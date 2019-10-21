Победила дружба. Новиков успешно дебютировал в «Динамо» перед юбилеем Яшина

«Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Динамо» (1:1) в игре 13-го тура чемпионата России. Григорий Морозов вывел хозяев вперед на третьей минуте. Ответный мяч на 35-й минуте забил Александр Мартынович. Отметим, что этот матч стал первым для и. о. главного тренера «Динамо» Кирилла Новикова.

90 минут Яшина

Автор Sportbox.ru Дильшад Ломовских напоминает, что матч «Динамо» с «Краснодаром» был особенным — он состоялся за два дня до 90-летия великого Льва Яшина.

«О Яшине в Петровском парке говорили до, во время и после встречи. На матче присутствовали руководители российского футбола, дочь голкипера Ирина, его внуки, ветераны "Динамо". На стене трибуны "Д" была открыта мемориальная доска в память о Яшине.

В торговом центре за пару часов до игры бывшие вратари "Динамо" Владимир Пильгуй и Александр Уваров провели автограф-сессию для болельщиков. Перед выходом команд на поле на газоне выложили полотно с изображением вратаря. Футболисты вышли в футболках с его портретом, а Антон Шунин — в свитере и кепке в стиле тех времен, когда играл Яшин.

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Фанаты клуба растянули баннер: "Только Яшин, только Динамо". В это же время на табло транслировался видеоролик о карьере великого вратаря. И уже по ходу матча каждую минуту на нем сменяли друг друга фотографии Яшина в разные годы жизни. В динамовской академии был найден его однофамилец — 16-летний Михаил Яшин, который в перерыве встал в ворота и отражал удары болельщиков. Расстраивает одно — далеко не полные трибуны (15 тысяч из 25) атмосферу праздника несколько смазали».

Новиков в огне с первого матча

Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев сочувствует наставнику «Динамо», который столкнулся с серьезными кадровыми проблемами.

«Отличный праздник! Но вот смогут ли его поддержать динамовские футболисты? В это, честно говоря, верилось с трудом. "Динамо" рисковало встретить 90-летний юбилей легенды в зоне вылета РПЛ: подняться с 15-й строчки бело-голубым могла помочь разве что победа над "Краснодаром", одним из участников "Большой пятерки" чемпионата России. И.о. главного тренера Кирилл Новиков был брошен сразу в пламя.

Ко всем бедам динамовцев пауза на сборные до неприличия расширила список травмированных команды. К Жоаузинью, Нжи, Филиппу добавились Шуньич и Паршивлюк. По идее — все игроки основного состава, пусть Хохлов и не всегда их использовал. Так что если Доменико Тедеско имел для подготовки слишком мало времени, то Новиков — еще и слишком мало "материала".

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Пришлось выкручиваться. Тренер бросил в бой против "быков" сразу пять защитников и двух опорников — Каборе и Нойштедтера. За созидательную часть отвечали Шиманьски, Панченко и Игбун. Увидев расстановку, казалось, что в таком формате Сафонову можно будет закурить в воротах».

Быстрый гол испугал «Динамо»

Автор «Чемпионата» Антон Михашенок считает, что бело-голубые не ожидали, что откроют счет так быстро и просто.

«На второй минуте "Динамо" открыло счёт. "Краснодар" не разобрался, как действовать против системы соперника в три центральных защитника, и против Григория Морозова в штрафной оказался не крайний защитник "быков", а Юнес Намли. Игрок гораздо более атакующей ментальности был легко обыгран один в один, и Матвей Сафонов уже не мог ничем помочь — 1:0. "Динамо" забило очень легко — кажется, даже для самих себя — и этот гол стал сигналом откатиться на свою половину всей командой.

У "Краснодара" в ответ не получалось ничего. Неплохой удар Берга, накрытый Шуниным с трудом, вполне можно перекрыть острой контрпопыткой Шиманьского и Панченко, которая закончилась потерей последнего, а больше "быки" создать ничего не смогли. Выход из обороны в атаку тормозила инертностью атакующая группа, каждое второе действие Намли вызывало ужас, Шапи пробовал брать игру на себя, но бил в касание по трибунам, а Олссон больше времени проводил спиной к чужим воротам, чем лицом. Не было понятно, как команда сможет создать свои моменты — за полчаса прошёл всего один фирменный вскрывающий пас в зону перед штрафной».

«Краснодар» подмял игру под себя

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко отмечает закономерное доминирование краснодарского клуба, воспользовавшегося пассивностью соперника.

«Подопечные Мурада Мусаева постепенно взяли мяч под свой контроль и принялись плести свои излюбленные многоходовые комбинации на подступах к штрафной хозяев. Иногда проходили и индивидуальные действия: к примеру, Шапи пару раз просочился во владения Шунина справа, Намли — слева. Однако акцентированного завершения атакам гостей не хватало.

Помог, как это часто бывает, стандарт. Дмитрий Стоцкий, вышедший в стартовом составе слева в обороне вместо Кристиана Рамиреса, сделал удачный навес с углового, а Александр Мартынович, не встретив никакого сопротивления, головой переправил мяч в дальний угол.

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Ответный мяч стал совершенно логичным следствием изменившегося характера игры. "Краснодар" ближе к концу первого тайма почти втрое превосходил соперника по владению мячом (73 процента против 27), нанес в два раза больше ударов (8 против 4) и сделал почти на две сотни (!) больше пасов (321 против 119), оставив бело-голубых далеко позади по точности передач (86 процентов против 55)».

Победила дружба

Автор «Спорта День за Днем» Евгений Морозов не впечатлен вторым таймом в исполнении команд и удивлен дружелюбной атмосферой на пресс-конференции.

«Больше поводов для радости в матче не нашлось: вторая половина встречи смотрелась несколько уныло в сравнении с первой. "Динамо" продолжило обороняться, а "Краснодар" пытался подтвердить статус одного из лидеров чемпионата, основательно поселившись в штрафной бело-голубых. Не получилось. Игра так и завершилась вничью, но эмоций подарило много. Фанаты москвичей долго аплодировали команде после свистка.

"Динамо" оставило хорошее впечатление. Было видно, что теперь команда действительно хочет играть, а не отбывают номер. Заметно было и то, что в их игре стало больше командного взаимодействия и понимания. Да, хромало качество. Да, большую часть времени пришлось провести в обороне, но команда, которую еще вчера разрывало от внутренних противоречий, скандалов и странных решений, сегодня играет на равных с одним из грандов, находясь при этом в глубоком подвале. Да и сам Новиков по итогам матча заявил, что ему важнее набирать очки, а не ставить красивый футбол.

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На пресс-конференции тренеры были лаконичны, а неудобных вопросов решили избегать, для чего старались как можно скорее закончить эту самую конференцию. Но удивило не это, а то, насколько дружеской была обстановка. Оба тренера похвалили соперника, а Матвеев заявил, что рад этой ничьей. В том плане, что для юного и.о. "Динамо" это хороший старт, и он желает ему больших успехов в сезоне».

Претензии к Вилкову

Автор Rusfootbal.info Роман Гуськов имеет претензии к судейству Михаила Вилкова, который допускает в среднем по одной результативной ошибке за игру и является едва ли не главным «двоечником» нынешнего чемпионата РПЛ.

«Роман Широков смеялся, что не знал, кого из игроков выбрать лучшим и хотел отдать приз Вилкову, но арбитр проявил себя ещё хуже футболистов. У Широкова одна главная претензия: непоставленный пенальти на Ари. Форвард "Краснодара" пробрасывал мяч в лицевую, но всё-таки Ордец не сыграл в мяч и его сбил — пенальти действительно напрашивался, но VAR сегодня остался в Туле.

Другой вопрос — поведение Каборе. Судья простил буркинийца, который получил первую жёлтую за то, что шипами содрал бутсу с ноги Шапи, а вскоре сфолил ещё дважды, причём в третьем моменте — жёстко и близко не в мяч. Но Вилков решил не диктовать игре дальнейший ход и оставил команды разбираться в равных составах».

Новиков знает, что делает

Автор Sport24 Данила Игнатов позитивно оценивает дебют нового наставника «Динамо», который набрал очки в первом матче с сильным соперником при неплохой игре команды.

«Кирилл Новиков весь матч проводил на ногах: прыгал, бегал, жестикулировал и постоянно подсказывал. Не садился ни на секунду. При этом видно, что "Динамо" понимало, как именно хочет играть: после организованных контратак у ворот Сафонова всегда было опасно.

Причем даже после пропущенного гола динамовцы не бросили играть. Во втором тайме динамовцы еще больше давили. 12 ударов, всего один в створ — болезнь Хохлова все еще продолжается, но при этом в обороне все было четко и без ошибок. Когда мяч все-таки доходил до ворот, спасал Шунин, который снова обрел уверенность: он 100-процентный первый номер.

Четвертое изменение (точнее, возвращение) — традиционный совместный заряд футболистов и фанатов. Перед тем, как вся команда собралась перед трибуной, болельщики зарядили фамилию нового главного тренера. По крайней мере, они Новикову точно доверяют.

В отличие от руководителей и предыдущего коуча, над которыми фанатка издевалась во время всего матча. Натягивали маски, вывешивали баннеры, скандировали оскорбления. И все это "Динамо", тонущее обратно в ФНЛ, заслуживает.

Но, кажется, Новиков знает, что делает. Ничья с "Краснодаром" и первые набранные очки за полтора месяца — уже неплохой старт. А дальше у нового тренера — матч с ЦСКА, для которых дерби с "Динамо" давно проклято. Много шансов даже на победу». 0