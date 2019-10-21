Серия прервалась, гонка продолжается. «Ливерпуль» избежал поражения на «Олд Траффорд»

Повышенный ажиотаж негативно сказался на подопечных Юргена Клоппа, ведь «красные дьяволы» играли лучше, тогда как гости чудом избежали поражения. Выделяем главные моменты игры.

1. Изумительный Маркус Рашфорд

Что такого может дать футболисту перерыв на матчи сборных? Еще две недели назад Маркус Рашфорд выглядел абсолютно истощенным как ментально, так и физически. Складывалось ощущение, что ему не хватает уверенности в собственных силах. Затем он отправился в сборную Англии с ее стабильной системой, забил гол, и теперь играет с совершенно новой энергией.

Матч против «Ливерпуля» показал, что Рашфорд пребывает в отменной форме. Его движения были резкими, он буквально разрывал оборонительные линии соперника. При этом был безжалостным в прессинге, до последнего преследуя защитников «красных». Даже его передачи были в порядке, хотя часто к этому компоненту он относится небрежно. Порадовало и то, что он вновь выстрелил в важной встрече для «Манчестер Юнайтед».

Два года назад дубль Рашфорда похоронил «Ливерпуль» на «Олд Траффорд». Теперь же он отличился лишь раз, когда опередил Жоэля Матипа и замкнул прострел от Даниэля Джеймса.

Получился шедевральный гол, который должен был стать победным. На самом деле, «Манчестер Юнайтед» чувствовал себя комфортно в атаке, пока Рашфорд был на поле, и только когда его заменил Антони Марсьяль, уровень энергии упал настолько, что «Ливерпуль» отыгрался.

Уле Гуннар Сульшер вновь получил прежнего Рашфорда? Фанаты «Манчестер Юнайтед» будут молиться, чтобы это было правдой.

2. BlaBlaVar

Когда VAR официально добрался до Премьер-лиги, то стал предвестником чего-то абсолютно нового и фундаментального для элитного дивизиона Англии. Мы видели, какое влияние оказала эта технология на Лигу чемпионов и чемпионат мира, поэтому все надеялись, что она будет так же доминировать и в АПЛ. Но этого не произошло.

Премьер-лига получила лишь какую-то урезанную систему VAR. Безусловно, технология осталась прежней, но сама суть ее реализации сильно отличается. Во всем мире судьи используют VAR для анализа и оценки потенциальной ошибки, а в самые ответственные моменты рефери бежит на кромку поля, чтобы посмотреть на монитор. В Англии же VAR — это просто дополнительный повтор. Иногда возникает небольшая заминка перед принятием решения, но она действительно смехотворна.

На «Олд Траффорд» это привело к смехотворному решению, когда незадолго до гола «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф явно сфолил на Дивоке Ориги. Да, нарушение не было грубым, но швед определенно задел бельгийца. И все же VAR засчитал взятие ворот, потому что… ну, не совсем понятно, почему. И это абсурд.

Чуть позже VAR был использован, чтобы справедливо отменить гол Садио Мане за игру рукой, но его касание мяча было столь же тонким, как и фол на Ориги, так что судьи в одном и том же матче были совершенно непоследовательными.

VAR — это инструмент. И, как и любой инструмент, он будет приносить пользу, только находясь в правильных руках. Пока что судьи Премьер-лиги используют его плохо.

3. Лаллана спешит на помощь

До прошлого вечера Адам Лаллана не забивал за «Ливерпуль» в официальных матчах с мая 2017 года, когда поразил ворота «Мидлсбро». С тех пор прошло много времени: «Ливепуль» стал элитной командой, а Лаллана оказался на клубных задворках. Отчасти это объяснялось его проблемами со здоровьем и подавленным состоянием. Джордан Хендерсон даже советовал своему партнеру сменить игровую позицию, чтобы побороться за попадание в основу.

Однако отчаяние на «Олд Траффорд» заставило Клоппа бросить в бой англичанина, и угадайте, что случилось?! Нет, Лаллана не играл слишком хорошо, зато он оказался в нужное время в нужном месте, чтобы подставить ногу.

Когда-то Лаллана уже спас Клоппа, забив победный мяч в ворота «Норвича» (5:4) на последних секундах встречи. В этот раз он позволил команде избежать поражения, замкнув прострел на дальней штанге на 85-й минуте.

4. Ремикс Уайлдера

«Ливерпуль» в нынешнем сезоне не всегда играл великолепно, поскольку порой с большим трудом добивался побед в отдельных матчах. Довольно забавно, что в чемпионате Англии больше всего проблем «красным» доставил «Шеффилд Юнайтед». Подопечные Криса Уайлдера полностью переиграли мерсисайдцев, но в итоге уступили 0:1 из-за ошибки вратаря Дина Хендерсона.

Но самое важное здесь то, что «Шеффилд Юнайтед» играл на равных с действующими победителями Лиги чемпионов, отчасти благодаря схеме 3-5-2, которая свела на нет одну из сильнейших сторон «Ливерпуля» — фланговых защитников.

Благодаря своим преданным игрокам обороны «клинки» нейтрализовали Трента Александера-Арнольда и Энди Робертсона, тем самым лишив «Ливерпуль» основных креативщиков. Очевидно, что Сульшер за всем этим наблюдал.

«Манчестер Юнайтед» тоже сыграл со схемой 3-5-2, а его оборонительные вингеры Аарон Уан-Биссака и Эшли Янг получили задание плотно опекать фланговых защитников «Ливерпуля». «Красные дьяволы» следовали той же тактике, что и «Шеффилд Юнайтед», и у них неплохо получилось подражать более скромной команде.

Изолировав фланговых защитников «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» затем начал врываться в свободные зоны позади них, смещая ближе к флангам своих нападающих. Именно так получилось забить гол, когда Джеймс порвался по флангу и прекрасно прострелил на находящегося в центре Рашфорда.

Все пошло иначе лишь тогда, когда Сульшер изменил схему на 5-4-1 в конце второго тайма. Его идея заключалась в том, чтобы плотнее сыграть около своих ворот, но вышло так, что, добавив фланговых полузащитников, «Манчестер Юнайтед» ушел от плотной опеки фланговых защитников «Ливерпуля». И поэтому, когда в концовке встречи мяч слева получил Робертсон, ни Уан-Бассаки, ни Андреас Перрейра его не встретили. Шотландец вырезал передачу, после которой Лаллана и забил.

Если бы Сульшер до конца придерживался изначальной тактики, он, вероятно, записал на свой счет памятную и историческую победу. Впрочем, как и следовало ожидать, его прагматизм заставил его обойтись лишь достойной ничьей.

Ничья тоже может считаться прогрессом, учитывая то, насколько слабым был «Манчестер Юнайтед» в начале сезона. И все же «красные дьяволы» упустили отличный шанс победить. К слову, с момента прихода Сульшера на тренерский пост только «Саутгемптон» потерял больше очков в тех встречах, в которых вел в счете. Норвежскому специалисту нужно быть более твердым в своих убеждениях.

5. Победная серия прервалась, чемпионская гонка продолжается

«Ливерпуль» приехал на «Олд Траффорд», чтобы установить некоторые рекорды. Особенно важно было сравняться с «Манчестер Сити» по показателю в 18 побед подряд в чемпионате Англии. Также «красные» хотели повторить достижение «Челси», выиграв стартовые девять туров АПЛ.

В конце концов они сыграли вничью и не добились ничего из вышеперечисленного. Неутешительный характер их действий может заставить Клоппа задуматься: что делать, когда другие поймут, что схема 3-5-2 творит чудеса?

В любом случае, когда Клопп вернется в «Мелвуд», он поймет, что «Ливерпуль» теперь всего на шесть очков опережает ближайшего преследователя. Мерсисайдцы остаются фаворитами на титул, хотя «Манчестер Сити», если выиграет все оставшиеся матчи, оформит чемпионство, поскольку у него в запасе две игры против «красных».

Однако это крайне маловероятно. И хотя «Ливерпуль» разочарован окончанием победной серии, его впечатляющая беспроигрышная гонка продолжается. 0