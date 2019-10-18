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    РПЛ. «Локомотив» выиграл у «Ахмата», «Спартак» примет «Рубин»

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    С 18 по 20 октября в российской Премьер-лиге пройдут матчи 13-го тура.

    «Ахмат» — «Локомотив» 0:1

    «Локомотив» одержал победу над «Ахматом» в выездном матче 13-го тура российской Премьер-лиги.

    Встреча, которая прошла в Грозном, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

    Первый гол на 23-й минуте забил Александр Коломейцев, замкнувший прострел от Луки Джорджевича.

    На 86-й минуте москвичи удвоили свое преимущество. Дмитрий Живоглядов под острым углом перебросил голкипера, а Жоау Мариу поразил пустые ворота с пары метров.

    «Железнодорожники» продлили победную серию до пяти матчей.

    РПЛ. 13-й тур
    «Ахмат» (Грозный) — «Локомотив» (Москва) — 0:2 (0:1)
    Голы: Коломейцев, 23 (0:1). Жоау Мариу, 86 (0:2)«Ахмат» (Грозный): Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Мусалов (Харин, 53), Роши (Михаляк, 46), Иванов, Глушаков (Швец, 77), Исмаэл, Бериша, Мбенг«Локомотив» (Москва): Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Магкеев, Идову, Миранчук, Коломейцев, Мурило, Жоау Мариу (Тугарев, 88), Эдер, Джорджевич (Куликов, 32)Предупреждения: Живоглядов, 40. Харин, 74. Куликов, 80. Уциев, 89

    В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает первое место (29 очков), а «Ахмат» — 14-е (12 очков).

    «Тамбов» — «Урал»

    19 октября, 14:00 мск

    «Спартак» — «Рубин»

    19 октября, 16:30 мск

    «Зенит» — «Ростов»

    19 октября, 19:00 мск

    «Оренбург» — «Крылья Советов»

    20 октября, 11:30 мск

    «Уфа» — ЦСКА

    20 октября, 14:00 мск

    «Арсенал» — «Сочи»

    20 октября, 16:30 мск

    «Динамо» — «Краснодар»

    20 октября, 19:00 мск

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