ПСЖ — «Бавария». Онлайн, прямая трансляция

Противостояние ПСЖ и «Баварии» выходит на новый уровень. Если ранее команды играли между собой на поздних стадиях, то теперь парижане сыграют против мюнхенцев в 1/4 финала КЧМ. За ходом матча, который некоторые уже окрестили «скрытым финалом», вы можете наблюдать вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

18:40 «Бавария» произвела два изменения в стартовом составе после матча с «Фламенго» — вместо Сержа Гнабри и Леона Горецки с первых минут выйдут Александар Павлович и Джамал Мусиала.

18:30 Матч обслужит английская бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором.

18:20 Матч пройдет в Атланте на «Мерседес-Бенц Стэдиум», который вмещает 71 000 зрителей. К сожалению, сегодня мы увидим последнюю встречу на этом турнире в этом крутом стадионе. Матч «Реал» — «Боруссия», полуфиналы и финал Клубного чемпионата мира мы увидим исключительно на «Метлайф Стэдиум», который расположен в Нью-Джерси.

Стартовые составы

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Витинья, Фабиан Руис, Баркола, Дуэ, Кварацхелия.

«Бавария»: Нойер, Лаймер, Упамекано, Та, Станишич, Киммих, Павлович, Олисе, Мусиала, Коман, Кейн.

ПСЖ

Французский гранд не без потерь вышел с первого места из «группы смерти», где в соперниках были мадридский «Атлетико», «Ботафого» и «Сиэтл». Подопечные Луиса Энрике одержали победы над «матрасниками» (4:0) и «Сиэтлом» (2:0), а также потерпели поражение от «Ботафого» (0:1).

Имея лучшую разницу мячей, действующие победители Лиги чемпионов квалифицировались в плей-офф КЧМ с первого места с 6 очками по итогам группового этапа. В 1/8 финала турнира парижане без особых проблем справились с «Интер Майами» со счетом 4:0.

Для ПСЖ это первый опыт выступлений на Клубном чемпионате мира.

«Бавария»

Мюнхенцы стали первой командой на КЧМ, которая обеспечила себе выход из группы. Одержав победы над «Окленд Сити» (10:0) и «Бока Хуниорс» (2:1), команда Венсана Компани позволила себе минимально проиграть «Бенфике» (0:1) и занять второе место в квартете.

В первом раунде плей-офф турнира, «Бавария» в результативном поединке оказалась сильнее бразильского «Фламенго» со счетом 4:2.

Для немецкого гранда это третье выступление на Клубном чемпионате мира. В 2013-м и 2020-м годах «Бавария» становилась победителем турнира.

До матча

ПСЖ и «Бавария» имеют относительно богатую историю противостояний. Команды между собой играли 15 раз, в девяти случаях победу праздновали мюнхенцы, в шести — парижане.

Стоит отметить, что французский клуб не не может обыграть немецкий гранд с 2021-го года. После победы в Мюнхене в 1/4 финала Лиги чемпионов-2020/2021, ПСЖ четыре раза подряд уступал «Баварии».

Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.28.