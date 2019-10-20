Менхенгладбах упустил свой шанс. «Жеребята» проиграли дортмундцам в открытом матче

Претенденты на лидерство

Нынешний сезон Бундеслиги получается очень веселым. Только на этой неделе как минимум три команды упустили шанс подняться на вершину турнирной таблицы. В пятницу вечером возможность захватить лидерство упустил «Байер», который потерпел поражение во Франкфурте.

В субботу днем «Фрайбург» уступил берлинскому «Униону» и тоже остался без первого места, как и «Лейпциг» с «Вольфсбургом», которые в очной встрече сыграли вничью 1:1. Эти результаты, казалось бы, открыли двери перед мюнхенской «Баварией», но действующие чемпионы на последних минутах упустили победу над «Аугсбургом».

Уже вечером лидирующая менхенгладбахская «Боруссия» готовилась к тому, чтобы оторваться от конкурентов на три очка. Ей предстояло сыграть с «Боруссией» из Дортмунда, которая не могла рассчитывать на звездного нападающего Пако Алькасера и магического вингера Джейдона Санчо, пропустившего встречу из-за дисциплинарного наказания со стороны главного тренера Люсьена Фавра. «Шмели» находились в середине турнирной таблицы с 12 баллами. Даже победа в лучшем случае принесла бы им третью позицию в таблице.

Все, что нужно было сделать подопечным Марко Розе, это победить своих одноклубников из Дортмунда. Учитывая тот факт, что на их счету была четырехматчевая серия побед и разгром «Аугсбурга» со счетом 5:1 перед паузой на матчи сборных, все козыри были у них в рукавах, не так ли? Нет, не так!

Победный гол Ройса

Так уж вышло, что инициативой в большинстве случаев владели дортмундцы. Они активно шли вперед и создали много опасных моментов, которые не воплотились в голы только за счет отменных действий вратаря гостей Яна Зоммера (он выполнил шесть сейвов и не боялся действовать решительно). В целом оба вратаря играли хорошо, что порой наводило на мысли о возможной ничьей 0:0.

Вскоре свое весомое слово сказал VAR: Дортмунд открыл счет в первом тайме усилиями Торгана Азара, вот только видеоассистент арбитра не засчитал гол из-за офсайда, который обнаружился задолго до результативного удара. Решение казалось нелепым, но с ним пришлось смириться. И чтобы быть до конца справедливым по отношению к VAR, заметим, что он помог справедливо отменить более поздний гол «шмелей» из-за офсайда у Юлиана Брандта.

И хотя Дортмунд в целом доминировал, он не был в лучшем состоянии без Санчо и Алькасера. Марко Ройс пытался брать инициативу на себя, но ему не хватало поддержки со стороны Азара-младшего, игравшего против своего бывшего клуба.

Впрочем, если Ройс и Азар пересекались друг с другом на чужой половине поля, то представляли серьезную угрозу противнику. И если их гол в первом тайме был отменен, то во второй половине встречи они все же добились своего.

Когда матч приближался к 60-й минуте, Азар получил мяч в тридцати метрах от ворот и сразу же увидел забегание Ройса вперед. Бельгиец сделал разрезную передачу, а немец хладнокровно пробил в касание, отправив сферу мимо вышедшего из ворот Зоммера. Капитан дортмундского клуба все-таки открыл счет.

Упущенные шансы

Гладбах пытался отыграться. Он увеличил давление и бросил вперед все силы, которые только имел. Однако Роман Бюрки пропускать не собирался, и даже когда он покинул поле из-за травмы, его сменщик Марвин Хиц оправдал доверие. Третий швейцарский голкипер в этом матче стал третьим вратарем, заслужившим похвалы, поскольку он выполнил потрясающий сейв после удара Флориана Нойхауса, приняв при этом болезненный удар ногой в грудь.

В концовке мы увидели финальный штурм, но игра так и закончилась со счетом 1:0, а Дортмунд выиграл девятый матч подряд против Гладбаха. Этот успех позволил «шмелям» продвинуться вверх по таблице и расположиться между «Баварией» и «Лейпцигом».

Гладбах упустил свой шанс создать отрыв от ближайших преследователей. И хотя он играл хорошо, сложно перестать волноваться о его будущем. Вряд ли мюнхенская «Бавария», да и «Лейпциг» с дортмундской «Боруссией», показавшие проблески игры, которую ждешь от будущего чемпиона, будут столь регулярно терять очки.

На этой неделе, когда никто не хотел выходить на первое место, команда, которая осталась там, несмотря на поражение, может в конечном итоге пожалеть о том, что не воспользовалась предоставленным шансом. 0