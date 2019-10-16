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    Франция выглядит плохо. У Дешама проблемы и много работы

    Тренерский штаб Дидье Дешама пока не может вновь наладить игру французской сборной

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    Дидье Дешам
    Дидье Дешам
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    Автор ESPN Жюльен Лорен рассуждает о том, что происходит с действующим чемпионом мира сборной Франции, которой не удается пока квалифицироваться на Евро-2020.

    Глубина состава французов не впечатляет

    Дидье Дешаму во вторник исполнился 51 год и это не тот праздник, о котором он мечтал. Позади тяжелые 10 дней для тренерского штаба сборной Франции. Прежде всего, команда Дешама еще не квалифицировалась на ЧЕ. Победа над Турцией дома в понедельник стала бы путевкой на турнир, но команда играла посредственно и пропустила гол почти сразу после того, как вышла вперед.

    Вдобавок к этому, стоит вспомнить плохую игру против Исландии на прошлой неделе, несмотря на победу. Также есть травмы Уго Льориса, Поля Погба, Н'Голо Канте и Килиана Мбаппе. Это показывает, что глубина сборной Франции не так уж впечатляет, как кажется на первый взгляд.

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    • Конечно, «синие» по-прежнему находятся в комфортной ситуации и выйдут на Евро-2020 выйдут без проблем. Просто через месяц надо будет победить Молдову. Но даже официальный выход на турнир не решит всех проблем, которые возникли у команды в последнее время.

    Гризманн разочаровал игрой, Дешам — выбором игроков

    Гризманн не может стать звездой сборной Франции
    globallookpress.com

    Взгляните на их атаку. Франция забила только два гола в двух играх — оба на счету Оливье Жиру после стандартов. Против исландцев это был пенальти, против Турции — угловой. Команде не хватало творчества, движения и банального желания в атаке. Против Турции проблема выглядела как коллективная неэффективность. Французы не реализовали несколько отличных моментов.

    Когда Погба и Мбаппе отсутствуют, очевидно, становится сложнее создавать и забивать. Но эта ситуация была отличным поводом для Антуана Гризманна взять на себя больше ответственности и повести партнеров за собой. В отсутствие ряда ключевых игроков, команда сильно зависела от звезды «Барселоны». Гризманн много бегал, боролся, старался и заработал пенальти в Исландии, а также сделал ассист против турков, но в целом выглядел не слишком убедительно.

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    • Как мы поняли еще на ЧМ-2018 в России, Дидье Дешам — оборонительный тренер, который всегда сохраняет в своей команде равновесие и остороржный менталитет с оглядкой на свои ворота, прежде чем идти в атаку.

    Дешама критиковали за состав против Турции. Он поставил справа Муссу Сиссоко, а в нападение — Виссама Бен Йеддера. Кингсли Коман также играл не слишком убедительно на своем фланге.

    «Какую более атакующую команду вы хотите? У нас было восемь моментов, а могло быть 15 или 20. У меня нет никаких сожалений», — заявил Дешам после матча.

    Топы сборной Франции незаменимы

    Жиру — главный бомбардир сборной Франции
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    Эти матчи показали, насколько важны Канте, Погба и Мбаппе для Франции. Конечно, в этом нет ничего удивительного, но все равно раньше казалось, что есть ресурсы для замены. Это была ошибка. Толиссо и Матюиди слишком ограничены в работе с мячом. Коман, Лемар и Сиссоко — хорошие игроки, но все-таки не топ.

    Героем последних матчей стал Жиру, который забил уже 38 мячей в 95 матчах за сборную, отставая от Мишеля Платтини всего на три точных удара. Но сборной Франции стоит беспокоиться, что ее лучшему бомбардиру 33 года и он не является основным форвардом в «Челси».

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    • Больше всего Дешама разозлило, когда Гризманн не реализовал шикарный свободный удар. Голкипер французов Стив Манданда мог сыграть более уверенно в своих владениях, когда забивала Турция.

    С чемпионского лета прошлого года треть пропущенных мячей случилась у французов с углового или штрафного. Это надо исправлять. Сможет ли Дешам решить проблему до старта Евро?

    Два матча против Исландии и Турции должны стать поводом для сборной Франции вновь напомнить всем своей игрой, что эта команда — чемпион мира. 0

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