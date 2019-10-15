Разгром и расизм. Как сборная Англии победила в Софии

Сборная Англии разгромила сборную Болгарии позорным вечером на фоне сцен расизма на стадионе в Софии.

Из-за проявлений расизма на трибунах игра дважды останавливалась в первом тайме, но не была отменена. В итоге Англия забила сопернику шесть безответных мячей. Какие выводы можно сделать после этой встречи?

1. УЕФА должен был полностью остановить матч

Болгарские болельщики выбрали Маркуса Рэшфорда и Рахима Стерлинга для того, чтобы гулом встречать каждое их действие. И аргумент, что это не было «копирование уханья обезьян», не является оправданием, когда единственные игроки, против которых ополчились фанаты — темнокожие. В то же время Тайрон Мингс, который дебютировал в сборной Англии, лично в свой адрес слышал как раз «уханье» и сообщал об этом официальным лицам матча, а также тренерам.

Это должен был быть тот самый момент, когда игра должна была быть полностью остановлена. Если бы УЕФА действительно пытался искоренить расизм, именно таким был бы регламент. Но вместо этого, согласно регламенту, арбитр должен был приостановить игру, поговорить с капитанами, а по громкоговорителю сообщили, что игра будет полностью остановлена, если проявления расизма на трибунах не прекратятся.

Неудивительно, что толпа злобно отреагировала на это. И крики расистов не прекратились. Так что незадолго до перерыва при счете 0:3 игра снова была остановлена. На этот раз надолго — командам пришлось собираться у боковой линии поля. Были сделаны дополнительные объявления, и большая часть болгарских фанатов, казалось, покинула стадион.

Сборная Англии globallookpress.com

Эти фаны были замечены на видео, когда делали нацистские приветствия, демонстрировали неприличные жесты и «ухали». Конечно, эта часть фанатов была не единственным источником расизма, но, безусловно, наиболее активным. И они были выгнаны со стадиона. Затем Рахим Стерлинг забил четвертый мяч сборной Англии, а команды ушли на перерыв.

Во время перерыва капитан сборной Болгарии Ивелин Попов пошел к фанатам и попросил их прекратить проявления расизма, но во втором тайме болельщики все так же продолжали освистывать темнокожих игроков английской сборной, да и обезьянье уханье не прекращалось.

Однако мифический третий шаг протокола (единственный, который имеет значение) — полная остановка игры — так и не был сделан.

Некоторые будут утверждать, что лучшим наказанием для Болгарии было продолжить матч, учитывая счет на табло, и получить полнейший разгром. Но речь не идет о поиске какой-то справедливости для сборной Болгарии, речь идет о проявлениях расизма. И к этому следует относиться совершенно серьезно.

Расизм — это ненормально. Если расизм случается, то матч нужно отменять. В данном случае Англии пришлось проводить весь второй тайм под продолжающиеся расистские выкрики. По словам Грега Кларка, председателя ФА, причина, по которой официальные лица ничего не сделали во второй половине, заключается в том, что в регламенте речь идет о «массовых проявлениях расизма», тогда как расизм во втором тайме был примером «единичного расистского поведения».

Болельщики в Софии globallookpress.com

Это просто смешно. УЕФА и официальным лицам матча просто повезло, что матч был не конкурентным, и Англия разбила болгар, даже не включая полные обороты. Если бы это был напряженный матч, скажем, с одним забитым голом, то и давление было бы совершенно иным. Англия, возможно, не чувствовала бы себя настолько же счастливой, чтобы продолжать играть в окружении расистов, и трусливое уклонение УЕФА от выполнения своих собственных чертовых протоколов стало бы гораздо большей проблемой.

В конечном счете все, что делает этот протокол «трех шагов» — это позволяет стране-нарушителю быстро спрятать своих расистов, как это сделала Болгария, когда со стадиона был изгнан ряд болельщиков. Да, хорошо, что их выгнали, но это не стало решением проблемы. И это не было в той же степени осуждением расизма, как если бы матч был полностью остановлен. Фактически это предлагает темнокожим футболистам продолжать играть, несмотря на расизм, чтобы УЕФА не приходилось действовать мужественно — так же, как своих пиар-компаниях.

Создать хештег или придумать рекламу — легко. Но отказаться от матча, в котором расисты издеваются над футболистами — непросто. Что ж, мало что получается делать легко, поэтому УЕФА нужно принять меры. Мы не можем избавиться от расизма в футболе, пока ответственные лица сидят, забросив ноги на стол, и довольствуются тем, что запустили очередную маркетинговую кампанию, в ходе которой известные футболисты говорят нам, что расизм — это плохо.

Мы знаем, что расизм — это плохо. Сделайте же что-нибудь с этим.

2. Мингс заявил о себе

Тайрон Мингс дебютировал в этом матче в составе сборной Англии. Он столкнулся с проявлениями расизма в свой адрес, но играл очень хорошо и с огромной уверенностью. Атлетизм, техника и защитные инстинкты делают его идеальным партнером для Гарри Магуайра в центре обороны. Очевидно, что такие люди, как Джо Гомес, Фикайо Томори и Джон Стоунз в ближайшее время заявят о своих намерениях, но прямо сейчас партнером Магуайра должен быть Мингс.

3. Рэшфорд в сборной отличается от Рэшфорда в «МЮ»

Различие между Маркусом Рэшфордом, играющим за сборную Англии, и Рэшфордом, выступающим за «МЮ», можно выразить одним словом — структура. Ну, может быть, еще уверенность. Ладно, еще — помощь. С хорошими партнерами по команде, которые могут хорошо открываться и совершать рывки без мяча, с возможностью играть слева в атаке, а не в центре нападения, Рэшфорд может блистать. Его потрясающий гол, который открыл счет в матче, является доказательством того, что когда он играет в слаженной команде, то может проявить себя в полной мере.

Маркус Рэшфорд и Гарет Саутгейт globallookpress.com

4. Настоящий Росс Баркли?

Очень сложно сказать, хорош ли Росс Баркли, потому что уровень его выступлений сильно колеблется. Но в матче против Болгарии мы увидели невероятно грамотное выступление и умение полузащитника забивать голы. Тренером Баркли в «Челси» в настоящее время является Фрэнк Лэмпард. И если сильно не всматриваться, то Баркли в матче с болгарами можно было бы принять за крепко сложенного Лэмпарда.

Росс Баркли globallookpress.com

Тайминг рывков Баркли был идеален — он дважды выбирал превосходный момент для того, чтобы проникать в свободные зоны (с чем часто возникают трудности у полузащитников сборной Англии) и был вознагражден двумя голами. Когда Мэйсон Маунт дышит ему в спину, для Баркли важно показать, на что он способен. И в матче против Болгарии он это сделал.

5. Англия отлично выходила из обороны в атаку

Англия — определенно хорошая команда в игре с мячом. Два их гола пришли после затяжных розыгрышей, которые получали ускорение (в стиле «Ман Сити») благодаря резкой перепасовке в заключительной трети поля. За этим было приятно наблюдать, но учитывая уровень оппозиции, трудно полноценно оценить эффективность этих атак и понять, сможет ли Англия действовать так же против более сильных команд (регулярный выбор Гарри Уинкса для ритма команды поможет в этом). Но то, что мы увидели в матче против Болгарии, то, как Англия продвигалась вперед — было многообещающим.

Рахим Стерлинг и Гарри Кейн globallookpress.com

Англия могла выходить из обороны в атаку в мгновение ока, а также за счет невероятных пасов Гарри Кейна, который организовал несколько впечатляющих контратакующих действий. Конечно, английская сборная должна уметь действовать как в позиционном нападении, так и на контратаках, но быстрые прорывы — это их хлеб с маслом. 0