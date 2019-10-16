Все обладатели премии Golden Boy. Как сложились их карьеры?

2003. Рафаэль ван дер Ваарт («Аякс»)

Ван дер Ваарт был создан для величия. Оттачивая свое мастерство на улицах Амстердама, в котором он вырос, Рафаэль в 10 лет был принят в академию «Аякса», где превратился в превосходного технически игрока, который через 12 лет покинул Нидерланды, чтобы присоединиться к «Гамбургу».

Ван дер Ваарт регулярно играл за «Аякс» уже в 17 лет и дважды выиграл с командой чемпионат Нидерландов (в 2002 и 2004 годах), зарекомендовав себя как полузащитник, который умеет забивать голы — 14 точных ударов в сезоне 2001-2002 и 18 в следующем сезоне, в котором из-за травмы он провел только 41 матч.

Эти травмы в итоге сделали свое дело. Акции ван дер Ваарта упали еще до того, как в 2005 году он неожиданно перешел в «Гамбург». Но его переезд в Германию оказался мудрым решением. В 2008 году за 13 миллионов евро ван дер Ваарта подписал «Реал». Нидерландец провел в Мадриде два сезона, не выиграв ни одного трофея, после чего перебрался в «Тоттенхэм», где был популярен в течение двух сезонов. Затем Рафаэль вернулся в «Гамбург».

Это возвращение стало началом конца. Ван дер Ваарт регрессировал с той же скоростью, что и его клуб. Период в «Бетисе» был еще хуже — ван дер Ваарт почти не играл и покинул клуб через год. В итоге, поиграв еще пару лет в датских «Мидтьюлланде» и «Эсбьерге», нидерландец повесил бутсы на гвоздь.

Рафаэль ван дер Ваарт globallookpress.com

2004. Уэйн Руни («Эвертон»)

Он провел два сезона за первую команду «Эвертона» и выступил на Евро-2004 за сборную Англии. Переход в топ-клуб был лишь вопросом времени. «Манчестер Юнайтед» забрал его за более чем 25 миллионов фунтов — в то время это был рекорд для игрока в возрасте до 20 лет.

Под руководством Алекса Фергюсона он забил 11 голов в АПЛ в своем дебютном сезоне в «МЮ», а затем провел еще десять сезонов, записывая себе в актив двузначные цифры. Руни покинул «Ман Юнайтед» с пятью чемпионскими титулами, а также победой в Лиге чемпионов.

Уэйн Руни globallookpress.com

Успех на крупных турнирах со сборной Англии был неуловим, но в 2015 году Руни сумел стать лучшим бомбардиром в истории сборной, а в 2016 году — рекордсменом по количеству матчей среди полевых игроков. Оба этих достижения немного замаскировали тревожный регресс нападающего. Хотя Руни не выглядел лучшим образом еще с последних лет Фергюсона в «МЮ».

2005. Лионель Месси («Барселона»)

«Я никогда не видел ничего подобного в исполнении тинейджера», — говорил Фабио Капелло, когда увидел, как аргентинский юноша разбирается с обороной «Ювентуса» в предсезонном товарищеском матче в 2005 году.

«В конце матча я подошел к Франку Райкаарду и попросил его дать нам Месси в аренду на сезон, потому что у них уже было три игрока из стран, не входящих в ЕС (Месси только предстояло получить испанский паспорт в следующем месяце). Но в ответ он просто засмеялся и сказал, что у нас нет шансов».

Конечно, «Барса» уже прекрасно понимала, какой вундеркинд есть в их составе. Но теперь это увидели и все остальные. Месси на тот момент не забивал голы пачками, но когда люди видели его дриблинг, у них отвисала челюсть. Он только перешагнул возраст тинейджера, а его уже считали одним из лучших в мире.

«Лучший в мире? Я-то и в 'Барселоне' не лучший», — шутил великий Роналдиньо в конце 2005 года. Но на самом деле это была не шутка. Блеск Роналдиньо гипнотизировал, но был мимолетным, что не могло не разочаровывать. В отличие от Месси, который с годами становился только лучше.

Десять титулов Ла Лиги с «Барселоной» и еще четыре победы в ЛЧ говорят лишь о части истории футболиста, который забил 604 гола в 692 матчах за свой единственный клуб. И в 32 года он по-прежнему все также великолепен.

2006. Сеск Фабрегас («Арсенал»)

Фабрегас дебютировал за первую команду «Арсенала» уже в 16 лет, а три года спустя закрепился в основном составе команды, играя плечом к плечу с такими опытными игроками, как Жилберто Силва и Патрик Виейра.

Фабрегас — возможно, лучший из учеников Венгера. Испанцу пришлось взять на себя большую ответственность после того, как Виейра в 2005 году ушел в «Ювентус». И он отреагировал впечатляющими результатами. На момент победы в премии Golden Boy в 2006 году он в 18 лет уже преодолел три четверти пути к ста матчам в АПЛ.

Сеск Фабрегас globallookpress.com

Но трофеи так и не приходили. В 2005 году Фабрегас поднял над головой Кубок Англии, но больше так и не почувствовал вкус побед с «Арсеналом». В итоге в 2011 году он вернулся домой в Испанию и в 2013 году выиграл с «Барселоной» Ла Лигу (но не Лигу чемпионов). Однако в целом его возвращение на родину вряд ли пошло по плану. Переход в «Челси» в 2014 году был правильным для всех сторон.

2007. Серхио Агуэро («Атлетико»)

Когда вы дебютируете во взрослом футболе в 15 лет, люди определено будут много ожидать от вас. Просто спросите, например, Фредди Аду, который дебютировал в 14. А когда два года спустя вы забиваете, возможно, величайший гол в истории клуба?

Агуэро сделал и то, и другое в составе «Индепендьенте», прежде чем в 2006 году за 23 миллиона евро перебрался в «Атлетико». Там он продолжил свое восхождение к вершинам, заменив в нападении Фернандо Торреса. На старте сезона 2007-2008 Агуэро забил семь раз в одиннадцати матчах, в том числе в матче первого тура против «Реала». После этого он стал обладателем награды Golden Boy.

В своем последнем сезоне в составе «Атлетико» (2010-2011) Агуэро забил 20 голов и получил возможность перебраться в «Манчестер Сити» за 38 миллионов фунтов. Этот трансфер оказался блестящим соотношением цены и качества.

2008. Андерсон («Манчестер Юнайтед»)

«Андерсон — лучше, чем Клеберсон», — пел «Олд Траффорд». Предполагалось, что его будущее будет ярким, после выступления за «Гремио» на позиции атакующего полузащитника его рекламировали, как «нового Роналдиньо», что позволило ему перейти в «Порту». Но к концу его карьеры в «Манчестер Юнайтед» в 2015 году об этой репутации пришлось забыть.

Алекса Фергюсона привлекли прекрасные технические навыки бразильца, когда в 2007 году он заплатил за 19-летнего бразильца около 20 миллионов фунтов. Но Андерсону было некомфортно в его новой роли и он практически не беспокоил вратарей соперника, как раньше. Чтобы забить свой первый гол в «МЮ», ему понадобилось более 40 матчей.

Андерсон globallookpress.com

Травмы тоже не помогли, как и то, что блестящий Пол Скоулз был просто намного лучшим игроком и вытеснил Андерсона из состава после своего решения не завершать карьеру в 2012 году. В 2014 году Андерсон был отдан в аренду «Фиорентине» (которая решила не подписывать игрока на постоянной основе), а затем в феврале 2015 года он вернулся домой в Бразилию, где присоединился к «Интернасьоналю».

2009. Алешандре Пато («Милан»)

Вы бы не поверили в это, когда посмотрели бы на растерявшего форму бразильца, который переходил в «Челси» в сезоне 2015-2016. Но во время своего выступления за «Интернасьональ» Пато был самой обсуждаемой фигурой юношеского футбола.

В 2007 году «Милан» заплатил за него 13 миллионов фунтов. И он ответил девятью голами в своих первых 18 матчах в Серии А. В первые четыре сезона на самом деле все было очень даже хорошо. Хотя выиграть чемпионский титул Пато удалось только в сезоне 2010-2011, к тому моменту бразилец забил 50 голов в 102 матчах за «россонери».

Алешандре Пато globallookpress.com

Но затем начались проблемы с травмами. Сперва была проблема с бедром, затем мышечное перенапряжение после сорвавшегося трансфера в ПСЖ, а затем еще одна травма бедра. Это было начало конца для Пато в «Милане». В 2013 году за 15 миллионов евро он присоединился к «Коринтиансу» и забил в дебютном матче. Но вскоре его форма ухудшилась и он еще больше разозлил фанатов своим незабитым пенальти в стиле Паненки, из-за которого его команда вылетела из Кубка Бразилии.

Затем он отправился в аренду в «Сан-Паулу», а когда пришла пора возвращаться в «Коринтианс», то в этом клубе всеми силами пытались избавиться от игрока, который выступал слабо. И вот тут появился «Челси», но «синие», как и ожидалось, не стали подписывать его на постоянной основе. Летом 2016 года это сделал «Вильярреал», заплатив всего 3 миллиона евро за 60% прав (как ни странно, остальные 40% принадлежат Пато). В конце концов Пато отправился в Китай — в январе 2017 года он перешел в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Теперь же он вернулся в «Сан-Паулу».

2010. Марио Балотелли («Манчестер Сити»)

Быстрые машины, фейерверки, футболки, дартс и проблемы с тренировочными майками. К сожалению для Балотелли, его помнят по всем этим вещам, а не игре в футбол. Хотя в 2010 году все выглядело так хорошо.

Конечно, он переходил в «Ман Сити» с репутацией мальчишки. Но это было весело, и плюс — он все же мог немного играть в футбол. Еще до своего 20-летия он забил 20 мячей в Серии А в 54 матчах и дебютировал за сборную Италии за два дня до своего перехода в «Сити».

После яркого старта в «Ман Сити» — голы чередовались с травмами и дисквалификациями — Балотелли выиграл награду Golden Boy, обойдя Джека Уилшира из «Арсенала». «Как его зовут? Уил...? Нет, я его не знаю. Но в следующий раз, когда буду играть против 'Арсенала', буду пристально за ним следить. Возможно, я покажу ему награду Golden Boy и напомню, что выиграл ее», — говорил итальянец о своем сопернике.

Далее на линии огня оказались бывшие победители премии: «Только один из них немного сильнее меня — Месси. Все остальные позади меня. Я рад получить награду, но кто, кроме меня, мог ее получить? Два года назад я финишировал шестым, а затем четвертым в 2009 году. Настала моя очередь. Моя цель состоит в том, чтобы превратить этот приз в Золотой мяч. Получить эту награду — хорошее предзнаменование для достижения этой цели».

К сожалению для Бало, его выступления на поле и за его пределами таким предзнаменованием не стали. Роберто Манчини устал от его выходок и отправил его паковать вещи, чтобы перейти в «Милан» — сперва в аренду, затем на полноценный контракт. Затем Брендан Роджерс попытался дать шанс форварду в «Ливерпуле». Конечно, ничего не вышло. «Переход в 'Ливерпуль' был худшим решением в моей жизни», — говорил потом Балотелли.

2011. Марио Гетце («Боруссия» Д)

Когда Гетце был признан лучшим молодым игроком Европы в 2011 году, к тому моменту он уже выиграл Бундеслигу и собирался сделать это снова в следующем году.

Один из символов «юношеской» революции Юргена Клоппа в «Боруссии», Гетце был вторым по количеству ассистов в Бундеслиге 2010-2011. А его команда обошла «Баварию», чтобы взять титул. Следующий сезон он также начинал в отличной форме, и его награда в декабре была вполне оправданной. Однако за ней последовала травма бедра, которая практически закончила сезон для Гетце. Он вернулся лишь на последние три игры сезона, забил в одном из них, а «Боруссия» защитила свой титул.

Марио Гетце globallookpress.com

Гетце остался в Дортмунде еще на сезон, прежде чем его переманила «Бавария». Но ему не было гарантировано место в стартовом составе, а его финальный сезон в Мюнхене был омрачен травмами и проблемами.

Несмотря на то, что Пеп Гвардиола заявлял о своей любви к сборной Германии, он не всегда мог найти для Гетце место в состав, поэтому летом Марио отправился обратно в Дортмунд за 26 миллионов евро. «Сегодня, три года спустя и в 24 года, я смотрю на решение уйти в другом свете», — говорил он позже.

2012. Иско («Малага»)

«Валенсия» за последние годы, возможно, и вырастила некоторых хороших игроков, которые потом пошли на повышение. Но они также хорошо совершают ошибки. Продажа Иско всего за 6 миллионов евро в 2011 году стала одной из них. В сезоне 2010-2011 ему было предоставлено слишком мало возможностей проявить себя.

«Малага» была слишком счастлива заполучить его. С молодым испанцем был подписан пятилетний контракт. 19-летний игрок сразу же стал получать игровую практику. Он усилил команду и помог ей выйти в Лигу чемпионов с четвертого места.

Иско globallookpress.com

В следующем сезоне под руководством Мануэля Пеллегрини Иско помог «Малаге» впечатляюще выступить в ЛЧ. Они прошли групповой этап, обыграли «Порту», а затем только «Боруссия» не позволила им выйти в полуфинал, забив один из голов из офсайда.

Иско провел отличный сезон, к тому же еще и помог сборной Испании U-21 стать чемпионом Европы. После этого он перешел в «Реал» за 30 миллионов евро на фоне интереса со стороны «Манчестер Сити».

2013. Поль Погба («Ювентус»)

Алекс Фергюсон, возможно, не особо рассчитывал на Поля Погба во время первого периода француза в «МЮ», но футбольные журналисты Европы выбрали полузащитника победителем премии Golden Boy в 2013 году — после того, как Погба поменял Англию на Италию.

Француз стал постоянным игроком основы в «Ювентусе» во второй половине сезона 2012-2013, выделяясь впечатляющим сочетанием атлетизма и техники. С января по май Погба с первых минут выходил на поле в 13 из 17 матчей под руководством Антонио Конте. Он завершил сезон с пятью голами и медалью победителя Серии А на шее.

20-летний футболист продолжил в том же духе в следующем сезоне, играя рядом с Андреа Пирло и Артуро Видалем. Он сумел опередить награду Golden Boy, опередив Ромелу Лукаку.

Погба провел еще пару сезонов в Турине, дважды выиграв домашний «дубль» и продолжая свой прогресс. Погба в «Ювентусе» утвердился как один из лучших игроков мира. Возвращение в «МЮ» состоялось летом 2016 года, когда «Красные дьяволы» установили мировой рекорд, заплатив 89 миллионов фунтов.

2014. Рахим Стерлинг («Ливерпуль»)

Возможно, голы Луиса Суареса и Дэниела Старриджа позволяли «Ливерпулю» бороться за чемпионство в сезоне 2013-2014, но Стерлинг был еще одним важным участником той команды Брендана Роджерса. Он начал 2014 год в превосходной форме, забив в декабре «Норвичу», «Тоттенхэму» и «Кардиффу». И его выступления в следующие несколько месяцев заставили болельщиков обратить внимание на свой талант.

Летом Суарес перешел в «Барселону», а Старридж проводил много времени в лазарете, и Стерлинг стал еще более важным игроком для «красных». Это, вероятно, и поспособствовало тому, что он выиграл награду Golden Boy вскоре после 20-летия.

Рахим Стерлинг globallookpress.com

Он присоединился к «Ман Сити» летом 2015 года за 49 миллионов фунтов. Поначалу он отмечался лишь вспышками, но в целом его дебютный сезон на «Этихад» получил не слишком восторженные отзывы. Он также не лучшим образом выступил на Евро-2016 во Франции — слабая игра сделала его козлом отпущения для фанатов и СМИ.

Но Пеп Гвардиола сумел превратить вингера в другого футболиста. Под руководством каталонца Стерлинг превратился в талисман клуба и своей страны.

2015. Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»)

До 2015 года Марсьяль лишь 14 раз выходил в стартовом составе «Монако» в Лиге 1. Так что тот факт, что он закончил год как самый дорогой футболист-тинейджер всех времен, демонстрирует то, насколько хорошо он провел весь год.

Во второй половине сезона 2014-2015 он отличился за «Монако» 11 раз и получил первый вызов в сборную Франции в августе. Спустя всего несколько дней после этого «МЮ» заплатил за 19-летнего игрока 26 миллионов фунтов. На тот момент этот ход расценивался многими как паническая покупка.

Но вскоре такие разговоры утихли. Марсьяль забил потрясающий сольный гол в своем дебютном матче с «Ливерпулем», а восемь дней спустя отличился в игре с «Саутгемптоном». К концу 2015 года он стал регулярным игроком основы «МЮ», так что неудивительно, что он получил награду Golden Boy.

Во второй половине сезона 2015-2016 он был также хорош, обеспечивая скорость, которой зачастую не хватало унылой команде Луи ван Гала, и помог «МЮ» выиграть Кубок Англии, забив в полуфинале. К сожалению, с тех пор для него все стало только ухудшаться.

2016. Ренату Санчеш («Бавария»

Ренату Санчеш прошел путь от победы на Евро-2016 со сборной Португалии и трансфера в «Баварию» за 35 миллионов евро до игры за «Суонси» чуть больше чем за год — в валлийский клуб он перешел на правах аренды.

Санчеш был лауреатом награды Golden Boy в 2016 году. Он ворвался в первую команду «Бенфики» и помог «орлам» дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов, где они уступили только «Баварии». Тинейджер заслуженно попал в состав сборной Португалии на Евро-2016. И в сборной он демонстрировал высочайший уровень, заработав приз лучшему молодому игроку турнира.

Однако в первый сезон в «Баварии» Санчешу так и не удалось отойти после неудачного дебюта. Карло Анчелотти, похоже, не доверял ему. Тренер предпочитал задействовать более опытных и проверенных игроков. В итоге Санчеш лишь 6 раз вышел в основе «Баварии» за сезон, а несмотря на что-то вроде возрождения в сезоне 2018-2019 летом он был продан «Лиллю» за 25 миллионов евро.

Ренату Санчеш globallookpress.com

2017. Килиан Мбаппе (ПСЖ)

В середине 2017 года Мбаппе стал вторым самым дорогим футболистом в истории. ПСЖ согласился подписать его за 180 миллионов евро. Более того, после того, как Килиан помог «Монако» дойти до полуфинала Лиги чемпионов и выиграть Лигу 1, он выглядел абсолютно стоящим этих денег.

В 18 лет Мбаппе завершил сезон 2016-2017 с 26 голами в 44 матчах, в том числе важнейшие в ворота «Манчестер Сити» и «Боруссии» на пути к полуфиналу ЛЧ. В марте он дебютировал за сборную Франции и стал вторым самым молодым игроком в истории сборной.

В ПСЖ он продолжил двигаться по восходящей траектории, сформировав разрушительную атакующую линию с Эдинсоном Кавани и Неймаром. Мбаппе забил в дебютном матче с «Метцом», а несколько дней спустя в ворота «Селтика» в ЛЧ. К декабрю Мбаппе стал самым молодым игроком, который забил 10 голов в ЛЧ, а летом он стал чемпионом мира со сборной Франции.

2018. Маттейс де Лигт («Аякс»)

На самом деле не было никаких сомнений, что летом 2019 года де Лигт перейдет в топ-клуб. Вопрос был лишь в том, что за клуб это будет. В конце концов «Ювентус» выделил 75 миллионов евро, чтобы подписать де Лигта и удовлетворить его агента Мино Райолу. Туринцы опередили «Барселону», которая долгое время считалась фаворитом.

Маттейс де Лигт globallookpress.com

Награду Golden Boy де Лигт получил в разгар своего блестящего сезона, когда «Аякс» едва не вышел в финал Лиги чемпионов. Но даже попадание в полуфинал было свидетельством замечательного сезона, в котором они прошли «Реал» и выиграли национальный чемпионат.

В 2018 году де Лигт укрепил свое место в сборной Нидерландов, когда помог ей одержать блестящие победы над Португалией, Германией и чемпионами мира Францией. 0