Работа на Рождество. «Ливерпулю» повезло с календарем, «МанСити» — нет

Мы все-таки дождались — английская Премьер-лига наконец-то опубликовала расписание на декабрь и январь.

Рождественский период, пожалуй, является самым загруженным этапом сезона в чемпионате Англии, поскольку игры следуют одна за другой, тогда как в большинстве европейских лигах футболисты наслаждаются зимними каникулами.

В этом же сезоне календарь вызвал повышенную критику: Премьер-лига распределила матчи на временные интервалы, которых в «День подарков», например, будет сразу четыре.

OFFICIAL: The 2019/20 Premier League Boxing Day Fixtures have been confirmed.

They will all be broadcast live on Amazon Prime Sport. 🍿 pic.twitter.com/ignqrtmndF — Squawka News (@SquawkaNews) October 17, 2019

Итак, кто же является победителем и проигравшим после публикации календаря на декабрь и январь? Ответ искал обозреватель Squawka Гарри Эдвардс.

Победитель: «Ливерпуль»

Декабрь в целом обещает стать для «Ливерпуля» не очень хорошим месяцем. «Красные» проведут не менее восьми матчей, учитывая их участие в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира. Количество игр может увеличиться до девяти, если команда Юргена Клопп дойдет до четвертьфинала в Кубке лиги.

Впрочем, опубликованный календарь оказался довольно благосклонен к «Ливерпулю», ведь гарантирует ему достаточный отдых в период Рождества.

Через пять дней после заключительной игры на клубном чемпионате мира «Ливерпуль» отправится в гости к «Лестеру» на «День подарков».

«Ливерпуль» — одна из четырех команд, которые сыграют в «День подарков» и не выйдут на поле снова 28 декабря. Вместо этого у «красных» запланирована домашняя игра против «Вулверхэмптона» на 29 декабря.

Следующая домашняя встреча состоится вечером 2 января. 97 часов между двумя играми — не так уж и много, но о таких интервалах редко приходится мечтать в период Рождества.

Заключительный отрезок января тоже не так уж плох для «Ливерпуля». «Красные» снова получат 97 часов между противостояниями с «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптоном», тогда как у любой другой команды перерыв будет меньшим примерно на день.

Проигравший: «Вулверхэмптон»

Нет никаких сомнений, что главным проигравшим по итогам публикации календаря стал «Вулверхэмптон», которому придется столкнуться с трудным периодом.

В конце декабря «волков» ждет приятный шестидневный перерыв, в который войдет даже «День подарков», но уже 27 декабря подопечным Нуну Эспириту Санту придется встретиться с «Манчестер Сити» на своем поле.

Затем, примерно через 42 часа после завершения этой игры, «волки» должны будут прийти в себя и отправиться на «Энфилд», чтобы встретиться с «Ливерпулем» 29 декабря.

Конечно, перерыв между играми в 48 или менее часов является привычным для Рождества, но именно у «волков» в этом сезоне он будет самым коротким. И это при том, с какими грозными соперниками им придется встретиться.

Победитель: «Вест Хэм»

Расписание «Вест Хэма» на декабрь и январь выглядит довольно мило. «Молотобойцы» получили целую неделю выходных перед Рождеством в связи с участием «Ливерпуля» в клубном чемпионате мира.

Более того, «Вест Хэму» и его фанатам не придется часто путешествовать на Рождество, что определенно вызовет зависть у соперников.

На «День подарков» «Вест Хэм» ждет поездка по Лондону на «Селхерст Парк» в гости к «Кристал Пэлас». Матч начнется не слишком поздно, что позволит болельщикам свободно посетить игру, даже с учетом того, что общественный транспорт будет работать с перебоями.

Через два дня после этого «Вест Хэм» на своем поле примет «Лестер», а уже на Новый год будет ждать визита «Борнмута».

Если во время жеребьевки третьего раунда Кубка Англии, запланированного на 4-5 января, «Вест Хэм» получит преимущество домашнего поля, то в период с 14 декабря по 10 января ему даже не придется покидать Лондон. Невероятная роскошь!

Проигравший: «Манчестер Сити»

Как уже упоминалось ранее, короткий перерыв между играми является привычным для периода Рождества. Но это не помешало «Манчестер Сити» пожаловаться на свой календарь.

Действующие чемпионы Премьер-лиги получили выходной на «День подарков», поскольку сыграют в единственном матче 27 декабря с «Вулверхэмптоном». Менее чем через 48 часов они вернуться домой, чтобы принять «Шеффилд Юнайтед» в неудобное время.

Главный операционный директор «Манчестер Сити» уже предупредил, что качество игры может пострадать из-за отсутствия отдыха.

«Мы разочарованы том, что на Рождество игроки получили очень плотный график. Матчи Премьер-лиги предполагают большую физическую нагрузку, так что футболистам не рекомендуется играть дважды за менее чем 48 часов, потому что они не успеют полностью восстановиться.

Да, мы понимаем, что при планировании календаря учитывается мнение телеканалов, но не стоит забывать о том, что мы должны оберегать здоровье игроков, спортивную целостность и качество продукта.

Мы вели открытый диалог с лигой, чтобы рассмотреть другие варианты, но в конечном итоге получили такое решение, с которым придется считаться», — сказал он в интервью Manchester Evening News.

Победитель: «Бернли»

Учитывая последние перестановки в календаре, «Бернли» придется провести 11 матчей за 51 день — с 3 декабря по 22 января. Только «Вест Хэм» имеет более благоприятный график — 10 матчей за 50 дней.

Кроме того, во время рождественских праздников матчи «Бернли» будут начинаться в комфортное время.

В «День подарков» подопечные Шона Дайча отправятся в гости к «Эвертону», с которым они сыграют в 15:00 по местному времени. Через два дня они примут «Манчестер Юнайтед» на «Терф Мур», стартуя в 19:45, то есть у них будет чуть более 48 часов на восстановление.

Еще одна домашняя игра пройдет на Новый год, когда в гости к «Бернли» приедет «Астон Вилла», чтобы начать встречу в 12:30. Это не должно вызвать каких-либо проблем.

Проигравший: «Лестер»

Как и «Вулверхэмптон», «Лестер», конечно же, недоволен отсутствием отдыха в период Рождества.

«Лисы» примут «Ливерпуль» на «Кинг Пауэр» в 20:00 в «День подарков», и некоторые фанаты будут довольны временем начала игры, ведь успеют выполнить все семейные обязательства до вечера.

Однако, в отличие от «Ливерпуля», следующая игра «Лестера» состоится всего через два дня — 28 декабря.

«Лестер» едет в Лондон на рандеву с «Вест Хэмом» в 17:30, то есть менее чем через 48 часов после противостояния с «красными». К сожалению, эту встречу перенести нельзя, даже несмотря на то, что она не будет показана по телевидению в Великобритании. Дело в том, что уже на Новый год «лисам» нужно будет ехать в гости к «Ньюкаслу», чтобы начать матч в 15:00.

Проигравшие: фанаты-путешественники

Календарь составлялся с учетом требований телевизионной аудитории, что в современном футболе является нормальной практикой.

В то же время на путешествующих фанатов особого внимания никто не обращает. Им придется несладко, ведь большинство общественного транспорта в «День подарков» в лучшем случае будет работать по сокращенному графику. Болельщикам придется выбирать между ограниченными вариантами и поездкой на личном автомобиле.

Кроме того, теперь, когда встречи могут начаться как в 12:30, так и в 20:00, некоторым фанатам, вероятно, придется пропустить отдельные матчи. Взять, к примеру, фанатов «Ливерпуля». Мало того, что им нужно будет найти способ добраться до Лестера на последнюю встречу в «День подарков», так им еще и придется думать, как возвращаться после 22:00, когда прозвучит финальный свисток.

К счастью, сам «Ливерпуль» оказался достаточно щедрым и предоставил своим болельщикам бесплатный проезд на автобусе, но на решение этого вопроса потребовалось время.

Есть еще фанаты «Брайтона», которым нужно будет найти способ добраться с южного побережья до Северного Лондона, чтобы успеть к началу матча против «Тоттенхэма» в 12:30, упустив возможность общения со своими родственниками в рождественскую ночь.

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