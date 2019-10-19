Эль-Класико утонуло в политике. Что повлияло на перенос матча «Барселона» — «Реал»

Беспорядки, столкновения, пожары

Лионель Месси только получил свою шестую «Золотую бутсу», когда на совещании находились президент и совет директоров «Барселоны». В тот момент Месси и компания еще не знали, что руководство Примеры отправило письмо в Федерацию футбола Испании с призывом перенести игру каталонцев с «Реалом».

Таким образом, через десять дней «Барса» не сыграет с «Реалом» на «Камп Ноу». Вместо этого они могли бы провести поединок в Мадриде.

Но последнее — лишь предположение. В итоге было решено вообще не играть. Матч пройдет ориентировочно 18 декабря, примерно через семь недель. Эту идею поддержали оба клуба.

Как мы пришли к такой ситуации?

«В этом нет никакого смысла», — сказал кто-то из представителей «Барселоны» в ответ на предложение перенести матч в Мадрид. Жеребьевка сезона состоялась давно, все уже решено. Как можно поменяться местами проведения? «Барселона» не могла это принять, да и «Реал» в итоге был против.

Некоторые вообще не понимали, почему нельзя просто провести игру на «Камп Ноу». Той же ночью пришел ответ на этот вопрос. Последовала очередная волна беспорядков, столкновений протестующих с полицией и пожаров на улицах Барселоны. По людям стреляли резиновыми пулями. Часть железнодорожного вокзала была перекрыта, кругом полно полицейских.

Шли демонстрации. Накануне в Барселону прилетел из сборной Иван Ракитич — ему пришлось идти пешком, потому что дорога из аэропорта в город была перекрыта протестующими.

Спорт — вне политики, так говорят все, а спортсменов просят сохранять нейтралитет, словно футболист — меньше гражданин, чем остальные.

«Барселона» не стала молчать

Люди ведут борьбу с полицией AS

Люди протестуют после того, как Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.

Максимальный срок получил бывший заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас — 13 лет. Остальные фигуранты приговорены к срокам от 9 до 12 лет.

Стоит отметить, что «Барселона» и Федерация футбола Каталонии поддержали политзаключенных и отменили все матчи, кроме игр клуба и национальной сборной. «Тюрьма — не решение проблемы», — таков вердикт каталонцев.

Некоторым не понравилось, что «Барселона» включилась в эту ситуацию, тогда как Жерар Пике заявил, что гордится клубом. Пеп Гвардиола и Хави тоже высказались, а «Барса» отменила все официальные клубные мероприятия.

Сейчас каталонцев ждет матч на выезде против «Эйбара», но следующей домашней игрой должна была стать битва с «Реалом», крупнейший футбольный матч мира, который должен демонстрировать другим странам весь сок Примеры.

Эль-Класико уже является самым политически значимым событием в клубном футболе. Игра проходит на стадионе с политическими лозунгами и песнями за независимость на 17-й минуте и 14-й секунде каждого тайма. Где огромное знамя было развернуто много раз, а на нем было заявление, что только диктатор может посадить в тюрьму политических лидеров.

Перед одним из матчей «Реала» и «Барселоны» испанская газета вышла с заголовком «Только футбол?». Они знали, что это не только футбол. В следующую субботу Эль-Класико мог иметь особенно важный смысл в политическом плане, но это и беспокоило президента Примеры Хавьера Тебаса.

Футбольный матч мог стать рупором протестующих на весь мир

Матч пройдет в декабре Marca

Правый политик Тебас часто говорил, что испанский футбол служит нации. Он часть повторял, что футбол является послом страны и ее брендом. В таких обстоятельствах игра на «Камп Ноу» могла стать идеальным местом протеста, платформой независимости Каталонии, громкоговорителем для протестантов на весь мир. Ла Лиге это просто не надо, как и испанскому правительству.

В Примере заявили, что дело только в проблемах безопасности. «Исключительные обстоятельства, не зависящие от нас». На 26 октября назначена демонстрация, дороги будут перекрыты, будет много полиции и ресурсов просто не хватит.

Справил бы с этим стадион и город? Не стоит забывать и про «Реал». Команда прибыла бы в город, как и ее болельщики, которые могли бы оказаться в опасности. «Барса» пошла по другому пути, согласилась на перенос игры, а также вернула людям деньги не только за билеты, но и за транспорт и отели.

Звучали самые разные мнения — игру проводить надо, чтобы доказать, что люди не тронут других людей. Полиция заверяла, что сможет все контролировать, но кому нужен этот риск? Ситуация не выглядит обыденной.

Специальная комиссия от Федерации рассматривала данный вопрос. В нее вошли три человека — представитель Примеры, представитель Федерации и один — независимый. Они отвергли идею проведения матча в Мадриде и не хотели играть на «Камп Ноу» в следующую субботу. В пятницу утром было объявлено, что матч не состоится 26 октября.

Клубам дали время до 10 утра понедельника, чтобы договориться по поводу новой даты матча. Если этого не произойдет, то все решит Федерация. Хорошего решения здесь нет — есть наименее плохое.

Основной вариант прямо сейчас — играть на «Камп Ноу» в среду, 18 декабра. Примера осталась не в восторге, ведь это рабочий день, потеря телевизионной аудитории и финансовые убытки. Самое главное — азиатская аудитория не сможет посмотреть матч.

Ла Лига хочет провести матч в субботу, 7 декабря. Но в таком случае надо будет переносить матч «Барсы» против «Мальорки» и «Реала» с «Эспаньолом», которые назначены на те выходные. Таким образом, появятся две новые проблемы.

Но затем, в пятницу днем, «Реал» сообщил, что договорился с «Барселоной» провести матч 18 декабря. Теперь мы понимаем, что спорт не может быть не вовлечен в политику. 0