параллелей
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие