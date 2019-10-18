Тело диктует свои условия. Месси — о будущем, советах Роналду и силе ван Дейка

Получив «Золотую бутсу» в 2019 году, нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что ему приходится заботиться о своем теле гораздо больше, чем в начале карьеры.

32-летний футболист пропустил старт нынешнего сезона из-за проблем с икроножной мышцей, и теперь вынужден готовиться к матчам по-другому.

В эксклюзивном интервью для Marca Месси прокомментировал последние футбольные новости, а также рассказал о своем будущем.

Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович часто нахваливают себя. Вы этого не делаете. Что вы можете сказать о своих игровых качествах?

Я бы предпочел, чтобы обо мне говорили люди. Я знаю, кто я, что сделал, и что могу сделать, но держу это в себе. Пусть лучше люди оценивают мою работу. Я не люблю говорить о себе, мне нравится говорить о команде.

Что вы думаете о переходе Радамеля Фалькао в «Галатасарай»?

Он отличный нападающий, забивающий много голов. Где бы он ни играл, он забивает голы. Он очень сильный игрок в штрафной площади, учитывая его прыжок и умение пробить головой. К тому же, он хорошо бьет с обеих ног. Он впечатляющий форвард.

Видите ли вы себя в роли полузащитника в будущем?

Я не знаю, это зависит от развития карьеры. Я и так в последнее время опускаюсь глубже, чтобы получить мяч и быть в контакте с полузащитой. Не знаю, что произойдет в будущем.

Осознаете ли вы, как долго будет продолжаться ваша карьера?

Ты сам понимаешь, когда не можешь продолжать. Со временем определюсь, когда буду завершать карьеру. Именно я буду тем, кто скажет: «Я зашел слишком далеко, не могу продолжать». Я пойму это с годами.

В Германии ведутся открытые дебаты о том, кто должен быть первым номером сборной. Кого бы вы выбрали между Марком-Андре тер Штегеном и Мануэлем Нойером, и каковы их главные преимущества?

Лионель Месси globallookpress.com

Тер Штеген и Нойер — два великих вратаря. Их навыки в целом схожи. Они хорошо читают игру, работают ногами так же, как полузащитники, и они очень быстры на линии ворот. Я хорошо знаю Марка и могу больше говорить о нем, но не вижу, как тренируется Нойер, и я обычно не смотрю матчи с его участием. В целом же думаю, что они два очень похожих вратаря.

В этом сезоне вы пропустили несколько матчей из-за травм. Как вы себя чувствуете сейчас, просит ли ваше тело больше времени на отдых?

Это трудно, потому что мысленно чувствуешь, что ты в порядке. Думаешь, что тебе 25 лет, и можешь продолжать делать то же самое, что и раньше. Но тело диктует свои условия, и есть ситуации, в которых ты должен быть более осторожным, чем раньше. Нужно работать в матчах и на тренировках по-другому.

В чем разница между «Барселоной» Пепа Гвардиолы и нынешней?

Правда в том, что с тех пор прошло много времени. У нас много новых игроков. Я думаю, что с той эпохи осталось лишь три или четыре футболиста. Ежегодно команда трансформировалась и адаптировалась к тем игрокам, которые были в команде.

Каковы сильные качества Френки де Йонга, и как вы взаимодействуете с ним на поле?

Ему было легко адаптироваться в команде, потому что он пришел из «Аякса», где царит похожая философия. Он рос на тех же идеях и тех же подходах игры, хотя в Амстердаме он редко действовал впереди. Он чувствует себя более комфортно в качестве опорника, но все равно он адаптировался к новой роли. Ему нравится возиться с мячом, играть в короткий пас, искать бреши между линиями, и у него очень резкие и сильные шаги. Он состоявшийся футболист.

Почему так сложно пройти такого игрока, как Вирджил ван Дейк?

Потому что он знает, как пользоваться своим временем. Он выжидает подходящий момент, чтобы наброситься на противника. Он очень быстрый и большой, при этом очень ловок для своего роста. Длинный шаг позволяет ему быть быстрым, и он впечатляет как в защите, так и в атаке, ведь забивает много голов.

Криштиану часто рекомендует покинуть зону комфорта в Барселоне и попробовать себя в других чемпионатах, как делал он четыре раза. Вы бы его послушали?

Криштиану Роналду globallookpress.com

Каждый ищет свои цели и следует своему опыту. У меня никогда не возникало необходимости покидать лучший клуб, коим является «Барселона». Мне нравится город, нравятся тренировки и матчи здесь. Меня здесь все устраивает, и я всегда понимал, какие задачи ставит этот клуб. Мне не нужно искать их в другом месте.

Вас удивил «Интер» Антонио Конте?

Я не был удивлен, потому что мы знали, чего ожидать. Я видел матчи «Интера» в чемпионате Италии, где он очень хорошо стартовал и на равных сражался с «Ювентусом», что нелегко. Мы изучали «нерадзурри» перед очной встречей, и мы знали, что это очень аккуратная команда, которая играет с сердцем и на определенном автоматизме. Понимали, что они будут сложным противником.

Несмотря на то, что вы выиграли почти все, премия Пушкаша ускользнула от вас. Что об этом скажете?

Я всегда говорил, что личные награды — не моя цель. Приз лучшему игроку мира, «Золотой мяч» или «Золотая бутса» не входят в мои приоритеты, и тем более туда не входит премия за лучший гол по итогам года. Если я ее получу — хорошо, нет — тоже все в порядке.

Что вы думаете о голе Даниэля Цсори, который выиграл премию Пушкаша в этом году?

Он забил очень красивый гол. Меня впечатлил удар бисиклетой издали, к тому же мяч был высоким. Он получил заслуженную награду. 0