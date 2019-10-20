ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Менхенгладбах упустил свой шанс. «Жеребята» проиграли дортмундцам в открытом матче

    Подопечные Марко Розе сохранили первое место, но не ушли в отрыв от преследователей

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д Боруссия М Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Вся лентаСамое главное
    Марко РойсМенхенгладбах упустил свой шанс. «Жеребята» проиграли дортмундцам в открытом матче Алонсо принес трудную победу «Челси»«Челси» получает выгоду из своего упорства Доменико ТедескоТедеско изменил игру «Спартака», но это не принесло победы в дебютном матче
  • 10:01
    • Щербакова завоевала золото этапа Гран-при в США, Туктамышева — третья
  • 08:01
    • Степанова и Букин стали вторыми на Гран-при в Лас-Вегасе после победы в произвольном танце
  • 07:00
    • «Витесс» Слуцкого установил клубный рекорд
  • 23:18
    • Карпин в перерыве сказал игрокам пропустить еще три мяча
  • 21:13
    • «Зенит» отгрузил «Ростову» шесть мячей
  • 23:52
    • «Реал» в меньшинстве уступил «Мальорке»
  • 23:36
    • Роналду помог «Юве» обыграть «Болонью»
    Все новости спорта
    Марко Ройс
    Марко Ройс
  • LIVE
    • ТВ-трансляции спортаИграть!
    В захватывающем футбольном матче дортмундская «Боруссия» на своем поле одержала победу над менхенгладбахской «Боруссией» со счетом 1:0, пишет обозреватель Squawka Мухаммад Батт.

    Претенденты на лидерство

    Нынешний сезон Бундеслиги получается очень веселым. Только на этой неделе как минимум три команды упустили шанс подняться на вершину турнирной таблицы. В пятницу вечером возможность захватить лидерство упустил «Байер», который потерпел поражение во Франкфурте.

    В субботу днем «Фрайбург» уступил берлинскому «Униону» и тоже остался без первого места, как и «Лейпциг» с «Вольфсбургом», которые в очной встрече сыграли вничью 1:1. Эти результаты, казалось бы, открыли двери перед мюнхенской «Баварией», но действующие чемпионы на последних минутах упустили победу над «Аугсбургом».

    Уже вечером лидирующая менхенгладбахская «Боруссия» готовилась к тому, чтобы оторваться от конкурентов на три очка. Ей предстояло сыграть с «Боруссией» из Дортмунда, которая не могла рассчитывать на звездного нападающего Пако Алькасера и магического вингера Джейдона Санчо, пропустившего встречу из-за дисциплинарного наказания со стороны главного тренера Люсьена Фавра. «Шмели» находились в середине турнирной таблицы с 12 баллами. Даже победа в лучшем случае принесла бы им третью позицию в таблице.

  • «Челси» получает выгоду из своего упорства
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Ньюкасл»
  • Сегодня

    • Все, что нужно было сделать подопечным Марко Розе, это победить своих одноклубников из Дортмунда. Учитывая тот факт, что на их счету была четырехматчевая серия побед и разгром «Аугсбурга» со счетом 5:1 перед паузой на матчи сборных, все козыри были у них в рукавах, не так ли? Нет, не так!

    Победный гол Ройса

    Так уж вышло, что инициативой в большинстве случаев владели дортмундцы. Они активно шли вперед и создали много опасных моментов, которые не воплотились в голы только за счет отменных действий вратаря гостей Яна Зоммера (он выполнил шесть сейвов и не боялся действовать решительно). В целом оба вратаря играли хорошо, что порой наводило на мысли о возможной ничьей 0:0.

    Вскоре свое весомое слово сказал VAR: Дортмунд открыл счет в первом тайме усилиями Торгана Азара, вот только видеоассистент арбитра не засчитал гол из-за офсайда, который обнаружился задолго до результативного удара. Решение казалось нелепым, но с ним пришлось смириться. И чтобы быть до конца справедливым по отношению к VAR, заметим, что он помог справедливо отменить более поздний гол «шмелей» из-за офсайда у Юлиана Брандта.

    И хотя Дортмунд в целом доминировал, он не был в лучшем состоянии без Санчо и Алькасера. Марко Ройс пытался брать инициативу на себя, но ему не хватало поддержки со стороны Азара-младшего, игравшего против своего бывшего клуба.

  • Тедеско изменил игру «Спартака», но это не принесло победы в дебютном матче
  • Обзор прессы по матчу «Спартак» — «Рубин»
  • Вчера

    • Впрочем, если Ройс и Азар пересекались друг с другом на чужой половине поля, то представляли серьезную угрозу противнику. И если их гол в первом тайме был отменен, то во второй половине встречи они все же добились своего.

    Когда матч приближался к 60-й минуте, Азар получил мяч в тридцати метрах от ворот и сразу же увидел забегание Ройса вперед. Бельгиец сделал разрезную передачу, а немец хладнокровно пробил в касание, отправив сферу мимо вышедшего из ворот Зоммера. Капитан дортмундского клуба все-таки открыл счет.

    Упущенные шансы

    Гладбах пытался отыграться. Он увеличил давление и бросил вперед все силы, которые только имел. Однако Роман Бюрки пропускать не собирался, и даже когда он покинул поле из-за травмы, его сменщик Марвин Хиц оправдал доверие. Третий швейцарский голкипер в этом матче стал третьим вратарем, заслужившим похвалы, поскольку он выполнил потрясающий сейв после удара Флориана Нойхауса, приняв при этом болезненный удар ногой в грудь.

    В концовке мы увидели финальный штурм, но игра так и закончилась со счетом 1:0, а Дортмунд выиграл девятый матч подряд против Гладбаха. Этот успех позволил «шмелям» продвинуться вверх по таблице и расположиться между «Баварией» и «Лейпцигом».

  • Дзюба в огне. Форвард «Зенита» разгромил команду Карпина
  • «Сине-бело-голубые» уверенно разобрались с прямым конкурентом за самые высокие места
  • Сегодня

    • Гладбах упустил свой шанс создать отрыв от ближайших преследователей. И хотя он играл хорошо, сложно перестать волноваться о его будущем. Вряд ли мюнхенская «Бавария», да и «Лейпциг» с дортмундской «Боруссией», показавшие проблески игры, которую ждешь от будущего чемпиона, будут столь регулярно терять очки.

    На этой неделе, когда никто не хотел выходить на первое место, команда, которая осталась там, несмотря на поражение, может в конечном итоге пожалеть о том, что не воспользовалась предоставленным шансом. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Все обладатели премии Golden Boy. Как сложились их карьеры?
  • 16/10/2019 в 19:54
    •
  • Прогноз
  • «Кельн» — «Падерборн»
  • 1.60
  • Сегодня в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Россия уже на Евро-2020
  • Евро-2020: кто прошел, кто отцепился, кто борется
    • 03:00 16/10/2019     Месут Озил
  • Трансферный дайджест. 8-14 октября
    • 20:13 14/10/2019     Россия — Кипр
  • Главная задача года выполнена. Сборная России сыграет на Евро-2020
    • 02:35 14/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    «Питтсбург» — «Вегас» Хоккей НХЛ. Шайбы Ковальчука и Наместникова, передачи Гурьянова и Тарасенко, хет-трик ЖостаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 октября 07:510
  • 08:14
    • Алиев — третий на Гран-при в Лас-Вегасе
  • 11:55
    • Кавани отказался переходить в клуб Бекхэма
  • 11:39
    • «Челси» близок к продлению контракта с лучшим бомбардиром этого сезона
    Артем Дзюба Футбол Дзюба в огне. Форвард «Зенита» разгромил команду Карпина«Сине-бело-голубые» уверенно разобрались с прямым конкурентом за самые высокие места 00:510
  • Экспресс дня

  • Вернет ли «Арсенал» себе третье место в АПЛ?
  • 2.82
    •
  • 11:23
    • Слуцкий хочет улучшить рекорды «Витесса»
  • 11:06
    • Дзюба: Матч с «Ростовом» я никогда не забуду!
  • 10:50
    • Тедеско: Нужно время, чтобы построить мою игру в «Спартаке»
    Юрген Клопп и Пеп Гвардиола Футбол Работа на Рождество. «Ливерпулю» повезло с календарем, «МанСити» — нетВ декабре-январе английская Премьер-лига вновь порадует любителей футбола большим количеством матчей Вчера в 21:040
  • 10:34
    • Названы стартовые составы «Оренбурга» и «Крыльев Советов»
  • 10:18
    • Сульшер: «МЮ» не понадобится 30 лет, чтобы снова выиграть АПЛ
  • 08:47
    • «Нэшвилл» подписал 18-летнего российского форварда
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие