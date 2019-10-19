Тедеско изменил игру «Спартака», но это не принесло победы в дебютном матче

В 13 туре российской Премьер-лиги московский «Спартак» сыграл вничью с казанским «Рубином» (0:0). О том, что думает пресса по поводу дебюта Тедеско в нашем обзоре.

Реформы Тедеско

Вот что пишет обозреватель «Чемпионата» Михаил Гончаров о нововведениях Доменико Тедеско.

«Перенос тренерской скамейки

Первое изменение Тедеско, сразу бросившееся в глаза, — перенос тренерской скамейки. Ранее штаб и запасные располагались справа от выхода из подтрибунного тоннеля, так было при Аленичеве, Каррере, Кононове. Но Доменико объяснил, что хочет, во-первых, быть ближе к фанатской трибуне, во-вторых, подальше от ассистента арбитра на бровке. Некоторые российские тренеры, напротив, любят прикрикнуть и надавить на судей с флажками (и иногда — очень успешно!), но у Тедеско иная ментальность. В Европе принято, что хозяйские скамейки именно слева. К слову, там же она была и у Якина, первого тренера, выводившего "Спартак" на поле "Открытие Арены".

Новые функции футболистов

Едва ли кто-то сможет обвинить Тедеско в работе на чьём-то багаже. С первого же матча он стал доверять исключительно своему видению футбола и пониманию сильнейших качеств игроков, и красно-белые предстали в революционно новом виде. Команда вышла на поле в гибридной формации 4-3-1-2 c ромбом в середине.

Многие футболисты получили в ней новые функции. Бакаев превратился из правого полузащитника в правого инсайда, располагался чуть выше нижнего опорника Крала, ранее выходившего ближе к атаке. Умяров, соответственно, играл левее от чешского хавбека.

Тиль с одной стороны опускался для работы в оттяжке, а при обороне действовал по опорнику "Рубина" Коновалову, с другой — при быстрых атаках он врывался в штрафную центральным нападающим, а по краям от него бежали Шюррле (левее) и Мельгарехо (правее).

Структура для команды оказалась совершенно новой, и на протяжении всего матча было заметно, что на сегодня она — сырая, футболисты не до конца понимали свои функции, и Тедеско во время каждой (каждой!) микро-паузы приходилось собирать рядом с собой нескольких игроков, впопыхах объяснять и корректировать.

Позиционный футбол у "Спартака" не получился. Почти все подходы создавались командой Тедеско благодаря реактивным контрвыпадам. Бакаев, Мельгарехо, Айртон, Шюррле — каждый из них по несколько раз получал пространство после отборов и перехватов, но "Спартак" упорно транжирил все возможности для быстрых атак, хотя мог забить в первом тайме два-три гола. Особенно "постарался" Шюррле, который снова суетился и играл во что угодно, но только не в футбол.

Отказ от игры первым номером

По итогам первого тайма красно-белые уступили скромному "Рубину" по владению мячом (43 на 57 процентов) и передачам (230 на 300), зато нанесли больше ударов. Может, это и не следствие выбранного плана, а попросту ситуативный характер матча, однако с трибуны казалось, что "Спартак" был вовсе не прочь играть в выжидательной манере — перекрывать зоны без всякого прессинга, ждать ошибок — и моментально вылетать в быстрые атаки за счёт быстрых исполнителей впереди.

Поначалу план сценарий точно не сработал: уже в дебюте "Рубин" создал два шикарных момента. После удара Зуева и рикошета мяч попал в штангу, а удар головой Кьяртанссона с трудом парировал Максименко. Казанцы смотрелись ничуть не хуже, и даже ранняя замена Данченко на Сорокина их не надломила.

Никаких преференций главным звёздам

Во второй половине территориальное преимущество "Рубина" осталось на месте — гости чаще владели мячом, но так же пропускали много быстрых выпадов, которые "Спартак" никак не мог реализовать.

К середине тайма Тедеско начал проводить замены, и на скамейку сразу же отправились две звезды, Тиль и Шюррле. Вместо них появились Понсе и Мирзов — и оба качественно улучшили атакующий футбол красно-белых. Особенно засветился, как ни странно, Мирзов, быстро соорудивший три опаснейших момента рывками по левому флангу. Сначала он после дриблинга пробил сам, затем выполнил острый прострел, который партнеры не смогли замкнуть, далее покатил на второй темп Умярову.

Заключительная 20-минутка — единственный отрезок, в котором "Спартак" действительно доминировал и давил на соперника, применял примитивную тактику навала, но и её преобразовать в победный счёт команда не смогла. Более того, в компенсированное время она чудом не пропустила со стандарта. Итого — ничья, которая прервала чудовищную серию из поражений, но, видимо, ещё сильнее отдалит красно-белых от лидирующей группы».

Результаты работы новой схемы «Спартака»

«Новая модель игры предполагала укрепление центра, но оставляла много свободы на флангах, где крайним защитникам никто не помогал. Как следствие, "Рубин" регулярно и опасно доставлял мяч за спины крайним защитникам "Спартака" через забросы и диагональные передачи.

После перерыва Тедеско посадил крайних нападающих ниже и шире в схеме, визуально это часто выглядело как 4-1-4-1. На флангах в атаке "Рубину" стало сложнее, но Крал стала больше похож на чистого опорника, которым он не является. Увеличились проблемы в опорной зоне с подборами. В целом, не получилось перехватить инициативу, в первой половине второго тайма "Рубин" владел мячом даже больше, чем в первом тайме (62% против 57%). По качеству и количеству созданных моментов гостей картина аналогичная.

Тедеско стал упрощать игру. Бакаева передвинул выше на фланг атаки, в привычную позицию. Вместо Тила с гибридной ролью в центр нападения вышел Понсе (чистый нападающий), а вместо Шюррле с большим количеством смещений в центр с фланга вышел Мирзов — прямолинейный вингер с жесткой привязкой к левому флангу. Инициатива сразу перешла к "Спартаку", красно-белые перехватили владение и начали системно доставлять мячи на фланги в финальной трети. Голевых моментов тоже стало больше.

На 84-й минуте Тедеско уже откровенно перешел на навал. Вместо Умярова вышел Ларссон, команда перестроилась на 4-2-4, чтобы создавать еще больше проникновений через фланги и насытить штрафную. В целом, это сработало», — пишет журналист «Спорт-Экспресс» Вячеслав Залевский.

Неудачное расположение атакующих футболистов, изменение функций Тиля

«Над этой троицей располагался Тиль, который активно прессинговал, редко опускался ниже и регулярно выходил на позицию центрального нападающего. Тедеско отказался выпускать Понсе, впереди вышли более мобильные Шюррле и Мельгарехо. Оба много перемещались, но слишком часто теряли мяч и при отсутствии должной поддержки с флангов при выходах в контратаки были вынуждены искать передачами только друг друга. Получалось, мягко говоря, не очень», — пишут на Sports24.ru

А вот, что пишет «Советский Спорт» о функциях Гуса Тиля в этом матче.

«Впрочем, пока москвичи разбирались, кто и за что отвечает на поле, трибуны "Открытие Арены" уже на пятой минуте матча выдали первый заряд свиста. Уже тогда стало ясно, что в защите у красно-белых порядка и надежности больше не стало. Едва ли не первый удар гостей — в исполнении Александра Зуева — едва не стал голевым благодаря рикошету от головы Жиго. Мяч попал в штангу, что и вызвало пока еще не самую бурную, но уже отрицательную реакцию публики.

Но дальше недовольство болельщиков только росло. К исходу четверти часа "Рубин" создал еще пару острых моментов — оба с участием Видара Кьяртанссона. Сначала исландский нападающий чуть-чуть не дотянулся до короткого паса с правого фланга, чтобы в падении переправить мяч в ворота, а затем пробил головой в верхний угол, заставив Александра Максименко проявлять все свои вратарские таланты.

Тедеско за всем этим наблюдал, стоя на границе технической зоны либо в том ее углу, который ближе всего к центральной линии. Иногда аплодировал своим игрокам, что-то кричал им, порой возвращался к скамейке и что-то эмоционально бросал в сторону помощников или запасных.

Тем временем, те его подопечные, которые находились на поле, откровенно не впечатляли. Крал не выглядел фигурой, которая способна в одиночку справиться с ролью чистого опорника: и в разрушении чех не преуспевал, и из развития собственных атак был практически выключен. Бакаеву, как показалось, было тесновато в полупозиции хавбека, не играющего ни на фланге, ни в центре. Хотя в старании Зелимхану не откажешь, да и несколько рывков с мячом и обостряющих передач партнерам он сделал еще в первом тайме.

Но главным абсурдом выглядела роль Тила. Его описанные выше функции подразумевали не просто отменную, а какую-то запредельную физическую готовность. Потому что столько бегать и при этом еще пытаться что-то создать в роли плеймейкера мог только человек с двумя сердцами. У Тила, правда, и случился единственный голевой момент "Спартака" до перерыва, когда его вывели на ударную позицию прямо по центру, но удар Гуса примерно с линии штрафной вышел на самым сильным, и Юрий Дюпин сначала отбил мяч, в затем повторным броском успел его накрыть».

Тедеско ищет своих приближенных в «Спартаке»

«Тедеско еще во время работы в "Шальке" говорил, что ему важно иметь в составе 3-4 игроков, вокруг которых будет строиться вся игра. Желательно в каждой линии. Кажется, такой хребет уже вырисовывается. Доменико отдал капитанскую повязку Жиго (Джикия матч пропускал), явный намек. В полузащите очень много брал на себя Бакаев, сменивший позицию по ходу игры и отыгравший матч до конца. Шюррле выдал слабый матч и бал заменен в середине второго тайма, но, скорее всего, немецкоговорящий игрок также будет проводником идей главного тренера.

Еще раз — сейчас обсуждать огромное количество брака и катастрофичное недопонимание игроков "Спартака" глупо. Пока что очевидно, что Тедеско будет полностью перестраивать структуру игры, какой она будет — предположить невозможно. Немецкий тренер попал в хорошие условия, когда от него не требуют результата. По факту "Спартак" в этом сезоне будет бороться только за Кубок России, и это избавит команду от излишнего давления. В этом сезоне болельщикам "Спартака" нужно забыть про результаты и не ориентироваться на них. Самое важное — дать Тедеско попробовать построить то, что он хочет. Идеи у него определенно есть», — считает Александр Мысякин из Sports24. 0