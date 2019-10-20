Дзюба в огне. Форвард «Зенита» разгромил команду Карпина

«Зенит» в домашнем матче 13-го тура российской Премьер-лиги разгромил «Ростов» со счетом 6:1. Главным героем встречи стал форвард хозяев Артем Дзюба, оформивший хет-трик и сделавший две результативные передачи. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Спорный пенальти

Автор «Советского спорта» Захар Мощенко назвал пенальти, заработанный Артемом Дзюбой в дебюте встречи очень спорным.

«В такие моменты становится трудно избавиться от ощущения, что в нашем футболе все решается не на футбольном поле, а за богато украшенными и сервированными столами и в VIP-ложах. Потому что ставить такие пенальти, какой дал Сергей Карасев на 13-й минуте матча, — все равно что плевать в лицо всем российским болельщикам.

Ладно, подозрения на офсайд у Дзюбы в момент передачи с левого фланга у телезрителей почти развеял видеоповтор эпизода, показавший, что ближе к воротам Егора Бабурина была лишь выставленная вперед рука Артема. Рукой, как известно, голы не дозволено забивать, а все остальные "правильные" части тела нападающего (за исключением, быть может, "угла головы") не пересекали запретную и невидимую линию офсайда.

Но само столкновение Дзюбы и Денниса Хаджикадунича могло тянуть на фол со стороны шведского защитника ростовчан только при очень богатом воображении и непреодолимом желании увидеть нарушение правил. Нападающий, находившийся впереди соперника, но до мяча явно не достававший, элементарно подставился, резко затормозив, а затем рухнув на газон, как подкошенный, почувствовав контакт сзади.

Дмитрий Шнякин Комментатор «Матч ТВ» Линию проводили по голове Дзюбы, забывая о другом моменте: она проводится по части тела, которой можно забить. Плечом можно забить — и оно явно впереди. «Зенит» сегодня сильнее, но это — офсайд, как по мне.

Назначать такой пенальти кощунственно даже во встрече середняков, не решающих никаких турнирных задач. А в поединке лидеров чемпионата, да еще и в самом начале игры — это просто преступление. Наглый грабеж надежд болельщиков пострадавшей команды на честную борьбу и циничное убийство интриги в тот момент, когда события на поле даже не успели толком развернуться», — считает Мощенко.

«Ростов» не похож сам на себя

Корреспондент «Спорта День за Днем» Тимур Валеев сделал акцент на недостатках «Ростова», который, по его мнению, не был похож сам на себя.

«Движения "Ростова" против "Зенита" не были идеальными. Чувствовалось, что большая часть команды уезжала в сборные, и лишь в последние несколько дней все собрались вместе. Шомуродов выступал за сборную Узбекистана, Ионов играл за Россию, Попов был в Болгарии, Норманн — в Норвегии, а Рагнар Сигурдссон и вовсе вернулся из Исландии с травмой.

Из-за этих проблем "Ростов" не был похож сам на себя. В атаке команда Валерия Карпина всегда активна. "Ростов" — второй по количеству ударов в лиге. Однако за первый тайм ростовчане нанесли лишь три удара, всего один — из штрафной. Шомуродов выиграл лишь 3 из 10 единоборств, партнеры не помогали сохранить мяч в атаке, а защитники "Зенита" часто забирали мяч после передач "Ростова" в финальную треть.

Валерий Карпин Главный тренер «Ростова» Половина команды из сборных не вернулась. Вы спрашивали до игры, в каком состоянии игроки вернулись. Вот увидели. Ни группа в атаке, ни группа в обороне — нигде никто не был готов. Хороший урок для нас: если так к игре относиться, то будут такие счета у нас. Надеюсь, он нам на пользу пойдет. Второй тайм понравился больше, чем первый, пускай пропустили тоже три. Но хотя бы была какая-то контригра. Первый тайм — это избиение младенца, такое чувство было, что играла команда детско-юношеской школы против мужиков. Во втором тайме хотя бы хоть что-то делали из того, что нужно делать. Возможно, в перерыве разговор хоть как-то подействовал, но после 0:3 — а там еще и четвертый — уже собраться было тяжело.

При этом в обороне "Ростова" тоже творилось нечто непонятное. Мы уже вспоминали, как здорово Валерий Карпин научил обороняться тройку полузащитников. Действительно "Ростов" — одна из самых компактных команд при игре в обороне. "Зенит" к этому прекрасно подготовился и часто выполнял длинные передачи и диагонали, растягивая оборону соперника. Прямо-таки растягивать особенно не получалось, но из-за излишней компактности возникали проблемы», — констатирует Валеев.

Команде Карпина рано в Лигу чемпионов

Журналист «Чемпионата» Анатолий Романов посмотрел игру лидеров и пришел к выводу, что «Ростову» пока рано замахиваться на чемпионский титул и место в Лиге чемпионов.

«Что показала сегодняшняя игра? Похоже, команде Карпина рано замахиваться на борьбу за золото и место в Лиге чемпионов. Хотя, возможно, это был просто не день ростовчан. "Зенит" полностью переиграл конкурента, а четыре гола забили экс-игроки "Ростова" Артём Дзюба и Сердар Азмун.

Первый тайм — песня в исполнении "Зенита"! Хозяева доминировали и легко разбивали прессинг ростовчан передачами с фланга на фланг. Узко располагавшиеся игроки гостей просто не успевали закрывать зоны. В результате на перерыв команды ушли при крупном счёте 3:0. По ударам команда Сергея Семака выиграла — 10:4 (в створ — 5:2), а мячом владела 66% времени.

В начале второго тайма "Зенит" сел назад и как будто стал играть в эконом-режиме. Чемпион решил поберечь силы перед матчем во вторник с "РБ Лейпциг"? Оказалось, что нет. Эпизод с четвёртым голом начался с того, что хозяева выманили гостей на прессинг и явно подготовленным ходом (пасом на свободного Дриусси) отрезали целую группу игроков. В конце концов, Азмун, Дзюба и Караваев разорвали оборону "Ростова". Ещё одна топ-комбинация "сине-бело-голубых"!

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Борьбы ждали, но все удачно сложилось для нас. Смогли забить быстрый мяч, и «Ростову» нужно было отыгрываться, мы же использовали свои сильные качества. Главное — победа, счет — приятно, но за любую победу дают три очка. Будем готовиться к следующему матчу.

Дзюба к двум голам и двум голевым передачам добавил два заработанных пенальти. На 80-й минуте центрфорварда "Зенита" сбил крайне неудачно сыгравший в Петербурге новичок сборной России Чистяков. Забавно, что Артём оформил хет-трик только со второй попытки, так как первый его удар парировал Бабурин. Ассистент главного судьи Антон Аверьянов определил нарушение правил со стороны голкипера», — отмечает Романов.

«Зенит» — главный фаворит сезона

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин оказался настолько впечатлен игрой «Зенита», что назвал его главным фаворитом нынешнего сезона.

«Интересно, что для "Зенита" это первая победа в этом чемпионате над представителем лидирующей пятерки, которая заметно оторвалась в таблице ото всех остальных. До этого были довольно тяжелая ничья с "Краснодаром" и поражение от "Локомотива" при крайне блеклой игре.

Все это породило разговоры о том, что команда Сергея Семака не слишком состоятельна в матчах с прямыми конкурентами. Понятно, что три очка дают за победу над любым соперником, и это не мешало "Зениту" идти в лидерах, но тем не менее. Теперь эти разговоры точно поутихнут.

Вильмар Барриос Полузащитник «Зенита» Мы знали, что нас ждет трудный матч с прямым конкурентом, поэтому сосредоточились с самых первых минут. Получилось реализовать все свои моменты. Мы провели хороший матч и заслужили эту победу. Очень рад, что удалось снова отличиться. До этого я забивал на выезде. Мне приятно отличиться в родных стенах. Теперь можно немного отдохнуть и готовиться к матчу, который ждет нас в Лиге чемпионов. Наша задача заключалась в том, чтобы доминировать на поле. Для этого мы задействовали высокий прессинг, что принесло свои плоды. Мы должны были оказать на «Ростов» такое давление.

Больше всего забито, меньше всего пропущено в лиге. Фееричный Дзюба, невероятно полезный Дриусси, продолжающий набирать лучшую форму Шатов, постепенно увеличивающий КПД Азмун, быстро адаптирующийся Караваев. Похоже, Питер — снова главный фаворит сезона, пусть плотность в верхней части таблицы по-прежнему высока», — пишет Гирин.

Дзюба в огне

Александр Чистяков в своем блоге для soccer.ru похвалил Артема Дзюбу, который на данном этапе сезона набрал феноменальную форму.

«Какие бы хвалебные эпитеты ни пришли вам на ум, можете смело применять их к Дзюбе, не ошибетесь. Артем поучаствовал в пяти первых голах "Зенита": три забил сам, в двух случаях ассистировал партнерам.

Если считать по английской системе, то у Дзюбы все семь очков результативности, ведь форвард "Зенита" еще и два пенальти заработал. Артем в огне, иначе не скажешь. Без его непосредственного участия был забит только шестой мяч: Барриос отличился после передачи Азмуна. Накануне матча с "РБ Лейпциг" в Лиге чемпионов "Зенит" и Дзюба создали себе шикарное настроение.

Артем Дзюба Нападающий «Зенита» «Зенит» сейчас, вот этот коллектив, и сборная России — две лучшие команды в моей карьере именно по состоянию, по атмосфере. Я безумно горжусь ими, очень люблю их. Просто наслаждаюсь футболом, наслаждаюсь этим состоянием. Футбольный век очень короткий, надеюсь как можно больше играть, кайфовать и радовать зрителей. Ведь футбол — это игра, это спектакль, можно сказать. Сегодня был прекрасный спектакль. Очень приятно играть одну из главных ролей в нем.

Дзюба выдал суперматч, поучаствовав каждом из пяти первых голов, да и как-то сразу покатило у "Зенита": к 20-й минуте счет был 2:0, что раскрепостило команду Семака, при этом расхлябанности "Зенит" не допустил. Это качество отмечали еще по ходу прошлого сезона: "Зенит" при Семаке не надевает на себя корону, а если имеет силы и возможность — обязательно добьет слабого противника. Болельщики от этого в восторге», — подчеркивает Чистяков. 0