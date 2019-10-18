Серия А. Как дела у команд из топ-шестерки?

«Ювентус»

«Бьянконери» вернулись на вершину таблицы и уже успели обыграть и «Наполи», и «Интер». Возможно, это совпадение, но прогресс команды совпал с выздоровлением Маурицио Сарри от пневмонии и его возвращением к тренировочному процессу.

Поворотным моментом стала смена схемы на 4-4-2, вызванная травмой самого влиятельного игрока «Ювентуса» в начале сезона Дугласа Косты, не говоря уже о количестве и качестве полузащитников, которые есть в распоряжении Сарри. Команда теперь выглядит лучше физически и способна играть с высокой линией и с большей интенсивностью.

«Ювентус» по-прежнему непобедим, а выступление команды во всеитальянском дерби выглядело, как проверка решения руководства клуба расстаться с Массимилиано Аллегри и назначить Сарри.

Маурицио Сарри globallookpress.com

Новому тренеру было непросто. Летом не была проведена чистка состава. Эмре Джан остался недоволен тем, что не был включен в заявку на Лигу чемпионов. «Ювентус» надолго потерял капитана Джорджо Кьеллини, который перенес операцию. А позиция правого защитника настолько истощилась, что теперь Хуан Куадрадо открывает себя заново.

Важность Блеза Матюиди стала сюрпризом. Миралем Пьянич, возможно, демонстрирует свой лучший футбол в карьере, а Пауло Дибала и Гонсало Игуаин делают все возможное, чтобы доказать неправоту клуба, который пытался их продать. Сарри все еще предстоит интегрировать Адриена Рабьо, что легче сказать, чем сделать, учитывая всю ту работу, которую выполняет Матюиди, чтобы прикрывать Криштиану Роналду.

Аарон Рэмзи оказал большое влияние, сделав возможным переход на схему в четыре полузащитника. Но если здоровье снова подведет его, то возникнет вопрос, не попробует ли Сарри одновременно выпустить на поле Роналду, Дибалу и Игуаина. Предстоящие игры с «Лечче» и «Дженоа» предоставляют возможности для экспериментов.

«Интер»

«Нерадзурри» подошли к паузе на матчи сборных после настоящей проверки — двух подряд поражений в топ-матчах против «Барселоны» и «Ювентуса». К сожалению для «Интера», всеитальянское дерби было седьмым матчем для команды за 21 день — в том числе после 45 минут, проведенных в меньшинстве против «Сампдории» и после энергозатратного матча на «Камп Ноу», в котором команда отлично играла на протяжении часа и заслужила намного больше, чем поражение со счетом 1:2.

Для «Интера» этот старт в чемпионате стал лучшим с 1966 года. Они выиграли миланское дерби, они пропустили меньше всех. Антонио Конте вернул к жизни Антонио Кандреву. А все новые подписания, кроме Валентино Лазаро, незамедлительно взялись за дело.

Однако на прошлой неделе перед паузой на матчи сборных возникли некоторые интересные вопросы. Лучшие выступления «Интера» совпали с появлением Алексиса Санчеса, а не с Ромелу Лукаку в роли напарника Лаутаро Мартинеса. То, что чилиец не смог сыграть против «Ювентуса», навредило «Интеру», а его травма, которую он получил в сборной, ограничивает возможности Конте. Кристиано Эспозито теперь, похоже, уже не сможет принять участие в ЧМ-2019 среди юношей до 17 лет.

Алексис Санчес globallookpress.com

Лукаку остается лучшим бомбардиром «Интера» (3 гола), но один гол в шести последних матчах поубавил энтузиазм вокруг его подписания. Команды Конте никогда не зависят от одного игрока в плане голов. Как правило, забитые мячи распределяются более равномерно, и в этом сезоне за «Интер» забивали уже восемь разных футболистов. Многие из них — полузащитники.

При этом было заметно, что наименее убедительные выступления «Интера» случились либо тогда, как Сэнси отдыхал (например, взгляните на первый тайм матча против «Лацио»), либо когда отсутствовал из-за травмы (как в матче с «Юве»). Конте нужно понять, как преодолевать непредвиденные обстоятельства.

«Аталанта»

Поражения от загребского «Динамо» и донецкого «Шахтера», а также два предстоящих спаренных матча против «Манчестер Сити» говорят о том, что в Лиге чемпионов у «Аталанты» вряд ли есть будущее. Но при том темпе, который они набрали в Серии А, команда Джан Пьеро Гасперини, вероятно, сможет вернуться в групповой этап ЛЧ в следующем сезоне.

Для «Аталанты» этот старт сезона — лучший с 1961 года. Каждое лето из команды уходили футболисты, но на этот раз все было по-другому — коллектив ужалось сохранить, и эта стабильность позволила «Аталанте» подняться на то место, на котором они финишировали в мае.

Состав при этом стал только лучше. В лице Руслана Малиновского они нашли игрока, который столь же великолепен в плане технических навыков, что и Йосип Иличич и Алехандро Гомес. Его влияние на команду оказалось мгновенным. То же самое можно сказать и про Луиса Муриэля, который, выйдя со скамейки запасных, помог «Аталанте» обыграть СПАЛ в первом туре. У колумбийца самое лучшее соотношение минут к голам в лиге. И сейчас, когда Дуван Сапата получил травму, «Аталанта» особенно нуждается в нем.

Луис Муриэль globallookpress.com

В текущем календарном году в пятерке топ-лиг Европы только Роберт Левандовски, Килиан Мбаппе, Карим Бензема, Лионель Месси и Серхио Агуэро забили больше, чем Сапата. Его важность нельзя преуменьшать. Неизвестно, сможет ли Муриэль тянуть эту ношу без него. «Аталанта» — вторая по ожидаемым голам после «Болоньи», поэтому шансы у Муриэля обязательно будут. Вопрос в том, сможет ли колумбиец, который предрасположен к травмам, оставаться неизменно здоровым, пока его соотечественник восстанавливается.

Вторая серия из семи матчей за 21 день станет новым тестом для команды. Но в отличие от других команд, которые ведут борьбу за попадание в топ-четверку, «Аталанта» не находится в так называемом «переходном» периоде.

«Наполи»

По собственному признанию Карло Анчелотти, второго места недостаточно. Для «Наполи» настало время выиграть чемпионат или хотя бы Кубок. Проблема в том, что неаполитанцы уже на шесть очков отстают от лидера, и последние четыре матча в значительной степени ударили по их акциям. Анчелотти еще предстоит найти баланс между неконтролируемыми победами со счетом 4:3 и поражениями, а также безголевыми матчами против «Генка», «Торино» и тем незаслуженным поражением (0:1) против «Кальяри» на своем поле.

Не совершайте ошибку, думая, что «Наполи» превратился из слишком атакующей команды в слишком оборонительную. В конечном счете их подвела плохая реализация. Тот же великолепный Дрис Мертенс дважды пробивал в каркас ворот в матче против «Кальяри», а Аркадиуш Милик, который не забивал полгода, упустил пару шансов в матче против «Генка». Несмотря на хороший старт Фернандо Льоренте в Неаполе, легко понять, почему клуб так интересовался подписанием Мауро Икарди.

Дрис Мертенс globallookpress.com

Ирвинг Лосано забил в своем дебютном матче против «Ювентуса», но пока что у него возникают трудности с тем, чтобы быть столь же значимым игроком для команды, как в ПСВ. Анчелотти необходимо ускорить его адаптацию. Что касается Лоренцо Инсинье, то он разочаровал Анчелотти на тренировках и в матче против «Генка» остался на трибунах.

Вратарю «Наполи» Алексу Мерету пришлось производить впечатление из-за неуверенной игры Калиду Кулибали на старте сезона и последующей дисквалификации. Не говоря уже о том, насколько уязвимой выглядит команда, когда теряет мяч. У Аллана есть двигатель, чтобы бегать очень много (только два игрока в Серии совершили больше отборов в этом сезоне), но он не может самостоятельно помогать обороне. Анчелотти второй сезон работает с командой. Это уже не команда Сарри, и в межсезонье она не теряла своих лидеров. Так что терпение руководства начинает заканчиваться.

«Рома»

С приходом Паулу Фонсеки «Рома» начала играть в свой самый привлекательный футбол со времени ухода Лучано Спаллетти. В первых четырех играх под руководством португальского тренера «Рома» забила 12 голов. В прошлом сезоне Эдину Джеко понадобилось 17 матчей, чтобы забить столько же голов (4), сколько у него есть в прошлом сезоне. Боснийский форвард был близок к тому, чтобы уехать летом, но вместо этого вернулся к своим лучшим результатам.

Генрих Мхитарян уже стал культовым персонажем для фанатов «Ромы» и уже обзавелся собственной фанатской песней. Ему удалось отличиться в своем дебютном матче. Даже Джастин Клюйверт включился.

Пау Лопес — это апгрейд Робина Ольсена, взгляните только на его сэйв после удара Роберто Сориано в матче с «Болоньей». Александр Коларов забивает со штрафных не меньше, чем Месси, а Крис Смоллинг («Смальдини», если хотите) уже преуспел больше, чем ожидали скептики.

Крис Смоллинг globallookpress.com

Один сухой матч из девяти тем не менее указывает на то, что Фонсеке еще есть над чем работать, чтобы «Рома» лучше оборонялась как команда. Они трижды лидировали в матче против «Дженоа», но не смогли удержать победный счет. А если бы «Лацио» четыре раза не попадал в каркас ворот, «Рома» проиграла бы в дерби. Джанлука Манчини, который был удален в матче против «Болоньи» и заработал пенальти в свои ворота в игре с «Кальяри», все еще приспосабливается игре в задней четверке.

Необходимость справляться с постоянными травмами — это проблема для Фонсеки с настоящего момента и до самого Рождества. Лоренцо Пеллегрини — большая потеря. К тому же «Рома» пока сыграла только против одной команды из топ-шестерки Серии А прошлого сезона.

Что касается судейства в некоторых матчах, то здесь слово владельцу Джиму Паллотте. «Просто устал от этого дерь*а», которое стоит нам выигранных матчей. Слишком много раз в этом году. Не уверен, матч против какого соперника я смотрел сегодня — может, против судьи«, — пишет Паллотта в Twitter.

"Лацио"

Никто не говорит о них, только если это не какие-то ненормальные причины. Но вообще-то за последние восемь лет "Лацио" выиграл в Италии больше трофеев, чем кто-либо за исключением "Ювентуса". Как и в случае с "Аталантой", очевидна польза от сотрудничества с тренером и стабильным составом игроков.

Симоне Индзаги globallookpress.com

Если брать в расчет, то как они выступали до сих пор, то "Лацио" определенно заслуживает более высокого места в таблице, чем шестое. В дерби против "Ромы" соперника спас каркас ворот, а во время их визита на "Сан-Сиро" Самир Ханданович превратился в Спайдермена. А то, как они умудрились проиграть СПАЛу после впечатляющего первого тайма и вовсе является загадкой.

"Лацио" приобрел репутацию команды, которая может потерять очки в выигрышной ситуации, но что вы скажете насчет их побед в Кубке Италии и Суперкубке? Также странно то, что команда, которая выглядит такой опасной и плодовитой в атаке, как "Лацио" в сезоне 2017-2018, производит впечатление расточительной. Восхитительный Хоакин Корреа был бы настоящим нападающим, если бы только мог завершать атаки. Что касается Чиро Иммобиле, он вновь может выиграть гонку бомбардиров, но его промахи по-прежнему запоминаются не меньше, чем голы.

Кроме того, Симоне Индзаги до сих пор не может поверить в то, что ему повезло еще сезон рассчитывать на Луиса Альберто и Сергея Милинковича-Савича. Спортдиректор "Лацио" Игли Таре предоставил Индзаги больше возможности для создания ширины, подписав быстрого Мануэля Лаццари, который может заполнить пустоту, оставленную Фелипе Андерсоном.

Что касается Хони, то тренер по-прежнему предпочитает возрастного капитана Сенада Лулича и не без оснований. Испанцу еще предстоит доказать свое умение играть без мяча. Но его кроссы — это просто манна небесная.

Никто не говорит о "Лацио", никто не говорит и об их вратаре Томасе Стракоше или об их центральном защитнике Франческо Ачерби, которого — это нужно подчеркнуть — Роберто Манчини продолжает использовать в паре с Леонардо Бонуччи в отсутствие капитана сборной Италии Кьеллини. 0