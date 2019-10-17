Превзошел все ожидания. 15 лет назад Месси дебютировал в составе «Барселоны»

16 октября 2004 года навсегда запомнится как знаковый момент в истории «Барселоны». В этот день еще совсем молодой и малоизвестный Лионель Месси дебютировал за основную команду в матче против «Эспаньола».

Месси появился на поле за семь минут до конца игры, заменив автора единственного гола, принесшего каталонцам победу со счетом 1:0. Аргентинец никак не повлиял на ход встречи, зато затем серьезно повлиял на весь клуб в целом.

До дебюта Месси «Барселона», основанная в 1899 году, завоевала 16 чемпионских титулов, один раз выиграла Лигу чемпионов и ни разу не побеждала на клубных чемпионатах мира. После его дебюта «сине-гранатовые» добавили в копилку 10 чемпионских титулов, четыре Лиги чемпионов и три клубных чемпионата мира. В то же время сам Лионель шесть раз признавался лучшим игроком в мире и забил более 600 голов.

Официальный дебют Месси за «Барселону»

За 15 лет много чего произошло, хотя само время пролетело незаметно. В честь годовщины дебюта Месси журналисты ESPN Хорди Бланко, Мойзес Ллоренс и Сэм Марсден пообщались с теми, кто знал Лео лучше всего, и теми, кто участвовал в том матче.

«Я подписал его на салфетке, потому что не мог позволить уйти»

До своего официального дебюта Месси успел обратить на себя внимание в товарищеском матче с «Ювентусом» на «Камп Ноу». Однако в мире без социальных сетей ожиданий было не так много, как в современную эпоху. Сколько людей знали о Месси в то время?

Мигель Анхель Лотина тренировал «Эспаньол» в момент дебюта Месси. Он известен по работе с «Реал Сосьедадом», «Депортиво» и «Вильярреалом», а в настоящее время руководит японским клубом «Серезо Осака».

«Когда я только был назначен тренером "Эспаньола" в 2004 году, мой помощник Тинтин Маркес говорил со мной о Месси. Вот тогда я впервые о нем и услышал. Тинтин сказал, что Лионель действительно очень умелый игрок, что он великолепен в эпизодах один на один, что он забивает много голов. Мы хотели арендовать его летом. В то время у него еще не было испанского паспорта, а три места, выделенные для футболистов из стран, не входящих в ЕС, в "Барселоне" были заняты. Тогда же он отыграл второй тайм в товарищеской встрече против "Ювентуса". Месси сыграл так хорошо, что "Барселона" решила проблему с паспортом, чтобы заявить его в первую команду на сезон», — сказал Лотина.

Карлес Решак сыграл за «Барселону» 449 матчей в период с 1966 по 1981 год, что на тот момент было рекордом. Он входил в состав руководства каталонского клуба, когда подписывал Месси на бумажной салфетке в 2000 году. Также Решак считался правой рукой Йохана Кройфа и был советником президента клуба.

«Я был в Аргентине, когда впервые услышал о парне по имени Лионель Месси. Я был удивлен, что мне говорили о 12-летнем мальчике, потому что сначала подумал, что речь шла о 18-летнем подростке. Поскольку я уже был там, подумал, что нужно пойти и взглянуть на него, и да, конечно, он меня удивил. Он был очень маленьким, но я увидел его необычные способности, особый инстинкт. Уже в Барселоне я подписывал его на бумажной салфетке, которую мне дал официант, потому что не мог позволить ему уйти. Его отец чувствовал какой-то подвох и хотел прекратить переговоры. Тогда я решил, что буду все делать на лету», — вспомнил Решак.

Эусебио Сакристан входил в тренерский штаб Франка Райкарда, когда Месси дебютировал за первую команду «Барселоны». Впоследствии он тренировал «Сельту», «Жирону», «Реал Сосьедад», а в качестве игрока провел за «сине-гранатовых» около 300 матчей с 1988 по 1995 год.

«Я не помню точно, когда впервые увидел его, но я слышал о нем, и его несколько раз вызывали на тренировки с основной командой. Я помню, что мы сразу удивились его смелости. У него была отличная техника, но самое главное, что он умело ей пользовался и выглядел сильнее даже более опытных футболистов. Он играл с невероятной легкостью», — подчеркнул Сакристан.

Макси Родригес и Месси стали близкими друзьями с тех пор, как встретились в Барселоне. Уроженцы Росарио и воспитанники «Ньюэллс Олд Бойз» хорошо проводили время в тот момент, когда первый выступал за «Эспаньол», а второй покорял своей игрой «сине-гранатовых».

«Я никогда не слышал о нем, когда был в Росарио, даже когда он начал играть. Лишь когда я приехал в Барселону, услышал о парне из молодежки "Ньюэллс Олд Бойз", который решил попробовать свои силы в "Барселоне". С тех пор я следил за ситуацией, все вокруг начали говорить, что у него большой потенциал. Через несколько недель его агент Орасио Гаджоли познакомил нас в аргентинском ресторане "Ла Пампа". Мы поели мяса и эмпанадас, но мало общались, потому что не были разговорчивыми. Однако со временем нашли общий язык. Это был 2002 год — старт моей карьеры в "Эспаньоле". Месси был маленьким, поэтому вряд ли помнил меня по аргентинскому клубу», — предположил Родригес.

Манель Эспосито сейчас тренирует бельгийский «Эйпен», а с 2003 по 2005 год играл за молодежную команду «Барселоны». Его время в каталонском клубе совпало с прибытием Месси, и оба они дебютировали за основу в 2003 году в товарищеском матче с «Порту». Травма не позволила Эспосито раскрыться в «Барсе»; преимущественно он играл за второсортные клубы, с «Оклендом» выиграл Лигу чемпионов АФК, а карьеру завершил в Бельгии.

«Мы несколько раз тренировались вместе, а затем нас вызвали на товарищескую встречу с "Порту" в ноябре 2003 года, и тех 15 минут ему хватило для того, чтобы превзойти свой потенциал. По пути на матч мы не разговаривали, потому что он был самым младшим из нас. Оглядываясь назад, я понимаю, что для нас это был просто шанс заявить о себе, для него же это был момент истины. Вот тогда мы и увидели, кем он станет. Да, он был ребенком, но играл как мужчина. Уровень его конкурентоспособности был значительно выше нашего, так что мы не удивились, что он так быстро провел первую официальную встречу на взрослом уровне», — признался Эспосито.

Орасио Гаджоли был первым агентом Месси и человеком, который проинформировал Решака о талантливом ребенке из Аргентины. Он до сих пор хранит в сейфе салфетку, на которой Месси, Решак и сам Гаджоли заключили сделку.

«Как только я приехал в аэропорт, чтобы забрать Месси и его отца Хорхе, то подумал, что мои аргентинские коллеги меня одурачили. Парень был таким маленьким, с такими тонкими ножками, которые только можно себе представить. Несмотря на все это, несмотря на стресс, будучи таким усталым из-за долгого перелета и смены часовых поясов, на следующий день Месси провел тренировочный матч, в котором был абсолютно лучшим. Он поразил нас всех своим движением, а также тем, как выходил из самых сложных ситуаций», — отметил Гаджоли.

Хорхе Мартин является владельцем ресторана «Лас Куартетас» в Барселоне, куда Месси регулярно ходил до тех пор, пока Пеп Гвардиола не изменил ему диету.

«Месси регулярно приходил со своей семьей. Он также заказывал еду у нас. Иногда он приходил с Пабло Сабалетой, с которым у него всегда были хорошие отношения. Впервые я его увидел с Гаджоли, который сказал мне, что этот парень будет очень хорошим футболистом. Тогда мы даже подумать не могли, что насколько хорошим», — сказал Мартин.

«Мы заметили, что для него не существовало преград»

Месси попал в сильнейший состав, где также были Роналдиньо, Деку, Хенрик Ларссон и Самюэль Это’О. Неужели люди тогда могли подумать, что у него есть шанс сыграть в дерби с «Эспаньолом»?

Решак: «Было очевидно, что он был рожден, чтобы играть в футбол, но я никогда не думал, что он станет лучшим в мире. Сейчас же Лео — самый важный игрок в истории нашего клуба».

Сакристан: «Райкард ко всему подходил разумно, никогда не спешил. Ту ночь в раздевалке я помню смутно. Помню, что Месси приветствовали с воодушевлением и всячески поддерживали его, особенно Роналдиньо, потому что он видел в нем что-то особенно и хорошо общался с ним на поле. Лео был стеснительным, но вскоре стал более открытым. Месси не попал в стартовый состав, мы выигрывали 1:0, а замена Деку была логичной. Решение мы приняли за несколько минут, потому что заранее ни о чем не договаривались. Это анекдотично, но мы заметили, что в официальном матче Месси делал все с такой же легкостью, как и на тренировках. Для него не существовало преград».

Родригес: «Я помню день его дебюта, потому что друг против друга сражались два игрока "Ньюэллс Олд Бойз" в одном из самых важных матчей Ла Лиги».

Алекс Гарсия — единственный тренер, под руководством которого Месси отыграл целый сезон до того, как попал в основу. Сейчас Гарсия входит в тренерский штаб «сине-гранатовых» и готовит отчеты о соперниках.

«Звезды так сошлись, что Месси вышел на поле. Я помню, как смотрел матч против "Эспаньола", и как был взволнован, когда он ступил на газон во встрече Примеры. Каждый тренер, работающий с молодежью, хочет, чтобы его воспитанник заиграл в основной команде. Не все добиваются этого, но те, кто выходит на этот уровень, заставляют собой гордиться».

Мартин: «Месси приезжал в "Лас Куартетас" на той же неделе, когда состоялся его дебют. Он ел говядину, а его любимым блюдом была "миланеса" — она ему очень нравилась. У нас сложились хорошие отношения. Я всегда относился к нему с уважением и старался соблюдать дистанцию. Он подарил нам футболку с номером 30 — такую же он носил в день дебюта. Он подписал ее, и мы повесили ее рядом с футболками Сабалеты, Макси Родригеса, Хавьера Савиолы, Маурисио Почеттино…»

«Все казалось очень простым»

Надев футболку с 30-м номером, Месси вышел на поле за несколько минут до финального свистка в качестве правого вингера. Ему было всего 17 лет, 3 месяца и 22 дня, когда Франк Райкард решил доверить ему место в составе. Что он успел сделать в своем дебютном матче?

Лотина: «Несмотря на то, что Лео отыграл всего несколько минут, можно было заменить, что это нетипичный игрок. Но, если честно, не каждый мог подумать, что он станет тем игроком, которым он стал. Тем не менее, я думаю, он превзошел все ожидания».

Решак: «Его дебют был всего лишь еще одним шагом целого процесса. Все развивалось логично, он выполнил все, что мы могли ожидать, и даже больше. Я был рад видеть его на поле».

Сакристан: «На тот момент резюме было таким: мы доверились 17-летнему парню, у него впереди длинная карьера, поэтому относимся ко всему спокойно. Не уверен, что дословно передал слова, но что-то в этом роде. Превзошел ли он ожидания в тот момент? Нет сомнений».

Родригес: «Я был поражен его навыками и природными способностями. Он смотрел на своих противников так естественно, что действительно привлекало наше внимание, учитывая его возраст. Месси никогда не боялся встречи с соперниками. Он был быстрым и сильным, несмотря на то, что был всего лишь мальчишкой. Конечно, я не знал, что Райкард вызвал его. У меня было много дел в "Эспаньоле". Что отличало Месси тогда? То же, что и сейчас: у него все казалось очень простым. Сейчас мы часто общаемся, но после того матча мы просто поприветствовали друг друга, вот и все».

Эспосито: «За несколько дней до того дня мы играли против "Уэски" на стадионе "Мини", а его вызов в основную команду нас не удивил. Мы смотрели игру по телевизору и сходили с ума, когда он заменил Деку. Месси был близок к тому, чтобы забить в ворота Камени, заставил защитника "Эспаньола" Альберто Лопо сыграть рукой на фланге. Что действительно привлекло мое внимание, так это то, что он столь органично играл с Андресом Иньестой, которого мы уже тогда считали выдающимся футболистом».

Алекс Гарсия: «Месси достиг уникальных, немыслимых высот. Еще тогда мы знали, что он играет в футбол по-другому, если сравнивать со всеми остальными. Он излучал уверенность, хотя не отличался большими габаритами. Самое главное, что он имел уникальный способ решения всех проблем. Именно поэтому, когда он вышел на игру с "Эспаньолом", несмотря на преимущество в счете, я знал, что он будет брать инициативу на себя, и именно так и случилось».

Гаджоли: «Сразу после матча мы отправились в ресторан "Ла Барса дель Саламанка". Затем посетили еще несколько аргентинских ресторанов: "Эль Лаурель" и "Лас Куартетас". Если я ничего не забыл, к нам присоединился его отец Хорхе. Через два часа после окончания встречи у меня зазвонил телефон. Это были представители "Эспаньола", которые спросили, знаем ли мы, что Месси не имел права играть. В то время на поле могли находиться только три иностранных игрока, а с Месси их получалось четыре. Мы объяснили, что Лео приехал в Барселону в возрасте 13 лет, так что стал ассимилированным игроком в академии. Если бы он попал к нам в 14 лет, то считался бы иностранцем. Очевидно, "Эспаньол" хотел просто получить три очка. Несмотря на наши объяснения, жалоба все же была подана, однако она ничего не дала. К слову, через некоторое время еще один руководитель "Эспаньола" Хавьер Тебас пытался возродить дело. Сейчас он является президентом Ла Лиги».

Все ли осознали, что родилась новая звезда?

Сакристан: «Он вышел далеко за рамки того, что я мог себе представить, потому что угадать его влияние было почти невозможно. Лео становился лучше день за днем, год за годом, а в то время никто даже подумать не мог, насколько долгим будет его спортивное долголетие. Я не думаю, что в мире есть спортсмен такого же высокого уровня, у которого хватило бы столько сил, чтобы держать себя выше остальных. Нет такого, как он».

Родригес: «После этого матча "Барселона" только и говорила о Месси. Фанаты были счастливы и даже гордились тем, что он играет за их команду. На поле он делал все непринужденно. Хотя он впервые столкнулся с нашими защитниками Давидом Гарсией и Лопо, он уже знал, как против них играть. Он многого добился за 15 лет в Ла Лиге и занял свое место среди величайших футболистов. Мы все должны ценить ту конкурентоспособность, которую он продемонстрировал в свой первый день».

Гаджоли: «Мы все видели, что Месси должен стать отличным футболистом. Однако со временем мы поняли, что он превзошел все ожидания. Он монстр, он уникален. Он выиграл пять "Золотых мячей" и был чрезвычайно надежным. Он мотивирует всех других игроков. Решак был единственным человеком, который действительно хотел видеть его в "Барселоне", и он боролся за право подписать Лео. И посмотрите, где сейчас Месси». 0