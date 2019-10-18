РПЛ. «Локомотив» выиграл у «Ахмата», «Спартак» примет «Рубин»

С 18 по 20 октября в российской Премьер-лиге пройдут матчи 13-го тура.

«Ахмат» — «Локомотив» 0:1

«Локомотив» одержал победу над «Ахматом» в выездном матче 13-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Грозном, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Первый гол на 23-й минуте забил Александр Коломейцев, замкнувший прострел от Луки Джорджевича.

На 86-й минуте москвичи удвоили свое преимущество. Дмитрий Живоглядов под острым углом перебросил голкипера, а Жоау Мариу поразил пустые ворота с пары метров.

«Железнодорожники» продлили победную серию до пяти матчей.

РПЛ. 13-й тур «Ахмат» (Грозный) — «Локомотив» (Москва) — 0:2 (0:1) Голы: Коломейцев, 23 (0:1). Жоау Мариу, 86 (0:2)«Ахмат» (Грозный): Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Мусалов (Харин, 53), Роши (Михаляк, 46), Иванов, Глушаков (Швец, 77), Исмаэл, Бериша, Мбенг«Локомотив» (Москва): Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Магкеев, Идову, Миранчук, Коломейцев, Мурило, Жоау Мариу (Тугарев, 88), Эдер, Джорджевич (Куликов, 32)Предупреждения: Живоглядов, 40. Харин, 74. Куликов, 80. Уциев, 89

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает первое место (29 очков), а «Ахмат» — 14-е (12 очков).

«Тамбов» — «Урал»

19 октября, 14:00 мск

«Спартак» — «Рубин»

19 октября, 16:30 мск

«Зенит» — «Ростов»

19 октября, 19:00 мск

«Оренбург» — «Крылья Советов»

20 октября, 11:30 мск

«Уфа» — ЦСКА

20 октября, 14:00 мск

«Арсенал» — «Сочи»

20 октября, 16:30 мск

«Динамо» — «Краснодар»

20 октября, 19:00 мск