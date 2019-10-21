Трансферный дайджест. 15-21 октября

Килиан Мбаппе

«Пари Сен-Жермен», нападающий, 20 лет

Форвард парижского клуба является одной из главных целей мадридского «Реала» — президент «сливочных» Флорентино Перес хочет приобрести Мбаппе в летнее трансферное окно, сообщает As.

По информации источника, некоторые из тренеров «Реала» считают, что состав команды необходимо усилить зимой, приобретя либо Кристиана Эриксена из «Тоттенхэма», либо Бруну Фернандеша из «Спортинга», либо Донни ван де Бека из «Аякса».

Перес не согласен с этой точкой зрения и сфокусирован на приобретении Мбаппе. Он не хочет терять время и деньги в январе. Поэтому мадридский клуб не будет приобретать новых игроков в зимнее трансферное окно, если команду не покинет кто-то из нынешних ее футболистов.

Конкуренцию «Реалу» может составить туринский «Ювентус», который летом попытаться подписать 20-летнего француза.

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Отмечается, что «Ювентус» рассчитывает, что приход Мбаппе позволит клубу продолжить оставаться одним из лидеров в Европе, а также станет дополнительным толчком в сфере маркетинга.

Действующий контракт Мбаппе рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне 20-летний француз провел семь матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи.

ПСЖ хочет сохранить нападающего и заключить с ним новый контракт, сообщил журналист Эдуардо Инда.

По информации источника, французский клуб предложил игроку соглашение до 2024 года и готов платить 50 млн евро в год. Мбаппе, по словам Инды, отклонил предложение.

Наш прогноз: ПСЖ

Альбер-Мбойо Локонга

«Андерлехт», полузащитник, 19 лет

Полузащитник «Андерлехта» Альбер-Мбойо Локонга может продолжить карьеру в крупном европейском клубе.

По данным издания Marca, интерес к 19-летнему опорному хавбеку проявляют «Севилья», «Барселона» и «Манчестер Сити». Основным претендентом являются андалузцы.

«Андерлехт» готов продать футболиста в январе за 5 миллионов евро. Следующим летом Локонга станет свободным агентом, если его контракт не будет продлен.

Сам игрок заявил, что в его приоритетах — остаться в «Андерлехте» еще на пару лет. Бельгийский клуб ведет переговоры о долгосрочном контракте, но достичь договоренности пока не получается.

В 17 матчах чемпионата Бельгии Локонга заработал одну желтую и одну красную карточку.

Наш прогноз: «Андерлехт»

Кристиан Эриксен

«Тоттенхэм», полузащитник, 27 лет

Кристиан Эриксен globallookpress.com

Датский хавбек покинет лондонский клуб. Срок его контракта с «Тоттенхэмом» действует до следующего лета, футболист не намерен его продлевать. Благо, покупателей хватает.

Мюнхенская «Бавария» уже связывалась с представителями Эриксена по поводу возможного трансфера, сообщает Sport1.de. Игрок дал понять, что всерьез рассматривает вариант и мог бы согласиться на трансфер.

Туринский «Ювентус» также намерен приобрести полузащитника «Тоттенхэма» в январе, сообщает Calciomercatoweb.it.

По информации источника, «Ювентус» заинтересован в трансфере датчанина и может включить в сделку хавбека Адриена Рабьо, который редко выходит на поле в составе итальянской команды и начинает выражать недовольство сложившейся ситуацией. Руокводство «Шпор» не возражает против такого варианта.

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Ранее сообщалось, что «Реал» планирует приобрести Эриксен в январе. Тренер «Реала» Зинедин Зидан исключил возможность подписания игрока прошлым летом, потому что он предпочитал Поля Погба, но это не значит, что «Мадрид» не «замахнется» на звезду «Шпор» в январе.

Как сообщает радио «Marca», ссылаясь на Football Espana, лондонский клуб просит испанцев включить в сделку хавбека «сливочных» Иско, который недоволен своим положением в команде и хочет покинуть Мадрид.

Действующий контракт Эриксена с лондонцами истекает следующим летом, поэтому его трансферная стоимость оценивается всего в 20-25 миллионов евро, а стоимость Иско на сегодняшний день, составляет порядка 50 миллионов евро.

Вслед за «Реалом», «Баварией» и «Ювентусом» 27-летнего датчанина захотел подписать и ПСЖ. Парижане планируют заполучить Эриксена по окончании сезона, когда тот станет свободным агентом, сообщает Daily Mail.

Если игрок покинет «Тоттенхэм» летом бесплатно, то у него будет больше шансов заключить с новым клубом более выгодный личный контракт.

Помимо перечисленных клубах в СМИ появлялась информация об интересе к Эриксену со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Милана».

Наш прогноз: «Ювентус»

Фабиан Руис

«Наполи», полузащитник, 23 года

Фабиан Руис globallookpress.com

Хавбек «Наполи» попал в сферу интересов «Барселоны» и «Реала». По данным Marca, Фабиан Руис вошел в шорт-лист полузащитников, которых хотел бы приобрести мадридский клуб.

Впрочем, «Реал» ожидает, что Фабиана будет тяжело подписать. Мадридцы находятся не в лучших отношениях с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом после срыва трансфера Хамеса Родригеса. Кроме того, в контракте испанца с «Наполи» не прописана сумма отступных.

Аурелио Де Лаурентис Президент «Наполи» «Реал» и «Барселона»? Именно мы раскрыли Фабиана, собираемся и дальше открывать игроков. Никогда не нужно закрывать дверь, наши двери всегда открыты. Не стоит продавать за низкую сумму. Так было с Кулибали, когда я не продал его за 105 миллионов, но придет время, когда его обязательно купят.

Каталонский клуб рассчитывает оформить трансфер 23-летнего футболиста летом 2020 года. Сумма сделки может составить 60 миллионов евро.

«Наполи» хочет предложить Руису новый контракт, увеличив сумму отступных для иностранных клубов до 120 миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport.

Стороны также должны договориться о сроке нового контракта (нынешний договор рассчитан до 30 июня 2023 года), а также о сумме зарплаты испанца, которая в настоящее время составляет около 2 миллионов евро за сезон.

По данным журналиста Николо Скиры, зарплата футболиста вырастет с 2 млн евро в год до 3,2 млн без учета бонусов. Соглашение будет продлено до 2024 года.

В то же время, представители игрока выступают против включения в новое соглашение суммы отступных, превышающей 100 миллионов евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Фабиан перешел в «Наполи» в 2018 году из «Бетиса» за 30 миллионов. В прошедшем сезоне Серии А он провел 27 матчей, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

Наш прогноз: «Наполи»

Амин Харит

«Шальке», полузащитник, 22 года

Амин Харит globallookpress.com

Полузащитник гельзенкирхенского «Шальке» Амин Харит попал в сферу интересов «Барселоны», утверждает Sport.es.

Cкауты каталонского клуба посетили игру 8-го тура Бундеслиги между «Шальке» и «Хоффенхаймом» (0:2), где наблюдали за выступлением 22-летнего марокканца, который отыграл весь матч и получил желтую карточку.

Харит выступает за «Шальке» с 2017 года. В нынешнем сезоне Бундеслиги он провел 8 матчей, забив 4 гола и отдав 2 голевых передачи.

Летом «Шальке» готов был расстаться с игроком, которым интересовался «Дженоа», но в итоге Зарит остался в клубе.

Наш прогноз: «Шальке»

Денис Закария

«Боруссия» М, полузащитник, 22 года

Денис Закария globallookpress.com

Полузащитник «Боруссии» Менхенгладбах Денис Закария привлек внимание нескольких европейских клубов. Игроком интересуются «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Интер» и «Тоттенхэм».

Немецкий клуб готов продать 22-летнего швейцарца не менее чем за 50 млн евро, что станет трансферным рекордом клуба, сообщает Bild.

Предыдущий трансферный рекорд «Боруссии» был установлен продажей хавбека Гранита Джаки в «Арсенал» за 45 млн евро в 2016-м.

Также запрос о трансфере Закарии в 2018 году подавала дортмундская «Боруссия», но предложение в размере 22 млн евро было отклонено.

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Закария выступает за менхенгладбахскую «Боруссию» с 2017 года. В нынешнем розыгрыше Бундеслиги он провел 7 матчей,

Наш прогноз: «Боруссия» М

Златан Ибрагимович

«Лос-Анджелес Гэлакси», нападающий, 38 лет

Златан Ибрагимович globallookpress.com

Шведский бомбардир приближается к сорокалетнему юбилею, но не собирается останавливаться и даже планирует свой камбэк в топ-5 европейских чемпионатов, а конкретно — в итальянскую Серию А

После просмотра фильма, учитывая любовь к Неаполю, я хотел бы приобрести опыт игры в «Наполи». Было бы замечательно повторить то, что сделал Диего. Не говорю, что точно перейду туда. Окончательное решение будет зависеть от многих факторов. Но этот вариант вызывает у меня энтузиазм. Со мной «Сан-Паоло» будет всегда заполнен каждое воскресенье. К тому же у них есть Анчелотти — великий тренер Златан Ибрагимович

Наставник «Наполи» Карло Анчелотти отреагировал на это заявление. «Что касается слов Ибрагимовича, то я собираюсь скоро ему позвонить и сообщить, что мы его ждем. Он здорово играет в МЛС», — сказал Анчелотти Sky Sport Italia.

Тем временем, «Фиорентина» хочет приобрести Ибрагимовича и полузащитника «Бока Хуниорс» Даниэле де Росси в январское трансферное окно, сообщает lanazione.it.

Президент итальянского клуба Рокко Комиссо мечтает заполучить обоих игроков для своей команды, что вновь заставит обратить внимание общественности на флорентийский клуб, который в данный момент идет в середине таблицы Серии А.

Что касается Ибрагимовича, то его покупку считают выгодной и с точки зрения технических характеристик, и с точки зрения экономической выгоды.

Контракт 38-летнего шведа с американским клубом истекает в декабре этого года, и как предполагается игрок сделает все возможное, чтобы вернуться в Италию.

Миланский «Интер» также рассматривает Ибрагимовича среди кандидатов на замену получившему травму Алексису Санчесу, который по прогнозам не сможет играть в течение 3–4 месяцев, сообщает quotidiano.net.

Ибрагимович забил 30 голов в 29 матчах регулярного чемпионата МЛС. Лучшим бомбардиром минувшей регулярки стал полузащитник «Лос-Анджелеса» Карлос Вела — 34 гола.

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