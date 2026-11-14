Сборные Португалии и Дании играют на стадионе «Мунисипал» в Браге в пятом туре Лиги наций. Команда Жорже Жезуша выиграла все четыре встречи и возглавляет группу A4 с 12 очками, уже гарантировав себе участие в четвертьфинале. Датчане идут вторыми с шестью баллами, опережая Норвегию и Уэльс на три очка. Ничья обеспечит хозяевам первое место, тогда как команда Бриана Римера продолжает борьбу за вторую путевку в плей-офф.

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22:15 А сборная Дании выйдет в таком составе: Хермансен, Бах, Андерсен, Нильсен, Мехле, Хёйбьерг, Юльманн, Дамсгор, Исаксен, Дарами, Хёйлунн.

22:10 Состав сборной Португалии: Диогу Кошта, Диаш, Вейга, Алберту Кошта, Дало, Фернандеш, Витинья, Нету, Феликс, Невеш, Рамуш.

22:05 Особенно ощутимы потери в обороне. Андреас Кристенсен продолжает восстанавливаться после травмы бедра, полученной в сентябре, а Патрик Доргу не успел набрать форму после повреждения задней поверхности бедра. В центре защиты Ример может снова использовать Йоакима Андерсена и Оливера Провстгора, на флангах остаются Йоаким Меле, Александер Ба и Расмус Кристенсен. Дисквалифицированных у гостей нет, однако сразу шесть футболистов находятся в одной желтой карточке от пропуска заключительного тура с Норвегией.

22:00 Хёйлунн остается главным ориентиром датской атаки. На счету 23-летнего форварда 16 голов в 39 матчах за национальную команду, а в нынешнем турнире он забил почти половину всех мячей сборной. Рядом с ним Ример может использовать Миккеля Дамсгора, Густава Исаксена и Виктора Фрохольдта. В центре поля важнейшие роли сохраняют Мортен Юлманд и Пьер-Эмиль Хёйбьерг, через которых команда организует выход из обороны. При этом семь голов за четыре встречи сопровождаются семью пропущенными, так что по надежности датчане заметно уступают лидеру группы.

21:55 Датчане провели четыре тура с двумя победами и двумя поражениями. В сентябре команда Римера уступила Норвегии 2:3, затем обыграла Уэльс 2:0, но в октябре не справилась с Португалией, пропустив четыре мяча на своем поле. Победа 1:0 над валлийцами в следующем туре позволила вернуться на вторую строчку и сохранить преимущество над обоими преследователями. Решающий гол тогда забил Расмус Хёйлунн, который отличился уже трижды в четырех матчах нынешней Лиги наций.

21:50 При этом ноябрьская заявка португальцев заметно отличается от октябрьской и по другим причинам. Жуан Канселу и Франсишку Консейсау пропускают встречу из-за дисквалификаций, Нуну Мендеш и Нуну Тавареш недоступны из-за травм, а Рафаэл Леау также столкнулся с проблемами со здоровьем. На левом фланге обороны может дебютировать Флавиу Назинью из «Монако», впервые получивший вызов во взрослую сборную. В центре поля у Жезуша остаются Бруну Фернандеш, Витинья и Жуан Невеш, а основным кандидатом на позицию центрального нападающего считается Рамуш.

21:45 Главное событие ноябрьского сбора произошло еще до выхода футболистов на поле. 5 ноября Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в национальной команде после 23 лет выступлений. Нападающий провел за Португалию 234 матча и забил 146 голов, оставшись рекордсменом сборной по обоим показателям. Решению предшествовали сообщения о разногласиях с Жезушем относительно роли футболиста в команде. Теперь тренеру предстоит окончательно перестраивать нападение без Роналду, а капитанские обязанности будут распределяться с учетом количества матчей за сборную.

21:40 Португальцы начали защиту титула с четырех побед подряд, дважды обыграв Норвегию, а также справившись с Уэльсом и Данией. За четыре тура команда забила девять мячей и пропустила четыре, причем самым результативным получился октябрьский выезд в Копенгаген. Там подопечные Жезуша победили 4:2, а Жуан Феликс и Гонсалу Рамуш отметились голами. Оба форварда забили по три мяча в нынешнем розыгрыше и теперь делят первое место в списке лучших бомбардиров команды. Для португальцев, выигравших Лигу наций в 2019 и 2025 годах, успешное выступление в группе стало первым шагом к защите трофея.