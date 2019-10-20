«Реал» потерял лидерство из-за ошибок Зидана

В девятом туре испанской Примеры «Мальорка» победила «Реал» со счетом 1:0. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Беспроигрышная серия «Реала» завершилась

«Беспроигрышная серия "Реала" в Примере завершена, поскольку команда была ошеломлена поражением 0:1 от новичка "Мальорки". Победа "Барселоны" со счетом 3:0 над "Эйбаром" на выезде в начале дня отодвинула "Сливочных" на второе место, а дружине Зинедина Зидана не удалось вернуть себе первое место, поскольку гол Лаго Джуниора на 7-й минуте оказался решающим», — констатирует Sky Sports.

«Неудачи королевского клуба увенчало удаление правого защитника гостей Альваро Одриосолы за 17 минут до конца игрового времени. "Мальорке" приходилось защищаться в течение долгих периодов, особенно во второй половине, когда к ним пришла волна атак мадридцев, тем не менее, им не хватало остроты, поэтому они редко проверяли бдительность Маноло Рейны. В целом, "Сливочные" испытывали проблемы с самообладанием на краю чужой штрафной, поскольку хозяева умело накрывали наступление соперника».

Зидан сделал ошибки при выборе состава

«Зидан предоставил отдых нескольким игрокам основы и выставил несбалансированный состав. По правде, только Каземиро, Рамосу и Милитао заслуживали отдыха. Фулбеки атаковали больше, чем защищались, и Иско, и Хамес — плеймекеры, тогда как было три форварда. Балеарцы уже когда вышли на поле, чувствовали, что с оппонентом что-то не так.

Чувство легкости и комфорта сопровождалось у "Реала" чувством растерянности. Винисиус Жуниор пытался было взбодрить свою команду, но только вызвал гнев своими постоянными попытками играть в одиночку, а поскольку ситуация на поле только ухудшалась, решения бразильца не ассистировать своим партнерам трудно оправдать — Йович неоднократно разочарованно поднимал руки, и Бензема ругал его за то, что тот его не заметил», — пишет в своей колонке главный редактор AS Альфредо Реланьо.

«Зидан попытался исправить ситуацию, выпустив Вальверде вместо Иско и Родриго Гоэса вместо Йовича, который был явно разочарован, а после этого заменил Винисиуса на Браима Диаса. Однако с этими изменениями или без них самой удивительной была неспособность Мадрида устроить для Рейны неудобства из-за недостаточного качества игры и неспособности насесть на уставшую оборону оппонентов, после чего еще более разрушительным стало удаление Одриосолы. Короче говоря, после вечеринки на Мальорке день закончился лидерством "Барселоны", и впереди маячит пугающая поездка в Турцию».

Йович снова провалил матч

«Действующий чемпион "Барселона" победила 3:0 "Эйбар" на выезде и оказала давление на "Реал". "Бланкос" не сумели ответить конкуренту и теперь находятся на второй позиции, на один балл выше неожиданного участника топ-4 "Гранады", а также на один пункт ниже каталонцев. Соперники должны были встретиться в Эль Класико в следующую субботу, но, возможно, перенос матча из-за политической напряженности в Каталонии сработал в пользу Мадрида» — рассуждает Патрик Ридж в отчете Goal.com.

«Вингер "Мальорки" Лаго забил 11 голов в Сегунде прошлого сезона, но до отчетного поединка не отметился такой же формой. Однако он добился успеха против самых больших соперников клуба, когда, уже забив свой мяч, был источником постоянной угрозы для обороны "Сливочных". Йович редко получает свой шанс от Зидана в этом сезоне, но получив возможность проявить себя в этот раз, он снова не сумел оказать нужное влияние на игру коллектива даже когда защита хозяев стала более уязвимой после перерыва».

«Реал» проиграл в отсутствие лидерства на поле

«Зидан остался без аргументов, лидерства и непобедимого статуса в субботу вечером. По крайней мере, Мадриду уже не придется проводить "Эль Класико" на следующей неделе, что позволило бы "Барселоне" победить. Это правда, что они отправились на Мальорку с шестью травмами, но у них было 83 минуты, чтобы забить гол, и они не смогли этого сделать», — пишет на страницах Marca Хосе Фелис Диас.

«Рулевой "бланкос" решил сыграть с атакующим составом, однако постоянные проблемы им создавал Лаго, что было очевидно еще до удаления Одриосолы. Мадридцы жаловались на то, что в их пользу не были назначены два пенальти, и были правы, но их выступление вышло бледным. Они сыграли слабо, а поскольку нет хватает успеха, то нельзя и говорить о какой-то интенсивности с их стороны». 0